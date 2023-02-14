Программа передач, ТВ программа на 14 февраля 2023

Программа передач телеканалов России на вторник 14 февраля 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 14.02.2023
1 канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 «Пробуждение». 10-я серия
22:45 Большая игра
23:45 ПОДКАСТ.ЛАБ
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Шаляпин. 3-я серия
22:20 Шаляпин. 4-я серия
23:25 Вечер с Владимиром Соловьевым
00:10 Сергей Миронов. Свободная трибуна
00:55 Вечер с Владимиром Соловьевым
02:30 Каменская-4. «Двойник», 3-я часть
03:20 Каменская-4. «Двойник», 4-я часть
04:10 Личное дело. 48-я серия
ТВЦ
04:35 «Светлана Крючкова. Никогда не говори «никогда»
05:20 Мой герой. Сергей Пенкин
06:00 Настроение
08:00 Доктор И... Чего хотят мужчины?
08:35 Убийства по пятницам. 3-я серия
09:35 Убийства по пятницам. 4-я серия
10:35 Виктор Проскурин. Бей первым!
11:30 События
11:50 Напарницы. 11-я серия
12:45 Напарницы. 12-я серия
13:40 Мой герой. Игорь Ливанов
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Свои. Сезон 2. 45-я серия
15:55 Свои. Сезон 2. 66-я серия
16:55 90-е. Горько
17:50 События
18:10 Под прикрытием. 5-я - 8-я серии
22:00 События
22:40 Закон и порядок
23:10 Михаил Любезнов. Маменькин сынок
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 90-е. Профессия - киллер
01:25 Прощание. Римма и Леонид Марковы
02:05 Как Горбачев пришел к власти
02:45 Напарницы. 11-я серия
03:30 Напарницы. 12-я серия
04:20 Петровка, 38
04:35 Виталий Соломин. Я принадлежу сам себе...
НТВ
04:45 А.Л.Ж.И.Р. 3-я серия
05:35 А.Л.Ж.И.Р. 4-я серия
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Дельта. «Икорная лихорадка», 1-я и 2-я серии. «Клад», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Дельта. «Икорная лихорадка», 1-я и 2-я серии. «Клад», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Один раз не считается!
19:00 Сегодня
20:00 Акушер. 3-я серия
21:00 Акушер. 4-я серия
22:00 Мельник. 3-я и 4-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Мельник. 3-я и 4-я серии
00:10 Невский. Проверка на прочность. Праздника не будет
01:00 Невский. Проверка на прочность. На крючке
01:50 Невский. Проверка на прочность. Комбинация
02:40 Невский. Проверка на прочность. Я тебя знаю
03:30 Невский. Проверка на прочность. Что было, то и будет
04:20 Агентство скрытых камер. Справедливость
04:50 А.Л.Ж.И.Р. 5-я серия
5 канал
05:00 Известия
05:25 Возмездие. 5-я - 8-я серии
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:30 Глухарь. Возвращение. Мертвец 2
10:25 Глухарь. Возвращение. Жалоба
11:30 Глухарь. Возвращение. Баня
12:35 Глухарь. Возвращение. Скандалисты
13:00 Известия
13:30 Глухарь. Возвращение. Скандалисты
14:10 Глухарь. Возвращение. Няня
15:10 Глухарь. Возвращение. Мечта
16:10 Глухарь. Возвращение. Я-табуретка
17:15 Глухарь. Возвращение. Присяжный
17:30 Известия
18:00 Глухарь. Возвращение. Присяжный
18:45 Глухарь. Возвращение. Война
19:45 След. Пятница!
20:40 След. Грязное дело
21:25 След. Я не могу остановиться
22:25 Великолепная пятёрка-5. Другое племя
23:10 Великолепная пятёрка-3. Селёдка с мёдом
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Дети играли
01:15 След. Белая смерть
01:50 След. Пугало
02:30 След. Одно на уме
03:05 Прокурорская проверка. Смерть ей к лицу
04:00 Прокурорская проверка. Обратный отсчет
Домашний
04:35 Понять. Простить. «Второе дыхание». «Ничейный сын»
05:25 По делам несовершеннолетних
08:15 Давай разведёмся!
