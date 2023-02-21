Программа передач, ТВ программа на 21 февраля 2023

Программа передач телеканалов России на вторник 21 февраля 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 21.02.2023
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
10:00 Информационный канал
11:30 Новости
12:00 Послание Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
13:00 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
22:00 Начальник разведки. 3-я серия
23:00 Большая игра
00:00 «Эдуард Савенко». В поисках любви»
01:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают
02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать
02:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры
03:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа
04:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Комп или консоль
04:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Хоккей не футбол
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
12:00 Послание Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
13:00 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Между нами глубокое море. 2-я часть
23:45 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:25 Каменская 5. «Посмертный образ», 1-я и 2-я серии
04:05 Личное дело. 51-я серия
ТВЦ
04:45 Василий Шукшин. Правду знаю только я
05:25 Мой герой. Амаяк Акопян
06:00 Настроение
08:05 Доктор И... Здоровые кости
08:40 Заказ
10:20 Ирония судьбы Эльдара Рязанова
11:30 События
11:50 Напарницы. 19-я серия
12:45 Напарницы. 20-я серия
13:40 Мой герой. Валерий Сюткин
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 Петровка, 38
15:15 Свои. Сезон 2. 41-я серия
16:05 Свои. Сезон 2. 60-я серия
16:55 Жёны против любовниц
17:50 События
18:05 Петровка, 38
18:20 Колодец забытых желаний. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 Закон и порядок
23:10 Позор ради славы
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 90-е. Бандитское кино
01:25 Прощание. Спартак Мишулин
02:05 Нас ждет холодная зима
02:40 Осторожно, мошенники! Недетский отдых
03:10 Напарницы. 19-я серия
03:55 Напарницы. 20-я серия
04:45 Родион Нахапетов. Любовь длиною в жизнь
НТВ
04:55 Бомжиха
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:20 Дельта. Продолжение. «Сынуля», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
11:00 Место встречи
12:00 Послание Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
13:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. «Сюрприз» перед свадьбой!
19:00 Сегодня
20:00 Акушер. 13-я серия
21:00 Акушер. 14-я серия
22:00 Мельник. 13-я и 14-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Мельник. 13-я и 14-я серии
00:25 Невский. Чужой среди чужих. Днюха
01:15 Невский. Чужой среди чужих. Молодые волки
02:05 Невский. Чужой среди чужих. Частный заказ
02:55 Невский. Чужой среди чужих. Основная задача
03:45 Невский. Чужой среди чужих. Эксгумация
04:35 Их нравы
04:50 Бомжиха-2
Пятый канал
05:00 Известия
05:45 Морские дьяволы. Подледный лов
06:30 Морские дьяволы. Обратный отсчетъ
07:20 Живая мина. 6-я серия
08:20 Живая мина. 7-я серия
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:30 Живая мина. 7-я - 10-я серии
13:00 Известия
13:30 Морские дьяволы. Правила абордажа
14:25 Морские дьяволы. Кровавый след «Мариенгофа»
15:20 Морские дьяволы. Проверка на вшивость
16:20 Морские дьяволы. Бомба от фараона
17:15 Морские дьяволы. Чудовище поневоле
17:30 Известия
18:00 Морские дьяволы. Чудовище поневоле
18:45 Морские дьяволы. Отпуск на Чёрном море
19:40 След. Друччи
20:35 След. Клятва Герострата
21:25 След. Освобождение
22:20 Великолепная пятёрка-5. Хромоножка
23:10 Великолепная пятёрка-3. А был ли мальчик?
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Эффект свидетеля
01:20 След. Сердце манекена
02:00 След. Время черного пса
02:40 След. Сладкая зайка
03:15 Прокурорская проверка. Награды
04:10 Прокурорская проверка. Маленькие жертвы
Домашний
04:15 Понять. Простить. «Важен статус». «Три причины почему»
05:05 По делам несовершеннолетних
08:15 Давай разведёмся!
