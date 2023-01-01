Программа передач, ТВ программа на сегодня



Программа передач телеканалов России на вторник 14 февраля 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на сегодня



1 канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 «Пробуждение». 10-я серия

22:45 Большая игра

23:45 ПОДКАСТ.ЛАБ

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ



Телепрограмма на 15 февраля



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Шаляпин. 3-я серия

22:20 Шаляпин. 4-я серия

23:25 Вечер с Владимиром Соловьевым

00:10 Сергей Миронов. Свободная трибуна

00:55 Вечер с Владимиром Соловьевым

02:30 Каменская-4. «Двойник», 3-я часть

03:20 Каменская-4. «Двойник», 4-я часть

04:10 Личное дело. 48-я серия



ТВЦ



04:35 «Светлана Крючкова. Никогда не говори «никогда»

05:20 Мой герой. Сергей Пенкин

06:00 Настроение

08:00 Доктор И... Чего хотят мужчины?

08:35 Убийства по пятницам. 3-я серия

09:35 Убийства по пятницам. 4-я серия

10:35 Виктор Проскурин. Бей первым!

11:30 События

11:50 Напарницы. 11-я серия

12:45 Напарницы. 12-я серия

13:40 Мой герой. Игорь Ливанов

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Свои. Сезон 2. 45-я серия

15:55 Свои. Сезон 2. 66-я серия

16:55 90-е. Горько

17:50 События

18:10 Под прикрытием. 5-я - 8-я серии

22:00 События

22:40 Закон и порядок

23:10 Михаил Любезнов. Маменькин сынок

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 90-е. Профессия - киллер

01:25 Прощание. Римма и Леонид Марковы

02:05 Как Горбачев пришел к власти

02:45 Напарницы. 11-я серия

03:30 Напарницы. 12-я серия

04:20 Петровка, 38

04:35 Виталий Соломин. Я принадлежу сам себе...



НТВ



04:45 А.Л.Ж.И.Р. 3-я серия

05:35 А.Л.Ж.И.Р. 4-я серия

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Дельта. «Икорная лихорадка», 1-я и 2-я серии. «Клад», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Дельта. «Икорная лихорадка», 1-я и 2-я серии. «Клад», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Один раз не считается!

19:00 Сегодня

20:00 Акушер. 3-я серия

21:00 Акушер. 4-я серия

22:00 Мельник. 3-я и 4-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Мельник. 3-я и 4-я серии

00:10 Невский. Проверка на прочность. Праздника не будет

01:00 Невский. Проверка на прочность. На крючке

01:50 Невский. Проверка на прочность. Комбинация

02:40 Невский. Проверка на прочность. Я тебя знаю

03:30 Невский. Проверка на прочность. Что было, то и будет

04:20 Агентство скрытых камер. Справедливость

04:50 А.Л.Ж.И.Р. 5-я серия



5 канал



05:00 Известия

05:25 Возмездие. 5-я - 8-я серии

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:30 Глухарь. Возвращение. Мертвец 2

10:25 Глухарь. Возвращение. Жалоба

11:30 Глухарь. Возвращение. Баня

12:35 Глухарь. Возвращение. Скандалисты

13:00 Известия

13:30 Глухарь. Возвращение. Скандалисты

14:10 Глухарь. Возвращение. Няня

15:10 Глухарь. Возвращение. Мечта

16:10 Глухарь. Возвращение. Я-табуретка

17:15 Глухарь. Возвращение. Присяжный

17:30 Известия

18:00 Глухарь. Возвращение. Присяжный

18:45 Глухарь. Возвращение. Война

19:45 След. Пятница!

20:40 След. Грязное дело

21:25 След. Я не могу остановиться

22:25 Великолепная пятёрка-5. Другое племя

23:10 Великолепная пятёрка-3. Селёдка с мёдом

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Дети играли

01:15 След. Белая смерть

01:50 След. Пугало

02:30 След. Одно на уме

03:05 Прокурорская проверка. Смерть ей к лицу

04:00 Прокурорская проверка. Обратный отсчет



Домашний



04:35 Понять. Простить. «Второе дыхание». «Ничейный сын»

05:25 По делам несовершеннолетних

08:15 Давай разведёмся!

