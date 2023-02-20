Программа передач, ТВ программа на 20 февраля 2023

Программа передач телеканалов России на понедельник 20 февраля 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 20.02.2023
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
09:55 Жить здорово!
10:45 Время покажет
12:00 Новости
12:15 Время покажет
15:00 Новости
15:15 Время покажет
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал. «Большая игра»
18:00 Вечерние новости
18:20 Время покажет
21:00 Время
21:45 Начальник разведки. 1-я и 2-я серии
23:45 Большая игра
00:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают
01:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги
02:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Хоккей не футбол
02:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика
03:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению
04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа
04:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов. Даша «Золотая ручка» и уголовное дело на миллиард
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Между нами глубокое море. 1-я часть
23:45 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:25 Каменская 5. «Воющие псы одиночества», 1-я и 2-я серии
04:05 Личное дело. 50-я серия
ТВЦ
04:55 Москва резиновая
05:30 Московская неделя
06:00 Настроение
08:15 Большое кино. Верные друзья
08:55 Вечная сказка
10:55 Городское собрание
11:30 События
11:50 Напарницы. 17-я серия
12:45 Напарницы. 18-я серия
13:40 Мой герой. Амаяк Акопян
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
15:10 Свои. Сезон 2. 51-я серия
16:00 Свои. Сезон 2. 44-я серия
16:55 Секс-бомбы со стажем
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:20 Жизнь, по слухам, одна. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 Специальный репортаж. Прохождение порогов
23:05 Знак качества. Намазки
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Тайная комната. Эммануэль Макрон
01:25 Михаил Любезнов. Маменькин сынок
02:05 Кремль-53. План внутреннего удара
02:40 Осторожно, мошенники! Дачный ужас
03:10 Напарницы. 17-я серия
03:55 Напарницы. 18-я серия
04:45 Василий Шукшин. Правду знаю только я
НТВ
04:45 Стажёры. 23-я серия
05:35 Стажёры. 24-я серия
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Дельта. «Лесник», 1-я и 2-я серии. «Зятёк», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Дельта. «Лесник», 1-я и 2-я серии. «Зятёк», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Семья для шестипалого
19:00 Сегодня
20:00 Акушер. 11-я серия
21:00 Акушер. 12-я серия
22:00 Мельник. 11-я и 12-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Мельник. 11-я и 12-я серии
00:25 Невский. Чужой среди чужих. Входной билет
01:10 Невский. Чужой среди чужих. Простой вопрос
01:55 Невский. Чужой среди чужих. Взрыв
02:40 Невский. Чужой среди чужих. Нина
03:25 Невский. Чужой среди чужих. Линия защиты
04:30 Их нравы
04:55 Бомжиха
Пятый канал
05:00 Известия
05:25 Дознаватель-2. Номер
05:45 Дознаватель-2. Угроза
06:35 Дознаватель-2. Метель
07:20 Живая мина. 1-я серия
08:20 Живая мина. 2-я серия
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:30 Живая мина. 2-я - 5-я серии
13:00 Известия
13:30 Морские дьяволы. Подледный лов
14:25 Морские дьяволы. Обратный отсчетъ
15:20 Морские дьяволы. Золотые рыбки
16:20 Морские дьяволы. Пираты XXI века
17:20 Морские дьяволы. Опасное напряжение
17:30 Известия
18:00 Морские дьяволы. Опасное напряжение
18:45 Морские дьяволы. Камышовый киллер
19:40 След. Почтальон звонит трижды
20:35 След. Интернат
21:25 След. Зомби хаус
22:20 Великолепная пятёрка-5. Лыжная прогулка
23:10 Великолепная пятёрка-3. Цифры на ладони
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Я не могу остановиться
01:20 След. Утырок
02:05 След. По следам
02:40 След. Грязное дело
03:20 Прокурорская проверка. Подкидыш
04:10 Прокурорская проверка. Путь в никуда
Домашний
04:50 Настоящая Ванга. 7-я и 8-я серии
06:25 6 кадров
06:30 По делам несовершеннолетних
08:25 Давай разведёмся!
