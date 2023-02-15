Программа передач, ТВ программа на 15 февраля 2023



Программа передач телеканалов России на среду 15 февраля 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 15.02.2023



1 канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 «Пробуждение». 11-я серия

22:45 Большая игра

23:45 ПОДКАСТ.ЛАБ

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Шаляпин. 5-я серия

22:20 Шаляпин. 6-я серия

23:25 Вечер с Владимиром Соловьевым

02:05 Каменская 5. «Реквием», 1-я и 2-я части

03:45 Личное дело. 49-я серия



ТВЦ



04:35 Виталий Соломин. Я принадлежу сам себе...

05:20 Мой герой. Игорь Ливанов

06:00 Настроение

08:05 Доктор И... Метаболизм

08:40 Убийства по пятницам-2. 1-я серия

09:40 Убийства по пятницам-2. 2-я серия

10:35 Элина Быстрицкая. Свою жизнь я придумала сама

11:30 События

11:50 Напарницы. 13-я серия

12:45 Напарницы. 14-я серия

13:40 Мой герой. Агриппина Стеклова

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Свои. Сезон 2. 57-я серия

15:55 Свои. Сезон 2. 78-я серия

16:55 90-е. Секс без перерыва

17:50 События

18:10 Под прикрытием. 9-я - 12-я серии

22:00 События

22:40 Хватит слухов! 75-я серия

23:10 Прощание. Спартак Мишулин

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Сталин против Ленина. Поверженный кумир

01:25 Знак качества. Рынки

02:05 Укол зонтиком

02:50 Напарницы. 13-я серия

03:35 Напарницы. 14-я серия

04:20 Петровка, 38

04:35 Василий Ливанов. Я умею держать удар



НТВ



04:50 А.Л.Ж.И.Р. 5-я серия

05:40 А.Л.Ж.И.Р. 6-я серия

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Дельта. «Дезертиры», 1-я и 2-я серии. «Черный мент», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Дельта. «Дезертиры», 1-я и 2-я серии. «Черный мент», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Пятьдесят лет одиночества…

19:00 Сегодня

20:00 Акушер. 5-я серия

21:00 Акушер. 6-я серия

22:00 Мельник. 5-я и 6-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Мельник. 5-я и 6-я серии

00:10 Невский. Проверка на прочность. Юбилей

01:05 Невский. Проверка на прочность. Один из нас

02:00 Невский. Проверка на прочность. За все надо платить

02:55 Невский. Проверка на прочность. Чужие грехи

03:50 Невский. Проверка на прочность. Время жестоких

04:50 А.Л.Ж.И.Р. 7-я серия



5 канал



05:00 Известия

05:25 Под ливнем пуль. Секретное оружие

06:10 Под ливнем пуль. Дети генерала

07:00 Под ливнем пуль. Госпиталь

07:55 Под ливнем пуль. Противостояние

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:30 Глухарь. Возвращение. Мечта

10:25 Глухарь. Возвращение. Я-табуретка

11:25 Глухарь. Возвращение. Присяжный

12:20 Глухарь. Возвращение. Война

13:00 Известия

13:30 Глухарь. Возвращение. Война

13:55 Глухарь. Возвращение. Поджог

14:50 Глухарь. Возвращение. В огне

15:45 Глухарь. Возвращение. Зануда

16:40 Глухарь. Возвращение. Эскулап

17:30 Известия

18:00 Глухарь. Возвращение. Эскулап

18:10 Глухарь. Возвращение. Сумасшедшие деньки

19:05 Глухарь. Возвращение. Сокровища тибета

20:05 След. Утырок

20:45 След. Сладкая зайка

21:35 След. Эффект свидетеля

22:25 Великолепная пятёрка-5. Подстава

23:10 Великолепная пятёрка-3. Пожар

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Девушка, которая хотела все знать

01:15 След. Сапер ошибается однажды

01:55 След. Красота требует жертв

02:45 Прокурорская проверка. Взаперти

03:40 Прокурорская проверка. Прививка от жизни

04:35 Наркомовский обоз. 1-я серия



Домашний



04:15 Понять. Простить. «Открытый брак». «Семейное дело»

05:05 По делам несовершеннолетних

08:20 Давай разведёмся!

