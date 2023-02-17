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Матч ТВ на 17 февраля, программа передач на весь день



Телепрограмма Матч ТВ на 17 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.

Программа передач Матч ТВ 17.02.2023

04:00 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Динамо-ЛО» (Ленинградская область)
06:00 Большой хоккей
06:30 Вне игры
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
08:35 Новости
08:40 Биатлон. Кубок России. Финал. Спринт. Мужчины. Прямой эфир
10:20 Футбол. Еврокубки. Обзор
11:00 Есть тема!
12:25 Хоккей. МХЛ. «Толпар» (Уфа) - «Стальные Лисы» (Магнитогорск). Прямой эфир
14:45 Все на Матч!
14:55 Футбол. Товарищеский матч. «Зенит» (Россия) - «Сепахан» (Иран). Прямой эфир
17:00 Все на Матч!
17:25 Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. «Синара» (Екатеринбург) - «Сибиряк» (Новосибирск). Прямой эфир
19:25 Все на Матч!
19:50 Новости
19:55 Профессиональный бокс. PRAVDA old school boxing. М. Мадиев (Россия) - Э. Пучета (Аргентина). Прямой эфир
22:00 Все на Матч!
22:35 Новости
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Сассуоло» - «Наполи». Прямой эфир
00:45 Все на Матч!
01:35 Биатлон. Кубок России. Финал. Спринт. Женщины
02:35 Биатлон. Кубок России. Финал. Спринт. Мужчины
03:55 Новости
04:00 Легенды будущего

В программе возможны изменения.









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