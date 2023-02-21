Программа передач, ТВ программа на 21 февраля 2023



Программа передач телеканалов России на вторник 21 февраля 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 21.02.2023



Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

10:00 Информационный канал

11:30 Новости

12:00 Послание Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию

13:00 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

22:00 Начальник разведки. 3-я серия

23:00 Большая игра

00:00 «Эдуард Савенко». В поисках любви»

01:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают

02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать

02:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры

03:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа

04:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Комп или консоль

04:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Хоккей не футбол



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

12:00 Послание Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию

13:00 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Между нами глубокое море. 2-я часть

23:45 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:25 Каменская 5. «Посмертный образ», 1-я и 2-я серии

04:05 Личное дело. 51-я серия



ТВЦ



04:45 Василий Шукшин. Правду знаю только я

05:25 Мой герой. Амаяк Акопян

06:00 Настроение

08:05 Доктор И... Здоровые кости

08:40 Заказ

10:20 Ирония судьбы Эльдара Рязанова

11:30 События

11:50 Напарницы. 19-я серия

12:45 Напарницы. 20-я серия

13:40 Мой герой. Валерий Сюткин

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 Петровка, 38

15:15 Свои. Сезон 2. 41-я серия

16:05 Свои. Сезон 2. 60-я серия

16:55 Жёны против любовниц

17:50 События

18:05 Петровка, 38

18:20 Колодец забытых желаний. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 Закон и порядок

23:10 Позор ради славы

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 90-е. Бандитское кино

01:25 Прощание. Спартак Мишулин

02:05 Нас ждет холодная зима

02:40 Осторожно, мошенники! Недетский отдых

03:10 Напарницы. 19-я серия

03:55 Напарницы. 20-я серия

04:45 Родион Нахапетов. Любовь длиною в жизнь



НТВ



04:55 Бомжиха

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:20 Дельта. Продолжение. «Сынуля», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

11:00 Место встречи

12:00 Послание Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию

13:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. «Сюрприз» перед свадьбой!

19:00 Сегодня

20:00 Акушер. 13-я серия

21:00 Акушер. 14-я серия

22:00 Мельник. 13-я и 14-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Мельник. 13-я и 14-я серии

00:25 Невский. Чужой среди чужих. Днюха

01:15 Невский. Чужой среди чужих. Молодые волки

02:05 Невский. Чужой среди чужих. Частный заказ

02:55 Невский. Чужой среди чужих. Основная задача

03:45 Невский. Чужой среди чужих. Эксгумация

04:35 Их нравы

04:50 Бомжиха-2



Пятый канал



05:00 Известия

05:45 Морские дьяволы. Подледный лов

06:30 Морские дьяволы. Обратный отсчетъ

07:20 Живая мина. 6-я серия

08:20 Живая мина. 7-я серия

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:30 Живая мина. 7-я - 10-я серии

13:00 Известия

13:30 Морские дьяволы. Правила абордажа

14:25 Морские дьяволы. Кровавый след «Мариенгофа»

15:20 Морские дьяволы. Проверка на вшивость

16:20 Морские дьяволы. Бомба от фараона

17:15 Морские дьяволы. Чудовище поневоле

17:30 Известия

18:00 Морские дьяволы. Чудовище поневоле

18:45 Морские дьяволы. Отпуск на Чёрном море

19:40 След. Друччи

20:35 След. Клятва Герострата

21:25 След. Освобождение

22:20 Великолепная пятёрка-5. Хромоножка

23:10 Великолепная пятёрка-3. А был ли мальчик?

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Эффект свидетеля

01:20 След. Сердце манекена

02:00 След. Время черного пса

02:40 След. Сладкая зайка

03:15 Прокурорская проверка. Награды

04:10 Прокурорская проверка. Маленькие жертвы



Домашний



04:15 Понять. Простить. «Важен статус». «Три причины почему»

05:05 По делам несовершеннолетних

08:15 Давай разведёмся!

