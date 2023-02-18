Программа передач, ТВ программа на 18 февраля 2023

Программа передач телеканалов России на субботу 18 февраля 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 18.02.2023
1 канал
05:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
05:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Анекдоты
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:00 Умницы и умники
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 «ПроУют»
11:10 «Поехали!»
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
13:40 Семнадцать мгновений весны. 5-я - 8-я серии
18:00 Вечерние новости
18:20 Семнадцать мгновений весны. 5-я - 8-я серии
19:25 Сегодня вечером
21:00 Время
21:35 Концерт группы «Руки Вверх!» в Лужниках
23:15 Нотр-Дам
00:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Анекдоты
01:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
02:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа
02:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Футбол и хоккей
03:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
04:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают
04:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры
Россия 1
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету
09:00 Формула еды. Удмуртия. Кофе
09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
12:00 Доктор Мясников
13:05 Врачиха. 1-я и 2-я серии
17:00 Вести
18:00 Привет, Андрей!
20:00 Вести
21:00 Лети, перышко
01:00 Счастье по договору
04:25 Кружева
ТВЦ
03:45 Будни уголовного розыска
05:10 Инспектор уголовного розыска
06:40 Православная энциклопедия. Таинство Венчания. Путешествие в Коломенское. Предание об апостоле Петре
07:05 Барс и лялька. 1-я серия
07:55 Барс и лялька. 2-я серия
08:50 Старшая жена
10:35 Дело Румянцева
11:30 События
11:45 Дело Румянцева
12:55 Долгий свет маяка. 1-я серия
13:30 Долгий свет маяка. 2-я серия
14:30 События
14:45 Долгий свет маяка. 3-я серия
16:00 Долгий свет маяка. 4-я серия
17:10 Тот, кто рядом. 1-я - 4-я серии
21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22:05 Право знать!
23:20 События
23:30 Тайная комната. Эммануэль Макрон
00:10 90-е. Бандитское кино
00:50 Специальный репортаж. Люди. Новая версия
01:15 Хватит слухов! 75-я серия
01:45 90-е. Папы Карло шоу-бизнеса
02:25 90-е. Секс без перерыва
03:05 90-е. Уроки пластики
03:50 90-е. Горько
04:30 10 самых... Слёзы режиссёрских жён
04:55 Следствие ведёт КГБ. Шпион на миллиард долларов
НТВ
04:50 А.Л.Ж.И.Р. 11-я серия
05:40 Стажёры. 19-я серия
06:30 Стажёры. 20-я серия
07:25 Смотр
08:00 Сегодня
08:20 Поедем, поедим!
09:20 Едим дома
10:00 Сегодня в Москве
10:20 Главная дорога
11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым
12:00 Квартирный вопрос
13:00 Научное расследование Сергея Малозёмова
14:00 Новая высота
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 ЧП. Расследование
17:00 Следствие вели...
19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20:20 Ты не поверишь!
21:25 Секрет на миллион. Вячеслав Малежик
23:25 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
00:05 Квартирник НТВ у Маргулиса. Группа «IOWA»
01:45 Дачный ответ
02:35 Невский. Проверка на прочность. Слепая зона
03:20 Невский. Проверка на прочность. Сволочи
04:05 Невский. Проверка на прочность. Выхода нет
04:50 Стажёры. 21-я серия
5 канал
05:00 Великолепная пятёрка-3. Селёдка с мёдом
05:10 Великолепная пятёрка-3. Пожар
05:45 Великолепная пятёрка-3. Деревенский детектив
06:25 Великолепная пятёрка-5. Два товарища
07:00 Великолепная пятёрка-5. Другое племя
07:40 Великолепная пятёрка-5. Подстава
08:20 Великолепная пятёрка-5. Тем же оружием
09:00 Светская хроника
10:10 Они потрясли мир. Слава. Живу как хочу
10:55 Дознаватель-2. Капитаны
11:55 Дознаватель-2. Услуга
12:55 Дознаватель-2. Афера
13:50 Дознаватель-2. Притон
