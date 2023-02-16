Программа передач, ТВ программа на 16 февраля 2023



Программа передач телеканалов России на четверг 16 февраля 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 16.02.2023



1 канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 «Пробуждение». 12-я серия

22:45 Большая игра

23:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа

00:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать

01:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма

01:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению

02:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры

03:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги

03:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Истории моей жизни

04:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Киноэкзотика



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Шаляпин. 7-я серия

22:20 Шаляпин. 8-я серия

23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 Каменская 5. «Имя потерпевшего - никто», 1-я и 2-я части

03:45 Личное дело. 50-я серия

04:36 Перерыв в вещании



ТВЦ



04:35 Василий Ливанов. Я умею держать удар

05:20 Мой герой. Агриппина Стеклова

06:00 Настроение

08:05 Доктор И... Новая грудная клетка

08:40 Убийства по пятницам-2. 3-я серия

09:30 Убийства по пятницам-2. 4-я серия

10:40 Евгений Весник. Обмануть судьбу

11:30 События

11:45 Напарницы. 15-я серия

12:40 Напарницы. 16-я серия

13:40 Мой герой. Александр Балуев

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Свои. Сезон 2. 63-я серия

16:00 Свои. Сезон 2. 52-я серия

16:55 90-е. Уроки пластики

17:50 События

18:10 Под прикрытием. 13-я - 16-я серии

22:00 События

22:40 10 самых... Слёзы режиссёрских жён

23:10 Актёрские драмы. Секс-символы

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Список Берии. Железная хватка наркома

01:25 Жуков и Рокоссовский. Служили два товарища

02:05 «Операция «Промывание мозгов»

02:45 Напарницы. 15-я серия

03:30 Напарницы. 16-я серия

04:20 Петровка, 38

04:35 Рудольф Нуреев. Неукротимый гений



НТВ



04:50 А.Л.Ж.И.Р. 7-я серия

05:40 А.Л.Ж.И.Р. 8-я серия

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Дельта. «Наркотрафик», 1-я и 2-я серии. «Генерал», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Дельта. «Наркотрафик», 1-я и 2-я серии. «Генерал», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Недоношенный или нагулянный?

19:00 Сегодня

20:00 Акушер. 7-я серия

21:00 Акушер. 8-я серия

22:00 Мельник. 7-я серия

22:45 Мельник. 8-я серия

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Поздняков

00:15 Мы и наука. Наука и мы. Через 10 лет проблем со зрением не будет

01:10 Невский. Проверка на прочность. Буря

02:00 Невский. Проверка на прочность. Симбиоз

02:50 Невский. Проверка на прочность. Опознание

03:40 Невский. Проверка на прочность. Кого хочешь выбирай

04:45 А.Л.Ж.И.Р. 9-я серия



5 канал



05:00 Известия

05:25 Наркомовский обоз. 1-я - 4-я серии

08:35 День ангела

09:00 Известия

09:30 Глухарь. Возвращение. Зануда

10:25 Глухарь. Возвращение. Эскулап

11:20 Глухарь. Возвращение. Сумашедшие деньки

12:20 Глухарь. Возвращение. Сокровища тибета

13:00 Известия

13:30 Глухарь. Возвращение. Сокровища тибета

13:45 Глухарь. Возвращение. По совести

14:40 Глухарь. Возвращение. Цемент

15:40 Глухарь. Возвращение. Офисный планктон

16:40 Глухарь. Возвращение. Папаша

17:30 Известия

18:00 Глухарь. Возвращение. Папаша

18:10 Глухарь. Возвращение. Ноябрь

19:00 Глухарь. Возвращение. Собачник

20:00 След. Сердце манекена

20:45 След. По следам

21:35 След. Червь

22:25 Великолепная пятёрка-5. Тем же оружием

23:10 Великолепная пятёрка-3. Деревенский детектив

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Смерть с небес

01:15 След. Ты - не моя жена

01:55 След. Настоящая любовь

02:30 След. Мечты сбываются

03:10 Прокурорская проверка. Успех на продажу

04:05 Прокурорская проверка. Жилищная война



Домашний



04:45 По делам несовершеннолетних

08:25 Давай разведёмся!

