Программа передач, ТВ программа на 15 февраля 2023

Программа передач телеканалов России на среду 15 февраля 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 15.02.2023
1 канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 «Пробуждение». 11-я серия
22:45 Большая игра
23:45 ПОДКАСТ.ЛАБ
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Шаляпин. 5-я серия
22:20 Шаляпин. 6-я серия
23:25 Вечер с Владимиром Соловьевым
02:05 Каменская 5. «Реквием», 1-я и 2-я части
03:45 Личное дело. 49-я серия
ТВЦ
04:35 Виталий Соломин. Я принадлежу сам себе...
05:20 Мой герой. Игорь Ливанов
06:00 Настроение
08:05 Доктор И... Метаболизм
08:40 Убийства по пятницам-2. 1-я серия
09:40 Убийства по пятницам-2. 2-я серия
10:35 Элина Быстрицкая. Свою жизнь я придумала сама
11:30 События
11:50 Напарницы. 13-я серия
12:45 Напарницы. 14-я серия
13:40 Мой герой. Агриппина Стеклова
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Свои. Сезон 2. 57-я серия
15:55 Свои. Сезон 2. 78-я серия
16:55 90-е. Секс без перерыва
17:50 События
18:10 Под прикрытием. 9-я - 12-я серии
22:00 События
22:40 Хватит слухов! 75-я серия
23:10 Прощание. Спартак Мишулин
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Сталин против Ленина. Поверженный кумир
01:25 Знак качества. Рынки
02:05 Укол зонтиком
02:50 Напарницы. 13-я серия
03:35 Напарницы. 14-я серия
04:20 Петровка, 38
04:35 Василий Ливанов. Я умею держать удар
НТВ
04:50 А.Л.Ж.И.Р. 5-я серия
05:40 А.Л.Ж.И.Р. 6-я серия
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Дельта. «Дезертиры», 1-я и 2-я серии. «Черный мент», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Дельта. «Дезертиры», 1-я и 2-я серии. «Черный мент», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Пятьдесят лет одиночества…
19:00 Сегодня
20:00 Акушер. 5-я серия
21:00 Акушер. 6-я серия
22:00 Мельник. 5-я и 6-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Мельник. 5-я и 6-я серии
00:10 Невский. Проверка на прочность. Юбилей
01:05 Невский. Проверка на прочность. Один из нас
02:00 Невский. Проверка на прочность. За все надо платить
02:55 Невский. Проверка на прочность. Чужие грехи
03:50 Невский. Проверка на прочность. Время жестоких
04:50 А.Л.Ж.И.Р. 7-я серия
5 канал
05:00 Известия
05:25 Под ливнем пуль. Секретное оружие
06:10 Под ливнем пуль. Дети генерала
07:00 Под ливнем пуль. Госпиталь
07:55 Под ливнем пуль. Противостояние
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:30 Глухарь. Возвращение. Мечта
10:25 Глухарь. Возвращение. Я-табуретка
11:25 Глухарь. Возвращение. Присяжный
12:20 Глухарь. Возвращение. Война
13:00 Известия
13:30 Глухарь. Возвращение. Война
13:55 Глухарь. Возвращение. Поджог
14:50 Глухарь. Возвращение. В огне
15:45 Глухарь. Возвращение. Зануда
16:40 Глухарь. Возвращение. Эскулап
17:30 Известия
18:00 Глухарь. Возвращение. Эскулап
18:10 Глухарь. Возвращение. Сумасшедшие деньки
19:05 Глухарь. Возвращение. Сокровища тибета
20:05 След. Утырок
20:45 След. Сладкая зайка
21:35 След. Эффект свидетеля
22:25 Великолепная пятёрка-5. Подстава
23:10 Великолепная пятёрка-3. Пожар
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Девушка, которая хотела все знать
01:15 След. Сапер ошибается однажды
01:55 След. Красота требует жертв
02:45 Прокурорская проверка. Взаперти
03:40 Прокурорская проверка. Прививка от жизни
04:35 Наркомовский обоз. 1-я серия
Домашний
04:15 Понять. Простить. «Открытый брак». «Семейное дело»
05:05 По делам несовершеннолетних
08:20 Давай разведёмся!
