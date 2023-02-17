Программа передач, ТВ программа на 17 февраля 2023

Программа передач телеканалов России на пятницу 17 февраля 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 17.02.2023
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым
19:45 Поле чудес
21:00 Время
21:45 «Голос. Дети». 10-й юбилейный сезон. Прямой эфир
23:20 Как быть хорошей женой
01:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Секс при свете
01:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат
02:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают
03:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии
03:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа
04:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:15 Вести. Местное время
21:30 Ну-ка, все вместе! Битва сезонов
23:55 Улыбка на ночь
01:00 Мелодия на два голоса
04:10 Личное дело. 51-я серия
ТВЦ
04:35 Рудольф Нуреев. Неукротимый гений
05:20 Мой герой. Александр Балуев
06:00 Настроение
08:20 Портрет любимого. 1-я - 3-я серии
11:30 События
11:50 Портрет любимого. 4-я серия
12:35 Призрак уездного театра. 1-я серия
13:30 Призрак уездного театра. 2-я серия
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Призрак уездного театра. 3-я серия
16:00 Призрак уездного театра. 4-я серия
16:55 Следствие ведёт КГБ. Шпион на миллиард долларов
17:50 События
18:05 Беглец. 1-я серия
19:05 Беглец. 2-я серия
20:00 Барс и лялька. 1-я серия
20:55 Барс и лялька. 2-я серия
22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой
23:00 Приют комедиантов. Ушастые и хвостатые
00:40 Старшая жена
02:10 Петровка, 38
02:25 Закон и порядок
02:50 Юрий Гальцев. Обалдеть!
03:45 Будни уголовного розыска
НТВ
04:45 А.Л.Ж.И.Р. 9-я серия
05:35 А.Л.Ж.И.Р. 10-я серия
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Дельта. «Мишень», 1-я и 2-я серии. «Свидетель», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Дельта. «Мишень», 1-я и 2-я серии. «Свидетель», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 ДНК
17:55 Жди меня
19:00 Сегодня
20:00 Акушер. 9-я серия
21:00 Акушер. 10-я серия
22:00 Мельник. 9-я серия
22:55 Мельник. 10-я серия
23:50 «Своя правда» с Романом Бабаяном
01:30 Захар Прилепин. Уроки русского
01:55 Квартирный вопрос
02:50 Невский. Проверка на прочность. Награда для героя
03:40 Невский. Проверка на прочность. Похищение
04:30 Их нравы
04:50 А.Л.Ж.И.Р. 11-я серия
Пятый канал
05:00 Известия
05:30 Бумеранг
07:15 Глухарь. Возвращение. Цемент
08:15 Глухарь. Возвращение. Офисный планктон
09:00 Известия
09:30 Глухарь. Возвращение. Офисный планктон
09:40 Глухарь. Возвращение. Папаша
10:40 Глухарь. Возвращение. Ноябрь
11:40 Глухарь. Возвращение. Собачник
12:40 Глухарь. Возвращение. Другой
13:00 Известия
13:30 Глухарь. Возвращение. Другой
14:10 Глухарь. Возвращение. Когтистый зверь
15:10 Глухарь. Возвращение. Rec
16:10 Глухарь. Возвращение. И.О
17:10 Глухарь. Возвращение. Четвёртая власть
17:30 Известия
18:00 Глухарь. Возвращение. Четвёртая власть
18:40 Глухарь. Возвращение. Точка
19:55 След. Последний заказ
20:45 След. Чужая жизнь
21:30 След. Отбросы общества
22:25 След. Сонная лощина
23:10 Светская хроника
00:10 Они потрясли мир. Двойная жизнь Георгия Вицина
00:55 Акватория. Красиво жить не запретишь
01:30 Акватория. Ведьма
02:10 Акватория. Моряк сошел на берег
02:45 Акватория. Умри вчера
03:20 Акватория. Дневник убийцы
04:00 Великолепная пятёрка-3. В плену обмана
04:35 Великолепная пятёрка-3. Селёдка с мёдом
Домашний
04:15 Понять. Простить. «Судья». «Муж взаймы»
05:05 По делам несовершеннолетних
08:25 Давай разведёмся!
