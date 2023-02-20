Россия 1 на 20 февраля, программа передач на весь день

Телепрограмма Россия 1 на 20 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.



Программа передач Россия 1 на 20.02.2023



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов. Даша «Золотая ручка» и уголовное дело на миллиард

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Между нами глубокое море. 1-я часть

23:45 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:25 Каменская 5. «Воющие псы одиночества», 1-я и 2-я серии

04:05 Личное дело. 50-я серия



В программе возможны изменения.