09:20 Тест на отцовство
11:20 Понять. Простить. «Стерва на стерву». «Ради матери»
12:20 Порча. Живая вода
12:50 Знахарка. Отрава
13:25 Верну любимого. Зависть
14:00 Голоса ушедших душ. Отзовись
14:35 Маленькая тайна, большая ложь. 1-я - 4-я серии
19:00 Нечаянная любовь. 1-я - 4-я серии
23:00 Голоса ушедших душ. Отзовись
23:30 Порча. Живая вода
00:05 Знахарка. Отрава
00:35 Верну любимого. Зависть
01:05 Нелюбовь. 1-я - 4-я серии
03:55 Понять. Простить. «Стерва на стерву». «Ради матери»
04:45 По делам несовершеннолетних
ТНТ
04:30 Comedy Баттл. 18-я серия
05:20 Comedy Баттл. 19-я серия
06:00 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 4. 90-я серия
06:45 Однажды в России. Спецдайджест. 21-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 44-я серия
07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 46-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 22-я серия
09:00 СашаТаня. 81-я - 97-я серии
17:30 Ольга. 4-я - 8-я серии
20:00 Патриот. Сезон 3. 40-я серия
20:30 Патриот. Сезон 3. 41-я серия
21:00 Домашний арест. 11-я серия
22:40 Отчаянные дольщики
00:20 Честный развод
02:05 Импровизация. Сезон 7. 194-я серия
02:50 Импровизация. Сезон 7. 195-я серия
03:40 Comedy Баттл. 20-я серия - «Финал«
СТС
04:40 6 кадров. Сезон 8. 45-я серия
05:05 Мультфильмы
05:35 Верните Рекса
05:50 Ералаш. Сезон 1. 131-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 180-я серия
06:10 Ералаш. Сезон 1. 181-я серия
06:15 Ералаш. Сезон 1. 182-я серия
06:25 Ералаш. Сезон 1. 184-я серия
06:35 Ералаш. Сезон 1. 185-я серия
06:40 Ералаш. Сезон 1. 187-я серия
06:45 Ералаш. Сезон 1. 189-я серия
06:50 Ералаш. Сезон 1. 200-я серия
07:00 Лунтик и его друзья
07:25 Ивановы-Ивановы. Сезон 6. 7-я серия
08:00 Ивановы-Ивановы. Сезон 6. 8-я серия
08:25 Уральские пельмени. #делотехники
09:05 Правила съема: Метод Хитча
11:25 Кухня. Сезон 1. 8-я - 14-я серии
15:10 Ивановы-Ивановы. Сезон 1. 7-я - 12-я серии
18:30 Ивановы-Ивановы. Сезон 6. 7-я - 9-я серии
20:00 Смокинг
22:00 Особое мнение
00:55 Поймай меня, если сможешь
03:10 Даёшь молодёжь! Сезон 1. 48-я - 50-я серии
04:00 6 кадров. Сезон 8. 48-я серия
04:25 6 кадров. Сезон 8. 49-я серия
04:45 6 кадров. Сезон 8. 53-я серия
Матч ТВ
04:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Пари НН» (Нижний Новгород) - «Зенит» (Санкт-Петербург)
06:00 География спорта. Самара
06:30 Наши иностранцы
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
11:30 Есть тема!
12:55 Новости
13:00 Специальный репортаж
13:20 Вид сверху
13:50 Газпром - детям. Воздух
14:20 Новости
14:25 Все на Матч!
15:50 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
16:55 Футбол. Товарищеский матч. «Динамо» (Москва) - ЦСКА. Прямой эфир
19:00 Все на Матч!
19:50 Новости
19:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС (Казань) - ЦСКА. Прямой эфир
21:55 Новости
22:00 Все на Матч!
22:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Боруссия» (Дортмунд, Германия) - «Челси» (Англия). Прямой эфир
01:00 Все на Матч!
