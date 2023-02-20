Программа передач, ТВ программа на 20 февраля 2023



Программа передач телеканалов России на понедельник 20 февраля 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 20.02.2023



Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

09:55 Жить здорово!

10:45 Время покажет

12:00 Новости

12:15 Время покажет

15:00 Новости

15:15 Время покажет

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал. «Большая игра»

18:00 Вечерние новости

18:20 Время покажет

21:00 Время

21:45 Начальник разведки. 1-я и 2-я серии

23:45 Большая игра

00:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают

01:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги

02:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Хоккей не футбол

02:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика

03:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению

04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа

04:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов. Даша «Золотая ручка» и уголовное дело на миллиард

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Между нами глубокое море. 1-я часть

23:45 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:25 Каменская 5. «Воющие псы одиночества», 1-я и 2-я серии

04:05 Личное дело. 50-я серия



ТВЦ



04:55 Москва резиновая

05:30 Московская неделя

06:00 Настроение

08:15 Большое кино. Верные друзья

08:55 Вечная сказка

10:55 Городское собрание

11:30 События

11:50 Напарницы. 17-я серия

12:45 Напарницы. 18-я серия

13:40 Мой герой. Амаяк Акопян

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

15:10 Свои. Сезон 2. 51-я серия

16:00 Свои. Сезон 2. 44-я серия

16:55 Секс-бомбы со стажем

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:20 Жизнь, по слухам, одна. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 Специальный репортаж. Прохождение порогов

23:05 Знак качества. Намазки

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Тайная комната. Эммануэль Макрон

01:25 Михаил Любезнов. Маменькин сынок

02:05 Кремль-53. План внутреннего удара

02:40 Осторожно, мошенники! Дачный ужас

03:10 Напарницы. 17-я серия

03:55 Напарницы. 18-я серия

04:45 Василий Шукшин. Правду знаю только я



НТВ



04:45 Стажёры. 23-я серия

05:35 Стажёры. 24-я серия

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Дельта. «Лесник», 1-я и 2-я серии. «Зятёк», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Дельта. «Лесник», 1-я и 2-я серии. «Зятёк», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Семья для шестипалого

19:00 Сегодня

20:00 Акушер. 11-я серия

21:00 Акушер. 12-я серия

22:00 Мельник. 11-я и 12-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Мельник. 11-я и 12-я серии

00:25 Невский. Чужой среди чужих. Входной билет

01:10 Невский. Чужой среди чужих. Простой вопрос

01:55 Невский. Чужой среди чужих. Взрыв

02:40 Невский. Чужой среди чужих. Нина

03:25 Невский. Чужой среди чужих. Линия защиты

04:30 Их нравы

04:55 Бомжиха



Пятый канал



05:00 Известия

05:25 Дознаватель-2. Номер

05:45 Дознаватель-2. Угроза

06:35 Дознаватель-2. Метель

07:20 Живая мина. 1-я серия

08:20 Живая мина. 2-я серия

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:30 Живая мина. 2-я - 5-я серии

13:00 Известия

13:30 Морские дьяволы. Подледный лов

14:25 Морские дьяволы. Обратный отсчетъ

15:20 Морские дьяволы. Золотые рыбки

16:20 Морские дьяволы. Пираты XXI века

17:20 Морские дьяволы. Опасное напряжение

17:30 Известия

18:00 Морские дьяволы. Опасное напряжение

18:45 Морские дьяволы. Камышовый киллер

19:40 След. Почтальон звонит трижды

20:35 След. Интернат

21:25 След. Зомби хаус

22:20 Великолепная пятёрка-5. Лыжная прогулка

23:10 Великолепная пятёрка-3. Цифры на ладони

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Я не могу остановиться

01:20 След. Утырок

02:05 След. По следам

02:40 След. Грязное дело

03:20 Прокурорская проверка. Подкидыш

04:10 Прокурорская проверка. Путь в никуда



Домашний



04:50 Настоящая Ванга. 7-я и 8-я серии

06:25 6 кадров

06:30 По делам несовершеннолетних

08:25 Давай разведёмся!

