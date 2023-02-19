5 канал на 19 февраля, программа передач на весь день

Телепрограмма 5 канала на 19 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач 5 канал 19.02.2023
05:00 Прокурорская проверка. Студент
05:30 Прокурорская проверка. Ядовитая вода
06:20 Черный пес
08:10 Живая мина. 1-я - 10-я серии
18:10 След. По следу мясника
18:55 След. Свадьба с киборгом
19:45 След. История на миллион долларов
20:35 След. Полиграф
21:25 След. Манускрипт
22:20 След. Смертельная ловушка
23:10 След. Наследие девяностых
00:00 След. Белый туннель
00:45 Черный пес
02:25 Дознаватель-2. Афера
03:10 Дознаватель-2. Притон
03:55 Дознаватель-2. Ужин
04:35 Дознаватель-2. Номер
В программе возможны изменения.