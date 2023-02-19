Программа передач, ТВ программа на 19 февраля 2023



Программа передач телеканалов России на воскресенье 19 февраля 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 19.02.2023



1 канал



04:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры

05:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни

06:00 Новости

06:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать

07:00 Играй, гармонь любимая!

07:45 Часовой

08:15 Здоровье

09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея

09:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым

10:00 Новости

10:15 «Жизнь своих». Пятигорск

11:10 «Повара на колесах»

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

16:40 «Закат американской империи». «Метрополия». Полная версия»

18:00 Вечерние новости

19:00 «Три аккорда». Новый сезон

21:00 Время

22:35 «Контейнер». 5-я серия

23:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя

00:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика

00:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Секс при свете

01:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать

02:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Комп или консоль

02:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа

03:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению

04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология

04:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Анекдоты



Россия 1



04:25 Кружева

06:15 Страховой случай

08:00 Местное время. Воскресенье

08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым

09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

12:00 Большие перемены

13:05 Врачиха. 3-я и 4-я серии

17:00 Вести

18:00 Песни от всей души

20:00 Вести недели

22:00 Москва. Кремль. Путин

22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым

01:30 Испанская Голгофа

02:15 Страховой случай



ТВЦ



04:55 Следствие ведёт КГБ. Шпион на миллиард долларов

05:50 Дело Румянцева

07:30 Беглец. 1-я серия

08:25 Беглец. 2-я серия

09:15 Здоровый смысл

09:50 Будни уголовного розыска

11:30 События

11:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

11:55 Инспектор уголовного розыска

13:45 Москва резиновая

14:30 Московская неделя

15:00 «Как стать оптимистом». Юмористический концерт

16:50 Вечная сказка

18:40 Зеркала любви. 1-я - 4-я серии

22:35 Преимущество двух слонов. 1-я серия

23:25 Преимущество двух слонов. 2-я серия

00:15 События

00:30 Преимущество двух слонов. 3-я серия

01:10 Преимущество двух слонов. 4-я серия

02:00 Призрак уездного театра. 1-я - 4-я серии

04:55 Москва резиновая



НТВ



04:50 Стажёры. 21-я серия

05:40 Стажёры. 22-я серия

06:35 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

08:00 Сегодня

08:20 У нас выигрывают!

10:00 Сегодня

10:20 Первая передача

11:00 Чудо техники

11:55 Дачный ответ

13:00 НашПотребНадзор

14:05 Однажды...

15:00 Своя игра

16:00 Сегодня

16:20 Человек в праве с Андреем Куницыным

17:00 Следствие вели...

18:00 Новые русские сенсации

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой

20:20 «Маска». Новый сезон

23:30 Звезды сошлись

01:20 Невский. Проверка на прочность. Это был ты

02:00 Невский. Проверка на прочность. Ультиматум

02:40 Невский. Проверка на прочность. Кто ты?