09:25 Тест на отцовство

11:25 Понять. Простить. «Важен статус». «Три причины почему»

12:30 Порча. Вампиры

13:00 Знахарка. Закрытая дверь

13:35 Верну любимого. Грёзы

14:10 Голоса ушедших душ. Материнская забота

14:45 Павлин, или Треугольник в квадрате. 1-я - 4-я серии

19:00 Сквозь розовые очки. 1-я - 4-я серии

23:00 Голоса ушедших душ. Материнская забота

23:30 Порча. Вампиры

00:05 Знахарка. Закрытая дверь

00:35 Верну любимого. Грёзы

01:05 Идеальная жена. 1-я - 4-я серии

04:15 Понять. Простить. «Важен статус». «Три причины почему»



ТНТ



04:50 Comedy Баттл. 9-я серия

05:35 Открытый микрофон. Сезон 5. 96-я серия

06:25 Однажды в России. Спецдайджест. 58-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 63-я серия

07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 64-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 59-я серия

09:00 Ольга. 1-я - 14-я серии

16:00 СашаТаня. Сезон 4. 121-я - 128-я серии

20:00 Патриот. Сезон 3. 42-я серия

20:30 Патриот. Сезон 3. 43-я серия

21:00 Исправление и наказание. 1-я серия

21:30 Исправление и наказание. 2-я серия

22:00 Вампиры средней полосы. 1-я серия

23:15 Забирая жизни

01:15 Импровизация. Сезон 7. 205-я - 207-я серии

03:40 Comedy Баттл. 10-я серия

04:25 Comedy Баттл. 11-я серия



СТС



04:45 6 кадров. Сезон 8. 36-я серия

05:05 6 кадров. Сезон 8. 37-я серия

05:25 6 кадров. Сезон 8. 72-я серия

05:30 Мультфильмы

05:50 Ералаш. Сезон 1. 103-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 104-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 106-я серия

06:10 Ералаш. Сезон 1. 117-я серия

06:15 Ералаш. Сезон 1. 119-я серия

06:25 Ералаш. Сезон 1. 121-я серия

06:35 Ералаш. Сезон 1. 122-я серия

06:40 Ералаш. Сезон 1. 124-я серия

06:45 Ералаш. Сезон 1. 125-я серия

06:55 Ералаш. Сезон 1. 126-я серия

07:00 Лунтик и его друзья

08:20 Как отделаться от парня за 10 дней

10:45 Кухня. Сезон 2. 3-я - 10-я серии

15:00 Ивановы-Ивановы. Сезон 6. 3-я - 11-я серии

20:00 Суперниндзя. Сезон 1. 2-я серия

23:00 Особняк с привидениями

00:45 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 18. 7-я серия

01:45 Милые кости

03:40 Молодёжка. Сезон 1. 1-я серия

04:30 Молодёжка. Сезон 1. 2-я серия



Матч ТВ



04:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Айнтрахт» (Франкфурт) - «Вердер»

06:00 Лыжный спорт. Кубок России. Фристайл. Биг-эйр

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Бокс. Bare Knuckle FC. Женские бои. Лучшее

11:30 Есть тема!

12:55 Новости

13:00 Специальный репортаж

13:20 География спорта. Новороссийск

13:50 Футбол. Журнал Лиги чемпионов

14:20 Новости

14:25 Еврофутбол. Обзор

15:20 Новости

15:25 Громко

16:25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) - «Барыс» (Астана). Прямой эфир

18:45 Все на Матч!

19:15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Торпедо» (Нижний Новгород). Прямой эфир

21:45 Все на Матч!

22:35 Новости

22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» - «Кремонезе». Прямой эфир

00:45 Все на Матч!