09:15 Тест на отцовство

11:20 Понять. Простить. «Запонка». «Каждому своё»

12:25 Порча. С того света

12:55 Знахарка. Пропасть

13:30 Верну любимого. Тень

14:05 Голоса ушедших душ. Прощальное письмо

14:40 Скажи, подруга

14:55 Семейные тайны. 1-я - 4-я серии

19:00 Как выйти замуж за француза. 1-я - 4-я серии

22:50 Голоса ушедших душ. Прощальное письмо

23:25 Порча. С того света

00:00 Знахарка. Пропасть

00:30 Верну любимого. Тень

01:00 Пуанты для плюшки. 1-я - 4-я серии

04:00 Понять. Простить. «Запонка». «Каждому своё»

04:50 По делам несовершеннолетних



ТНТ



04:25 Comedy Баттл. 11-я серия

05:10 Открытый микрофон. Сезон 5. 97-я серия

05:55 Открытый микрофон. Сезон 5. 98-я серия

06:45 Однажды в России. Спецдайджест. 60-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 67-я серия

07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 68-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 62-я серия

09:00 Ольга. 15-я - 28-я серии

16:00 СашаТаня. Сезон 4. 130-я - 137-я серии

20:00 Патриот. Сезон 3. 43-я серия

20:30 Патриот. Сезон 3. 44-я серия

21:00 Исправление и наказание. 3-я серия

21:30 Исправление и наказание. 4-я серия

22:00 Вампиры средней полосы. 2-я серия

23:00 Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн

01:05 Импровизация. Сезон 7. 208-я - 210-я серии

03:35 Comedy Баттл. 12-я серия

04:20 Comedy Баттл. 13-я серия



СТС



04:30 Молодёжка. Сезон 1. 2-я серия

05:15 Мультфильмы

05:25 Вот так тигр!

05:35 Две сказки

05:50 Ералаш. Сезон 1. 127-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 132-я серия

06:10 Ералаш. Сезон 1. 134-я - 140-я серии

07:00 Лунтик и его друзья

07:30 Ивановы-Ивановы. Сезон 6. 10-я серия

08:35 Уральские пельмени

08:55 Страшные истории для рассказа в темноте

11:00 Кухня. Сезон 2. 11-я - 18-я серии

15:05 Ивановы-Ивановы. Сезон 1. 19-я - 20-я серии

16:10 Ивановы-Ивановы. Сезон 2. 1-я - 4-я серии

18:25 Ивановы-Ивановы. Сезон 6. 10-я - 12-я серии

20:00 Иллюзия обмана

22:20 Иллюзия обмана 2

00:55 О чём говорят мужчины

02:30 Молодёжка. Сезон 1. 3-я - 5-я серии

04:50 6 кадров. Сезон 6. 2-я серия



Матч ТВ



04:50 Специальный репортаж

05:05 Громко

06:00 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Фристайл и сноубординг

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Смешанные единоборства. UFC. Сехудо - Т. Дж. Диллашоу

11:05 Бокс. Bare Knuckle FC. П. Ванзант - Р. Остович

11:30 Есть тема!

12:55 Новости

13:00 Специальный репортаж

13:20 Большой хоккей

13:50 Газпром - детям. Земля

14:20 Новости

14:25 Все на Матч!

15:50 Один вдох

16:55 Новости

17:00 Один вдох

18:05 География спорта. Новороссийск

18:35 Ты в бане!

19:05 Все на Матч!

19:55 Новости

20:00 Лига Ставок. Вечер профессионального бокса. М. Гаджимагомедов - Д. Савицкий. Прямой эфир

22:00 Все на Матч!

22:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Ливерпуль» (Англия) - «Реал» (Мадрид, Испания). Прямой эфир

01:00 Все на Матч!

01:55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Айнтрахт» (Франкфурт, Германия) - «Наполи» (Италия)

03:55 Новости

04:00 Третий тайм

04:30 Большой хоккей



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

10:00 СОВБЕЗ

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Телохранитель киллера

22:10 Водить по-русски

23:00 Новости

23:30 Знаете ли вы, что?

00:30 Битва на озере

03:25 Самые шокирующие гипотезы

04:05 Тайны Чапман



Звезда



03:20 Комиссарша. 1-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 В зоне особого внимания

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Комиссарша. 5-я - 8-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Комиссарша. 5-я - 8-я серии

18:00 Новости дня

18:20 Специальный репортаж

18:55 Оружие Победы. Щит и меч Красной армии. Крушение «Цитадели»

19:40 Улика из прошлого. Дело о тепловизорах. От Сталинграда до Соледара. Тайна двух окружений

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:20 Ответный ход

01:05 Действуй по обстановке!..

