Программа Россия 1 на 16 февраля 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма Россия 1 на 16 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач Россия 1 на 16.02.2023
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Шаляпин. 7-я серия
22:20 Шаляпин. 8-я серия
23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 Каменская 5. «Имя потерпевшего - никто», 1-я и 2-я части
03:45 Личное дело. 50-я серия
04:36 Перерыв в вещании
В программе возможны изменения.