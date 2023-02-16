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Программа Россия 1 на 16 февраля 2023, телепрограмма на весь день



Телепрограмма Россия 1 на 16 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.

Программа передач Россия 1 на 16.02.2023

05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Шаляпин. 7-я серия
22:20 Шаляпин. 8-я серия
23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 Каменская 5. «Имя потерпевшего - никто», 1-я и 2-я части
03:45 Личное дело. 50-я серия
04:36 Перерыв в вещании

В программе возможны изменения.









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