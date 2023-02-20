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1 канал на 20 февраля, программа передач на весь день



Телепрограмма 1 канала на 20 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.

Программа передач 1 канал 20.02.2023

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
09:55 Жить здорово!
10:45 Время покажет
12:00 Новости
12:15 Время покажет
15:00 Новости
15:15 Время покажет
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал. «Большая игра»
18:00 Вечерние новости
18:20 Время покажет
21:00 Время
21:45 Начальник разведки. 1-я и 2-я серии
23:45 Большая игра
00:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают
01:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги
02:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Хоккей не футбол
02:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика
03:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению
04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа
04:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории

В программе возможны изменения.









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