09:15 Тест на отцовство
11:15 Понять. Простить. «Открытый брак». «Семейное дело»
12:15 Порча. Змеевик
12:45 Знахарка. Семейный бизнес
13:20 Верну любимого. Синица в руках
13:55 Голоса ушедших душ. Сашка
14:30 Скажи, подруга
14:45 Ловушка времени. 1-я - 4-я серии
19:00 Иду за тобой. 1-я - 4-я серии
23:00 Голоса ушедших душ. Сашка
23:30 Порча. Змеевик
00:05 Знахарка. Семейный бизнес
00:35 Верну любимого. Синица в руках
01:05 «Не могу сказать «Прощай»
02:30 Одноклассницы
04:10 6 кадров
04:15 Понять. Простить. «Открытый брак». «Семейное дело»
ТНТ
04:40 Comedy Баттл. 17-я серия
05:30 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 4. 87-я серия
06:10 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 4. 88-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 19-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 42-я серия
08:30 Модные игры. Сезон 2. 24-я серия
09:00 Иванько. 1-я - 17-я серии
18:00 Ольга. 1-я - 4-я серии
20:00 Патриот. Сезон 3. 39-я серия
20:30 Патриот. Сезон 3. 40-я серия
21:00 Просто Михалыч. 11-я серия
21:30 Просто Михалыч. 12-я серия
22:00 Домашний арест. 10-я серия
23:40 Любовницы
01:35 На край света
03:05 Питер ФМ
04:30 Comedy Баттл. 18-я серия
СТС
04:45 6 кадров. Сезон 8. 39-я серия
05:05 Мультфильмы
05:50 Ералаш. Сезон 1. 111-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 112-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 115-я серия
06:10 Ералаш. Сезон 1. 116-я серия
06:15 Ералаш. Сезон 1. 119-я серия
06:25 Ералаш. Сезон 1. 123-я серия
06:35 Ералаш. Сезон 1. 129-я серия
06:40 Ералаш. Сезон 1. 130-я серия
06:45 Ералаш. Сезон 1. 133-я серия
06:50 Ералаш. Сезон 1. 145-я серия
07:00 Лунтик и его друзья
08:00 Ивановы-Ивановы. Сезон 6. 6-я серия
08:25 Ивановы-Ивановы. Сезон 6. 7-я серия
09:00 100 мест, где поесть. Санкт-Петербург
10:05 Воронины. Сезон 16. 3-я - 6-я серии
12:10 Как отделаться от парня за 10 дней
14:35 Классная Катя. Сезон 1. 1-я - 7-я серии
18:30 Ивановы-Ивановы. Сезон 6. 6-я - 8-я серии
20:00 Предложение
22:15 Love
00:05 Кто-нибудь видел мою девчонку?
01:55 Даёшь молодёжь! Сезон 1. 40-я серия
02:15 Даёшь молодёжь! Сезон 1. 42-я - 46-я серии
04:00 6 кадров. Сезон 8. 43-я - 45-я серии
Матч ТВ
04:50 Специальный репортаж
05:05 Громко
06:00 Лыжный спорт. Акробатика. «Кубок чемпионов». Фристайл
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Профессиональный бокс. PRAVDA FC. Д. Кудряшов - В. Вагабов
11:30 Есть тема!
12:55 Новости
13:00 Специальный репортаж
13:20 Ты в бане!
13:50 Магия большого спорта
14:20 Новости
14:25 Все на Матч!
15:50 История Хуана Мануэля Фанхио
18:10 Все на Матч!
18:30 Фигурное катание. Фестиваль «Влюбленные в фигурное катание». Прямой эфир
21:30 Все на Матч!
22:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. ПСЖ (Франция) - «Бавария» (Германия). Прямой эфир
01:00 Все на Матч!
01:55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Милан» (Италия) - «Тоттенхэм» (Англия)
03:55 Новости
04:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Пари НН» (Нижний Новгород) - «Зенит» (Санкт-Петербург)
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
10:00 СОВБЕЗ
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Львица
22:00 Водить по-русски
23:00 Новости
23:30 Знаете ли вы, что?
