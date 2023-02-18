НТВ на 18 февраля, программа передач на весь день

Телепрограмма НТВ на 18 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач НТВ 18.02.2023



04:50 А.Л.Ж.И.Р. 11-я серия

05:40 Стажёры. 19-я серия

06:30 Стажёры. 20-я серия

07:25 Смотр

08:00 Сегодня

08:20 Поедем, поедим!

09:20 Едим дома

10:00 Сегодня в Москве

10:20 Главная дорога

11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым

12:00 Квартирный вопрос

13:00 Научное расследование Сергея Малозёмова

14:00 Новая высота

15:00 Своя игра

16:00 Сегодня

16:20 ЧП. Расследование

17:00 Следствие вели...

19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

20:20 Ты не поверишь!

21:25 Секрет на миллион. Вячеслав Малежик

23:25 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном

00:05 Квартирник НТВ у Маргулиса. Группа «IOWA»

01:45 Дачный ответ

02:35 Невский. Проверка на прочность. Слепая зона

03:20 Невский. Проверка на прочность. Сволочи

04:05 Невский. Проверка на прочность. Выхода нет

04:50 Стажёры. 21-я серия



В программе возможны изменения.