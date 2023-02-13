Программа ТНТ на 13 февраля 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма ТНТ на 13 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач ТНТ 13.02.2023



04:50 Comedy Баттл. 15-я серия

05:35 Открытый микрофон. Сезон 4. 86-я серия - «Финал»

06:45 Однажды в России. Спецдайджест. 43-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 36-я серия

07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 40-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 18-я серия

09:00 Однажды в России. 208-я серия

10:00 СашаТаня. Сезон 7. 241-я - 260-я серии

20:00 Патриот. Сезон 3. 38-я серия

20:30 Патриот. Сезон 3. 39-я серия

21:00 Просто Михалыч. 10-я серия

21:30 Просто Михалыч. 11-я серия

22:00 Домашний арест. 9-я серия

23:30 Гуляй, Вася!

01:30 Гуляй, Вася! Свидание на Бали

03:10 Импровизация. Дайджесты. 191-я серия

04:00 Comedy Баттл. 16-я серия

04:40 Comedy Баттл. 17-я серия



В программе возможны изменения.