Программа ТВЦ на 17 февраля 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма ТВЦ на 17 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач ТВЦ 17.02.2023



04:35 Рудольф Нуреев. Неукротимый гений

05:20 Мой герой. Александр Балуев

06:00 Настроение

08:20 Портрет любимого. 1-я - 3-я серии

11:30 События

11:50 Портрет любимого. 4-я серия

12:35 Призрак уездного театра. 1-я серия

13:30 Призрак уездного театра. 2-я серия

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Призрак уездного театра. 3-я серия

16:00 Призрак уездного театра. 4-я серия

16:55 Следствие ведёт КГБ. Шпион на миллиард долларов

17:50 События

18:05 Беглец. 1-я серия

19:05 Беглец. 2-я серия

20:00 Барс и лялька. 1-я серия

20:55 Барс и лялька. 2-я серия

22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой

23:00 Приют комедиантов. Ушастые и хвостатые

00:40 Старшая жена

02:10 Петровка, 38

02:25 Закон и порядок

02:50 Юрий Гальцев. Обалдеть!

03:45 Будни уголовного розыска



В программе возможны изменения.