09:15 Тест на отцовство

11:15 Понять. Простить. «Открытый брак». «Семейное дело»

12:15 Порча. Змеевик

12:45 Знахарка. Семейный бизнес

13:20 Верну любимого. Синица в руках

13:55 Голоса ушедших душ. Сашка

14:30 Скажи, подруга

14:45 Ловушка времени. 1-я - 4-я серии

19:00 Иду за тобой. 1-я - 4-я серии

23:00 Голоса ушедших душ. Сашка

23:30 Порча. Змеевик

00:05 Знахарка. Семейный бизнес

00:35 Верну любимого. Синица в руках

01:05 «Не могу сказать «Прощай»

02:30 Одноклассницы

04:10 6 кадров

04:15 Понять. Простить. «Открытый брак». «Семейное дело»



ТНТ



04:40 Comedy Баттл. 17-я серия

05:30 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 4. 87-я серия

06:10 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 4. 88-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 19-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 42-я серия

08:30 Модные игры. Сезон 2. 24-я серия

09:00 Иванько. 1-я - 17-я серии

18:00 Ольга. 1-я - 4-я серии

20:00 Патриот. Сезон 3. 39-я серия

20:30 Патриот. Сезон 3. 40-я серия

21:00 Просто Михалыч. 11-я серия

21:30 Просто Михалыч. 12-я серия

22:00 Домашний арест. 10-я серия

23:40 Любовницы

01:35 На край света

03:05 Питер ФМ

04:30 Comedy Баттл. 18-я серия



СТС



04:45 6 кадров. Сезон 8. 39-я серия

05:05 Мультфильмы

05:50 Ералаш. Сезон 1. 111-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 112-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 115-я серия

06:10 Ералаш. Сезон 1. 116-я серия

06:15 Ералаш. Сезон 1. 119-я серия

06:25 Ералаш. Сезон 1. 123-я серия

06:35 Ералаш. Сезон 1. 129-я серия

06:40 Ералаш. Сезон 1. 130-я серия

06:45 Ералаш. Сезон 1. 133-я серия

06:50 Ералаш. Сезон 1. 145-я серия

07:00 Лунтик и его друзья

08:00 Ивановы-Ивановы. Сезон 6. 6-я серия

08:25 Ивановы-Ивановы. Сезон 6. 7-я серия

09:00 100 мест, где поесть. Санкт-Петербург

10:05 Воронины. Сезон 16. 3-я - 6-я серии

12:10 Как отделаться от парня за 10 дней

14:35 Классная Катя. Сезон 1. 1-я - 7-я серии

18:30 Ивановы-Ивановы. Сезон 6. 6-я - 8-я серии

20:00 Предложение

22:15 Love

00:05 Кто-нибудь видел мою девчонку?

01:55 Даёшь молодёжь! Сезон 1. 40-я серия

02:15 Даёшь молодёжь! Сезон 1. 42-я - 46-я серии

04:00 6 кадров. Сезон 8. 43-я - 45-я серии



Матч ТВ



04:50 Специальный репортаж

05:05 Громко

06:00 Лыжный спорт. Акробатика. «Кубок чемпионов». Фристайл

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Профессиональный бокс. PRAVDA FC. Д. Кудряшов - В. Вагабов

11:30 Есть тема!

12:55 Новости

13:00 Специальный репортаж

13:20 Ты в бане!

13:50 Магия большого спорта

14:20 Новости

14:25 Все на Матч!

15:50 История Хуана Мануэля Фанхио

18:10 Все на Матч!

18:30 Фигурное катание. Фестиваль «Влюбленные в фигурное катание». Прямой эфир

21:30 Все на Матч!

22:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. ПСЖ (Франция) - «Бавария» (Германия). Прямой эфир

01:00 Все на Матч!

01:55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Милан» (Италия) - «Тоттенхэм» (Англия)

03:55 Новости

04:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Пари НН» (Нижний Новгород) - «Зенит» (Санкт-Петербург)



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

10:00 СОВБЕЗ

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Львица

22:00 Водить по-русски

23:00 Новости

23:30 Знаете ли вы, что?

