1 канал на 18 февраля, программа передач на весь день

Телепрограмма 1 канала на 18 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач 1 канал 18.02.2023



05:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология

05:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Анекдоты

06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»

09:00 Умницы и умники

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости

10:15 «ПроУют»

11:10 «Поехали!»

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

13:40 Семнадцать мгновений весны. 5-я - 8-я серии

18:00 Вечерние новости

18:20 Семнадцать мгновений весны. 5-я - 8-я серии

19:25 Сегодня вечером

21:00 Время

21:35 Концерт группы «Руки Вверх!» в Лужниках

23:15 Нотр-Дам

00:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Анекдоты

01:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология

02:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа

02:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Футбол и хоккей

03:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя

04:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают

04:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры



В программе возможны изменения.