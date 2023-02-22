Программа передач, ТВ программа на 22 февраля 2023

Программа передач телеканалов России на среду 22 февраля 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 22.02.2023
1 канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
09:55 Жить здорово!
10:45 Время покажет
12:00 Новости
12:15 Время покажет
15:00 Новости
15:15 Время покажет
16:00 Мужское / Женское
16:50 Большая игра
18:00 Вечерние новости
18:20 Время покажет
21:00 Время
21:35 «Голос. Дети». 10-й юбилейный сезон. Финал. Прямой эфир
23:45 Начальник разведки
00:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории
01:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Хоккей не футбол
02:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги
02:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают
03:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа
04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Гайдай 100
04:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Хоккей не футбол
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Между нами глубокое море. 3-я часть
23:45 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:25 Каменская 5. «Соавторы», 1-я и 2-я серии
ТВЦ
04:45 Родион Нахапетов. Любовь длиною в жизнь
05:20 Мой герой. Валерий Сюткин
06:00 Настроение
08:05 Доктор И... Последствия праздников
08:40 Райское яблочко
10:30 Юрий Никулин. Шутки в сторону!
11:30 События
11:50 Красная лента. 1-я серия
12:40 Красная лента. 2-я серия
13:40 Мой герой. Алексей Маклаков
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 Петровка, 38
15:15 Свои. Сезон 2. 39-я серия
16:05 Свои. Сезон 2. 33-я серия
16:55 Тайные дети звёзд
17:50 События
18:05 Петровка, 38
18:20 Где-то на краю света. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 Хватит слухов! 76-я серия
23:10 Прощание. Сергей Кузнецов
00:00 Петровка, 38
01:25 Красная лента. 1-я серия
02:05 Красная лента. 2-я серия
02:55 Петровка, 38
03:10 Жизнь, по слухам, одна. 1-я - 3-я серии
НТВ
04:50 Бомжиха-2
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Дельта. Продолжение. «Икорный принц», 1-я и 2-я серии. «Дефиле», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Дельта. Продолжение. «Икорный принц», 1-я и 2-я серии. «Дефиле», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Родила от 10 до 24 детей?
19:00 Сегодня
20:00 Акушер. 15-я серия
21:00 Акушер. 16-я серия
22:00 Мельник. 15-я серия
23:00 Мельник. 16-я серия
00:00 «Своя правда» с Романом Бабаяном
01:50 Захар Прилепин. Уроки русского
02:15 Квартирный вопрос
03:05 Дачный ответ
04:00 Отставник
5 канал
05:00 Известия
05:35 Морские дьяволы. Проверка на вшивость
06:25 Морские дьяволы. Бомба от фараона
07:10 Морские дьяволы. Чудовище поневоле
08:00 Морские дьяволы. Отпуск на Чёрном море
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:30 Снайпер. Герой сопротивления. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:30 Морские дьяволы-2. Ледовое побоище
14:25 Морские дьяволы-2. Чувствуй себя как дома
15:20 Морские дьяволы-2. Terra incognita
16:20 Морские дьяволы-2. Веские аргументы
17:15 Морские дьяволы-2. Точка возврата
17:30 Известия
18:00 Морские дьяволы-2. Точка возврата
18:45 Морские дьяволы-2. Маяк
19:40 След. Мирный
20:35 След. Похищенная муза
21:25 След. Утро начинается с трупа
22:20 Великолепная пятёрка-5. С волками жить
23:10 Великолепная пятёрка-3. Убить эльфа
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Червь
01:15 След. Отбросы общества
02:00 След. Наследие девяностых
02:40 След. Зомби хаус
03:15 Прокурорская проверка. На волоске
04:10 Прокурорская проверка. Гиппократ
Домашний
04:50 По делам несовершеннолетних
08:15 Давай разведёмся!
