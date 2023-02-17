НТВ на 17 февраля, программа передач на весь день

Телепрограмма НТВ на 17 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач НТВ 17.02.2023



04:45 А.Л.Ж.И.Р. 9-я серия

05:35 А.Л.Ж.И.Р. 10-я серия

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Дельта. «Мишень», 1-я и 2-я серии. «Свидетель», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Дельта. «Мишень», 1-я и 2-я серии. «Свидетель», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 ДНК

17:55 Жди меня

19:00 Сегодня

20:00 Акушер. 9-я серия

21:00 Акушер. 10-я серия

22:00 Мельник. 9-я серия

22:55 Мельник. 10-я серия

23:50 «Своя правда» с Романом Бабаяном

01:30 Захар Прилепин. Уроки русского

01:55 Квартирный вопрос

02:50 Невский. Проверка на прочность. Награда для героя

03:40 Невский. Проверка на прочность. Похищение

04:30 Их нравы

04:50 А.Л.Ж.И.Р. 11-я серия



В программе возможны изменения.