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Россия 1 на 20 февраля, программа передач на весь день



Телепрограмма Россия 1 на 20 февраля 2023 года. В программе передач запланированы следующие фильмы, сериалы и передачи.

Программа передач Россия 1 на 20.02.2023

05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов. Даша «Золотая ручка» и уголовное дело на миллиард
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Между нами глубокое море. 1-я часть
23:45 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:25 Каменская 5. «Воющие псы одиночества», 1-я и 2-я серии
04:05 Личное дело. 50-я серия

В программе возможны изменения.









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