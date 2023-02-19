Россия 1 на 19 февраля, программа передач на весь день

Телепрограмма Россия 1 на 19 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Россия 1 на 19.02.2023



04:25 Кружева

06:15 Страховой случай

08:00 Местное время. Воскресенье

08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым

09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

12:00 Большие перемены

13:05 Врачиха. 3-я и 4-я серии

17:00 Вести

18:00 Песни от всей души

20:00 Вести недели

22:00 Москва. Кремль. Путин

22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым

01:30 Испанская Голгофа

02:15 Страховой случай



В программе возможны изменения.