00:30 Аферистка

02:25 Самые шокирующие гипотезы

03:15 Тайны Чапман



Звезда



03:50 Оперативный псевдоним. 1-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Битва за Москву. 2-я серия - «Агрессия«

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Москва - фронту

13:45 Оперативный псевдоним. 5-я - 8-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Оперативный псевдоним. 5-я - 8-я серии

18:00 Новости дня

18:20 Специальный репортаж

18:55 Миссия в Афганистане. Первая схватка с терроризмом. Нангархар, 1980 год

19:40 Улика из прошлого

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:20 Жаркое лето в Кабуле

01:05 Битва за Москву. 2-я серия - «Агрессия«

02:35 Загадки цивилизации. Русская версия

03:25 Хроника Победы

03:50 Оперативный псевдоним. 5-я и 6-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва зоологическая

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Лидия Смирнова

07:30 Новости культуры

07:35 История жизни. Безмолвные хозяева планеты

08:20 Цвет времени. Пабло Пикассо. «Девочка на шаре»

08:30 Жизнь и судьба

08:50 Примите вызов, синьоры! 2-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель. Анатолий Александров

11:10 ХX век. 95 лет со дня рождения Сергея Капицы. «Очевидное-невероятное. «Отражение». Ведущий С. Капица. 1977

12:20 Опасный поворот. 1-я часть

13:35 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Александр Пушкин. «Сказка о царе Салтане«

14:15 Борис Борисович Пиотровский

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. Книги

15:20 Эрмитаж. Шедевры по частям

15:50 Сати. Нескучная классика... С лауреатами Первого международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава

16:30 Примите вызов, синьоры! 2-я серия

17:40 Цвет времени. Леонид Пастернак

17:55 Пианисты XXI века. Николай Луганский

18:40 История жизни. Зачем динозаврам оперенье?

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Правила жизни

20:35 Линия жизни. 95 лет со дня рождения Сергея Капицы

21:30 Белая студия

22:15 Опасный поворот. 2-я часть

23:10 Цвет времени. Караваджо

23:30 Новости культуры

23:50 ХX век. «Очевидное-невероятное. «Отражение». Ведущий С. Капица. 1977

00:55 Пианисты XXI века. Николай Луганский

01:45 Владимир Боровиковский. Чувствительности дар

02:40 Первые в мире. Шаропоезд Ярмольчука

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Тайны медовой долины. Сезон 1. 12-я серия

05:05 Тайны медовой долины. Сезон 1. 13-я серия

05:10 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 6-я серия

05:20 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 7-я серия

05:30 Пятница News. 25-я серия

05:50 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 8-я - 10-я серии

06:10 Простоквашино. Сезон 1. 42-я - 50-я серии

07:10 Гастротур. Сезон 1. 2-я серия - «Калининград»

08:00 На ножах. Сезон 1. 1-я серия - «Самара. Ярга»

09:10 На ножах. Сезон 3. 1-я серия - «Санкт-Петербург. Два хвоста»

10:10 На ножах. Сезон 2. 2-я серия - «Люберцы. Ухтомская усадьба»

11:20 На ножах. Сезон 4. 5-я серия - «Москва. Валисоти»

12:20 На ножах. Сезон 4. 18-я серия - «Ульяновск. Deku»

13:20 На ножах. Сезон 8. 2-я серия - «Красногорск. Арёл»

14:30 Молодые ножи. Сезон 2. 2-я серия - «Китайская кухня»

16:00 Молодые ножи. Сезон 2. 1-я серия - «Французская кухня»

17:40 Молодые ножи. Сезон 2. 3-я серия - «Итальянская кухня»

19:00 Кондитер. Сезон 7. 6-я серия - «Австралия. Торт для Регины Тодоренко»

20:20 Битва шефов. Сезон 2. 2-я серия

22:30 Битва шефов. Сезон 2. 15-я серия

00:40 Пятница News. 27-я серия

01:10 Сотня. Сезон 4. 11-я - 13-я серии

03:00 Пятница News. 26-я серия

03:30 Черный список. Сезон 2. 1-я серия - «Тату-мастера и детские аниматоры»

04:30 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 7-я серия



МИР



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

06:25 Инквизитор. 5-я - 8-я серии

10:00 Новости

10:10 Игра в кино

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:45 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

20:50 Слабое звено

21:45 Братаны-4. 16-я - 18-я серии

00:25 Наше кино. История большой любви

00:50 Дела судебные. Битва за будущее

01:30 Дела судебные. Новые истории

03:15 Тахир и Зухра

04:40 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Телепрограмма на 15 февраля



Время начала передач - московское.



















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