Программа передач, ТВ программа на 17 февраля 2023



Программа передач телеканалов России на пятницу 17 февраля 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 17.02.2023



Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым

19:45 Поле чудес

21:00 Время

21:45 «Голос. Дети». 10-й юбилейный сезон. Прямой эфир

23:20 Как быть хорошей женой

01:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Секс при свете

01:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат

02:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают

03:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии

03:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа

04:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:15 Вести. Местное время

21:30 Ну-ка, все вместе! Битва сезонов

23:55 Улыбка на ночь

01:00 Мелодия на два голоса

04:10 Личное дело. 51-я серия



ТВЦ



04:35 Рудольф Нуреев. Неукротимый гений

05:20 Мой герой. Александр Балуев

06:00 Настроение

08:20 Портрет любимого. 1-я - 3-я серии

11:30 События

11:50 Портрет любимого. 4-я серия

12:35 Призрак уездного театра. 1-я серия

13:30 Призрак уездного театра. 2-я серия

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Призрак уездного театра. 3-я серия

16:00 Призрак уездного театра. 4-я серия

16:55 Следствие ведёт КГБ. Шпион на миллиард долларов

17:50 События

18:05 Беглец. 1-я серия

19:05 Беглец. 2-я серия

20:00 Барс и лялька. 1-я серия

20:55 Барс и лялька. 2-я серия

22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой

23:00 Приют комедиантов. Ушастые и хвостатые

00:40 Старшая жена

02:10 Петровка, 38

02:25 Закон и порядок

02:50 Юрий Гальцев. Обалдеть!

03:45 Будни уголовного розыска



НТВ



04:45 А.Л.Ж.И.Р. 9-я серия

05:35 А.Л.Ж.И.Р. 10-я серия

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Дельта. «Мишень», 1-я и 2-я серии. «Свидетель», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Дельта. «Мишень», 1-я и 2-я серии. «Свидетель», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 ДНК

17:55 Жди меня

19:00 Сегодня

20:00 Акушер. 9-я серия

21:00 Акушер. 10-я серия

22:00 Мельник. 9-я серия

22:55 Мельник. 10-я серия

23:50 «Своя правда» с Романом Бабаяном

01:30 Захар Прилепин. Уроки русского

01:55 Квартирный вопрос

02:50 Невский. Проверка на прочность. Награда для героя

03:40 Невский. Проверка на прочность. Похищение

04:30 Их нравы

04:50 А.Л.Ж.И.Р. 11-я серия



Пятый канал



05:00 Известия

05:30 Бумеранг

07:15 Глухарь. Возвращение. Цемент

08:15 Глухарь. Возвращение. Офисный планктон

09:00 Известия

09:30 Глухарь. Возвращение. Офисный планктон

09:40 Глухарь. Возвращение. Папаша

10:40 Глухарь. Возвращение. Ноябрь

11:40 Глухарь. Возвращение. Собачник

12:40 Глухарь. Возвращение. Другой

13:00 Известия

13:30 Глухарь. Возвращение. Другой

14:10 Глухарь. Возвращение. Когтистый зверь

15:10 Глухарь. Возвращение. Rec

16:10 Глухарь. Возвращение. И.О

17:10 Глухарь. Возвращение. Четвёртая власть

17:30 Известия

18:00 Глухарь. Возвращение. Четвёртая власть

18:40 Глухарь. Возвращение. Точка

19:55 След. Последний заказ

20:45 След. Чужая жизнь

21:30 След. Отбросы общества

22:25 След. Сонная лощина

23:10 Светская хроника

00:10 Они потрясли мир. Двойная жизнь Георгия Вицина

00:55 Акватория. Красиво жить не запретишь

01:30 Акватория. Ведьма

02:10 Акватория. Моряк сошел на берег

02:45 Акватория. Умри вчера

03:20 Акватория. Дневник убийцы

04:00 Великолепная пятёрка-3. В плену обмана

04:35 Великолепная пятёрка-3. Селёдка с мёдом



Домашний



04:15 Понять. Простить. «Судья». «Муж взаймы»

05:05 По делам несовершеннолетних

08:25 Давай разведёмся!

