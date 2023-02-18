Программа передач, ТВ программа на 18 февраля 2023



Программа передач телеканалов России на субботу 18 февраля 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 18.02.2023



1 канал



05:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология

05:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Анекдоты

06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»

09:00 Умницы и умники

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости

10:15 «ПроУют»

11:10 «Поехали!»

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

13:40 Семнадцать мгновений весны. 5-я - 8-я серии

18:00 Вечерние новости

18:20 Семнадцать мгновений весны. 5-я - 8-я серии

19:25 Сегодня вечером

21:00 Время

21:35 Концерт группы «Руки Вверх!» в Лужниках

23:15 Нотр-Дам

00:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Анекдоты

01:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология

02:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа

02:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Футбол и хоккей

03:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя

04:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают

04:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры



Россия 1



05:00 Утро России. Суббота

08:00 Вести. Местное время

08:20 Местное время. Суббота

08:35 По секрету всему свету

09:00 Формула еды. Удмуртия. Кофе

09:25 Пятеро на одного

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

12:00 Доктор Мясников

13:05 Врачиха. 1-я и 2-я серии

17:00 Вести

18:00 Привет, Андрей!

20:00 Вести

21:00 Лети, перышко

01:00 Счастье по договору

04:25 Кружева



ТВЦ



03:45 Будни уголовного розыска

05:10 Инспектор уголовного розыска

06:40 Православная энциклопедия. Таинство Венчания. Путешествие в Коломенское. Предание об апостоле Петре

07:05 Барс и лялька. 1-я серия

07:55 Барс и лялька. 2-я серия

08:50 Старшая жена

10:35 Дело Румянцева

11:30 События

11:45 Дело Румянцева

12:55 Долгий свет маяка. 1-я серия

13:30 Долгий свет маяка. 2-я серия

14:30 События

14:45 Долгий свет маяка. 3-я серия

16:00 Долгий свет маяка. 4-я серия

17:10 Тот, кто рядом. 1-я - 4-я серии

21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым

22:05 Право знать!

23:20 События

23:30 Тайная комната. Эммануэль Макрон

00:10 90-е. Бандитское кино

00:50 Специальный репортаж. Люди. Новая версия

01:15 Хватит слухов! 75-я серия

01:45 90-е. Папы Карло шоу-бизнеса

02:25 90-е. Секс без перерыва

03:05 90-е. Уроки пластики

03:50 90-е. Горько

04:30 10 самых... Слёзы режиссёрских жён

04:55 Следствие ведёт КГБ. Шпион на миллиард долларов



НТВ



04:50 А.Л.Ж.И.Р. 11-я серия

05:40 Стажёры. 19-я серия

06:30 Стажёры. 20-я серия

07:25 Смотр

08:00 Сегодня

08:20 Поедем, поедим!

09:20 Едим дома

10:00 Сегодня в Москве

10:20 Главная дорога

11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым

12:00 Квартирный вопрос

13:00 Научное расследование Сергея Малозёмова

14:00 Новая высота

15:00 Своя игра

16:00 Сегодня

16:20 ЧП. Расследование

17:00 Следствие вели...

19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

20:20 Ты не поверишь!

21:25 Секрет на миллион. Вячеслав Малежик

23:25 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном

00:05 Квартирник НТВ у Маргулиса. Группа «IOWA»