09:25 Тест на отцовство
11:25 Понять. Простить. «Важен статус». «Три причины почему»
12:30 Порча. Вампиры
13:00 Знахарка. Закрытая дверь
13:35 Верну любимого. Грёзы
14:10 Голоса ушедших душ. Материнская забота
14:45 Павлин, или Треугольник в квадрате. 1-я - 4-я серии
19:00 Сквозь розовые очки. 1-я - 4-я серии
23:00 Голоса ушедших душ. Материнская забота
23:30 Порча. Вампиры
00:05 Знахарка. Закрытая дверь
00:35 Верну любимого. Грёзы
01:05 Идеальная жена. 1-я - 4-я серии
04:15 Понять. Простить. «Важен статус». «Три причины почему»
ТНТ
04:50 Comedy Баттл. 9-я серия
05:35 Открытый микрофон. Сезон 5. 96-я серия
06:25 Однажды в России. Спецдайджест. 58-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 63-я серия
07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 64-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 59-я серия
09:00 Ольга. 1-я - 14-я серии
16:00 СашаТаня. Сезон 4. 121-я - 128-я серии
20:00 Патриот. Сезон 3. 42-я серия
20:30 Патриот. Сезон 3. 43-я серия
21:00 Исправление и наказание. 1-я серия
21:30 Исправление и наказание. 2-я серия
22:00 Вампиры средней полосы. 1-я серия
23:15 Забирая жизни
01:15 Импровизация. Сезон 7. 205-я - 207-я серии
03:40 Comedy Баттл. 10-я серия
04:25 Comedy Баттл. 11-я серия
СТС
04:45 6 кадров. Сезон 8. 36-я серия
05:05 6 кадров. Сезон 8. 37-я серия
05:25 6 кадров. Сезон 8. 72-я серия
05:30 Мультфильмы
05:50 Ералаш. Сезон 1. 103-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 104-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 106-я серия
06:10 Ералаш. Сезон 1. 117-я серия
06:15 Ералаш. Сезон 1. 119-я серия
06:25 Ералаш. Сезон 1. 121-я серия
06:35 Ералаш. Сезон 1. 122-я серия
06:40 Ералаш. Сезон 1. 124-я серия
06:45 Ералаш. Сезон 1. 125-я серия
06:55 Ералаш. Сезон 1. 126-я серия
07:00 Лунтик и его друзья
08:20 Как отделаться от парня за 10 дней
10:45 Кухня. Сезон 2. 3-я - 10-я серии
15:00 Ивановы-Ивановы. Сезон 6. 3-я - 11-я серии
20:00 Суперниндзя. Сезон 1. 2-я серия
23:00 Особняк с привидениями
00:45 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 18. 7-я серия
01:45 Милые кости
03:40 Молодёжка. Сезон 1. 1-я серия
04:30 Молодёжка. Сезон 1. 2-я серия
Матч ТВ
04:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Айнтрахт» (Франкфурт) - «Вердер»
06:00 Лыжный спорт. Кубок России. Фристайл. Биг-эйр
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Бокс. Bare Knuckle FC. Женские бои. Лучшее
11:30 Есть тема!
12:55 Новости
13:00 Специальный репортаж
13:20 География спорта. Новороссийск
13:50 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
14:20 Новости
14:25 Еврофутбол. Обзор
15:20 Новости
15:25 Громко
16:25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) - «Барыс» (Астана). Прямой эфир
18:45 Все на Матч!
19:15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Торпедо» (Нижний Новгород). Прямой эфир
21:45 Все на Матч!
22:35 Новости
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» - «Кремонезе». Прямой эфир
00:45 Все на Матч!
