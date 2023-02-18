НТВ на 18 февраля, программа передач на весь день

Телепрограмма НТВ на 18 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач НТВ 18.02.2023
04:50 А.Л.Ж.И.Р. 11-я серия
05:40 Стажёры. 19-я серия
06:30 Стажёры. 20-я серия
07:25 Смотр
08:00 Сегодня
08:20 Поедем, поедим!
09:20 Едим дома
10:00 Сегодня в Москве
10:20 Главная дорога
11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым
12:00 Квартирный вопрос
13:00 Научное расследование Сергея Малозёмова
14:00 Новая высота
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 ЧП. Расследование
17:00 Следствие вели...
19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20:20 Ты не поверишь!
21:25 Секрет на миллион. Вячеслав Малежик
23:25 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
00:05 Квартирник НТВ у Маргулиса. Группа «IOWA»
01:45 Дачный ответ
02:35 Невский. Проверка на прочность. Слепая зона
03:20 Невский. Проверка на прочность. Сволочи
04:05 Невский. Проверка на прочность. Выхода нет
04:50 Стажёры. 21-я серия
В программе возможны изменения.