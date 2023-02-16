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Программа 5 канала на 16 февраля 2023, телепрограмма на весь день



Телепрограмма 5 канала на 16 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.

Программа передач 5 канал 16.02.2023

05:00 Известия
05:25 Наркомовский обоз. 1-я - 4-я серии
08:35 День ангела
09:00 Известия
09:30 Глухарь. Возвращение. Зануда
10:25 Глухарь. Возвращение. Эскулап
11:20 Глухарь. Возвращение. Сумашедшие деньки
12:20 Глухарь. Возвращение. Сокровища тибета
13:00 Известия
13:30 Глухарь. Возвращение. Сокровища тибета
13:45 Глухарь. Возвращение. По совести
14:40 Глухарь. Возвращение. Цемент
15:40 Глухарь. Возвращение. Офисный планктон
16:40 Глухарь. Возвращение. Папаша
17:30 Известия
18:00 Глухарь. Возвращение. Папаша
18:10 Глухарь. Возвращение. Ноябрь
19:00 Глухарь. Возвращение. Собачник
20:00 След. Сердце манекена
20:45 След. По следам
21:35 След. Червь
22:25 Великолепная пятёрка-5. Тем же оружием
23:10 Великолепная пятёрка-3. Деревенский детектив
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Смерть с небес
01:15 След. Ты - не моя жена
01:55 След. Настоящая любовь
02:30 След. Мечты сбываются
03:10 Прокурорская проверка. Успех на продажу
04:05 Прокурорская проверка. Жилищная война

В программе возможны изменения.









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