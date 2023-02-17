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Домашний на 17 февраля, программа передач на весь день



Телепрограмма Домашний на 17 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.

Программа передач Домашний 17.02.2023

04:15 Понять. Простить. «Судья». «Муж взаймы»
05:05 По делам несовершеннолетних
08:25 Давай разведёмся!
09:30 Тест на отцовство
11:30 Понять. Простить. «Странная пара». «Пояс верности»
12:30 Порча. С молоком матери
13:00 Знахарка. Непутёвая
13:35 Верну любимого. Мамочка
14:10 Голоса ушедших душ. Невредимый
14:40 Нечаянная любовь. 1-я - 4-я серии
19:00 Хрустальная королева. 1-я - 4-я серии
23:00 Голоса ушедших душ. Невредимый
23:30 Порча. С молоком матери
00:05 Знахарка. Непутёвая
00:35 Верну любимого. Мамочка
01:05 Долгая дорога. 1-я и 2-я серии
04:05 Понять. Простить. «Странная пара». «Пояс верности»
04:55 По делам несовершеннолетних

В программе возможны изменения.









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