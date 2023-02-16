Программа передач, ТВ программа на 16 февраля 2023

Программа передач телеканалов России на четверг 16 февраля 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 16.02.2023
1 канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 «Пробуждение». 12-я серия
22:45 Большая игра
23:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа
00:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать
01:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма
01:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению
02:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры
03:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги
03:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Истории моей жизни
04:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Киноэкзотика
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Шаляпин. 7-я серия
22:20 Шаляпин. 8-я серия
23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 Каменская 5. «Имя потерпевшего - никто», 1-я и 2-я части
03:45 Личное дело. 50-я серия
04:36 Перерыв в вещании
ТВЦ
04:35 Василий Ливанов. Я умею держать удар
05:20 Мой герой. Агриппина Стеклова
06:00 Настроение
08:05 Доктор И... Новая грудная клетка
08:40 Убийства по пятницам-2. 3-я серия
09:30 Убийства по пятницам-2. 4-я серия
10:40 Евгений Весник. Обмануть судьбу
11:30 События
11:45 Напарницы. 15-я серия
12:40 Напарницы. 16-я серия
13:40 Мой герой. Александр Балуев
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Свои. Сезон 2. 63-я серия
16:00 Свои. Сезон 2. 52-я серия
16:55 90-е. Уроки пластики
17:50 События
18:10 Под прикрытием. 13-я - 16-я серии
22:00 События
22:40 10 самых... Слёзы режиссёрских жён
23:10 Актёрские драмы. Секс-символы
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Список Берии. Железная хватка наркома
01:25 Жуков и Рокоссовский. Служили два товарища
02:05 «Операция «Промывание мозгов»
02:45 Напарницы. 15-я серия
03:30 Напарницы. 16-я серия
04:20 Петровка, 38
04:35 Рудольф Нуреев. Неукротимый гений
НТВ
04:50 А.Л.Ж.И.Р. 7-я серия
05:40 А.Л.Ж.И.Р. 8-я серия
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Дельта. «Наркотрафик», 1-я и 2-я серии. «Генерал», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Дельта. «Наркотрафик», 1-я и 2-я серии. «Генерал», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Недоношенный или нагулянный?
19:00 Сегодня
20:00 Акушер. 7-я серия
21:00 Акушер. 8-я серия
22:00 Мельник. 7-я серия
22:45 Мельник. 8-я серия
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Поздняков
00:15 Мы и наука. Наука и мы. Через 10 лет проблем со зрением не будет
01:10 Невский. Проверка на прочность. Буря
02:00 Невский. Проверка на прочность. Симбиоз
02:50 Невский. Проверка на прочность. Опознание
03:40 Невский. Проверка на прочность. Кого хочешь выбирай
04:45 А.Л.Ж.И.Р. 9-я серия
5 канал
05:00 Известия
05:25 Наркомовский обоз. 1-я - 4-я серии
08:35 День ангела
09:00 Известия
09:30 Глухарь. Возвращение. Зануда
10:25 Глухарь. Возвращение. Эскулап
11:20 Глухарь. Возвращение. Сумашедшие деньки
12:20 Глухарь. Возвращение. Сокровища тибета
13:00 Известия
13:30 Глухарь. Возвращение. Сокровища тибета
13:45 Глухарь. Возвращение. По совести
14:40 Глухарь. Возвращение. Цемент
15:40 Глухарь. Возвращение. Офисный планктон
16:40 Глухарь. Возвращение. Папаша
17:30 Известия
18:00 Глухарь. Возвращение. Папаша
18:10 Глухарь. Возвращение. Ноябрь
19:00 Глухарь. Возвращение. Собачник
20:00 След. Сердце манекена
20:45 След. По следам
21:35 След. Червь
22:25 Великолепная пятёрка-5. Тем же оружием
23:10 Великолепная пятёрка-3. Деревенский детектив
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Смерть с небес
01:15 След. Ты - не моя жена
01:55 След. Настоящая любовь
02:30 След. Мечты сбываются
03:10 Прокурорская проверка. Успех на продажу
04:05 Прокурорская проверка. Жилищная война
Домашний
04:45 По делам несовершеннолетних
08:25 Давай разведёмся!
