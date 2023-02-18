Россия 1 на 18 февраля, программа передач на весь день

Телепрограмма Россия 1 на 18 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач Россия 1 на 18.02.2023
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету
09:00 Формула еды. Удмуртия. Кофе
09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
12:00 Доктор Мясников
13:05 Врачиха. 1-я и 2-я серии
17:00 Вести
18:00 Привет, Андрей!
20:00 Вести
21:00 Лети, перышко
01:00 Счастье по договору
04:25 Кружева
В программе возможны изменения.