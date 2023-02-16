Программа ТВЦ на 16 февраля 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма ТВЦ на 16 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач ТВЦ 16.02.2023



04:35 Василий Ливанов. Я умею держать удар

05:20 Мой герой. Агриппина Стеклова

06:00 Настроение

08:05 Доктор И... Новая грудная клетка

08:40 Убийства по пятницам-2. 3-я серия

09:30 Убийства по пятницам-2. 4-я серия

10:40 Евгений Весник. Обмануть судьбу

11:30 События

11:45 Напарницы. 15-я серия

12:40 Напарницы. 16-я серия

13:40 Мой герой. Александр Балуев

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Свои. Сезон 2. 63-я серия

16:00 Свои. Сезон 2. 52-я серия

16:55 90-е. Уроки пластики

17:50 События

18:10 Под прикрытием. 13-я - 16-я серии

22:00 События

22:40 10 самых... Слёзы режиссёрских жён

23:10 Актёрские драмы. Секс-символы

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Список Берии. Железная хватка наркома

01:25 Жуков и Рокоссовский. Служили два товарища

02:05 «Операция «Промывание мозгов»

02:45 Напарницы. 15-я серия

03:30 Напарницы. 16-я серия

04:20 Петровка, 38

04:35 Рудольф Нуреев. Неукротимый гений



В программе возможны изменения.