СТС на 17 февраля, программа передач на весь день

Телепрограмма СТС на 17 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач СТС 17.02.2023



04:45 6 кадров. Сезон 8. 61-я серия

05:05 Заколдованный мальчик

05:50 Ералаш. Сезон 1. 165-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 170-я серия

06:00 Ералаш

07:00 Лунтик и его друзья

07:30 Ивановы-Ивановы. Сезон 6. 9-я серия

08:00 Ивановы-Ивановы. Сезон 6. 10-я серия

08:35 Чудо-Юдо

10:00 Хэнкок

11:45 Уральские пельмени. #армейскиебудни

12:10 Уральские пельмени. «Хочу все ржать!», 2-я часть

13:05 Уральские пельмени. «Хочу все ржать!», 2-я часть

13:40 Уральские пельмени

14:05 Уральские пельмени

14:45 Уральские пельмени. «Королевство кривых кулис», 2-я часть

15:15 Уральские пельмени. «Королевство кривых кулис», 2-я часть

16:10 Уральские пельмени

17:45 Уральские пельмени. Люди икс эль

19:20 Уральские пельмени. Муж на щас

20:55 Уральские пельмени. Мятый элемент

22:30 Смокинг

00:25 Love

02:05 Даёшь молодёжь! Сезон 1. 67-я серия

02:25 Даёшь молодёжь! Сезон 1. 59-я серия

02:45 Даёшь молодёжь! Сезон 1. 55-я серия

03:05 Даёшь молодёжь! Сезон 1. 56-я серия

03:30 Даёшь молодёжь! Сезон 1. 57-я серия

03:45 Даёшь молодёжь! Сезон 1. 58-я серия

04:00 6 кадров. Сезон 5. 45-я серия

04:20 6 кадров. Сезон 8. 60-я серия

04:45 6 кадров. Сезон 8. 67-я серия



В программе возможны изменения.