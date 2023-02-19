5 канал на 19 февраля, программа передач на весь день

Телепрограмма 5 канала на 19 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач 5 канал 19.02.2023



05:00 Прокурорская проверка. Студент

05:30 Прокурорская проверка. Ядовитая вода

06:20 Черный пес

08:10 Живая мина. 1-я - 10-я серии

18:10 След. По следу мясника

18:55 След. Свадьба с киборгом

19:45 След. История на миллион долларов

20:35 След. Полиграф

21:25 След. Манускрипт

22:20 След. Смертельная ловушка

23:10 След. Наследие девяностых

00:00 След. Белый туннель

00:45 Черный пес

02:25 Дознаватель-2. Афера

03:10 Дознаватель-2. Притон

03:55 Дознаватель-2. Ужин

04:35 Дознаватель-2. Номер



В программе возможны изменения.