09:30 Тест на отцовство

11:30 Понять. Простить. «Судья». «Муж взаймы»

12:30 Порча. Семейная тайна

13:00 Знахарка. Коршун

13:35 Верну любимого. Крадник

14:10 Голоса ушедших душ. Расплата

14:40 Иду за тобой. 1-я - 4-я серии

19:00 Без памяти любя. 1-я - 4-я серии

22:55 Голоса ушедших душ. Расплата

23:25 Порча. Семейная тайна

00:00 Знахарка. Коршун

00:30 Верну любимого. Крадник

01:00 Моя чужая дочка. 1-я - 4-я серии

04:10 6 кадров

04:15 Понять. Простить. «Судья». «Муж взаймы»



ТНТ



03:40 Comedy Баттл. 20-я серия - «Финал»

05:10 Comedy Баттл. 1-я серия

06:00 Открытый микрофон. Сезон 5. 91-я серия

06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 25-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 47-я серия

07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 48-я серия

07:50 Однажды в России. Спецдайджест. 6-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 28-я серия

09:00 СашаТаня. 97-я - 114-я серии

17:30 Ольга. 8-я - 12-я серии

20:00 Патриот. Сезон 3. 41-я серия

20:30 Патриот. Сезон 3. 42-я серия

21:00 Домашний арест. 12-я серия

22:55 Бабки

00:05 Такое кино! 434-я серия

00:40 Бармен

02:15 Импровизация. Сезон 7. 196-я серия

03:05 Импровизация. Сезон 7. 197-я серия

03:50 Comedy Баттл. 2-я серия

04:40 Comedy Баттл. 3-я серия



СТС



04:45 6 кадров. Сезон 8. 53-я серия

05:05 Сказка о золотом петушке

05:35 Мультфильмы

05:50 Ералаш. Сезон 1. 149-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 150-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 210-я серия

06:10 Ералаш. Сезон 1. 223-я серия

06:15 Ералаш. Сезон 1. 231-я серия

06:25 Ералаш. Сезон 1. 242-я серия

06:35 Ералаш. Сезон 1. 247-я серия

06:40 Ералаш. Сезон 1. 251-я серия

06:45 Ералаш. Сезон 1. 256-я серия

06:50 Ералаш. Сезон 1. 259-я серия

07:00 Лунтик и его друзья

07:30 Ивановы-Ивановы. Сезон 6. 8-я серия

08:35 Особое мнение

11:25 Кухня. Сезон 1. 15-я - 20-я серии

14:40 Кухня. Сезон 2. 2-я серия

15:10 Ивановы-Ивановы. Сезон 1. 13-я - 18-я серии

18:30 Ивановы-Ивановы. Сезон 6. 8-я - 10-я серии

20:00 Хэнкок

21:55 Робот Ари

23:40 Лемони Сникет. 33 несчастья

01:40 Даёшь молодёжь! Сезон 1. 30-я серия

02:00 Даёшь молодёжь! Сезон 1. 40-я серия

02:25 Даёшь молодёжь! Сезон 1. 42-я серия

02:45 Даёшь молодёжь! Сезон 1. 51-я - 54-я серии

04:00 6 кадров. Сезон 8. 62-я серия

04:20 6 кадров. Сезон 8. 55-я серия

04:45 6 кадров. Сезон 8. 61-я серия



Матч ТВ



04:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. МБА (Москва) - «Локомотив-Кубань» (Краснодар)

06:00 Вид сверху

06:30 Ты в бане!

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

08:35 Новости

08:40 Биатлон. Кубок России. Финал. Спринт. Женщины. Прямой эфир

10:05 Специальный репортаж

10:25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор

11:30 Есть тема!

12:55 Новости

13:00 Специальный репортаж

13:20 Большой хоккей

13:50 Газпром - детям. Вода

14:20 Новости

14:25 Все на Матч!

15:50 Магия большого спорта

16:20 Конный спорт. «Dubai World Cup Carnival»

17:20 Новости

17:25 Бокс. Bare Knuckle FC. Л. Паломино - М. Браун

18:45 Футбол. Лига чемпионов. Обзор

19:50 Новости

19:55 Все на Матч!

20:30 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф. «Барселона» (Испания) - «Манчестер Юнайтед» (Англия). Прямой эфир

22:45 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф. «Ювентус» (Италия) - «Нант» (Франция). Прямой эфир

01:00 Все на Матч!

