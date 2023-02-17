Матч ТВ на 17 февраля, программа передач на весь день

Телепрограмма Матч ТВ на 17 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Матч ТВ 17.02.2023



04:00 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Динамо-ЛО» (Ленинградская область)

06:00 Большой хоккей

06:30 Вне игры

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

08:35 Новости

08:40 Биатлон. Кубок России. Финал. Спринт. Мужчины. Прямой эфир

10:20 Футбол. Еврокубки. Обзор

11:00 Есть тема!

12:25 Хоккей. МХЛ. «Толпар» (Уфа) - «Стальные Лисы» (Магнитогорск). Прямой эфир

14:45 Все на Матч!

14:55 Футбол. Товарищеский матч. «Зенит» (Россия) - «Сепахан» (Иран). Прямой эфир

17:00 Все на Матч!

17:25 Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. «Синара» (Екатеринбург) - «Сибиряк» (Новосибирск). Прямой эфир

19:25 Все на Матч!

19:50 Новости

19:55 Профессиональный бокс. PRAVDA old school boxing. М. Мадиев (Россия) - Э. Пучета (Аргентина). Прямой эфир

22:00 Все на Матч!

22:35 Новости

22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Сассуоло» - «Наполи». Прямой эфир

00:45 Все на Матч!

01:35 Биатлон. Кубок России. Финал. Спринт. Женщины

02:35 Биатлон. Кубок России. Финал. Спринт. Мужчины

03:55 Новости

04:00 Легенды будущего



В программе возможны изменения.