09:20 Тест на отцовство

11:20 Понять. Простить. «Стерва на стерву». «Ради матери»

12:20 Порча. Живая вода

12:50 Знахарка. Отрава

13:25 Верну любимого. Зависть

14:00 Голоса ушедших душ. Отзовись

14:35 Маленькая тайна, большая ложь. 1-я - 4-я серии

19:00 Нечаянная любовь. 1-я - 4-я серии

23:00 Голоса ушедших душ. Отзовись

23:30 Порча. Живая вода

00:05 Знахарка. Отрава

00:35 Верну любимого. Зависть

01:05 Нелюбовь. 1-я - 4-я серии

03:55 Понять. Простить. «Стерва на стерву». «Ради матери»

04:45 По делам несовершеннолетних



ТНТ



04:30 Comedy Баттл. 18-я серия

05:20 Comedy Баттл. 19-я серия

06:00 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 4. 90-я серия

06:45 Однажды в России. Спецдайджест. 21-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 44-я серия

07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 46-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 22-я серия

09:00 СашаТаня. 81-я - 97-я серии

17:30 Ольга. 4-я - 8-я серии

20:00 Патриот. Сезон 3. 40-я серия

20:30 Патриот. Сезон 3. 41-я серия

21:00 Домашний арест. 11-я серия

22:40 Отчаянные дольщики

00:20 Честный развод

02:05 Импровизация. Сезон 7. 194-я серия

02:50 Импровизация. Сезон 7. 195-я серия

03:40 Comedy Баттл. 20-я серия - «Финал«



СТС



04:40 6 кадров. Сезон 8. 45-я серия

05:05 Мультфильмы

05:35 Верните Рекса

05:50 Ералаш. Сезон 1. 131-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 180-я серия

06:10 Ералаш. Сезон 1. 181-я серия

06:15 Ералаш. Сезон 1. 182-я серия

06:25 Ералаш. Сезон 1. 184-я серия

06:35 Ералаш. Сезон 1. 185-я серия

06:40 Ералаш. Сезон 1. 187-я серия

06:45 Ералаш. Сезон 1. 189-я серия

06:50 Ералаш. Сезон 1. 200-я серия

07:00 Лунтик и его друзья

07:25 Ивановы-Ивановы. Сезон 6. 7-я серия

08:00 Ивановы-Ивановы. Сезон 6. 8-я серия

08:25 Уральские пельмени. #делотехники

09:05 Правила съема: Метод Хитча

11:25 Кухня. Сезон 1. 8-я - 14-я серии

15:10 Ивановы-Ивановы. Сезон 1. 7-я - 12-я серии

18:30 Ивановы-Ивановы. Сезон 6. 7-я - 9-я серии

20:00 Смокинг

22:00 Особое мнение

00:55 Поймай меня, если сможешь

03:10 Даёшь молодёжь! Сезон 1. 48-я - 50-я серии

04:00 6 кадров. Сезон 8. 48-я серия

04:25 6 кадров. Сезон 8. 49-я серия

04:45 6 кадров. Сезон 8. 53-я серия



Матч ТВ



04:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Пари НН» (Нижний Новгород) - «Зенит» (Санкт-Петербург)

06:00 География спорта. Самара

06:30 Наши иностранцы

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор

11:30 Есть тема!

12:55 Новости

13:00 Специальный репортаж

13:20 Вид сверху

13:50 Газпром - детям. Воздух

14:20 Новости

14:25 Все на Матч!

15:50 Футбол. Лига чемпионов. Обзор

16:55 Футбол. Товарищеский матч. «Динамо» (Москва) - ЦСКА. Прямой эфир

19:00 Все на Матч!

19:50 Новости

19:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС (Казань) - ЦСКА. Прямой эфир

21:55 Новости

22:00 Все на Матч!

22:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Боруссия» (Дортмунд, Германия) - «Челси» (Англия). Прямой эфир

01:00 Все на Матч!

