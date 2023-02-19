Программа передач, ТВ программа на 19 февраля 2023

Программа передач телеканалов России на воскресенье 19 февраля 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 19.02.2023
1 канал
04:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры
05:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни
06:00 Новости
06:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать
07:00 Играй, гармонь любимая!
07:45 Часовой
08:15 Здоровье
09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея
09:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым
10:00 Новости
10:15 «Жизнь своих». Пятигорск
11:10 «Повара на колесах»
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
16:40 «Закат американской империи». «Метрополия». Полная версия»
18:00 Вечерние новости
19:00 «Три аккорда». Новый сезон
21:00 Время
22:35 «Контейнер». 5-я серия
23:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
00:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика
00:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Секс при свете
01:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать
02:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Комп или консоль
02:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа
03:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению
04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
04:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Анекдоты
Россия 1
04:25 Кружева
06:15 Страховой случай
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
12:00 Большие перемены
13:05 Врачиха. 3-я и 4-я серии
17:00 Вести
18:00 Песни от всей души
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
01:30 Испанская Голгофа
02:15 Страховой случай
ТВЦ
04:55 Следствие ведёт КГБ. Шпион на миллиард долларов
05:50 Дело Румянцева
07:30 Беглец. 1-я серия
08:25 Беглец. 2-я серия
09:15 Здоровый смысл
09:50 Будни уголовного розыска
11:30 События
11:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
11:55 Инспектор уголовного розыска
13:45 Москва резиновая
14:30 Московская неделя
15:00 «Как стать оптимистом». Юмористический концерт
16:50 Вечная сказка
18:40 Зеркала любви. 1-я - 4-я серии
22:35 Преимущество двух слонов. 1-я серия
23:25 Преимущество двух слонов. 2-я серия
00:15 События
00:30 Преимущество двух слонов. 3-я серия
01:10 Преимущество двух слонов. 4-я серия
02:00 Призрак уездного театра. 1-я - 4-я серии
04:55 Москва резиновая
НТВ
04:50 Стажёры. 21-я серия
05:40 Стажёры. 22-я серия
06:35 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
08:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают!
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача
11:00 Чудо техники
11:55 Дачный ответ
13:00 НашПотребНадзор
14:05 Однажды...
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Человек в праве с Андреем Куницыным
17:00 Следствие вели...
18:00 Новые русские сенсации
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20:20 «Маска». Новый сезон
23:30 Звезды сошлись
01:20 Невский. Проверка на прочность. Это был ты
02:00 Невский. Проверка на прочность. Ультиматум
02:40 Невский. Проверка на прочность. Кто ты?
03:20 Невский. Проверка на прочность. Задержание
04:00 Невский. Проверка на прочность. Фото на память
04:45 Стажёры. 23-я серия
5 канал
05:00 Прокурорская проверка. Студент
05:30 Прокурорская проверка. Ядовитая вода
06:20 Черный пес
08:10 Живая мина. 1-я - 10-я серии
18:10 След. По следу мясника
18:55 След. Свадьба с киборгом
