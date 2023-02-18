5 канал на 18 февраля, программа передач на весь день

Телепрограмма 5 канала на 18 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач 5 канал 18.02.2023



05:00 Великолепная пятёрка-3. Селёдка с мёдом

05:10 Великолепная пятёрка-3. Пожар

05:45 Великолепная пятёрка-3. Деревенский детектив

06:25 Великолепная пятёрка-5. Два товарища

07:00 Великолепная пятёрка-5. Другое племя

07:40 Великолепная пятёрка-5. Подстава

08:20 Великолепная пятёрка-5. Тем же оружием

09:00 Светская хроника

10:10 Они потрясли мир. Слава. Живу как хочу

10:55 Дознаватель-2. Капитаны

11:55 Дознаватель-2. Услуга

12:55 Дознаватель-2. Афера

13:50 Дознаватель-2. Притон

14:45 Дознаватель-2. Ужин

15:40 Дознаватель-2. Номер

16:40 Дознаватель-2. Угроза

17:35 Дознаватель-2. Метель

18:25 След. Долг платежом красен

19:15 След. Фитнес-центр

20:05 След. Смертельное влечение

20:45 След. Бросок копья

21:35 След. Время черного пса

22:25 След. Мимоза

23:10 След. Игра втемную

00:00 Известия. Главное

01:05 Прокурорская проверка. Особенный ребенок

01:55 Прокурорская проверка. Марс атакует

02:45 Прокурорская проверка. Поджигатель

03:40 Прокурорская проверка. Смертельный отдых

04:30 Прокурорская проверка. Студент



В программе возможны изменения.