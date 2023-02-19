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Матч ТВ на 19 февраля, программа передач на весь день



Телепрограмма Матч ТВ на 19 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие спортивные соревнования и передачи.

Программа передач Матч ТВ 19.02.2023

03:00 Смешанные единоборства. UFC. Дж. Андрадэ - Э. Бланчфилд. Прямой эфир
05:30 Всё о главном
06:00 Третий тайм
06:30 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
08:35 Новости
08:40 Биатлон. Кубок России. Финал. Масс-старт. Женщины. Прямой эфир
09:50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
10:50 Биатлон. Кубок России. Финал. Масс-старт. Мужчины. Прямой эфир
12:00 Один вдох
12:55 Новости
13:00 Один вдох
14:15 Конный спорт. «Dubai World Cup Carnival»
15:25 Новости
15:30 Все на Матч!
16:15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Матч звёзд». Прямой эфир
19:20 Все на Матч!
19:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Специя» - «Ювентус». Прямой эфир
22:00 Все на Матч!
22:35 Новости
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - «Верона». Прямой эфир
00:45 Все на Матч!
01:35 Биатлон. Кубок России. Финал. Масс-старт. Женщины
02:40 Биатлон. Кубок России. Финал. Масс-старт. Мужчины
03:55 Новости
04:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Айнтрахт» (Франкфурт) - «Вердер»

В программе возможны изменения.









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