01:25 География спорта. Новороссийск
01:55 Футбол. Чемпионат Германии. «Байер» - «Майнц»
03:55 Новости
04:00 Еврофутбол. Обзор
04:50 Специальный репортаж
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Вне/себя
22:10 Водить по-русски
23:00 Новости
23:30 Документальный спецпроект
00:30 Поцелуй дракона
02:15 Самые шокирующие гипотезы
03:05 Тайны Чапман
Звезда
04:50 Рысь
06:30 «Легенды армии« с Александром Маршалом. Лев Доватор
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Летят журавли
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Комиссарша. 1-я - 4-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Комиссарша. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:20 Специальный репортаж
18:55 Оружие Победы. Щит и меч Красной армии. Битва за Москву
19:40 «Загадки века« с Сергеем Медведевым. Шелепин против Брежнева. Борьба за власть
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:20 В зоне особого внимания
01:20 Летят журавли
02:55 Вторая мировая война. Город-герой Севастополь
03:20 Комиссарша. 1-я и 2-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Российская государственная библиотека
07:00 Новости культуры
07:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Федот Шубин
07:30 Новости культуры
07:35 Величайшая победа Цезаря. Осада Алезии
08:30 Жизнь и судьба. Сергей Никоненко
08:50 Забытое ремесло. Городовой
09:05 Антоша Рыбкин
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. «Терем-теремок. Сказка для взрослых». 1971
12:20 Дневник XVI Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи
12:50 Тайна «Черных дроздов»
14:30 Надежда Казанцева. Парадоксы судьбы
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 Агора
16:20 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. «Меланхолия»
16:30 Антоша Рыбкин
17:20 20 лет Национальному филармоническому оркестру России под управлением Владимира Спивакова. П.И. Чайковский. Избранные произведения
18:45 Чистая победа. Сталинград
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:35 Спокойной ночи, малыши!
20:55 Семена, которые спасут человечество
21:35 Сати. Нескучная классика... С Михаилом Швыдким и Ириной Тушинцевой
22:20 Взрослые дети
23:40 Новости культуры
00:00 ХX век. «Терем-теремок. Сказка для взрослых». 1971
01:05 Величайшая победа Цезаря. Осада Алезии
02:00 20 лет Национальному филармоническому оркестру России под управлением Владимира Спивакова. С. Рахманинов. «Колокола»
02:45 Забытое ремесло. Городовой
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 29-я - 31-я серии
05:20 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 12-я - 14-я серии
05:40 Пятница News. 29-я серия
06:05 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 15-я - 17-я серии
06:25 Простоквашино. Сезон 1. 47-я - 50-я серии
06:50 Гастротур. Сезон 1. 5-я серия - «Камчатка»
07:50 На ножах. Сезон 1. 1-я серия - «Самара. Ярга»
09:00 На ножах. Сезон 6. 21-я серия - «Звенигород. Камин»
09:20 На ножах. Сезон 6. 21-я серия - «Звенигород. Камин»
10:00 На ножах. Сезон 7. 20-я серия - «Москва. Гирос»
11:10 На ножах. Сезон 4. 10-я серия - «Казань. Наше место»
12:20 На ножах. Сезон 2. 4-я серия - «Нижний Новгород. Венский дворик»
13:20 На ножах. Сезон 8. 2-я серия - «Красногорск. Арёл»
13:40 Пятница News. Сезон 1. 3-я серия
13:50 На ножах. Сезон 8. 2-я серия - «Красногорск. Арёл»
14:30 Битва шефов. Сезон 2. 4-я серия
16:50 Битва шефов. Сезон 2. 6-я серия
19:00 Молодые ножи. Сезон 2. 4-я серия - «Классические советские блюда»
20:30 Молодые ножи. Сезон 2. 3-я серия - «Итальянская кухня»
21:50 Молодые ножи. Сезон 1. 10-я серия - «Food-блогеры. Анна Седокова»
23:00 300 спартанцев
01:20 Пятница News. 31-я серия
01:40 Сотня. Сезон 4. 7-я - 11-я серии
04:40 Пятница News. 30-я серия
МИР
05:00 Старая гвардия. 2-я - 4-я серии
06:40 Старая гвардия. Прощальная вечеринка. 1-я - 4-я серии
10:00 Новости
10:10 Белорусский стандарт
10:20 Игра в кино
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:45 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
20:50 Слабое звено
21:45 Братаны-4. 25-я - 28-я серии
01:10 Наше кино. История большой любви
01:35 Дела судебные. Битва за будущее
02:20 Новости
02:35 Вот такая петрушка
02:45 Соблазн. 1-я - 3-я серии
Время начала передач - московское.