09:30 Тест на отцовство

11:30 Понять. Простить. «Странная пара». «Пояс верности»

12:30 Порча. С молоком матери

13:00 Знахарка. Непутёвая

13:35 Верну любимого. Мамочка

14:10 Голоса ушедших душ. Невредимый

14:40 Нечаянная любовь. 1-я - 4-я серии

19:00 Хрустальная королева. 1-я - 4-я серии

23:00 Голоса ушедших душ. Невредимый

23:30 Порча. С молоком матери

00:05 Знахарка. Непутёвая

00:35 Верну любимого. Мамочка

01:05 Долгая дорога. 1-я и 2-я серии

04:05 Понять. Простить. «Странная пара». «Пояс верности»

04:55 По делам несовершеннолетних



ТНТ



04:40 Comedy Баттл. 3-я серия

05:25 Открытый микрофон. Сезон 5. 92-я серия

06:10 Открытый микрофон. Сезон 5. 93-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 50-я серия

07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 51-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 35-я серия

09:00 Конфетка. 3-я серия

10:45 Однажды в России. 210-я серия

11:00 Однажды в России. Сезон 9. 234-я серия

11:45 Однажды в России. Спецдайджест. 4-я серия

12:00 Однажды в России. Сезон 9. 232-я серия

13:00 Жуки. 1-я - 16-я серии

21:00 Комеди Клаб. Сезон 8. 774-я серия

22:00 Комеди Клаб. Сезон 8. 773-я серия

23:00 Stand up. Сезон 10. 227-я серия

00:00 Секс в большом городе

02:35 Импровизация. Сезон 7. 198-я серия

03:20 Импровизация. Сезон 7. 199-я серия

04:05 Comedy Баттл. 4-я серия

04:50 Comedy Баттл. 5-я серия



СТС



04:45 6 кадров. Сезон 8. 61-я серия

05:05 Заколдованный мальчик

05:50 Ералаш. Сезон 1. 165-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 170-я серия

06:00 Ералаш

07:00 Лунтик и его друзья

07:30 Ивановы-Ивановы. Сезон 6. 9-я серия

08:00 Ивановы-Ивановы. Сезон 6. 10-я серия

08:35 Чудо-Юдо

10:00 Хэнкок

11:45 Уральские пельмени. #армейскиебудни

12:10 Уральские пельмени. «Хочу все ржать!», 2-я часть

13:05 Уральские пельмени. «Хочу все ржать!», 2-я часть

13:40 Уральские пельмени

14:05 Уральские пельмени

14:45 Уральские пельмени. «Королевство кривых кулис», 2-я часть

15:15 Уральские пельмени. «Королевство кривых кулис», 2-я часть

16:10 Уральские пельмени

17:45 Уральские пельмени. Люди икс эль

19:20 Уральские пельмени. Муж на щас

20:55 Уральские пельмени. Мятый элемент

22:30 Смокинг

00:25 Love

02:05 Даёшь молодёжь! Сезон 1. 67-я серия

02:25 Даёшь молодёжь! Сезон 1. 59-я серия

02:45 Даёшь молодёжь! Сезон 1. 55-я серия

03:05 Даёшь молодёжь! Сезон 1. 56-я серия

03:30 Даёшь молодёжь! Сезон 1. 57-я серия

03:45 Даёшь молодёжь! Сезон 1. 58-я серия

04:00 6 кадров. Сезон 5. 45-я серия

04:20 6 кадров. Сезон 8. 60-я серия

04:45 6 кадров. Сезон 8. 67-я серия



Матч ТВ



04:00 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Динамо-ЛО» (Ленинградская область)

06:00 Большой хоккей

06:30 Вне игры

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

08:35 Новости

08:40 Биатлон. Кубок России. Финал. Спринт. Мужчины. Прямой эфир

10:20 Футбол. Еврокубки. Обзор

11:00 Есть тема!

12:25 Хоккей. МХЛ. «Толпар» (Уфа) - «Стальные Лисы» (Магнитогорск). Прямой эфир

14:45 Все на Матч!

14:55 Футбол. Товарищеский матч. «Зенит» (Россия) - «Сепахан» (Иран). Прямой эфир

17:00 Все на Матч!

17:25 Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. «Синара» (Екатеринбург) - «Сибиряк» (Новосибирск). Прямой эфир

19:25 Все на Матч!

19:50 Новости

19:55 Профессиональный бокс. PRAVDA old school boxing. М. Мадиев (Россия) - Э. Пучета (Аргентина). Прямой эфир

22:00 Все на Матч!

22:35 Новости

22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Сассуоло» - «Наполи». Прямой эфир

00:45 Все на Матч!

01:35 Биатлон. Кубок России. Финал. Спринт. Женщины

02:35 Биатлон. Кубок России. Финал. Спринт. Мужчины

03:55 Новости

04:00 Легенды будущего



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Документальный проект

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Последняя пуля

21:30 Крутые меры

23:00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. П. Романкевич - С. Кавалари. Прямой эфир

00:40 24 часа на жизнь

02:10 Конченая

03:40 Заложник-изгой



Звезда



03:35 Порох

05:05 Оперативный псевдоним-2: Код возвращения. 1-я - 4-я серии

09:00 Новости дня

09:35 Контрудар

11:20 Рысь

13:00 Новости дня

13:20 Рысь

13:45 Оперативный псевдоним-2: Код возвращения. 5-я - 8-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Оперативный псевдоним-2: Код возвращения. 5-я - 8-я серии

18:00 Новости дня

18:40 Берем все на себя

20:10 Цель вижу

22:00 Здравствуйте, товарищи!

