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ТВЦ на 19 февраля, программа передач на весь день



Телепрограмма ТВЦ на 19 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.

Программа передач ТВЦ 19.02.2023

04:55 Следствие ведёт КГБ. Шпион на миллиард долларов
05:50 Дело Румянцева
07:30 Беглец. 1-я серия
08:25 Беглец. 2-я серия
09:15 Здоровый смысл
09:50 Будни уголовного розыска
11:30 События
11:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
11:55 Инспектор уголовного розыска
13:45 Москва резиновая
14:30 Московская неделя
15:00 «Как стать оптимистом». Юмористический концерт
16:50 Вечная сказка
18:40 Зеркала любви. 1-я - 4-я серии
22:35 Преимущество двух слонов. 1-я серия
23:25 Преимущество двух слонов. 2-я серия
00:15 События
00:30 Преимущество двух слонов. 3-я серия
01:10 Преимущество двух слонов. 4-я серия
02:00 Призрак уездного театра. 1-я - 4-я серии
04:55 Москва резиновая

В программе возможны изменения.









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