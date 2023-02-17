1 канал на 17 февраля, программа передач на весь день

Телепрограмма 1 канала на 17 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач 1 канал 17.02.2023



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым

19:45 Поле чудес

21:00 Время

21:45 «Голос. Дети». 10-й юбилейный сезон. Прямой эфир

23:20 Как быть хорошей женой

01:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Секс при свете

01:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Неформат

02:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают

03:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Креативные индустрии

03:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа

04:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика



В программе возможны изменения.