23:00 Музыка+

00:10 Кольцо из Амстердама

01:50 Из жизни начальника уголовного розыска

03:25 Фронтовой истребитель МиГ-29. Взлет в будущее

04:40 Оперативный псевдоним-2: Код возвращения. 5-я - 8-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва ар-деко

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Александр Зархи

07:30 Новости культуры

07:35 История жизни. Уходят одни, приходят другие

08:20 Цвет времени. Ван Дейк

08:30 Жизнь и судьба

08:50 Гляди веселей. 3-я серия

10:00 Новости культуры

10:20 Шедевры старого кино. К 150-летию со дня рождения Фёдора Шаляпина. «Дон Кихот»

11:35 Больше, чем любовь. Федор Шаляпин и Иола Торнаги

12:20 Дневник XVI Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи

12:50 Власть факта. Древнеегипетская цивилизация: секреты устойчивости

13:35 Забытое ремесло. Шарманщик

13:50 Открытая книга. Марина Письменюк. «Лабиринт из черёмухи»

14:15 Кузьма Петров-Водкин. Мне легко в этой необъятности

15:00 Новости культуры

15:05 Письма из провинции. Порхов (Псковская область)

15:30 Энигма. Вайклеф Жан

16:10 Гляди веселей. 3-я серия

17:15 Пианисты XXI века. Юрий Фаворин

18:45 Царская ложа

19:30 Новости культуры

19:45 Смехоностальгия. Мужчина и женщина

20:20 Линия жизни. Игорь Петренко

21:15 Ларец Марии Медичи

22:45 2 Верник 2. Владимир и Александр Котт

23:40 Новости культуры

00:00 Господин Рипуа

01:45 Искатели. Забытый генералиссимус России

02:30 Мистер Пронька

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Тайны медовой долины. Сезон 1. 30-я серия

05:05 Тайны медовой долины. Сезон 1. 22-я серия

05:10 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 23-я серия

05:20 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 24-я серия

05:30 Пятница News. 28-я серия

05:50 Простоквашино. Сезон 1. 15-я - 22-я серии

06:45 Простоквашино. Сезон 1. 40-я серия

06:50 Простоквашино. Сезон 1. 41-я серия

06:55 Простоквашино. Сезон 1. 29-я серия

07:00 Простоквашино. Сезон 1. 16-я серия

07:10 Гастротур. Сезон 2. 1-я серия - «Санкт-Петербург»

08:20 На ножах. Сезон 3. 4-я серия - «Новороссийск. Karabas-Barabas»

09:30 На ножах. Сезон 4. 9-я серия - «Пермь. В гостим

10:30 На ножах. Сезон 2. 1-я серия - «Кленово. Маракеш»

11:30 На ножах. Сезон 6. 13-я серия - «Сочи. Осетинские пироги»

12:30 На ножах. Сезон 7. 3-я серия - «Оренбург. Опера»

13:30 На ножах. Сезон 8. 3-я серия - «Орел. Pint House»

14:40 На ножах. Сезон 8. 5-я серия - «Серпухов. Blueberryz»

15:50 Сеструха. Сезон 1. 1-я - 7-я серии

19:00 Дурдом. Сезон 1. 1-я серия - «Пилот»

19:20 Дурдом. Сезон 1. 2-я серия - «Статуя»

19:50 Дурдом. Сезон 1. 3-я серия - «Смерть Марго»

20:10 Дурдом. Сезон 1. 4-я серия - «Комната»

20:30 Дурдом. Сезон 1. 5-я серия - «Секреты»

21:00 Час пик

23:00 Час пик-2

00:50 Кто я?

02:50 Пятница News. 30-я серия

03:10 Сотня. Сезон 4. 8-я серия

03:50 Сотня. Сезон 4. 9-я серия

04:30 Пятница News. 29-я серия



МИР



05:00 Сельская учительница

05:05 Братаны-4. 19-я - 24-я серии

10:00 Новости

10:10 В гостях у цифры

10:20 Игра в кино

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:15 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:45 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Слабое звено

19:45 Старики-разбойники

21:25 Акселератка

23:05 Игра в четыре руки

00:45 Катала

02:05 Белый клык

03:25 Гаврош

04:35 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.



















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