1 канал на 20 февраля, программа передач на весь день

Телепрограмма 1 канала на 20 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач 1 канал 20.02.2023



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

09:55 Жить здорово!

10:45 Время покажет

12:00 Новости

12:15 Время покажет

15:00 Новости

15:15 Время покажет

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал. «Большая игра»

18:00 Вечерние новости

18:20 Время покажет

21:00 Время

21:45 Начальник разведки. 1-я и 2-я серии

23:45 Большая игра

00:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают

01:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги

02:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Хоккей не футбол

02:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика

03:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению

04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа

04:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории



В программе возможны изменения.