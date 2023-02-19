Матч ТВ на 19 февраля, программа передач на весь день

Телепрограмма Матч ТВ на 19 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие спортивные соревнования и передачи.



Программа передач Матч ТВ 19.02.2023



03:00 Смешанные единоборства. UFC. Дж. Андрадэ - Э. Бланчфилд. Прямой эфир

05:30 Всё о главном

06:00 Третий тайм

06:30 Футбол. Журнал Лиги чемпионов

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

08:35 Новости

08:40 Биатлон. Кубок России. Финал. Масс-старт. Женщины. Прямой эфир

09:50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым

10:50 Биатлон. Кубок России. Финал. Масс-старт. Мужчины. Прямой эфир

12:00 Один вдох

12:55 Новости

13:00 Один вдох

14:15 Конный спорт. «Dubai World Cup Carnival»

15:25 Новости

15:30 Все на Матч!

16:15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Матч звёзд». Прямой эфир

19:20 Все на Матч!

19:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Специя» - «Ювентус». Прямой эфир

22:00 Все на Матч!

22:35 Новости

22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - «Верона». Прямой эфир

00:45 Все на Матч!

01:35 Биатлон. Кубок России. Финал. Масс-старт. Женщины

02:40 Биатлон. Кубок России. Финал. Масс-старт. Мужчины

03:55 Новости

04:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Айнтрахт» (Франкфурт) - «Вердер»



В программе возможны изменения.