14:45 Дознаватель-2. Ужин
15:40 Дознаватель-2. Номер
16:40 Дознаватель-2. Угроза
17:35 Дознаватель-2. Метель
18:25 След. Долг платежом красен
19:15 След. Фитнес-центр
20:05 След. Смертельное влечение
20:45 След. Бросок копья
21:35 След. Время черного пса
22:25 След. Мимоза
23:10 След. Игра втемную
00:00 Известия. Главное
01:05 Прокурорская проверка. Особенный ребенок
01:55 Прокурорская проверка. Марс атакует
02:45 Прокурорская проверка. Поджигатель
03:40 Прокурорская проверка. Смертельный отдых
04:30 Прокурорская проверка. Студент
Домашний
04:55 По делам несовершеннолетних
06:30 6 кадров
06:45 Предсказания-2023. 4-я серия
07:45 Пуанты для плюшки. 1-я - 4-я серии
11:30 Самый лучший муж. 1-я - 8-я серии
18:45 Скажи, подруга
19:00 Ветреный. 156-я - 159-я серии
22:25 Павлин, или Треугольник в квадрате. 1-я - 4-я серии
02:05 Самый лучший муж. 1-я - 4-я серии
ТНТ
04:50 Comedy Баттл. 5-я серия
05:35 Открытый микрофон. Сезон 5. 94-я серия
06:20 Однажды в России. Спецдайджест. 30-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 31-я серия
07:45 Однажды в России. Спецдайджест. 7-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 34-я серия
09:00 Однажды в России. Сезон 9. 231-я серия
10:00 Однажды в России. Сезон 9. 237-я серия
11:00 Однажды в России. Сезон 9. 239-я серия
12:00 Однажды в России. Сезон 9. 240-я серия
13:00 Жуки. Сезон 2. 17-я - 32-я серии
21:00 Конфетка. 4-я серия
23:00 Женский стендап. Сезон 4. 63-я серия
00:00 Секс в большом городе-2
02:40 Импровизация. Сезон 7. 200-я серия
03:30 Импровизация. Сезон 7. 201-я серия
04:15 Comedy Баттл. 6-я серия
СТС
04:45 6 кадров. Сезон 8. 67-я серия
05:05 Тайна третьей планеты
05:50 Ералаш. Сезон 1. 172-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 148-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 99-я серия
06:05 Фиксики. Театр теней
06:25 Мультфильмы
06:45 Три кота. У папы на работе
06:50 Три кота. Папин телефон
06:55 Три кота
07:00 Три кота. Камень, ножницы, бумага
07:05 Три кота. Язык дружбы
07:10 Три кота. Семейные гонки
07:15 Три кота. Отель «Старый замок»
07:20 Три кота. Осьминожка
07:25 Три кота. Котенок-принц
07:30 Отель у овечек
07:40 Отель у овечек
07:45 Отель у овечек
07:50 Отель у овечек. Сонный мишка
07:55 Отель у овечек. Репетиция
08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. «Купон на астероид», 1-я часть
08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. «Купон на астероид», 2-я часть
08:25 Уральские пельмени. Муж на щас
09:00 ПроСТО кухня. Сезон 13. 2-я серия
09:25 ПроСТО кухня. 245-я серия
10:00 Суперниндзя. Сезон 1. 1-я серия
13:30 Робот Ари
15:25 Лена и львёнок
17:20 Монстры против пришельцев
19:15 Семейка Аддамс
21:00 Охотники за привидениями
23:20 Предложение
01:25 Милые кости
03:30 Даёшь молодёжь! Сезон 1. 60-я серия
03:50 Даёшь молодёжь! Сезон 1. 61-я серия
04:00 6 кадров. Сезон 8. 68-я серия
04:20 6 кадров. Сезон 8. 77-я серия
04:45 6 кадров. Сезон 8. 31-я серия
Матч ТВ
05:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Л. Хант - М. Ричман. Прямой эфир
08:00 Новости
08:05 Все на Матч!
08:40 Биатлон. Кубок России. Финал. Гонка преследования. Женщины. Прямой эфир
09:55 Новости
10:00 Все на Матч!
10:40 География спорта. Самара
11:10 Здоровый образ. Регби
11:40 Биатлон. Кубок России. Финал. Гонка преследования. Мужчины. Прямой эфир
12:55 Новости
13:00 Все на Матч!
13:25 Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. «Синара» (Екатеринбург) - «Сибиряк» (Новосибирск). Прямой эфир
15:25 Новости
15:30 Все на Матч!
16:25 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
16:55 Лыжный спорт. Кубок России. Фристайл. Биг-эйр. Прямой эфир
19:25 Все на Матч!
19:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Монца» - «Милан». Прямой эфир
22:00 Все на Матч!
22:35 Новости
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Удинезе». Прямой эфир
00:45 Все на Матч!
