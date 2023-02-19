СТС на 19 февраля, программа передач на весь день

Телепрограмма СТС на 19 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.
Программа передач СТС 19.02.2023
04:45 6 кадров. Сезон 8. 31-я - 33-я серии
05:30 Мультфильмы
05:40 Мультфильмы
05:50 Ералаш. Сезон 1. 100-я - 102-я серии
06:05 Фиксики
06:10 Фиксики
06:15 Фиксики
06:25 Волшебное кольцо
06:45 Три кота
06:50 Три кота. Ночь на природе
06:55 Три кота
07:00 Три кота
07:10 Три кота. Папин видеоблог
07:15 Три кота
07:20 Три кота
07:25 Три кота. В подсолнухах
07:30 Царевны. Джинн
07:40 Царевны. Волшебная мастерская
07:45 Царевны. Юные волшебницы
07:55 Уральские пельмени. Мятый элемент
09:00 Рогов в деле. Сезон 2. 1-я серия
10:00 Монстры против пришельцев
11:55 Детектив Финник
13:00 Лена и львёнок
14:55 Охотники за привидениями
17:15 Семейка Аддамс
19:00 Вперёд
21:00 Особняк с привидениями
22:45 Страшные истории для рассказа в темноте
00:50 Страна чудес
02:15 Даёшь молодёжь! Сезон 1. 51-я серия
02:35 Даёшь молодёжь! Сезон 1. 62-я - 66-я серии
04:00 6 кадров. Сезон 8. 34-я - 36-я серии
В программе возможны изменения.