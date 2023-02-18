Домашний на 18 февраля, программа передач на весь день

Телепрограмма Домашний на 18 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач Домашний 18.02.2023
04:55 По делам несовершеннолетних
06:30 6 кадров
06:45 Предсказания-2023. 4-я серия
07:45 Пуанты для плюшки. 1-я - 4-я серии
11:30 Самый лучший муж. 1-я - 8-я серии
18:45 Скажи, подруга
19:00 Ветреный. 156-я - 159-я серии
22:25 Павлин, или Треугольник в квадрате. 1-я - 4-я серии
02:05 Самый лучший муж. 1-я - 4-я серии
В программе возможны изменения.