09:15 Тест на отцовство
11:20 Понять. Простить. «Запонка». «Каждому своё»
12:25 Порча. С того света
12:55 Знахарка. Пропасть
13:30 Верну любимого. Тень
14:05 Голоса ушедших душ. Прощальное письмо
14:40 Скажи, подруга
14:55 Семейные тайны. 1-я - 4-я серии
19:00 Как выйти замуж за француза. 1-я - 4-я серии
22:50 Голоса ушедших душ. Прощальное письмо
23:25 Порча. С того света
00:00 Знахарка. Пропасть
00:30 Верну любимого. Тень
01:00 Пуанты для плюшки. 1-я - 4-я серии
04:00 Понять. Простить. «Запонка». «Каждому своё»
04:50 По делам несовершеннолетних
ТНТ
04:25 Comedy Баттл. 11-я серия
05:10 Открытый микрофон. Сезон 5. 97-я серия
05:55 Открытый микрофон. Сезон 5. 98-я серия
06:45 Однажды в России. Спецдайджест. 60-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 67-я серия
07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 68-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 62-я серия
09:00 Ольга. 15-я - 28-я серии
16:00 СашаТаня. Сезон 4. 130-я - 137-я серии
20:00 Патриот. Сезон 3. 43-я серия
20:30 Патриот. Сезон 3. 44-я серия
21:00 Исправление и наказание. 3-я серия
21:30 Исправление и наказание. 4-я серия
22:00 Вампиры средней полосы. 2-я серия
23:00 Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн
01:05 Импровизация. Сезон 7. 208-я - 210-я серии
03:35 Comedy Баттл. 12-я серия
04:20 Comedy Баттл. 13-я серия
СТС
04:30 Молодёжка. Сезон 1. 2-я серия
05:15 Мультфильмы
05:25 Вот так тигр!
05:35 Две сказки
05:50 Ералаш. Сезон 1. 127-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 132-я серия
06:10 Ералаш. Сезон 1. 134-я - 140-я серии
07:00 Лунтик и его друзья
07:30 Ивановы-Ивановы. Сезон 6. 10-я серия
08:35 Уральские пельмени
08:55 Страшные истории для рассказа в темноте
11:00 Кухня. Сезон 2. 11-я - 18-я серии
15:05 Ивановы-Ивановы. Сезон 1. 19-я - 20-я серии
16:10 Ивановы-Ивановы. Сезон 2. 1-я - 4-я серии
18:25 Ивановы-Ивановы. Сезон 6. 10-я - 12-я серии
20:00 Иллюзия обмана
22:20 Иллюзия обмана 2
00:55 О чём говорят мужчины
02:30 Молодёжка. Сезон 1. 3-я - 5-я серии
04:50 6 кадров. Сезон 6. 2-я серия
Матч ТВ
04:50 Специальный репортаж
05:05 Громко
06:00 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Фристайл и сноубординг
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Смешанные единоборства. UFC. Сехудо - Т. Дж. Диллашоу
11:05 Бокс. Bare Knuckle FC. П. Ванзант - Р. Остович
11:30 Есть тема!
12:55 Новости
13:00 Специальный репортаж
13:20 Большой хоккей
13:50 Газпром - детям. Земля
14:20 Новости
14:25 Все на Матч!
15:50 Один вдох
16:55 Новости
17:00 Один вдох
18:05 География спорта. Новороссийск
18:35 Ты в бане!
19:05 Все на Матч!
19:55 Новости
20:00 Лига Ставок. Вечер профессионального бокса. М. Гаджимагомедов - Д. Савицкий. Прямой эфир
22:00 Все на Матч!
22:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Ливерпуль» (Англия) - «Реал» (Мадрид, Испания). Прямой эфир
01:00 Все на Матч!
01:55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Айнтрахт» (Франкфурт, Германия) - «Наполи» (Италия)
03:55 Новости
04:00 Третий тайм
04:30 Большой хоккей
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
10:00 СОВБЕЗ
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Телохранитель киллера
22:10 Водить по-русски
23:00 Новости
23:30 Знаете ли вы, что?
00:30 Битва на озере
03:25 Самые шокирующие гипотезы
04:05 Тайны Чапман
Звезда
03:20 Комиссарша. 1-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 В зоне особого внимания
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Комиссарша. 5-я - 8-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Комиссарша. 5-я - 8-я серии
18:00 Новости дня
18:20 Специальный репортаж
18:55 Оружие Победы. Щит и меч Красной армии. Крушение «Цитадели»
19:40 Улика из прошлого. Дело о тепловизорах. От Сталинграда до Соледара. Тайна двух окружений
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:20 Ответный ход
01:05 Действуй по обстановке!..