09:15 Тест на отцовство
11:20 Понять. Простить. «Трудное положение». «Хорошие друзья»
12:25 Порча. Высокая цена
12:55 Знахарка. Защита наследства
13:30 Верну любимого. Паникёрша
14:05 Голоса ушедших душ. Виноватая я
14:40 Сквозь розовые очки. 1-я - 4-я серии
19:00 От встречи до разлуки. 1-я - 4-я серии
22:45 Голоса ушедших душ. Виноватая я
23:20 Порча. Высокая цена
23:50 Знахарка. Защита наследства
00:25 Верну любимого. Паникёрша
00:55 Бабочки и птицы. 1-я - 4-я серии
04:00 Понять. Простить. «Трудное положение». «Хорошие друзья»
04:50 По делам несовершеннолетних
ТНТ
04:20 Comedy Баттл. 13-я серия
05:05 Открытый микрофон. Сезон 5. 99-я серия
05:55 Открытый микрофон. Сезон 5. 100-я серия
06:45 Однажды в России. Спецдайджест. 73-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 65-я серия
07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 69-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 66-я серия
09:00 Ольга. 25-я - 38-я серии
16:00 СашаТаня. Сезон 4. 138-я - 146-я серии
20:00 Патриот. Сезон 3. 44-я серия
20:30 Патриот. Сезон 3. 45-я серия
21:00 Исправление и наказание. 5-я серия
21:30 Исправление и наказание. 6-я серия
22:00 Вампиры средней полосы. 3-я серия
23:15 Большая игра
01:55 Импровизация. Сезон 7. 211-я серия
02:40 Импровизация. Сезон 7. 212-я серия
03:25 Comedy Баттл. 14-я серия
04:10 Comedy Баттл. 15-я серия
04:50 Открытый микрофон. Сезон 5. 101-я серия
СТС
04:50 6 кадров. Сезон 6. 2-я серия
05:05 Дядя Миша
05:15 Храбрый заяц
05:35 Королева Зубная Щетка
05:50 Ералаш. Сезон 1. 141-я - 144-я серии
06:15 Ералаш. Сезон 1. 147-я серия
06:20 Ералаш. Сезон 1. 110-я серия
06:30 Ералаш. Сезон 1. 111-я серия
06:40 Ералаш. Сезон 1. 112-я серия
06:45 Ералаш. Сезон 1. 115-я серия
06:55 Ералаш. Сезон 1. 116-я серия
07:00 Лунтик и его друзья
07:30 Ивановы-Ивановы. Сезон 6. 11-я серия
08:35 Уральские пельмени. #всепозакону
08:55 Мара и Носитель огня
10:45 Кухня. Сезон 2. 19-я серия
11:20 Кухня. Сезон 2. 20-я серия
11:55 Кухня. Сезон 3. 1-я - 6-я серии
15:05 Ивановы-Ивановы. Сезон 2. 5-я - 13-я серии
20:00 Пассажиры
22:20 Космос между нами
00:45 О чём ещё говорят мужчины
02:30 Молодёжка
03:15 Молодёжка
04:00 Молодёжка
04:45 6 кадров. Сезон 7. 33-я серия
Матч ТВ
05:00 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Фристайл и сноубординг
06:00 Здоровый образ. Регби
06:30 Наши иностранцы
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
11:30 Есть тема!
12:55 Новости
13:00 Специальный репортаж
13:20 Вид сверху
13:50 Газпром - детям. Лёд
14:20 Новости
14:25 Все на Матч!
14:50 Футбол. Лига чемпионов. On-line
16:55 Новости
17:00 Футбол. Кубок России. 1/4 финала. «Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Урал» (Екатеринбург). Прямой эфир
19:30 Футбол. Кубок России. 1/4 финала. «Локомотив» (Москва) - «Спартак» (Москва). Прямой эфир
22:10 Все на Матч!
22:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Лейпциг» (Германия) - «Манчестер Сити» (Англия). Прямой эфир
01:00 Все на Матч!
01:55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Интер» (Италия) - «Порту» (Португалия)
03:55 Новости
04:00 Ты в бане!