02:10 Энергия Великой Победы

02:55 Калашников

03:20 Комиссарша. 5-я и 6-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва. Творческие мастерские

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Рина Зеленая

07:30 Новости культуры

07:35 Осажденные крепости. Легендарные битвы. Осада Ла-Рошели. Падение протестантского бастиона

08:30 Жизнь и судьба. Егор Кончаловский

08:50 На дальней точке

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. «Путешествие по Москве«. Документальный фильм. 1982

12:20 Дневник XVI Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи

12:50 Взрослые дети

14:05 Сказки из глины и дерева. Дымковская игрушка

14:20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Поэзия Евгения Рейна

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. Книги

15:20 Передвижники. Виктор Васнецов

15:50 Сати. Нескучная классика... С Михаилом Швыдким и Ириной Тушинцевой

16:35 На дальней точке

17:40 Забытое ремесло. Старьевщик

17:55 20 лет Национальному филармоническому оркестру России под управлением Владимира Спивакова. С. Рахманинов. «Колокола»

18:45 Чистая победа. Битва за Эльбрус

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Правила жизни

20:35 Спокойной ночи, малыши!

20:55 Искусственный отбор

21:35 Белая студия

22:20 Серёжа

23:40 Новости культуры

00:00 ХX век. «Путешествие по Москве». Документальный фильм. 1982

01:05 Осажденные крепости. Легендарные битвы. Осада Ла-Рошели. Падение протестантского бастиона

02:00 20 лет Национальному филармоническому оркестру России под управлением Владимира Спивакова. Б. Барток, Э. Блох, М. Равель. Избранные произведения

02:45 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. «Меланхолия»

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 32-я серия

05:05 Пятница News. 30-я серия

05:10 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 34-я серия

05:20 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 18-я серия

05:25 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 19-я серия

05:35 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 20-я серия

05:40 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 21-я серия

05:50 Пятница News. 30-я серия

06:10 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 22-я серия

06:20 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 23-я серия

06:25 Простоквашино. Сезон 1. 6-я - 13-я серии

07:20 Гастротур. Сезон 1. 6-я серия - «Краснодарский край»

08:20 На ножах. Сезон 2. 8-я серия - «Екатеринбург. Эликсир»

09:20 На ножах. Сезон 3. 5-я серия - «Новороссийск. Pub Club»

09:45 Пятница News. Сезон 1. 4-я серия

09:50 На ножах. Сезон 3. 5-я серия - «Новороссийск. Pub Club»

10:30 Кондитер. Сезон 7. 6-я серия - «Австралия. Торт для Регины Тодоренко»

11:50 На ножах. Сезон 2. 5-я серия - «Владимир. Этаж»

13:00 На ножах. Сезон 4. 11-я серия - «Казань. Barduck»

13:50 Пятница News. Сезон 1. 4-я серия

13:55 На ножах. Сезон 4. 11-я серия - «Казань. Barduck»

14:00 На ножах. Сезон 6. 22-я серия - «Мытищи. Караоке Б2»

15:10 На ножах. Сезон 8. 3-я серия - «Орел. Pint House»

16:20 Молодые ножи. Сезон 1. 3-я серия - «Анатолий Цой»

17:40 Молодые ножи. Сезон 2. 4-я серия - «Классические советские блюда»

19:00 Кондитер. Сезон 7. 7-я серия - «Япония. Владимир Маркони»

20:30 Битва шефов. Сезон 2. 8-я серия

23:00 300 спартанцев: Расцвет империи

01:00 Пятница News. 32-я серия

01:30 Сотня. Сезон 4. 12-я серия

02:10 Сотня. Сезон 4. 13-я серия

02:50 Сотня. Сезон 4. 1-я - 3-я серии

04:45 Пятница News. 31-я серия



МИР



05:00 Соблазн. 3-я - 8-я серии

10:00 Новости

10:10 Игра в кино

11:55 Новости

12:00 Послание Президента России Федеральному Собранию

13:10 Дела судебные. Деньги верните!

14:00 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:45 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

20:50 Слабое звено

21:45 Братаны-4. 29-я - 32-я серии

01:10 Наше кино. История большой любви

01:35 Дела судебные. Битва за будущее

02:20 Дела судебные. Новые истории

02:30 Новости

02:45 Специальный репортаж

02:55 Соблазн. 9-я - 11-я серии



Время начала передач - московское.



















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