01:25 География спорта. Новороссийск

01:55 Футбол. Чемпионат Германии. «Байер» - «Майнц»

03:55 Новости

04:00 Еврофутбол. Обзор

04:50 Специальный репортаж



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Вне/себя

22:10 Водить по-русски

23:00 Новости

23:30 Документальный спецпроект

00:30 Поцелуй дракона

02:15 Самые шокирующие гипотезы

03:05 Тайны Чапман



Звезда



04:50 Рысь

06:30 «Легенды армии« с Александром Маршалом. Лев Доватор

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Летят журавли

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Комиссарша. 1-я - 4-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Комиссарша. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:20 Специальный репортаж

18:55 Оружие Победы. Щит и меч Красной армии. Битва за Москву

19:40 «Загадки века« с Сергеем Медведевым. Шелепин против Брежнева. Борьба за власть

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:20 В зоне особого внимания

01:20 Летят журавли

02:55 Вторая мировая война. Город-герой Севастополь

03:20 Комиссарша. 1-я и 2-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Российская государственная библиотека

07:00 Новости культуры

07:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Федот Шубин

07:30 Новости культуры

07:35 Величайшая победа Цезаря. Осада Алезии

08:30 Жизнь и судьба. Сергей Никоненко

08:50 Забытое ремесло. Городовой

09:05 Антоша Рыбкин

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. «Терем-теремок. Сказка для взрослых». 1971

12:20 Дневник XVI Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи

12:50 Тайна «Черных дроздов»

14:30 Надежда Казанцева. Парадоксы судьбы

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. АРТ

15:20 Агора

16:20 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. «Меланхолия»

16:30 Антоша Рыбкин

17:20 20 лет Национальному филармоническому оркестру России под управлением Владимира Спивакова. П.И. Чайковский. Избранные произведения

18:45 Чистая победа. Сталинград

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Правила жизни

20:35 Спокойной ночи, малыши!

20:55 Семена, которые спасут человечество

21:35 Сати. Нескучная классика... С Михаилом Швыдким и Ириной Тушинцевой

22:20 Взрослые дети

23:40 Новости культуры

00:00 ХX век. «Терем-теремок. Сказка для взрослых». 1971

01:05 Величайшая победа Цезаря. Осада Алезии

02:00 20 лет Национальному филармоническому оркестру России под управлением Владимира Спивакова. С. Рахманинов. «Колокола»

02:45 Забытое ремесло. Городовой

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 29-я - 31-я серии

05:20 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 12-я - 14-я серии

05:40 Пятница News. 29-я серия

06:05 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 15-я - 17-я серии

06:25 Простоквашино. Сезон 1. 47-я - 50-я серии

06:50 Гастротур. Сезон 1. 5-я серия - «Камчатка»

07:50 На ножах. Сезон 1. 1-я серия - «Самара. Ярга»

09:00 На ножах. Сезон 6. 21-я серия - «Звенигород. Камин»

09:20 На ножах. Сезон 6. 21-я серия - «Звенигород. Камин»

10:00 На ножах. Сезон 7. 20-я серия - «Москва. Гирос»

11:10 На ножах. Сезон 4. 10-я серия - «Казань. Наше место»

12:20 На ножах. Сезон 2. 4-я серия - «Нижний Новгород. Венский дворик»

13:20 На ножах. Сезон 8. 2-я серия - «Красногорск. Арёл»

13:40 Пятница News. Сезон 1. 3-я серия

13:50 На ножах. Сезон 8. 2-я серия - «Красногорск. Арёл»

14:30 Битва шефов. Сезон 2. 4-я серия

16:50 Битва шефов. Сезон 2. 6-я серия

19:00 Молодые ножи. Сезон 2. 4-я серия - «Классические советские блюда»

20:30 Молодые ножи. Сезон 2. 3-я серия - «Итальянская кухня»

21:50 Молодые ножи. Сезон 1. 10-я серия - «Food-блогеры. Анна Седокова»

23:00 300 спартанцев

01:20 Пятница News. 31-я серия

01:40 Сотня. Сезон 4. 7-я - 11-я серии

04:40 Пятница News. 30-я серия



МИР



05:00 Старая гвардия. 2-я - 4-я серии

06:40 Старая гвардия. Прощальная вечеринка. 1-я - 4-я серии

10:00 Новости

10:10 Белорусский стандарт

10:20 Игра в кино

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:45 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

20:50 Слабое звено

21:45 Братаны-4. 25-я - 28-я серии

01:10 Наше кино. История большой любви

01:35 Дела судебные. Битва за будущее

02:20 Новости

02:35 Вот такая петрушка

02:45 Соблазн. 1-я - 3-я серии



Время начала передач - московское.



















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