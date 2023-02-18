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5 канал на 18 февраля, программа передач на весь день



Телепрограмма 5 канала на 18 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.

Программа передач 5 канал 18.02.2023

05:00 Великолепная пятёрка-3. Селёдка с мёдом
05:10 Великолепная пятёрка-3. Пожар
05:45 Великолепная пятёрка-3. Деревенский детектив
06:25 Великолепная пятёрка-5. Два товарища
07:00 Великолепная пятёрка-5. Другое племя
07:40 Великолепная пятёрка-5. Подстава
08:20 Великолепная пятёрка-5. Тем же оружием
09:00 Светская хроника
10:10 Они потрясли мир. Слава. Живу как хочу
10:55 Дознаватель-2. Капитаны
11:55 Дознаватель-2. Услуга
12:55 Дознаватель-2. Афера
13:50 Дознаватель-2. Притон
14:45 Дознаватель-2. Ужин
15:40 Дознаватель-2. Номер
16:40 Дознаватель-2. Угроза
17:35 Дознаватель-2. Метель
18:25 След. Долг платежом красен
19:15 След. Фитнес-центр
20:05 След. Смертельное влечение
20:45 След. Бросок копья
21:35 След. Время черного пса
22:25 След. Мимоза
23:10 След. Игра втемную
00:00 Известия. Главное
01:05 Прокурорская проверка. Особенный ребенок
01:55 Прокурорская проверка. Марс атакует
02:45 Прокурорская проверка. Поджигатель
03:40 Прокурорская проверка. Смертельный отдых
04:30 Прокурорская проверка. Студент

В программе возможны изменения.









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