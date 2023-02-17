Программа ТВЦ на 17 февраля 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма ТВЦ на 17 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач ТВЦ 17.02.2023
04:35 Рудольф Нуреев. Неукротимый гений
05:20 Мой герой. Александр Балуев
06:00 Настроение
08:20 Портрет любимого. 1-я - 3-я серии
11:30 События
11:50 Портрет любимого. 4-я серия
12:35 Призрак уездного театра. 1-я серия
13:30 Призрак уездного театра. 2-я серия
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Призрак уездного театра. 3-я серия
16:00 Призрак уездного театра. 4-я серия
16:55 Следствие ведёт КГБ. Шпион на миллиард долларов
17:50 События
18:05 Беглец. 1-я серия
19:05 Беглец. 2-я серия
20:00 Барс и лялька. 1-я серия
20:55 Барс и лялька. 2-я серия
22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой
23:00 Приют комедиантов. Ушастые и хвостатые
00:40 Старшая жена
02:10 Петровка, 38
02:25 Закон и порядок
02:50 Юрий Гальцев. Обалдеть!
03:45 Будни уголовного розыска
В программе возможны изменения.