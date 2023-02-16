Программа НТВ на 16 февраля 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма НТВ на 16 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач НТВ 16.02.2023



04:50 А.Л.Ж.И.Р. 7-я серия

05:40 А.Л.Ж.И.Р. 8-я серия

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Дельта. «Наркотрафик», 1-я и 2-я серии. «Генерал», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Дельта. «Наркотрафик», 1-я и 2-я серии. «Генерал», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Недоношенный или нагулянный?

19:00 Сегодня

20:00 Акушер. 7-я серия

21:00 Акушер. 8-я серия

22:00 Мельник. 7-я серия

22:45 Мельник. 8-я серия

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Поздняков

00:15 Мы и наука. Наука и мы. Через 10 лет проблем со зрением не будет

01:10 Невский. Проверка на прочность. Буря

02:00 Невский. Проверка на прочность. Симбиоз

02:50 Невский. Проверка на прочность. Опознание

03:40 Невский. Проверка на прочность. Кого хочешь выбирай

04:45 А.Л.Ж.И.Р. 9-я серия



В программе возможны изменения.