01:55 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф. «Байер» (Германия) - «Монако» (Франция)

03:55 Новости

04:00 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Динамо-ЛО» (Ленинградская область)



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Неизвестная история

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Игра теней

22:00 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Кавалерия

02:35 Самые шокирующие гипотезы

03:20 Тайны Чапман



Звезда



03:55 Оперативный псевдоним. 9-я и 12-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Битва за Москву. 2-я серия - «Тайфун»

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Москва - фронту

13:45 Оперативный псевдоним-2: Код возвращения. 1-я - 4-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Оперативный псевдоним-2: Код возвращения. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:20 Специальный репортаж

18:55 Миссия в Афганистане. Первая схватка с терроризмом. Афганистан, 1989 год

19:40 Код доступа

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:20 Из жизни начальника уголовного розыска

01:15 Битва за Москву. 2-я серия - «Тайфун»

02:50 Загадки цивилизации. Русская версия

03:35 Порох



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва академическая

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Вера Марецкая

07:30 Новости культуры

07:35 История жизни. Из моря на сушу и обратно

08:20 Цвет времени. Илья Репин. «Иван Грозный и сын его Иван»

08:30 Жизнь и судьба

08:50 Гляди веселей. 2-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель. Наталья Рязанцева

11:10 ХX век. «Мастера искусств. Народный артист СССР Николай Мордвинов». 1976

12:20 Опасный поворот. 3-я часть

13:35 Абсолютный слух

14:15 Острова. Чингиз Айтматов

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. Театр

15:20 Моя любовь - Россия! Свадебное платье для осетинки

15:45 2 Верник 2. Владимир Симонов

16:35 Гляди веселей. 2-я серия

17:40 Пианисты XXI века. Дмитрий Маслеев

18:40 История жизни. Уходят одни, приходят другие

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Открытая книга. Марина Письменюк. «Лабиринт из черёмухи»

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:50 15 лет тому... вперед

21:30 XVI Зимний международный фестиваль искусств. Гала-концерт открытия фестиваля «Юрий Башмет - 70». Трансляция из Зимнего театра Сочи

23:20 Цвет времени. Василий Поленов. «Московский дворик«

23:30 Новости культуры

23:50 ХX век. «Мастера искусств. Народный артист СССР Николай Мордвинов». 1976

01:00 Пианисты XXI века. Дмитрий Маслеев

02:00 Дом полярников

02:40 Первые в мире. Электромобиль Романова

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Тайны медовой долины. Сезон 1. 19-я серия

05:05 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 17-я - 19-я серии

05:30 Пятница News. 27-я серия

05:55 Простоквашино. Сезон 1. 5-я серия

06:00 Простоквашино. Сезон 1. 6-я серия

06:05 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 20-я серия

06:15 Простоквашино. Сезон 1. 7-я серия

06:20 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 21-я серия

06:25 Простоквашино. Сезон 1. 8-я серия

06:35 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 22-я серия

06:40 Простоквашино. Сезон 1. 9-я - 14-я серии

07:20 Гастротур. Сезон 1. 4-я серия - «Карелия»

08:20 На ножах. Сезон 6. 20-я серия - «Ростов-на-Дону. Страна Чудес»

09:30 На ножах. Сезон 7. 19-я серия - «Москва. Чили»

10:40 Четыре свадьбы. Сезон 3. 17-я серия

12:20 Девичник. Сезон 1. 3-я серия

13:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 32-я серия

15:10 Четыре свадьбы. Сезон 3. 18-я серия

17:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 46-я серия

19:00 Четыре свадьбы. Сезон 4. 47-я серия

20:50 Тревел-баттл. Сезон 1. 5-я серия - «Бали, Индонезия»

21:40 Четыре свадьбы. Сезон 3. 49-я серия

23:50 Я не шучу. Сезон 1. 1-я серия

00:20 Я не шучу. Сезон 1. 2-я серия

00:50 Я не шучу. Сезон 1. 3-я серия

01:30 Пятница News. 29-я серия

01:50 Сотня. Сезон 4. 4-я серия

02:30 Сотня. Сезон 4. 5-я серия

03:10 Сотня. Сезон 4. 6-я серия

03:50 Сотня. Сезон 4. 7-я серия

04:30 Пятница News. 28-я серия

04:55 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 22-я серия



МИР



05:00 Катала

05:05 Братаны-4. 13-я - 18-я серии

10:00 Новости

10:10 Игра в кино

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:45 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

20:50 Слабое звено

21:45 Братаны-4. 22-я - 24-я серии

00:25 Наше кино. История большой любви

00:50 Дела судебные. Битва за будущее

01:30 Дела судебные. Новые истории

03:25 Сельская учительница



Время начала передач - московское.



















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