09:30 Тест на отцовство
11:30 Понять. Простить. «Странная пара». «Пояс верности»
12:30 Порча. С молоком матери
13:00 Знахарка. Непутёвая
13:35 Верну любимого. Мамочка
14:10 Голоса ушедших душ. Невредимый
14:40 Нечаянная любовь. 1-я - 4-я серии
19:00 Хрустальная королева. 1-я - 4-я серии
23:00 Голоса ушедших душ. Невредимый
23:30 Порча. С молоком матери
00:05 Знахарка. Непутёвая
00:35 Верну любимого. Мамочка
01:05 Долгая дорога. 1-я и 2-я серии
04:05 Понять. Простить. «Странная пара». «Пояс верности»
04:55 По делам несовершеннолетних
ТНТ
04:40 Comedy Баттл. 3-я серия
05:25 Открытый микрофон. Сезон 5. 92-я серия
06:10 Открытый микрофон. Сезон 5. 93-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 50-я серия
07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 51-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 35-я серия
09:00 Конфетка. 3-я серия
10:45 Однажды в России. 210-я серия
11:00 Однажды в России. Сезон 9. 234-я серия
11:45 Однажды в России. Спецдайджест. 4-я серия
12:00 Однажды в России. Сезон 9. 232-я серия
13:00 Жуки. 1-я - 16-я серии
21:00 Комеди Клаб. Сезон 8. 774-я серия
22:00 Комеди Клаб. Сезон 8. 773-я серия
23:00 Stand up. Сезон 10. 227-я серия
00:00 Секс в большом городе
02:35 Импровизация. Сезон 7. 198-я серия
03:20 Импровизация. Сезон 7. 199-я серия
04:05 Comedy Баттл. 4-я серия
04:50 Comedy Баттл. 5-я серия
СТС
04:45 6 кадров. Сезон 8. 61-я серия
05:05 Заколдованный мальчик
05:50 Ералаш. Сезон 1. 165-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 170-я серия
06:00 Ералаш
07:00 Лунтик и его друзья
07:30 Ивановы-Ивановы. Сезон 6. 9-я серия
08:00 Ивановы-Ивановы. Сезон 6. 10-я серия
08:35 Чудо-Юдо
10:00 Хэнкок
11:45 Уральские пельмени. #армейскиебудни
12:10 Уральские пельмени. «Хочу все ржать!», 2-я часть
13:05 Уральские пельмени. «Хочу все ржать!», 2-я часть
13:40 Уральские пельмени
14:05 Уральские пельмени
14:45 Уральские пельмени. «Королевство кривых кулис», 2-я часть
15:15 Уральские пельмени. «Королевство кривых кулис», 2-я часть
16:10 Уральские пельмени
17:45 Уральские пельмени. Люди икс эль
19:20 Уральские пельмени. Муж на щас
20:55 Уральские пельмени. Мятый элемент
22:30 Смокинг
00:25 Love
02:05 Даёшь молодёжь! Сезон 1. 67-я серия
02:25 Даёшь молодёжь! Сезон 1. 59-я серия
02:45 Даёшь молодёжь! Сезон 1. 55-я серия
03:05 Даёшь молодёжь! Сезон 1. 56-я серия
03:30 Даёшь молодёжь! Сезон 1. 57-я серия
03:45 Даёшь молодёжь! Сезон 1. 58-я серия
04:00 6 кадров. Сезон 5. 45-я серия
04:20 6 кадров. Сезон 8. 60-я серия
04:45 6 кадров. Сезон 8. 67-я серия
Матч ТВ
04:00 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Динамо-ЛО» (Ленинградская область)
06:00 Большой хоккей
06:30 Вне игры
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
08:35 Новости
08:40 Биатлон. Кубок России. Финал. Спринт. Мужчины. Прямой эфир
10:20 Футбол. Еврокубки. Обзор
11:00 Есть тема!
12:25 Хоккей. МХЛ. «Толпар» (Уфа) - «Стальные Лисы» (Магнитогорск). Прямой эфир
14:45 Все на Матч!
14:55 Футбол. Товарищеский матч. «Зенит» (Россия) - «Сепахан» (Иран). Прямой эфир
17:00 Все на Матч!
17:25 Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. «Синара» (Екатеринбург) - «Сибиряк» (Новосибирск). Прямой эфир
19:25 Все на Матч!
19:50 Новости
19:55 Профессиональный бокс. PRAVDA old school boxing. М. Мадиев (Россия) - Э. Пучета (Аргентина). Прямой эфир
22:00 Все на Матч!
22:35 Новости
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Сассуоло» - «Наполи». Прямой эфир
00:45 Все на Матч!
01:35 Биатлон. Кубок России. Финал. Спринт. Женщины
02:35 Биатлон. Кубок России. Финал. Спринт. Мужчины
03:55 Новости
04:00 Легенды будущего
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Документальный проект
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Последняя пуля
21:30 Крутые меры
23:00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. П. Романкевич - С. Кавалари. Прямой эфир
00:40 24 часа на жизнь
02:10 Конченая
03:40 Заложник-изгой
Звезда
03:35 Порох
05:05 Оперативный псевдоним-2: Код возвращения. 1-я - 4-я серии
09:00 Новости дня
09:35 Контрудар
11:20 Рысь
13:00 Новости дня
13:20 Рысь
13:45 Оперативный псевдоним-2: Код возвращения. 5-я - 8-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Оперативный псевдоним-2: Код возвращения. 5-я - 8-я серии
18:00 Новости дня
18:40 Берем все на себя
20:10 Цель вижу
22:00 Здравствуйте, товарищи!
