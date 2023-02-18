СТС на 18 февраля, программа передач на весь день

Телепрограмма СТС на 18 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач СТС 18.02.2023
04:45 6 кадров. Сезон 8. 67-я серия
05:05 Тайна третьей планеты
05:50 Ералаш. Сезон 1. 172-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 148-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 99-я серия
06:05 Фиксики. Театр теней
06:25 Мультфильмы
06:45 Три кота. У папы на работе
06:50 Три кота. Папин телефон
06:55 Три кота
07:00 Три кота. Камень, ножницы, бумага
07:05 Три кота. Язык дружбы
07:10 Три кота. Семейные гонки
07:15 Три кота. Отель «Старый замок»
07:20 Три кота. Осьминожка
07:25 Три кота. Котенок-принц
07:30 Отель у овечек
07:40 Отель у овечек
07:45 Отель у овечек
07:50 Отель у овечек. Сонный мишка
07:55 Отель у овечек. Репетиция
08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. «Купон на астероид», 1-я часть
08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. «Купон на астероид», 2-я часть
08:25 Уральские пельмени. Муж на щас
09:00 ПроСТО кухня. Сезон 13. 2-я серия
09:25 ПроСТО кухня. 245-я серия
10:00 Суперниндзя. Сезон 1. 1-я серия
13:30 Робот Ари
15:25 Лена и львёнок
17:20 Монстры против пришельцев
19:15 Семейка Аддамс
21:00 Охотники за привидениями
23:20 Предложение
01:25 Милые кости
03:30 Даёшь молодёжь! Сезон 1. 60-я серия
03:50 Даёшь молодёжь! Сезон 1. 61-я серия
04:00 6 кадров. Сезон 8. 68-я серия
04:20 6 кадров. Сезон 8. 77-я серия
04:45 6 кадров. Сезон 8. 31-я серия
В программе возможны изменения.