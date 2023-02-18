ТВЦ на 18 февраля, программа передач на весь день

Телепрограмма ТВЦ на 18 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач ТВЦ 18.02.2023
03:45 Будни уголовного розыска
05:10 Инспектор уголовного розыска
06:40 Православная энциклопедия. Таинство Венчания. Путешествие в Коломенское. Предание об апостоле Петре
07:05 Барс и лялька. 1-я серия
07:55 Барс и лялька. 2-я серия
08:50 Старшая жена
10:35 Дело Румянцева
11:30 События
11:45 Дело Румянцева
12:55 Долгий свет маяка. 1-я серия
13:30 Долгий свет маяка. 2-я серия
14:30 События
14:45 Долгий свет маяка. 3-я серия
16:00 Долгий свет маяка. 4-я серия
17:10 Тот, кто рядом. 1-я - 4-я серии
21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22:05 Право знать!
23:20 События
23:30 Тайная комната. Эммануэль Макрон
00:10 90-е. Бандитское кино
00:50 Специальный репортаж. Люди. Новая версия
01:15 Хватит слухов! 75-я серия
01:45 90-е. Папы Карло шоу-бизнеса
02:25 90-е. Секс без перерыва
03:05 90-е. Уроки пластики
03:50 90-е. Горько
04:30 10 самых... Слёзы режиссёрских жён
04:55 Следствие ведёт КГБ. Шпион на миллиард долларов
В программе возможны изменения.