09:30 Тест на отцовство
11:30 Понять. Простить. «Судья». «Муж взаймы»
12:30 Порча. Семейная тайна
13:00 Знахарка. Коршун
13:35 Верну любимого. Крадник
14:10 Голоса ушедших душ. Расплата
14:40 Иду за тобой. 1-я - 4-я серии
19:00 Без памяти любя. 1-я - 4-я серии
22:55 Голоса ушедших душ. Расплата
23:25 Порча. Семейная тайна
00:00 Знахарка. Коршун
00:30 Верну любимого. Крадник
01:00 Моя чужая дочка. 1-я - 4-я серии
04:10 6 кадров
04:15 Понять. Простить. «Судья». «Муж взаймы»
ТНТ
03:40 Comedy Баттл. 20-я серия - «Финал»
05:10 Comedy Баттл. 1-я серия
06:00 Открытый микрофон. Сезон 5. 91-я серия
06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 25-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 47-я серия
07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 48-я серия
07:50 Однажды в России. Спецдайджест. 6-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 28-я серия
09:00 СашаТаня. 97-я - 114-я серии
17:30 Ольга. 8-я - 12-я серии
20:00 Патриот. Сезон 3. 41-я серия
20:30 Патриот. Сезон 3. 42-я серия
21:00 Домашний арест. 12-я серия
22:55 Бабки
00:05 Такое кино! 434-я серия
00:40 Бармен
02:15 Импровизация. Сезон 7. 196-я серия
03:05 Импровизация. Сезон 7. 197-я серия
03:50 Comedy Баттл. 2-я серия
04:40 Comedy Баттл. 3-я серия
СТС
04:45 6 кадров. Сезон 8. 53-я серия
05:05 Сказка о золотом петушке
05:35 Мультфильмы
05:50 Ералаш. Сезон 1. 149-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 150-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 210-я серия
06:10 Ералаш. Сезон 1. 223-я серия
06:15 Ералаш. Сезон 1. 231-я серия
06:25 Ералаш. Сезон 1. 242-я серия
06:35 Ералаш. Сезон 1. 247-я серия
06:40 Ералаш. Сезон 1. 251-я серия
06:45 Ералаш. Сезон 1. 256-я серия
06:50 Ералаш. Сезон 1. 259-я серия
07:00 Лунтик и его друзья
07:30 Ивановы-Ивановы. Сезон 6. 8-я серия
08:35 Особое мнение
11:25 Кухня. Сезон 1. 15-я - 20-я серии
14:40 Кухня. Сезон 2. 2-я серия
15:10 Ивановы-Ивановы. Сезон 1. 13-я - 18-я серии
18:30 Ивановы-Ивановы. Сезон 6. 8-я - 10-я серии
20:00 Хэнкок
21:55 Робот Ари
23:40 Лемони Сникет. 33 несчастья
01:40 Даёшь молодёжь! Сезон 1. 30-я серия
02:00 Даёшь молодёжь! Сезон 1. 40-я серия
02:25 Даёшь молодёжь! Сезон 1. 42-я серия
02:45 Даёшь молодёжь! Сезон 1. 51-я - 54-я серии
04:00 6 кадров. Сезон 8. 62-я серия
04:20 6 кадров. Сезон 8. 55-я серия
04:45 6 кадров. Сезон 8. 61-я серия
Матч ТВ
04:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. МБА (Москва) - «Локомотив-Кубань» (Краснодар)
06:00 Вид сверху
06:30 Ты в бане!
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
08:35 Новости
08:40 Биатлон. Кубок России. Финал. Спринт. Женщины. Прямой эфир
10:05 Специальный репортаж
10:25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
11:30 Есть тема!
12:55 Новости
13:00 Специальный репортаж
13:20 Большой хоккей
13:50 Газпром - детям. Вода
14:20 Новости
14:25 Все на Матч!
15:50 Магия большого спорта
16:20 Конный спорт. «Dubai World Cup Carnival»
17:20 Новости
17:25 Бокс. Bare Knuckle FC. Л. Паломино - М. Браун
18:45 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
19:50 Новости
19:55 Все на Матч!
20:30 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф. «Барселона» (Испания) - «Манчестер Юнайтед» (Англия). Прямой эфир
22:45 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф. «Ювентус» (Италия) - «Нант» (Франция). Прямой эфир
01:00 Все на Матч!