01:55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Брюгге» (Бельгия) - «Бенфика» (Португалия)

03:55 Новости

04:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. МБА (Москва) - «Локомотив-Кубань» (Краснодар)



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Аферистка

22:10 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Заложник-изгой

02:00 Самые шокирующие гипотезы

02:50 Тайны Чапман



Звезда



03:50 Оперативный псевдоним. 5-я и 8-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Битва за Москву. 1-я серия - «Тайфун»

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Москва - фронту

13:45 Оперативный псевдоним. 9-я - 12-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Оперативный псевдоним. 9-я - 12-я серии

18:00 Новости дня

18:20 Специальный репортаж

18:55 Миссия в Афганистане. Первая схватка с терроризмом. Герат, 1986 год

19:40 Секретные материалы

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:20 Порох

01:15 Битва за Москву. 1-я серия - «Тайфун»

02:35 Загадки цивилизации. Русская версия

03:25 Хроника Победы

03:55 Оперативный псевдоним. 9-я и 10-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Лето Господне. Сретение Господне

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Елена Кузьмина

07:30 Новости культуры

07:35 История жизни. Зачем динозаврам оперенье?

08:30 Жизнь и судьба

08:50 Гляди веселей. 1-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель. Путеводители. Гений места

11:10 ХX век. «Ансамблю «Ариэль» 20 лет». 1991

12:15 Дороги старых мастеров. Балахонский манер

12:30 Опасный поворот. 2-я часть

13:20 Первые в мире. Электромобиль Романова

13:35 Искусственный отбор

14:15 Острова. Николай Еременко

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. Кино

15:20 Библейский сюжет. Джонатан Свифт «Лемуил«

15:50 Белая студия

16:35 Гляди веселей. 1-я серия

17:40 Цвет времени. Жан-Этьен Лиотар. «Прекрасная шоколадница»

17:55 Пианисты XXI века. Андрей Коробейников

18:40 История жизни. Из моря на сушу и обратно

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Правила жизни

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:50 Абсолютный слух

21:30 Опасный поворот. 2-я и 3-я части

23:30 Новости культуры

23:50 ХX век. «Ансамблю «Ариэль» 20 лет». 1991

00:50 Пианисты XXI века. Андрей Коробейников

01:35 Павел Челищев. Нечетнокрылый ангел

02:30 Роман в камне. Самара. Дом Сандры

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Тайны медовой долины. Сезон 1. 16-я серия

05:05 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 11-я - 13-я серии

05:30 Пятница News. 26-я серия

05:50 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 14-я - 16-я серии

06:10 Простоквашино. Сезон 1. 48-я - 52-я серии

06:40 Простоквашино. Сезон 1. 1-я - 4-я серии

07:20 Гастротур. Сезон 1. 3-я серия - «Республика Башкортостан»

08:20 На ножах. Сезон 1. 19-я серия - «Москва. Берлога»

09:20 На ножах. Сезон 3. 2-я серия - «Москва. Айва»

10:20 На ножах. Сезон 6. 18-я серия - «Тольятти. Супер Рон»

11:30 На ножах. Сезон 4. 7-я серия - «Боровск. Микадо»

12:30 На ножах. Сезон 1. 3-я серия - «Санкт-Петербург. Пивной этикет»

13:40 На ножах. Сезон 2. 3-я серия - «Нижний Новгород. Компот»

14:40 На ножах. Сезон 6. 25-я серия - «Санкт-Петербург. Капитан»

15:50 На ножах. Сезон 3. 3-я серия - «Москва. Ритмика»

17:00 На ножах. Сезон 4. 8-я серия - «Пермь. Синяя борода»

18:00 На ножах. Сезон 8. 3-я серия - «Орел. Pint House»

19:00 На ножах. Сезон 8. 5-я серия - «Серпухов. Blueberryz»

20:10 На ножах. Сезон 8. 4-я серия - «Орел. Jazzva»

21:20 На ножах. Сезон 8. 2-я серия - «Красногорск. Арёл»

22:30 На ножах. Сезон 8. 1-я серия - «Серпухов. Тори»

00:00 Судья Дредд 3D

01:40 Пятница News. 28-я серия

02:00 Сотня. Сезон 4. 1-я - 3-я серии

04:00 Пятница News. 27-я серия

04:25 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 6-я - 9-я серии



МИР



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

06:25 Инквизитор. 9-я - 12-я серии

10:00 Новости

10:10 Игра в кино

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:45 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

20:50 Слабое звено

21:45 Братаны-4. 19-я - 21-я серии

00:25 Наше кино. История большой любви

00:50 Дела судебные. Битва за будущее

01:35 Дела судебные. Новые истории

03:45 Катала



Время начала передач - московское.



















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