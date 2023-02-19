Домашний на 19 февраля, программа передач на весь день

Телепрограмма Домашний на 19 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Домашний 19.02.2023



05:00 Настоящая Ванга. 5-я и 6-я серии

06:30 6 кадров

07:15 Бабочки и птицы. 1-я - 4-я серии

11:00 Без памяти любя. 1-я - 4-я серии

14:55 Хрустальная королева. 1-я - 4-я серии

19:00 Ветреный. 160-я - 163-я серии

22:25 Семейные тайны. 1-я - 4-я серии

01:55 Самый лучший муж. 5-я - 8-я серии

04:50 Настоящая Ванга. 7-я и 8-я серии



В программе возможны изменения.