19:45 След. История на миллион долларов
20:35 След. Полиграф
21:25 След. Манускрипт
22:20 След. Смертельная ловушка
23:10 След. Наследие девяностых
00:00 След. Белый туннель
00:45 Черный пес
02:25 Дознаватель-2. Афера
03:10 Дознаватель-2. Притон
03:55 Дознаватель-2. Ужин
04:35 Дознаватель-2. Номер
Домашний
05:00 Настоящая Ванга. 5-я и 6-я серии
06:30 6 кадров
07:15 Бабочки и птицы. 1-я - 4-я серии
11:00 Без памяти любя. 1-я - 4-я серии
14:55 Хрустальная королева. 1-я - 4-я серии
19:00 Ветреный. 160-я - 163-я серии
22:25 Семейные тайны. 1-я - 4-я серии
01:55 Самый лучший муж. 5-я - 8-я серии
04:50 Настоящая Ванга. 7-я и 8-я серии
ТНТ
05:00 Comedy Баттл. 7-я серия
05:50 Открытый микрофон. Сезон 5. 95-я серия
06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 52-я серия
07:00 СашаТаня. Сезон 4. 130-я - 138-я серии
11:10 Просто Михалыч. 9-я - 12-я серии
13:10 Годзилла против Конга
15:30 Отряд самоубийц
17:50 Чудо-женщина: 1984
20:55 Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн
23:00 Где логика? Сезон 8. 233-я серия
00:00 Конфетка. 4-я серия
01:40 Импровизация. Сезон 7. 202-я - 204-я серии
04:05 Comedy Баттл. 8-я серия
04:50 Comedy Баттл. 9-я серия
СТС
04:45 6 кадров. Сезон 8. 31-я - 33-я серии
05:30 Мультфильмы
05:40 Мультфильмы
05:50 Ералаш. Сезон 1. 100-я - 102-я серии
06:05 Фиксики
06:10 Фиксики
06:15 Фиксики
06:25 Волшебное кольцо
06:45 Три кота
06:50 Три кота. Ночь на природе
06:55 Три кота
07:00 Три кота
07:10 Три кота. Папин видеоблог
07:15 Три кота
07:20 Три кота
07:25 Три кота. В подсолнухах
07:30 Царевны. Джинн
07:40 Царевны. Волшебная мастерская
07:45 Царевны. Юные волшебницы
07:55 Уральские пельмени. Мятый элемент
09:00 Рогов в деле. Сезон 2. 1-я серия
10:00 Монстры против пришельцев
11:55 Детектив Финник
13:00 Лена и львёнок
14:55 Охотники за привидениями
17:15 Семейка Аддамс
19:00 Вперёд
21:00 Особняк с привидениями
22:45 Страшные истории для рассказа в темноте
00:50 Страна чудес
02:15 Даёшь молодёжь! Сезон 1. 51-я серия
02:35 Даёшь молодёжь! Сезон 1. 62-я - 66-я серии
04:00 6 кадров. Сезон 8. 34-я - 36-я серии
Матч ТВ
03:00 Смешанные единоборства. UFC. Дж. Андрадэ - Э. Бланчфилд. Прямой эфир
05:30 Всё о главном
06:00 Третий тайм
06:30 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
08:35 Новости
08:40 Биатлон. Кубок России. Финал. Масс-старт. Женщины. Прямой эфир
09:50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
10:50 Биатлон. Кубок России. Финал. Масс-старт. Мужчины. Прямой эфир
12:00 Один вдох
12:55 Новости
13:00 Один вдох
14:15 Конный спорт. «Dubai World Cup Carnival»
15:25 Новости
15:30 Все на Матч!
16:15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Матч звёзд». Прямой эфир
19:20 Все на Матч!
19:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Специя» - «Ювентус». Прямой эфир
22:00 Все на Матч!
22:35 Новости
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - «Верона». Прямой эфир
00:45 Все на Матч!
01:35 Биатлон. Кубок России. Финал. Масс-старт. Женщины
02:40 Биатлон. Кубок России. Финал. Масс-старт. Мужчины
03:55 Новости
04:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Айнтрахт» (Франкфурт) - «Вердер»
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Самая народная программа
09:30 Знаете ли вы, что?
10:30 Наука и техника
11:30 Неизвестная история
12:30 Новости
13:00 Крутые меры
14:30 Поцелуй дракона
16:15 Вне/себя
18:30 Телохранитель киллера
20:50 Телохранитель жены киллера
23:00 Итоговая программа с Петром Марченко
23:55 Самые шокирующие гипотезы
Звезда
04:25 В небе «Ночные ведьмы»
05:45 Действуй по обстановке!..
