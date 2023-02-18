СТС на 18 февраля, программа передач на весь день

Телепрограмма СТС на 18 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач СТС 18.02.2023



04:45 6 кадров. Сезон 8. 67-я серия

05:05 Тайна третьей планеты

05:50 Ералаш. Сезон 1. 172-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 148-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 99-я серия

06:05 Фиксики. Театр теней

06:25 Мультфильмы

06:45 Три кота. У папы на работе

06:50 Три кота. Папин телефон

06:55 Три кота

07:00 Три кота. Камень, ножницы, бумага

07:05 Три кота. Язык дружбы

07:10 Три кота. Семейные гонки

07:15 Три кота. Отель «Старый замок»

07:20 Три кота. Осьминожка

07:25 Три кота. Котенок-принц

07:30 Отель у овечек

07:40 Отель у овечек

07:45 Отель у овечек

07:50 Отель у овечек. Сонный мишка

07:55 Отель у овечек. Репетиция

08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. «Купон на астероид», 1-я часть

08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. «Купон на астероид», 2-я часть

08:25 Уральские пельмени. Муж на щас

09:00 ПроСТО кухня. Сезон 13. 2-я серия

09:25 ПроСТО кухня. 245-я серия

10:00 Суперниндзя. Сезон 1. 1-я серия

13:30 Робот Ари

15:25 Лена и львёнок

17:20 Монстры против пришельцев

19:15 Семейка Аддамс

21:00 Охотники за привидениями

23:20 Предложение

01:25 Милые кости

03:30 Даёшь молодёжь! Сезон 1. 60-я серия

03:50 Даёшь молодёжь! Сезон 1. 61-я серия

04:00 6 кадров. Сезон 8. 68-я серия

04:20 6 кадров. Сезон 8. 77-я серия

04:45 6 кадров. Сезон 8. 31-я серия



В программе возможны изменения.