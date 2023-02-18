Матч ТВ на 18 февраля, программа передач на весь день

Телепрограмма Матч ТВ на 18 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие спортивные соревнования и передачи.
Программа передач Матч ТВ 18.02.2023
05:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Л. Хант - М. Ричман. Прямой эфир
08:00 Новости
08:05 Все на Матч!
08:40 Биатлон. Кубок России. Финал. Гонка преследования. Женщины. Прямой эфир
09:55 Новости
10:00 Все на Матч!
10:40 География спорта. Самара
11:10 Здоровый образ. Регби
11:40 Биатлон. Кубок России. Финал. Гонка преследования. Мужчины. Прямой эфир
12:55 Новости
13:00 Все на Матч!
13:25 Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. «Синара» (Екатеринбург) - «Сибиряк» (Новосибирск). Прямой эфир
15:25 Новости
15:30 Все на Матч!
16:25 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
16:55 Лыжный спорт. Кубок России. Фристайл. Биг-эйр. Прямой эфир
19:25 Все на Матч!
19:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Монца» - «Милан». Прямой эфир
22:00 Все на Матч!
22:35 Новости
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Удинезе». Прямой эфир
00:45 Все на Матч!
01:25 Биатлон. Кубок России. Финал. Гонка преследования. Женщины
02:10 Биатлон. Кубок России. Финал. Гонка преследования. Мужчины
03:00 Смешанные единоборства. UFC. Дж. Андрадэ - Э. Бланчфилд. Прямой эфир
В программе возможны изменения.