01:55 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф. «Байер» (Германия) - «Монако» (Франция)
03:55 Новости
04:00 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Динамо-ЛО» (Ленинградская область)
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Неизвестная история
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Игра теней
22:00 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Кавалерия
02:35 Самые шокирующие гипотезы
03:20 Тайны Чапман
Звезда
03:55 Оперативный псевдоним. 9-я и 12-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Битва за Москву. 2-я серия - «Тайфун»
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Москва - фронту
13:45 Оперативный псевдоним-2: Код возвращения. 1-я - 4-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Оперативный псевдоним-2: Код возвращения. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:20 Специальный репортаж
18:55 Миссия в Афганистане. Первая схватка с терроризмом. Афганистан, 1989 год
19:40 Код доступа
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:20 Из жизни начальника уголовного розыска
01:15 Битва за Москву. 2-я серия - «Тайфун»
02:50 Загадки цивилизации. Русская версия
03:35 Порох
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва академическая
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Вера Марецкая
07:30 Новости культуры
07:35 История жизни. Из моря на сушу и обратно
08:20 Цвет времени. Илья Репин. «Иван Грозный и сын его Иван»
08:30 Жизнь и судьба
08:50 Гляди веселей. 2-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель. Наталья Рязанцева
11:10 ХX век. «Мастера искусств. Народный артист СССР Николай Мордвинов». 1976
12:20 Опасный поворот. 3-я часть
13:35 Абсолютный слух
14:15 Острова. Чингиз Айтматов
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь - Россия! Свадебное платье для осетинки
15:45 2 Верник 2. Владимир Симонов
16:35 Гляди веселей. 2-я серия
17:40 Пианисты XXI века. Дмитрий Маслеев
18:40 История жизни. Уходят одни, приходят другие
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Открытая книга. Марина Письменюк. «Лабиринт из черёмухи»
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:50 15 лет тому... вперед
21:30 XVI Зимний международный фестиваль искусств. Гала-концерт открытия фестиваля «Юрий Башмет - 70». Трансляция из Зимнего театра Сочи
23:20 Цвет времени. Василий Поленов. «Московский дворик«
23:30 Новости культуры
23:50 ХX век. «Мастера искусств. Народный артист СССР Николай Мордвинов». 1976
01:00 Пианисты XXI века. Дмитрий Маслеев
02:00 Дом полярников
02:40 Первые в мире. Электромобиль Романова
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Тайны медовой долины. Сезон 1. 19-я серия
05:05 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 17-я - 19-я серии
05:30 Пятница News. 27-я серия
05:55 Простоквашино. Сезон 1. 5-я серия
06:00 Простоквашино. Сезон 1. 6-я серия
06:05 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 20-я серия
06:15 Простоквашино. Сезон 1. 7-я серия
06:20 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 21-я серия
06:25 Простоквашино. Сезон 1. 8-я серия
06:35 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 22-я серия
06:40 Простоквашино. Сезон 1. 9-я - 14-я серии
07:20 Гастротур. Сезон 1. 4-я серия - «Карелия»
08:20 На ножах. Сезон 6. 20-я серия - «Ростов-на-Дону. Страна Чудес»
09:30 На ножах. Сезон 7. 19-я серия - «Москва. Чили»
10:40 Четыре свадьбы. Сезон 3. 17-я серия
12:20 Девичник. Сезон 1. 3-я серия
13:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 32-я серия
15:10 Четыре свадьбы. Сезон 3. 18-я серия
17:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 46-я серия
19:00 Четыре свадьбы. Сезон 4. 47-я серия
20:50 Тревел-баттл. Сезон 1. 5-я серия - «Бали, Индонезия»
21:40 Четыре свадьбы. Сезон 3. 49-я серия
23:50 Я не шучу. Сезон 1. 1-я серия
00:20 Я не шучу. Сезон 1. 2-я серия
00:50 Я не шучу. Сезон 1. 3-я серия
01:30 Пятница News. 29-я серия
01:50 Сотня. Сезон 4. 4-я серия
02:30 Сотня. Сезон 4. 5-я серия
03:10 Сотня. Сезон 4. 6-я серия
03:50 Сотня. Сезон 4. 7-я серия
04:30 Пятница News. 28-я серия
04:55 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 22-я серия
МИР
05:00 Катала
05:05 Братаны-4. 13-я - 18-я серии
10:00 Новости
10:10 Игра в кино
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:45 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
20:50 Слабое звено
21:45 Братаны-4. 22-я - 24-я серии
00:25 Наше кино. История большой любви
00:50 Дела судебные. Битва за будущее
01:30 Дела судебные. Новые истории
03:25 Сельская учительница
Время начала передач - московское.