02:10 Энергия Великой Победы
02:55 Калашников
03:20 Комиссарша. 5-я и 6-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва. Творческие мастерские
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Рина Зеленая
07:30 Новости культуры
07:35 Осажденные крепости. Легендарные битвы. Осада Ла-Рошели. Падение протестантского бастиона
08:30 Жизнь и судьба. Егор Кончаловский
08:50 На дальней точке
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. «Путешествие по Москве«. Документальный фильм. 1982
12:20 Дневник XVI Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи
12:50 Взрослые дети
14:05 Сказки из глины и дерева. Дымковская игрушка
14:20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Поэзия Евгения Рейна
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 Передвижники. Виктор Васнецов
15:50 Сати. Нескучная классика... С Михаилом Швыдким и Ириной Тушинцевой
16:35 На дальней точке
17:40 Забытое ремесло. Старьевщик
17:55 20 лет Национальному филармоническому оркестру России под управлением Владимира Спивакова. С. Рахманинов. «Колокола»
18:45 Чистая победа. Битва за Эльбрус
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:35 Спокойной ночи, малыши!
20:55 Искусственный отбор
21:35 Белая студия
22:20 Серёжа
23:40 Новости культуры
00:00 ХX век. «Путешествие по Москве». Документальный фильм. 1982
01:05 Осажденные крепости. Легендарные битвы. Осада Ла-Рошели. Падение протестантского бастиона
02:00 20 лет Национальному филармоническому оркестру России под управлением Владимира Спивакова. Б. Барток, Э. Блох, М. Равель. Избранные произведения
02:45 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. «Меланхолия»
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 32-я серия
05:05 Пятница News. 30-я серия
05:10 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 34-я серия
05:20 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 18-я серия
05:25 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 19-я серия
05:35 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 20-я серия
05:40 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 21-я серия
05:50 Пятница News. 30-я серия
06:10 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 22-я серия
06:20 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 23-я серия
06:25 Простоквашино. Сезон 1. 6-я - 13-я серии
07:20 Гастротур. Сезон 1. 6-я серия - «Краснодарский край»
08:20 На ножах. Сезон 2. 8-я серия - «Екатеринбург. Эликсир»
09:20 На ножах. Сезон 3. 5-я серия - «Новороссийск. Pub Club»
09:45 Пятница News. Сезон 1. 4-я серия
09:50 На ножах. Сезон 3. 5-я серия - «Новороссийск. Pub Club»
10:30 Кондитер. Сезон 7. 6-я серия - «Австралия. Торт для Регины Тодоренко»
11:50 На ножах. Сезон 2. 5-я серия - «Владимир. Этаж»
13:00 На ножах. Сезон 4. 11-я серия - «Казань. Barduck»
13:50 Пятница News. Сезон 1. 4-я серия
13:55 На ножах. Сезон 4. 11-я серия - «Казань. Barduck»
14:00 На ножах. Сезон 6. 22-я серия - «Мытищи. Караоке Б2»
15:10 На ножах. Сезон 8. 3-я серия - «Орел. Pint House»
16:20 Молодые ножи. Сезон 1. 3-я серия - «Анатолий Цой»
17:40 Молодые ножи. Сезон 2. 4-я серия - «Классические советские блюда»
19:00 Кондитер. Сезон 7. 7-я серия - «Япония. Владимир Маркони»
20:30 Битва шефов. Сезон 2. 8-я серия
23:00 300 спартанцев: Расцвет империи
01:00 Пятница News. 32-я серия
01:30 Сотня. Сезон 4. 12-я серия
02:10 Сотня. Сезон 4. 13-я серия
02:50 Сотня. Сезон 4. 1-я - 3-я серии
04:45 Пятница News. 31-я серия
МИР
05:00 Соблазн. 3-я - 8-я серии
10:00 Новости
10:10 Игра в кино
11:55 Новости
12:00 Послание Президента России Федеральному Собранию
13:10 Дела судебные. Деньги верните!
14:00 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:45 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
20:50 Слабое звено
21:45 Братаны-4. 29-я - 32-я серии
01:10 Наше кино. История большой любви
01:35 Дела судебные. Битва за будущее
02:20 Дела судебные. Новые истории
02:30 Новости
02:45 Специальный репортаж
02:55 Соблазн. 9-я - 11-я серии
Время начала передач - московское.