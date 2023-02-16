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Программа 1 канала на 16 февраля 2023, телепрограмма на весь день



Телепрограмма 1 канала на 16 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.

Программа передач 1 канал 16.02.2023

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 «Пробуждение». 12-я серия
22:45 Большая игра
23:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа
00:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать
01:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Письма
01:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению
02:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры
03:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги
03:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Истории моей жизни
04:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Киноэкзотика

В программе возможны изменения.









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