01:45 Дачный ответ

02:35 Невский. Проверка на прочность. Слепая зона

03:20 Невский. Проверка на прочность. Сволочи

04:05 Невский. Проверка на прочность. Выхода нет

04:50 Стажёры. 21-я серия



5 канал



05:00 Великолепная пятёрка-3. Селёдка с мёдом

05:10 Великолепная пятёрка-3. Пожар

05:45 Великолепная пятёрка-3. Деревенский детектив

06:25 Великолепная пятёрка-5. Два товарища

07:00 Великолепная пятёрка-5. Другое племя

07:40 Великолепная пятёрка-5. Подстава

08:20 Великолепная пятёрка-5. Тем же оружием

09:00 Светская хроника

10:10 Они потрясли мир. Слава. Живу как хочу

10:55 Дознаватель-2. Капитаны

11:55 Дознаватель-2. Услуга

12:55 Дознаватель-2. Афера

13:50 Дознаватель-2. Притон

14:45 Дознаватель-2. Ужин

15:40 Дознаватель-2. Номер

16:40 Дознаватель-2. Угроза

17:35 Дознаватель-2. Метель

18:25 След. Долг платежом красен

19:15 След. Фитнес-центр

20:05 След. Смертельное влечение

20:45 След. Бросок копья

21:35 След. Время черного пса

22:25 След. Мимоза

23:10 След. Игра втемную

00:00 Известия. Главное

01:05 Прокурорская проверка. Особенный ребенок

01:55 Прокурорская проверка. Марс атакует

02:45 Прокурорская проверка. Поджигатель

03:40 Прокурорская проверка. Смертельный отдых

04:30 Прокурорская проверка. Студент



Домашний



04:55 По делам несовершеннолетних

06:30 6 кадров

06:45 Предсказания-2023. 4-я серия

07:45 Пуанты для плюшки. 1-я - 4-я серии

11:30 Самый лучший муж. 1-я - 8-я серии

18:45 Скажи, подруга

19:00 Ветреный. 156-я - 159-я серии

22:25 Павлин, или Треугольник в квадрате. 1-я - 4-я серии

02:05 Самый лучший муж. 1-я - 4-я серии



ТНТ



04:50 Comedy Баттл. 5-я серия

05:35 Открытый микрофон. Сезон 5. 94-я серия

06:20 Однажды в России. Спецдайджест. 30-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 31-я серия

07:45 Однажды в России. Спецдайджест. 7-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 34-я серия

09:00 Однажды в России. Сезон 9. 231-я серия

10:00 Однажды в России. Сезон 9. 237-я серия

11:00 Однажды в России. Сезон 9. 239-я серия

12:00 Однажды в России. Сезон 9. 240-я серия

13:00 Жуки. Сезон 2. 17-я - 32-я серии

21:00 Конфетка. 4-я серия

23:00 Женский стендап. Сезон 4. 63-я серия

00:00 Секс в большом городе-2

02:40 Импровизация. Сезон 7. 200-я серия

03:30 Импровизация. Сезон 7. 201-я серия

04:15 Comedy Баттл. 6-я серия



СТС



04:45 6 кадров. Сезон 8. 67-я серия

05:05 Тайна третьей планеты

05:50 Ералаш. Сезон 1. 172-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 148-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 99-я серия

06:05 Фиксики. Театр теней

06:25 Мультфильмы

06:45 Три кота. У папы на работе

06:50 Три кота. Папин телефон

06:55 Три кота

07:00 Три кота. Камень, ножницы, бумага

07:05 Три кота. Язык дружбы

07:10 Три кота. Семейные гонки

07:15 Три кота. Отель «Старый замок»

07:20 Три кота. Осьминожка

07:25 Три кота. Котенок-принц

07:30 Отель у овечек

07:40 Отель у овечек

07:45 Отель у овечек

07:50 Отель у овечек. Сонный мишка

07:55 Отель у овечек. Репетиция

08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. «Купон на астероид», 1-я часть

08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. «Купон на астероид», 2-я часть

08:25 Уральские пельмени. Муж на щас

09:00 ПроСТО кухня. Сезон 13. 2-я серия

09:25 ПроСТО кухня. 245-я серия

10:00 Суперниндзя. Сезон 1. 1-я серия

13:30 Робот Ари

15:25 Лена и львёнок

17:20 Монстры против пришельцев

19:15 Семейка Аддамс

21:00 Охотники за привидениями

23:20 Предложение

01:25 Милые кости

03:30 Даёшь молодёжь! Сезон 1. 60-я серия

03:50 Даёшь молодёжь! Сезон 1. 61-я серия

04:00 6 кадров. Сезон 8. 68-я серия

04:20 6 кадров. Сезон 8. 77-я серия

04:45 6 кадров. Сезон 8. 31-я серия



Матч ТВ



05:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Л. Хант - М. Ричман. Прямой эфир

08:00 Новости

08:05 Все на Матч!

08:40 Биатлон. Кубок России. Финал. Гонка преследования. Женщины. Прямой эфир

09:55 Новости

10:00 Все на Матч!

10:40 География спорта. Самара

11:10 Здоровый образ. Регби

11:40 Биатлон. Кубок России. Финал. Гонка преследования. Мужчины. Прямой эфир

12:55 Новости

13:00 Все на Матч!

13:25 Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. «Синара» (Екатеринбург) - «Сибиряк» (Новосибирск). Прямой эфир

15:25 Новости

15:30 Все на Матч!

16:25 Футбол. Журнал Лиги чемпионов

16:55 Лыжный спорт. Кубок России. Фристайл. Биг-эйр. Прямой эфир

19:25 Все на Матч!

19:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Монца» - «Милан». Прямой эфир

22:00 Все на Матч!

22:35 Новости

22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Удинезе». Прямой эфир

00:45 Все на Матч!