00:30 Аферистка
02:25 Самые шокирующие гипотезы
03:15 Тайны Чапман
Звезда
03:50 Оперативный псевдоним. 1-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Битва за Москву. 2-я серия - «Агрессия«
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Москва - фронту
13:45 Оперативный псевдоним. 5-я - 8-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Оперативный псевдоним. 5-я - 8-я серии
18:00 Новости дня
18:20 Специальный репортаж
18:55 Миссия в Афганистане. Первая схватка с терроризмом. Нангархар, 1980 год
19:40 Улика из прошлого
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:20 Жаркое лето в Кабуле
01:05 Битва за Москву. 2-я серия - «Агрессия«
02:35 Загадки цивилизации. Русская версия
03:25 Хроника Победы
03:50 Оперативный псевдоним. 5-я и 6-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва зоологическая
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Лидия Смирнова
07:30 Новости культуры
07:35 История жизни. Безмолвные хозяева планеты
08:20 Цвет времени. Пабло Пикассо. «Девочка на шаре»
08:30 Жизнь и судьба
08:50 Примите вызов, синьоры! 2-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель. Анатолий Александров
11:10 ХX век. 95 лет со дня рождения Сергея Капицы. «Очевидное-невероятное. «Отражение». Ведущий С. Капица. 1977
12:20 Опасный поворот. 1-я часть
13:35 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Александр Пушкин. «Сказка о царе Салтане«
14:15 Борис Борисович Пиотровский
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 Эрмитаж. Шедевры по частям
15:50 Сати. Нескучная классика... С лауреатами Первого международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава
16:30 Примите вызов, синьоры! 2-я серия
17:40 Цвет времени. Леонид Пастернак
17:55 Пианисты XXI века. Николай Луганский
18:40 История жизни. Зачем динозаврам оперенье?
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:35 Линия жизни. 95 лет со дня рождения Сергея Капицы
21:30 Белая студия
22:15 Опасный поворот. 2-я часть
23:10 Цвет времени. Караваджо
23:30 Новости культуры
23:50 ХX век. «Очевидное-невероятное. «Отражение». Ведущий С. Капица. 1977
00:55 Пианисты XXI века. Николай Луганский
01:45 Владимир Боровиковский. Чувствительности дар
02:40 Первые в мире. Шаропоезд Ярмольчука
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Тайны медовой долины. Сезон 1. 12-я серия
05:05 Тайны медовой долины. Сезон 1. 13-я серия
05:10 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 6-я серия
05:20 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 7-я серия
05:30 Пятница News. 25-я серия
05:50 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 8-я - 10-я серии
06:10 Простоквашино. Сезон 1. 42-я - 50-я серии
07:10 Гастротур. Сезон 1. 2-я серия - «Калининград»
08:00 На ножах. Сезон 1. 1-я серия - «Самара. Ярга»
09:10 На ножах. Сезон 3. 1-я серия - «Санкт-Петербург. Два хвоста»
10:10 На ножах. Сезон 2. 2-я серия - «Люберцы. Ухтомская усадьба»
11:20 На ножах. Сезон 4. 5-я серия - «Москва. Валисоти»
12:20 На ножах. Сезон 4. 18-я серия - «Ульяновск. Deku»
13:20 На ножах. Сезон 8. 2-я серия - «Красногорск. Арёл»
14:30 Молодые ножи. Сезон 2. 2-я серия - «Китайская кухня»
16:00 Молодые ножи. Сезон 2. 1-я серия - «Французская кухня»
17:40 Молодые ножи. Сезон 2. 3-я серия - «Итальянская кухня»
19:00 Кондитер. Сезон 7. 6-я серия - «Австралия. Торт для Регины Тодоренко»
20:20 Битва шефов. Сезон 2. 2-я серия
22:30 Битва шефов. Сезон 2. 15-я серия
00:40 Пятница News. 27-я серия
01:10 Сотня. Сезон 4. 11-я - 13-я серии
03:00 Пятница News. 26-я серия
03:30 Черный список. Сезон 2. 1-я серия - «Тату-мастера и детские аниматоры»
04:30 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 7-я серия
МИР
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
06:25 Инквизитор. 5-я - 8-я серии
10:00 Новости
10:10 Игра в кино
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:45 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
20:50 Слабое звено
21:45 Братаны-4. 16-я - 18-я серии
00:25 Наше кино. История большой любви
00:50 Дела судебные. Битва за будущее
01:30 Дела судебные. Новые истории
03:15 Тахир и Зухра
04:40 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
Время начала передач - московское.