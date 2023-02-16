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Программа НТВ на 16 февраля 2023, телепрограмма на весь день



Телепрограмма НТВ на 16 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.

Программа передач НТВ 16.02.2023

04:50 А.Л.Ж.И.Р. 7-я серия
05:40 А.Л.Ж.И.Р. 8-я серия
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Дельта. «Наркотрафик», 1-я и 2-я серии. «Генерал», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Дельта. «Наркотрафик», 1-я и 2-я серии. «Генерал», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Недоношенный или нагулянный?
19:00 Сегодня
20:00 Акушер. 7-я серия
21:00 Акушер. 8-я серия
22:00 Мельник. 7-я серия
22:45 Мельник. 8-я серия
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Поздняков
00:15 Мы и наука. Наука и мы. Через 10 лет проблем со зрением не будет
01:10 Невский. Проверка на прочность. Буря
02:00 Невский. Проверка на прочность. Симбиоз
02:50 Невский. Проверка на прочность. Опознание
03:40 Невский. Проверка на прочность. Кого хочешь выбирай
04:45 А.Л.Ж.И.Р. 9-я серия

В программе возможны изменения.









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