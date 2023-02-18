Матч ТВ на 18 февраля, программа передач на весь день

Телепрограмма Матч ТВ на 18 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие спортивные соревнования и передачи.



Программа передач Матч ТВ 18.02.2023



05:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Л. Хант - М. Ричман. Прямой эфир

08:00 Новости

08:05 Все на Матч!

08:40 Биатлон. Кубок России. Финал. Гонка преследования. Женщины. Прямой эфир

09:55 Новости

10:00 Все на Матч!

10:40 География спорта. Самара

11:10 Здоровый образ. Регби

11:40 Биатлон. Кубок России. Финал. Гонка преследования. Мужчины. Прямой эфир

12:55 Новости

13:00 Все на Матч!

13:25 Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. «Синара» (Екатеринбург) - «Сибиряк» (Новосибирск). Прямой эфир

15:25 Новости

15:30 Все на Матч!

16:25 Футбол. Журнал Лиги чемпионов

16:55 Лыжный спорт. Кубок России. Фристайл. Биг-эйр. Прямой эфир

19:25 Все на Матч!

19:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Монца» - «Милан». Прямой эфир

22:00 Все на Матч!

22:35 Новости

22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Удинезе». Прямой эфир

00:45 Все на Матч!

01:25 Биатлон. Кубок России. Финал. Гонка преследования. Женщины

02:10 Биатлон. Кубок России. Финал. Гонка преследования. Мужчины

03:00 Смешанные единоборства. UFC. Дж. Андрадэ - Э. Бланчфилд. Прямой эфир



В программе возможны изменения.