03:20 Невский. Проверка на прочность. Задержание

04:00 Невский. Проверка на прочность. Фото на память

04:45 Стажёры. 23-я серия



5 канал



05:00 Прокурорская проверка. Студент

05:30 Прокурорская проверка. Ядовитая вода

06:20 Черный пес

08:10 Живая мина. 1-я - 10-я серии

18:10 След. По следу мясника

18:55 След. Свадьба с киборгом

19:45 След. История на миллион долларов

20:35 След. Полиграф

21:25 След. Манускрипт

22:20 След. Смертельная ловушка

23:10 След. Наследие девяностых

00:00 След. Белый туннель

00:45 Черный пес

02:25 Дознаватель-2. Афера

03:10 Дознаватель-2. Притон

03:55 Дознаватель-2. Ужин

04:35 Дознаватель-2. Номер



Домашний



05:00 Настоящая Ванга. 5-я и 6-я серии

06:30 6 кадров

07:15 Бабочки и птицы. 1-я - 4-я серии

11:00 Без памяти любя. 1-я - 4-я серии

14:55 Хрустальная королева. 1-я - 4-я серии

19:00 Ветреный. 160-я - 163-я серии

22:25 Семейные тайны. 1-я - 4-я серии

01:55 Самый лучший муж. 5-я - 8-я серии

04:50 Настоящая Ванга. 7-я и 8-я серии



ТНТ



05:00 Comedy Баттл. 7-я серия

05:50 Открытый микрофон. Сезон 5. 95-я серия

06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 52-я серия

07:00 СашаТаня. Сезон 4. 130-я - 138-я серии

11:10 Просто Михалыч. 9-я - 12-я серии

13:10 Годзилла против Конга

15:30 Отряд самоубийц

17:50 Чудо-женщина: 1984

20:55 Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн

23:00 Где логика? Сезон 8. 233-я серия

00:00 Конфетка. 4-я серия

01:40 Импровизация. Сезон 7. 202-я - 204-я серии

04:05 Comedy Баттл. 8-я серия

04:50 Comedy Баттл. 9-я серия



СТС



04:45 6 кадров. Сезон 8. 31-я - 33-я серии

05:30 Мультфильмы

05:40 Мультфильмы

05:50 Ералаш. Сезон 1. 100-я - 102-я серии

06:05 Фиксики

06:10 Фиксики

06:15 Фиксики

06:25 Волшебное кольцо

06:45 Три кота

06:50 Три кота. Ночь на природе

06:55 Три кота

07:00 Три кота

07:10 Три кота. Папин видеоблог

07:15 Три кота

07:20 Три кота

07:25 Три кота. В подсолнухах

07:30 Царевны. Джинн

07:40 Царевны. Волшебная мастерская

07:45 Царевны. Юные волшебницы

07:55 Уральские пельмени. Мятый элемент

09:00 Рогов в деле. Сезон 2. 1-я серия

10:00 Монстры против пришельцев

11:55 Детектив Финник

13:00 Лена и львёнок

14:55 Охотники за привидениями

17:15 Семейка Аддамс

19:00 Вперёд

21:00 Особняк с привидениями

22:45 Страшные истории для рассказа в темноте

00:50 Страна чудес

02:15 Даёшь молодёжь! Сезон 1. 51-я серия

02:35 Даёшь молодёжь! Сезон 1. 62-я - 66-я серии

04:00 6 кадров. Сезон 8. 34-я - 36-я серии



Матч ТВ



03:00 Смешанные единоборства. UFC. Дж. Андрадэ - Э. Бланчфилд. Прямой эфир

05:30 Всё о главном

06:00 Третий тайм

06:30 Футбол. Журнал Лиги чемпионов

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

08:35 Новости

08:40 Биатлон. Кубок России. Финал. Масс-старт. Женщины. Прямой эфир

09:50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым

10:50 Биатлон. Кубок России. Финал. Масс-старт. Мужчины. Прямой эфир

12:00 Один вдох

12:55 Новости

13:00 Один вдох

14:15 Конный спорт. «Dubai World Cup Carnival»

15:25 Новости

15:30 Все на Матч!

16:15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Матч звёзд». Прямой эфир

19:20 Все на Матч!

19:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Специя» - «Ювентус». Прямой эфир

22:00 Все на Матч!

22:35 Новости

22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - «Верона». Прямой эфир

00:45 Все на Матч!

01:35 Биатлон. Кубок России. Финал. Масс-старт. Женщины

02:40 Биатлон. Кубок России. Финал. Масс-старт. Мужчины

03:55 Новости

04:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Айнтрахт» (Франкфурт) - «Вердер»



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Самая народная программа

09:30 Знаете ли вы, что?

10:30 Наука и техника

11:30 Неизвестная история

12:30 Новости

13:00 Крутые меры

14:30 Поцелуй дракона

16:15 Вне/себя

18:30 Телохранитель киллера

20:50 Телохранитель жены киллера

23:00 Итоговая программа с Петром Марченко

23:55 Самые шокирующие гипотезы



Звезда



04:25 В небе «Ночные ведьмы»

05:45 Действуй по обстановке!..