01:25 Биатлон. Кубок России. Финал. Гонка преследования. Женщины

02:10 Биатлон. Кубок России. Финал. Гонка преследования. Мужчины

03:00 Смешанные единоборства. UFC. Дж. Андрадэ - Э. Бланчфилд. Прямой эфир



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Минтранс

10:00 Самая полезная программа

11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

12:30 Новости

13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

14:30 СОВБЕЗ

15:30 Документальный спецпроект. Секреты обороны: как укрепляется тыл?

16:30 Новости

17:00 Засекреченные списки. Почему Украина проиграет?

18:00 Битва на озере

21:20 Битва на озере-2

00:05 Призраки войны

01:45 Кавалерия

03:40 Последняя пуля



Звезда



04:40 Оперативный псевдоним-2: Код возвращения. 5-я - 8-я серии

08:00 Новости дня

08:15 Морской бой

09:15 Победоносцы

09:40 Неоконченная повесть

11:45 Легенды музыки. Виктор Салтыков

12:10 Легенды кино. Римма Маркова

13:00 Новости дня

13:15 Время героев

13:35 Главный день. Каракумский автопробег

14:20 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным

15:10 Не факт!

15:35 Война миров. Подземная битва. Операция «Форт»

16:20 Контрудар

18:00 Новости дня

18:25 Задания особой важности: Операция «Тайфун». 1-я - 4-я серии

22:20 Тесты для настоящих мужчин

23:50 Право на выстрел

01:25 Без правил. 1-я - 4-я серии

04:25 В небе «Ночные ведьмы«



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Библейский сюжет. Джонатан Свифт «Лемуил»

07:05 «Бабушкин урок». «Лоскутик и Облако»

08:10 Ларец Марии Медичи

09:40 Мы - грамотеи!

10:20 Передвижники. Василий Перов

10:50 Дайте жалобную книгу

12:20 Дневник XVI Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи

12:50 Эрмитаж. Шедевры по частям

13:20 Черные дыры. Белые пятна

14:00 Цефалоподы - покорители морей

14:55 Рассказы из русской истории

16:20 Век Эркюля Пуаро и мисс Марпл королевы детектива Агаты Кристи

17:10 Тайна «Черных дроздов»

18:45 Искатели. В поисках «Русской красавицы»

19:35 Острова. Вспоминая Наталию Рязанцеву

20:30 Долгие проводы

22:00 Агора

23:00 Небо над Берлином

01:10 Цефалоподы - покорители морей

02:00 Искатели. В поисках «Русской красавицы»

02:45 Дело прошлое...

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 10-я серия

05:05 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 24-я серия

05:10 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 11-я серия

05:20 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 25-я серия

05:25 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 12-я серия

05:35 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 26-я серия

05:40 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 1-я серия

05:45 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 13-я серия

05:55 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 2-я серия

06:00 Пятница News. 29-я серия

06:25 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 3-я - 5-я серии

06:45 Простоквашино. Сезон 1. 23-я - 34-я серии

08:20 Очень опасная штучка

10:10 Четыре свадьбы. Сезон 3. 46-я серия

12:20 Тревел-баттл. Сезон 1. 5-я серия - «Бали, Индонезия»

13:20 Четыре свадьбы. Сезон 4. 47-я серия

15:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 45-я серия

17:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 47-я серия

19:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 48-я серия

21:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 49-я серия

23:00 Очень опасная штучка

00:40 Я не шучу. Сезон 1. 1-я - 3-я серии

02:10 Пятница News. 29-я серия

02:40 Сотня. Сезон 4. 10-я - 12-я серии

04:30 Пятница News. 29-я серия



МИР



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

06:00 Всё, как у людей

06:15 Мультфильмы

07:15 Берегите мужчин!

08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым

09:05 Слабое звено

10:00 Погода в мире

10:10 Старики-разбойники

11:50 Старая гвардия. 1-я - 4-я серии

15:40 Старая гвардия. Прощальная вечеринка. 1-я серия

16:00 Новости

16:15 Старая гвардия. Прощальная вечеринка. 1-я - 3-я серии

18:30 Новости

18:45 Старая гвардия. Прощальная вечеринка. 3-я и 4-я серии

19:45 Старая гвардия. Огненный след. 1-я - 4-я серии

23:25 Игра в четыре руки

01:00 Близнецы

02:20 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса



Время начала передач - московское.



















ТНТ на 17 февраля, программа передач на весь день Программа передач, ТВ программа на 16 февраля 2023 Программа ТНТ на 13 февраля 2023, телепрограмма на весь день Программа Пятница на 12 февраля 2023, телепрограмма на весь день Программа СТС на 12 февраля 2023, телепрограмма на весь день Программа ТНТ на 12 февраля 2023, телепрограмма на весь день Программа передач, ТВ программа на 11 февраля 2023



