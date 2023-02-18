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1 канал на 18 февраля, программа передач на весь день



Телепрограмма 1 канала на 18 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.

Программа передач 1 канал 18.02.2023

05:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
05:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Анекдоты
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:00 Умницы и умники
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 «ПроУют»
11:10 «Поехали!»
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
13:40 Семнадцать мгновений весны. 5-я - 8-я серии
18:00 Вечерние новости
18:20 Семнадцать мгновений весны. 5-я - 8-я серии
19:25 Сегодня вечером
21:00 Время
21:35 Концерт группы «Руки Вверх!» в Лужниках
23:15 Нотр-Дам
00:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Анекдоты
01:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
02:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа
02:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Футбол и хоккей
03:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
04:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают
04:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры

В программе возможны изменения.









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