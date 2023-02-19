СТС на 19 февраля, программа передач на весь день

Телепрограмма СТС на 19 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач СТС 19.02.2023



04:45 6 кадров. Сезон 8. 31-я - 33-я серии

05:30 Мультфильмы

05:40 Мультфильмы

05:50 Ералаш. Сезон 1. 100-я - 102-я серии

06:05 Фиксики

06:10 Фиксики

06:15 Фиксики

06:25 Волшебное кольцо

06:45 Три кота

06:50 Три кота. Ночь на природе

06:55 Три кота

07:00 Три кота

07:10 Три кота. Папин видеоблог

07:15 Три кота

07:20 Три кота

07:25 Три кота. В подсолнухах

07:30 Царевны. Джинн

07:40 Царевны. Волшебная мастерская

07:45 Царевны. Юные волшебницы

07:55 Уральские пельмени. Мятый элемент

09:00 Рогов в деле. Сезон 2. 1-я серия

10:00 Монстры против пришельцев

11:55 Детектив Финник

13:00 Лена и львёнок

14:55 Охотники за привидениями

17:15 Семейка Аддамс

19:00 Вперёд

21:00 Особняк с привидениями

22:45 Страшные истории для рассказа в темноте

00:50 Страна чудес

02:15 Даёшь молодёжь! Сезон 1. 51-я серия

02:35 Даёшь молодёжь! Сезон 1. 62-я - 66-я серии

04:00 6 кадров. Сезон 8. 34-я - 36-я серии



В программе возможны изменения.