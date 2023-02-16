Программа 5 канала на 16 февраля 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма 5 канала на 16 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач 5 канал 16.02.2023



05:00 Известия

05:25 Наркомовский обоз. 1-я - 4-я серии

08:35 День ангела

09:00 Известия

09:30 Глухарь. Возвращение. Зануда

10:25 Глухарь. Возвращение. Эскулап

11:20 Глухарь. Возвращение. Сумашедшие деньки

12:20 Глухарь. Возвращение. Сокровища тибета

13:00 Известия

13:30 Глухарь. Возвращение. Сокровища тибета

13:45 Глухарь. Возвращение. По совести

14:40 Глухарь. Возвращение. Цемент

15:40 Глухарь. Возвращение. Офисный планктон

16:40 Глухарь. Возвращение. Папаша

17:30 Известия

18:00 Глухарь. Возвращение. Папаша

18:10 Глухарь. Возвращение. Ноябрь

19:00 Глухарь. Возвращение. Собачник

20:00 След. Сердце манекена

20:45 След. По следам

21:35 След. Червь

22:25 Великолепная пятёрка-5. Тем же оружием

23:10 Великолепная пятёрка-3. Деревенский детектив

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Смерть с небес

01:15 След. Ты - не моя жена

01:55 След. Настоящая любовь

02:30 След. Мечты сбываются

03:10 Прокурорская проверка. Успех на продажу

04:05 Прокурорская проверка. Жилищная война



В программе возможны изменения.