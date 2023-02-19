1 канал на 19 февраля, программа передач на весь день

Телепрограмма 1 канала на 19 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач 1 канал 19.02.2023
04:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры
05:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Мелодии моей жизни
06:00 Новости
06:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать
07:00 Играй, гармонь любимая!
07:45 Часовой
08:15 Здоровье
09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея
09:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым
10:00 Новости
10:15 «Жизнь своих». Пятигорск
11:10 «Повара на колесах»
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
16:40 «Закат американской империи». «Метрополия». Полная версия»
18:00 Вечерние новости
19:00 «Три аккорда». Новый сезон
21:00 Время
22:35 «Контейнер». 5-я серия
23:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
00:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика
00:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Секс при свете
01:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать
02:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Комп или консоль
02:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа
03:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению
04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
04:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Анекдоты
В программе возможны изменения.