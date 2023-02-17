Домашний на 17 февраля, программа передач на весь день

Телепрограмма Домашний на 17 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Домашний 17.02.2023



04:15 Понять. Простить. «Судья». «Муж взаймы»

05:05 По делам несовершеннолетних

08:25 Давай разведёмся!

09:30 Тест на отцовство

11:30 Понять. Простить. «Странная пара». «Пояс верности»

12:30 Порча. С молоком матери

13:00 Знахарка. Непутёвая

13:35 Верну любимого. Мамочка

14:10 Голоса ушедших душ. Невредимый

14:40 Нечаянная любовь. 1-я - 4-я серии

19:00 Хрустальная королева. 1-я - 4-я серии

23:00 Голоса ушедших душ. Невредимый

23:30 Порча. С молоком матери

00:05 Знахарка. Непутёвая

00:35 Верну любимого. Мамочка

01:05 Долгая дорога. 1-я и 2-я серии

04:05 Понять. Простить. «Странная пара». «Пояс верности»

04:55 По делам несовершеннолетних



В программе возможны изменения.