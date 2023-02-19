ТВЦ на 19 февраля, программа передач на весь день

Телепрограмма ТВЦ на 19 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач ТВЦ 19.02.2023



04:55 Следствие ведёт КГБ. Шпион на миллиард долларов

05:50 Дело Румянцева

07:30 Беглец. 1-я серия

08:25 Беглец. 2-я серия

09:15 Здоровый смысл

09:50 Будни уголовного розыска

11:30 События

11:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

11:55 Инспектор уголовного розыска

13:45 Москва резиновая

14:30 Московская неделя

15:00 «Как стать оптимистом». Юмористический концерт

16:50 Вечная сказка

18:40 Зеркала любви. 1-я - 4-я серии

22:35 Преимущество двух слонов. 1-я серия

23:25 Преимущество двух слонов. 2-я серия

00:15 События

00:30 Преимущество двух слонов. 3-я серия

01:10 Преимущество двух слонов. 4-я серия

02:00 Призрак уездного театра. 1-я - 4-я серии

04:55 Москва резиновая



В программе возможны изменения.