01:55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Брюгге» (Бельгия) - «Бенфика» (Португалия)
03:55 Новости
04:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. МБА (Москва) - «Локомотив-Кубань» (Краснодар)
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Аферистка
22:10 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Заложник-изгой
02:00 Самые шокирующие гипотезы
02:50 Тайны Чапман
Звезда
03:50 Оперативный псевдоним. 5-я и 8-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Битва за Москву. 1-я серия - «Тайфун»
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Москва - фронту
13:45 Оперативный псевдоним. 9-я - 12-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Оперативный псевдоним. 9-я - 12-я серии
18:00 Новости дня
18:20 Специальный репортаж
18:55 Миссия в Афганистане. Первая схватка с терроризмом. Герат, 1986 год
19:40 Секретные материалы
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:20 Порох
01:15 Битва за Москву. 1-я серия - «Тайфун»
02:35 Загадки цивилизации. Русская версия
03:25 Хроника Победы
03:55 Оперативный псевдоним. 9-я и 10-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Лето Господне. Сретение Господне
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Елена Кузьмина
07:30 Новости культуры
07:35 История жизни. Зачем динозаврам оперенье?
08:30 Жизнь и судьба
08:50 Гляди веселей. 1-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель. Путеводители. Гений места
11:10 ХX век. «Ансамблю «Ариэль» 20 лет». 1991
12:15 Дороги старых мастеров. Балахонский манер
12:30 Опасный поворот. 2-я часть
13:20 Первые в мире. Электромобиль Романова
13:35 Искусственный отбор
14:15 Острова. Николай Еременко
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 Библейский сюжет. Джонатан Свифт «Лемуил«
15:50 Белая студия
16:35 Гляди веселей. 1-я серия
17:40 Цвет времени. Жан-Этьен Лиотар. «Прекрасная шоколадница»
17:55 Пианисты XXI века. Андрей Коробейников
18:40 История жизни. Из моря на сушу и обратно
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:50 Абсолютный слух
21:30 Опасный поворот. 2-я и 3-я части
23:30 Новости культуры
23:50 ХX век. «Ансамблю «Ариэль» 20 лет». 1991
00:50 Пианисты XXI века. Андрей Коробейников
01:35 Павел Челищев. Нечетнокрылый ангел
02:30 Роман в камне. Самара. Дом Сандры
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Тайны медовой долины. Сезон 1. 16-я серия
05:05 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 11-я - 13-я серии
05:30 Пятница News. 26-я серия
05:50 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 14-я - 16-я серии
06:10 Простоквашино. Сезон 1. 48-я - 52-я серии
06:40 Простоквашино. Сезон 1. 1-я - 4-я серии
07:20 Гастротур. Сезон 1. 3-я серия - «Республика Башкортостан»
08:20 На ножах. Сезон 1. 19-я серия - «Москва. Берлога»
09:20 На ножах. Сезон 3. 2-я серия - «Москва. Айва»
10:20 На ножах. Сезон 6. 18-я серия - «Тольятти. Супер Рон»
11:30 На ножах. Сезон 4. 7-я серия - «Боровск. Микадо»
12:30 На ножах. Сезон 1. 3-я серия - «Санкт-Петербург. Пивной этикет»
13:40 На ножах. Сезон 2. 3-я серия - «Нижний Новгород. Компот»
14:40 На ножах. Сезон 6. 25-я серия - «Санкт-Петербург. Капитан»
15:50 На ножах. Сезон 3. 3-я серия - «Москва. Ритмика»
17:00 На ножах. Сезон 4. 8-я серия - «Пермь. Синяя борода»
18:00 На ножах. Сезон 8. 3-я серия - «Орел. Pint House»
19:00 На ножах. Сезон 8. 5-я серия - «Серпухов. Blueberryz»
20:10 На ножах. Сезон 8. 4-я серия - «Орел. Jazzva»
21:20 На ножах. Сезон 8. 2-я серия - «Красногорск. Арёл»
22:30 На ножах. Сезон 8. 1-я серия - «Серпухов. Тори»
00:00 Судья Дредд 3D
01:40 Пятница News. 28-я серия
02:00 Сотня. Сезон 4. 1-я - 3-я серии
04:00 Пятница News. 27-я серия
04:25 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 6-я - 9-я серии
МИР
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
06:25 Инквизитор. 9-я - 12-я серии
10:00 Новости
10:10 Игра в кино
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:45 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
20:50 Слабое звено
21:45 Братаны-4. 19-я - 21-я серии
00:25 Наше кино. История большой любви
00:50 Дела судебные. Битва за будущее
01:35 Дела судебные. Новые истории
03:45 Катала
Время начала передач - московское.