23:00 Музыка+
00:10 Кольцо из Амстердама
01:50 Из жизни начальника уголовного розыска
03:25 Фронтовой истребитель МиГ-29. Взлет в будущее
04:40 Оперативный псевдоним-2: Код возвращения. 5-я - 8-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва ар-деко
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Александр Зархи
07:30 Новости культуры
07:35 История жизни. Уходят одни, приходят другие
08:20 Цвет времени. Ван Дейк
08:30 Жизнь и судьба
08:50 Гляди веселей. 3-я серия
10:00 Новости культуры
10:20 Шедевры старого кино. К 150-летию со дня рождения Фёдора Шаляпина. «Дон Кихот»
11:35 Больше, чем любовь. Федор Шаляпин и Иола Торнаги
12:20 Дневник XVI Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи
12:50 Власть факта. Древнеегипетская цивилизация: секреты устойчивости
13:35 Забытое ремесло. Шарманщик
13:50 Открытая книга. Марина Письменюк. «Лабиринт из черёмухи»
14:15 Кузьма Петров-Водкин. Мне легко в этой необъятности
15:00 Новости культуры
15:05 Письма из провинции. Порхов (Псковская область)
15:30 Энигма. Вайклеф Жан
16:10 Гляди веселей. 3-я серия
17:15 Пианисты XXI века. Юрий Фаворин
18:45 Царская ложа
19:30 Новости культуры
19:45 Смехоностальгия. Мужчина и женщина
20:20 Линия жизни. Игорь Петренко
21:15 Ларец Марии Медичи
22:45 2 Верник 2. Владимир и Александр Котт
23:40 Новости культуры
00:00 Господин Рипуа
01:45 Искатели. Забытый генералиссимус России
02:30 Мистер Пронька
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Тайны медовой долины. Сезон 1. 30-я серия
05:05 Тайны медовой долины. Сезон 1. 22-я серия
05:10 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 23-я серия
05:20 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 24-я серия
05:30 Пятница News. 28-я серия
05:50 Простоквашино. Сезон 1. 15-я - 22-я серии
06:45 Простоквашино. Сезон 1. 40-я серия
06:50 Простоквашино. Сезон 1. 41-я серия
06:55 Простоквашино. Сезон 1. 29-я серия
07:00 Простоквашино. Сезон 1. 16-я серия
07:10 Гастротур. Сезон 2. 1-я серия - «Санкт-Петербург»
08:20 На ножах. Сезон 3. 4-я серия - «Новороссийск. Karabas-Barabas»
09:30 На ножах. Сезон 4. 9-я серия - «Пермь. В гостим
10:30 На ножах. Сезон 2. 1-я серия - «Кленово. Маракеш»
11:30 На ножах. Сезон 6. 13-я серия - «Сочи. Осетинские пироги»
12:30 На ножах. Сезон 7. 3-я серия - «Оренбург. Опера»
13:30 На ножах. Сезон 8. 3-я серия - «Орел. Pint House»
14:40 На ножах. Сезон 8. 5-я серия - «Серпухов. Blueberryz»
15:50 Сеструха. Сезон 1. 1-я - 7-я серии
19:00 Дурдом. Сезон 1. 1-я серия - «Пилот»
19:20 Дурдом. Сезон 1. 2-я серия - «Статуя»
19:50 Дурдом. Сезон 1. 3-я серия - «Смерть Марго»
20:10 Дурдом. Сезон 1. 4-я серия - «Комната»
20:30 Дурдом. Сезон 1. 5-я серия - «Секреты»
21:00 Час пик
23:00 Час пик-2
00:50 Кто я?
02:50 Пятница News. 30-я серия
03:10 Сотня. Сезон 4. 8-я серия
03:50 Сотня. Сезон 4. 9-я серия
04:30 Пятница News. 29-я серия
МИР
05:00 Сельская учительница
05:05 Братаны-4. 19-я - 24-я серии
10:00 Новости
10:10 В гостях у цифры
10:20 Игра в кино
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:15 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:45 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Слабое звено
19:45 Старики-разбойники
21:25 Акселератка
23:05 Игра в четыре руки
00:45 Катала
02:05 Белый клык
03:25 Гаврош
04:35 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
Время начала передач - московское.