07:05 Цель вижу
09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым
09:25 Служу России
09:55 Военная приёмка
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №130
11:30 Код доступа
12:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Женский артиллерийский расчет
13:10 Специальный репортаж
14:00 Викинг. 1-я - 4-я серии
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой
19:40 Легенды советского сыска. Годы войны
23:00 Фетисов
23:45 Вечная Отечественная
02:25 Неоконченная повесть
04:00 Битва за Гималаи
04:50 Рысь
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Мультфильмы. «Мама для мамонтенка». «Алиса в стране чудес». «Алиса в Зазеркалье»
07:55 Член правительства
09:35 Тайны старого чердака. Форма имеет содержание
10:05 Диалоги о животных. 3-я серия - «Ташкентский зоопарк»
10:50 Море студеное
12:20 Дневник XVI Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи
12:45 Невский ковчег. Теория невозможного. Федот Шубин
13:15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Поэзия Евгения Рейна
13:55 Опера «Кармен»
16:30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком. Высокие технологии для авиапрома
17:10 Первые в мире. Аэрофотоаппарат Срезневского
17:30 Пешком... Москва досуговая
18:00 Корифеи российской медицины. 150 лет со дня рождения Георгия Сперанского
18:35 Романтика романса. У меня есть тайна
19:30 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20:10 Дайте жалобную книгу
21:40 Великие имена. Владимир Горовиц
22:35 Флибустьер
00:30 Диалоги о животных. 3-я серия - «Ташкентский зоопарк»
01:10 Член правительства
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 26-я - 28-я серии
05:20 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 7-я серия
05:25 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 8-я серия
05:30 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 6-я - 8-я серии
05:50 Пятница News. 30-я серия
06:15 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 9-я - 11-я серии
06:35 Простоквашино. Сезон 1. 34-я - 43-я серии
08:00 Зовите шефа. Сезон 1. 5-я серия - «Москва. Бархат»
08:40 Зовите шефа. Сезон 1. 2-я серия - «Туапсе. Маринад»
09:20 На ножах. Сезон 6. 1-я серия - «Нижний Новгород. Мартинс»
10:20 На ножах. Сезон 8. 5-я серия - «Серпухов. Blueberryz»
11:40 На ножах. Сезон 1. 12-я серия - «Москва. Астерия»
12:40 На ножах. Сезон 3. 16-я серия - «Сочи. Funduk»
13:40 На ножах. Сезон 2. 12-я серия - «Сочи. Заправка»
14:40 На ножах. Сезон 4. 8-я серия - «Пермь. Синяя борода»
15:40 На ножах. Сезон 6. 3-я серия - «Краснодар. Фестиваль»
16:40 На ножах. Сезон 8. 2-я серия - «Красногорск. Арёл»
17:50 На ножах. Сезон 1. 14-я серия - «Ярославль. Шафран»
18:50 На ножах. Сезон 3. 18-я серия - «Москва. Все свои»
19:50 На ножах. Сезон 7. 9-я серия - «Краснодар. Колесница»
21:00 На ножах. Сезон 6. 5-я серия - «Санкт-Петербург. Тризет»
22:00 На ножах. Сезон 4. 9-я серия - «Пермь. В гости»
23:00 На ножах. Сезон 2. 16-я серия - «Пермь. Дежавю»
00:00 Судья Дредд 3D
01:40 Сотня. Сезон 4. 3-я - 6-я серии
04:10 Пятница News. 30-я серия
04:40 Простоквашино. Сезон 1. 47-я - 49-я серии
МИР
05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
05:25 Мультфильмы
05:45 Берегите мужчин!
07:00 Осторожно, вирус!
07:50 Акселератка
09:30 ФазендаЛайф
10:00 Новости
10:10 Соблазн. 1-я - 6-я серии
16:00 Новости
16:15 Соблазн. 7-я - 9-я серии
18:30 Вместе
19:30 Соблазн. 9-я - 13-я серии
00:00 Вместе
01:00 Соблазн. 13-я - 16-я серии
03:30 Старая гвардия. 1-я и 2-я серии
Время начала передач - московское.