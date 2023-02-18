ТВЦ на 18 февраля, программа передач на весь день

Телепрограмма ТВЦ на 18 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач ТВЦ 18.02.2023



03:45 Будни уголовного розыска

05:10 Инспектор уголовного розыска

06:40 Православная энциклопедия. Таинство Венчания. Путешествие в Коломенское. Предание об апостоле Петре

07:05 Барс и лялька. 1-я серия

07:55 Барс и лялька. 2-я серия

08:50 Старшая жена

10:35 Дело Румянцева

11:30 События

11:45 Дело Румянцева

12:55 Долгий свет маяка. 1-я серия

13:30 Долгий свет маяка. 2-я серия

14:30 События

14:45 Долгий свет маяка. 3-я серия

16:00 Долгий свет маяка. 4-я серия

17:10 Тот, кто рядом. 1-я - 4-я серии

21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым

22:05 Право знать!

23:20 События

23:30 Тайная комната. Эммануэль Макрон

00:10 90-е. Бандитское кино

00:50 Специальный репортаж. Люди. Новая версия

01:15 Хватит слухов! 75-я серия

01:45 90-е. Папы Карло шоу-бизнеса

02:25 90-е. Секс без перерыва

03:05 90-е. Уроки пластики

03:50 90-е. Горько

04:30 10 самых... Слёзы режиссёрских жён

04:55 Следствие ведёт КГБ. Шпион на миллиард долларов



В программе возможны изменения.