07:05 Цель вижу

09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым

09:25 Служу России

09:55 Военная приёмка

10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №130

11:30 Код доступа

12:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Женский артиллерийский расчет

13:10 Специальный репортаж

14:00 Викинг. 1-я - 4-я серии

18:00 «Главное» с Ольгой Беловой

19:40 Легенды советского сыска. Годы войны

23:00 Фетисов

23:45 Вечная Отечественная

02:25 Неоконченная повесть

04:00 Битва за Гималаи

04:50 Рысь



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Мультфильмы. «Мама для мамонтенка». «Алиса в стране чудес». «Алиса в Зазеркалье»

07:55 Член правительства

09:35 Тайны старого чердака. Форма имеет содержание

10:05 Диалоги о животных. 3-я серия - «Ташкентский зоопарк»

10:50 Море студеное

12:20 Дневник XVI Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи

12:45 Невский ковчег. Теория невозможного. Федот Шубин

13:15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Поэзия Евгения Рейна

13:55 Опера «Кармен»

16:30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком. Высокие технологии для авиапрома

17:10 Первые в мире. Аэрофотоаппарат Срезневского

17:30 Пешком... Москва досуговая

18:00 Корифеи российской медицины. 150 лет со дня рождения Георгия Сперанского

18:35 Романтика романса. У меня есть тайна

19:30 Новости культуры с Владиславом Флярковским

20:10 Дайте жалобную книгу

21:40 Великие имена. Владимир Горовиц

22:35 Флибустьер

00:30 Диалоги о животных. 3-я серия - «Ташкентский зоопарк»

01:10 Член правительства

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 26-я - 28-я серии

05:20 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 7-я серия

05:25 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 8-я серия

05:30 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 6-я - 8-я серии

05:50 Пятница News. 30-я серия

06:15 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 9-я - 11-я серии

06:35 Простоквашино. Сезон 1. 34-я - 43-я серии

08:00 Зовите шефа. Сезон 1. 5-я серия - «Москва. Бархат»

08:40 Зовите шефа. Сезон 1. 2-я серия - «Туапсе. Маринад»

09:20 На ножах. Сезон 6. 1-я серия - «Нижний Новгород. Мартинс»

10:20 На ножах. Сезон 8. 5-я серия - «Серпухов. Blueberryz»

11:40 На ножах. Сезон 1. 12-я серия - «Москва. Астерия»

12:40 На ножах. Сезон 3. 16-я серия - «Сочи. Funduk»

13:40 На ножах. Сезон 2. 12-я серия - «Сочи. Заправка»

14:40 На ножах. Сезон 4. 8-я серия - «Пермь. Синяя борода»

15:40 На ножах. Сезон 6. 3-я серия - «Краснодар. Фестиваль»

16:40 На ножах. Сезон 8. 2-я серия - «Красногорск. Арёл»

17:50 На ножах. Сезон 1. 14-я серия - «Ярославль. Шафран»

18:50 На ножах. Сезон 3. 18-я серия - «Москва. Все свои»

19:50 На ножах. Сезон 7. 9-я серия - «Краснодар. Колесница»

21:00 На ножах. Сезон 6. 5-я серия - «Санкт-Петербург. Тризет»

22:00 На ножах. Сезон 4. 9-я серия - «Пермь. В гости»

23:00 На ножах. Сезон 2. 16-я серия - «Пермь. Дежавю»

00:00 Судья Дредд 3D

01:40 Сотня. Сезон 4. 3-я - 6-я серии

04:10 Пятница News. 30-я серия

04:40 Простоквашино. Сезон 1. 47-я - 49-я серии



МИР



05:00 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

05:25 Мультфильмы

05:45 Берегите мужчин!

07:00 Осторожно, вирус!

07:50 Акселератка

09:30 ФазендаЛайф

10:00 Новости

10:10 Соблазн. 1-я - 6-я серии

16:00 Новости

16:15 Соблазн. 7-я - 9-я серии

18:30 Вместе

19:30 Соблазн. 9-я - 13-я серии

00:00 Вместе

01:00 Соблазн. 13-я - 16-я серии

03:30 Старая гвардия. 1-я и 2-я серии



Время начала передач - московское.



















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