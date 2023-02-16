Программа ТВЦ на 16 февраля 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма ТВЦ на 16 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач ТВЦ 16.02.2023
04:35 Василий Ливанов. Я умею держать удар
05:20 Мой герой. Агриппина Стеклова
06:00 Настроение
08:05 Доктор И... Новая грудная клетка
08:40 Убийства по пятницам-2. 3-я серия
09:30 Убийства по пятницам-2. 4-я серия
10:40 Евгений Весник. Обмануть судьбу
11:30 События
11:45 Напарницы. 15-я серия
12:40 Напарницы. 16-я серия
13:40 Мой герой. Александр Балуев
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Свои. Сезон 2. 63-я серия
16:00 Свои. Сезон 2. 52-я серия
16:55 90-е. Уроки пластики
17:50 События
18:10 Под прикрытием. 13-я - 16-я серии
22:00 События
22:40 10 самых... Слёзы режиссёрских жён
23:10 Актёрские драмы. Секс-символы
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Список Берии. Железная хватка наркома
01:25 Жуков и Рокоссовский. Служили два товарища
02:05 «Операция «Промывание мозгов»
02:45 Напарницы. 15-я серия
03:30 Напарницы. 16-я серия
04:20 Петровка, 38
04:35 Рудольф Нуреев. Неукротимый гений
В программе возможны изменения.