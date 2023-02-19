1 канал на 19 февраля, программа передач на весь день

Телепрограмма 1 канала на 19 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач 1 канал 19.02.2023



04:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры

05:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни

06:00 Новости

06:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать

07:00 Играй, гармонь любимая!

07:45 Часовой

08:15 Здоровье

09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея

09:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым

10:00 Новости

10:15 «Жизнь своих». Пятигорск

11:10 «Повара на колесах»

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

16:40 «Закат американской империи». «Метрополия». Полная версия»

18:00 Вечерние новости

19:00 «Три аккорда». Новый сезон

21:00 Время

22:35 «Контейнер». 5-я серия

23:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя

00:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика

00:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Секс при свете

01:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать

02:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Комп или консоль

02:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа

03:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению

04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология

04:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Анекдоты



В программе возможны изменения.