01:25 Биатлон. Кубок России. Финал. Гонка преследования. Женщины
02:10 Биатлон. Кубок России. Финал. Гонка преследования. Мужчины
03:00 Смешанные единоборства. UFC. Дж. Андрадэ - Э. Бланчфилд. Прямой эфир
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Минтранс
10:00 Самая полезная программа
11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
12:30 Новости
13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
14:30 СОВБЕЗ
15:30 Документальный спецпроект. Секреты обороны: как укрепляется тыл?
16:30 Новости
17:00 Засекреченные списки. Почему Украина проиграет?
18:00 Битва на озере
21:20 Битва на озере-2
00:05 Призраки войны
01:45 Кавалерия
03:40 Последняя пуля
Звезда
04:40 Оперативный псевдоним-2: Код возвращения. 5-я - 8-я серии
08:00 Новости дня
08:15 Морской бой
09:15 Победоносцы
09:40 Неоконченная повесть
11:45 Легенды музыки. Виктор Салтыков
12:10 Легенды кино. Римма Маркова
13:00 Новости дня
13:15 Время героев
13:35 Главный день. Каракумский автопробег
14:20 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным
15:10 Не факт!
15:35 Война миров. Подземная битва. Операция «Форт»
16:20 Контрудар
18:00 Новости дня
18:25 Задания особой важности: Операция «Тайфун». 1-я - 4-я серии
22:20 Тесты для настоящих мужчин
23:50 Право на выстрел
01:25 Без правил. 1-я - 4-я серии
04:25 В небе «Ночные ведьмы«
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Библейский сюжет. Джонатан Свифт «Лемуил»
07:05 «Бабушкин урок». «Лоскутик и Облако»
08:10 Ларец Марии Медичи
09:40 Мы - грамотеи!
10:20 Передвижники. Василий Перов
10:50 Дайте жалобную книгу
12:20 Дневник XVI Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи
12:50 Эрмитаж. Шедевры по частям
13:20 Черные дыры. Белые пятна
14:00 Цефалоподы - покорители морей
14:55 Рассказы из русской истории
16:20 Век Эркюля Пуаро и мисс Марпл королевы детектива Агаты Кристи
17:10 Тайна «Черных дроздов»
18:45 Искатели. В поисках «Русской красавицы»
19:35 Острова. Вспоминая Наталию Рязанцеву
20:30 Долгие проводы
22:00 Агора
23:00 Небо над Берлином
01:10 Цефалоподы - покорители морей
02:00 Искатели. В поисках «Русской красавицы»
02:45 Дело прошлое...
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 10-я серия
05:05 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 24-я серия
05:10 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 11-я серия
05:20 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 25-я серия
05:25 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 12-я серия
05:35 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 26-я серия
05:40 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 1-я серия
05:45 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 13-я серия
05:55 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 2-я серия
06:00 Пятница News. 29-я серия
06:25 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 3-я - 5-я серии
06:45 Простоквашино. Сезон 1. 23-я - 34-я серии
08:20 Очень опасная штучка
10:10 Четыре свадьбы. Сезон 3. 46-я серия
12:20 Тревел-баттл. Сезон 1. 5-я серия - «Бали, Индонезия»
13:20 Четыре свадьбы. Сезон 4. 47-я серия
15:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 45-я серия
17:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 47-я серия
19:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 48-я серия
21:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 49-я серия
23:00 Очень опасная штучка
00:40 Я не шучу. Сезон 1. 1-я - 3-я серии
02:10 Пятница News. 29-я серия
02:40 Сотня. Сезон 4. 10-я - 12-я серии
04:30 Пятница News. 29-я серия
МИР
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
06:00 Всё, как у людей
06:15 Мультфильмы
07:15 Берегите мужчин!
08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым
09:05 Слабое звено
10:00 Погода в мире
10:10 Старики-разбойники
11:50 Старая гвардия. 1-я - 4-я серии
15:40 Старая гвардия. Прощальная вечеринка. 1-я серия
16:00 Новости
16:15 Старая гвардия. Прощальная вечеринка. 1-я - 3-я серии
18:30 Новости
18:45 Старая гвардия. Прощальная вечеринка. 3-я и 4-я серии
19:45 Старая гвардия. Огненный след. 1-я - 4-я серии
23:25 Игра в четыре руки
01:00 Близнецы
02:20 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
Время начала передач - московское.