04:30 Дзюдо. Турнир «Большого шлема«
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Телохранитель жены киллера
22:10 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Битва на озере-2
03:00 Самые шокирующие гипотезы
03:45 Тайны Чапман
Звезда
03:20 Комиссарша. 5-я и 8-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Ответный ход
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 «Легенды армии« с Александром Маршалом. Леонид Говоров
13:55 Викинг. 1-я - 4-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Викинг. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:20 Специальный репортаж
18:55 Оружие Победы. Щит и меч Красной армии. В логове врага
19:40 Секретные материалы
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:20 Атака
01:15 Два бойца
02:30 Добровольцы
04:05 Генерал без биографии. Петр Ивашутин
04:55 Эскадрон гусар летучих
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва фонтанная
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Георгий Юматов
07:30 Новости культуры
07:35 Осажденные крепости. Легендарные битвы. Осада Орлеана. Победа Жанны д'Арк
08:30 Жизнь и судьба. Евгений Гомельский
08:50 Лето рядового Дедова
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. «Михаил Фрунзе». Документальный фильм. 1985
12:20 Дневник XVI Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи
12:50 Серёжа
14:05 Роман в камне. Беларусь. Несвижский замок
14:30 Открытая книга. 80 лет со дня рождения Эдуарда Лимонова. Мои живописцы
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Пелешян. Кино. Жизнь». 85 лет режиссеру«
15:50 Белая студия
16:35 Лето рядового Дедова
17:40 Забытое ремесло. Кружевница
17:55 20 лет Национальному филармоническому оркестру России под управлением Владимира Спивакова. Б. Барток, Э. Блох, М. Равель. Избранные произведения
18:45 Чистая победа. Величайшее воздушное сражение в истории
19:30 Новости культуры
19:45 «Перед «Аудиенцией». Вспоминая Инну Чурикову
20:15 Спектакль «Аудиенция»
22:35 2 Верник 2. Инна Чурикова
23:40 Новости культуры
00:00 ХX век. «Михаил Фрунзе». Документальный фильм. 1985
01:05 Осажденные крепости. Легендарные битвы. Осада Орлеана. Победа Жанны д'Арк
01:55 Искатели. Что скрывает чудо-остров
02:40 Старая пластинка
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Тайны медовой долины. Сезон 1. 35-я - 37-я серии
05:20 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 24-я - 26-я серии
05:40 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 1-я серия
05:50 Пятница News. 31-я серия
06:15 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 2-я серия
06:20 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 3-я серия
06:25 Простоквашино. Сезон 1. 16-я - 20-я серии
07:00 На ножах. Сезон 1. 2-я серия - «Казань. Bolaq»
08:00 На ножах. Сезон 3. 6-я серия - «Москва. Potato House»
09:00 На ножах. Сезон 6. 23-я серия - «Кашин. Золотое кольцо»
09:40 Пятница News. Сезон 1. 5-я серия
09:50 На ножах. Сезон 6. 23-я серия - «Кашин. Золотое кольцо»
10:20 На ножах. Сезон 4. 12-я серия - «Тамбов. Помидор»
11:20 На ножах. Сезон 1. 7-я серия - «Ростов-на-Дону. У Бориса»
12:20 На ножах. Сезон 2. 6-я серия - «Владимир. Стрелецкая застава»
13:20 На ножах. Сезон 6. 24-я серия - «Калязин. Усадьба»
13:30 Пятница News. Сезон 1. 5-я серия
13:40 На ножах. Сезон 6. 24-я серия - «Калязин. Усадьба»
14:40 На ножах. Сезон 3. 7-я серия - «Подольск. Емеля»
15:40 На ножах. Сезон 4. 15-я серия - «Ростов Великий. Иван Царевич»
16:50 На ножах. Сезон 2. 8-я серия - «Екатеринбург. Эликсир»
17:40 На ножах. Сезон 8. 4-я серия - «Орел. Jazzva»
19:00 На ножах. Сезон 8. 6-я серия - «Долгопрудный. Дюшес»
20:20 На ножах. Сезон 8. 5-я серия - «Серпухов. Blueberryz»
21:40 На ножах. Сезон 7. 24-я серия - «Москва. Шали Вали»
22:40 Кто я?
01:10 Пятница News. 33-я серия
01:40 Сотня. Сезон 4. 4-я - 7-я серии
04:20 Пятница News. 32-я серия
04:40 Простоквашино. Сезон 1. 23-я - 25-я серии
МИР
05:00 Соблазн. 11-я - 16-я серии
10:00 Новости
10:10 Игра в кино
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:45 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
19:25 Назад в будущее
20:15 Неуловимые мстители
21:40 Новые приключения неуловимых
23:15 Корона Российской империи, или Снова неуловимые
01:30 Наше кино. История большой любви
01:55 Дела судебные. Битва за будущее
02:40 Дела судебные. Новые истории
03:20 Новости
03:35 Специальный репортаж
03:45 Мультфильмы
04:50 Наше кино. История большой любви
Время начала передач - московское.