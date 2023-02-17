Программа НТВ на 17 февраля 2023, телепрограмма на весь день

Телепрограмма НТВ на 17 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач НТВ 17.02.2023
04:45 А.Л.Ж.И.Р. 9-я серия
05:35 А.Л.Ж.И.Р. 10-я серия
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Дельта. «Мишень», 1-я и 2-я серии. «Свидетель», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Дельта. «Мишень», 1-я и 2-я серии. «Свидетель», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 ДНК
17:55 Жди меня
19:00 Сегодня
20:00 Акушер. 9-я серия
21:00 Акушер. 10-я серия
22:00 Мельник. 9-я серия
22:55 Мельник. 10-я серия
23:50 «Своя правда» с Романом Бабаяном
01:30 Захар Прилепин. Уроки русского
01:55 Квартирный вопрос
02:50 Невский. Проверка на прочность. Награда для героя
03:40 Невский. Проверка на прочность. Похищение
04:30 Их нравы
04:50 А.Л.Ж.И.Р. 11-я серия
В программе возможны изменения.