Программа передач, ТВ программа на 22 февраля 2023



Программа передач телеканалов России на среду 22 февраля 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 22.02.2023



1 канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

09:55 Жить здорово!

10:45 Время покажет

12:00 Новости

12:15 Время покажет

15:00 Новости

15:15 Время покажет

16:00 Мужское / Женское

16:50 Большая игра

18:00 Вечерние новости

18:20 Время покажет

21:00 Время

21:35 «Голос. Дети». 10-й юбилейный сезон. Финал. Прямой эфир

23:45 Начальник разведки

00:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории

01:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Хоккей не футбол

02:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги

02:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают

03:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа

04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Гайдай 100

04:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Хоккей не футбол



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Между нами глубокое море. 3-я часть

23:45 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:25 Каменская 5. «Соавторы», 1-я и 2-я серии



ТВЦ



04:45 Родион Нахапетов. Любовь длиною в жизнь

05:20 Мой герой. Валерий Сюткин

06:00 Настроение

08:05 Доктор И... Последствия праздников

08:40 Райское яблочко

10:30 Юрий Никулин. Шутки в сторону!

11:30 События

11:50 Красная лента. 1-я серия

12:40 Красная лента. 2-я серия

13:40 Мой герой. Алексей Маклаков

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 Петровка, 38

15:15 Свои. Сезон 2. 39-я серия

16:05 Свои. Сезон 2. 33-я серия

16:55 Тайные дети звёзд

17:50 События

18:05 Петровка, 38

18:20 Где-то на краю света. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 Хватит слухов! 76-я серия

23:10 Прощание. Сергей Кузнецов

00:00 Петровка, 38

01:25 Красная лента. 1-я серия

02:05 Красная лента. 2-я серия

02:55 Петровка, 38

03:10 Жизнь, по слухам, одна. 1-я - 3-я серии



НТВ



04:50 Бомжиха-2

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Дельта. Продолжение. «Икорный принц», 1-я и 2-я серии. «Дефиле», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Дельта. Продолжение. «Икорный принц», 1-я и 2-я серии. «Дефиле», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Родила от 10 до 24 детей?

19:00 Сегодня

20:00 Акушер. 15-я серия

21:00 Акушер. 16-я серия

22:00 Мельник. 15-я серия

23:00 Мельник. 16-я серия

00:00 «Своя правда» с Романом Бабаяном

01:50 Захар Прилепин. Уроки русского

02:15 Квартирный вопрос

03:05 Дачный ответ

04:00 Отставник



5 канал



05:00 Известия

05:35 Морские дьяволы. Проверка на вшивость

06:25 Морские дьяволы. Бомба от фараона

07:10 Морские дьяволы. Чудовище поневоле

08:00 Морские дьяволы. Отпуск на Чёрном море

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:30 Снайпер. Герой сопротивления. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:30 Морские дьяволы-2. Ледовое побоище

14:25 Морские дьяволы-2. Чувствуй себя как дома

15:20 Морские дьяволы-2. Terra incognita

16:20 Морские дьяволы-2. Веские аргументы

17:15 Морские дьяволы-2. Точка возврата

17:30 Известия

18:00 Морские дьяволы-2. Точка возврата

18:45 Морские дьяволы-2. Маяк

19:40 След. Мирный

20:35 След. Похищенная муза

21:25 След. Утро начинается с трупа

22:20 Великолепная пятёрка-5. С волками жить

23:10 Великолепная пятёрка-3. Убить эльфа

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Червь

01:15 След. Отбросы общества

02:00 След. Наследие девяностых

02:40 След. Зомби хаус

03:15 Прокурорская проверка. На волоске

04:10 Прокурорская проверка. Гиппократ



Домашний



04:50 По делам несовершеннолетних

08:15 Давай разведёмся!

09:15 Тест на отцовство

11:20 Понять. Простить. «Трудное положение». «Хорошие друзья»

12:25 Порча. Высокая цена

12:55 Знахарка. Защита наследства

13:30 Верну любимого. Паникёрша

14:05 Голоса ушедших душ. Виноватая я

14:40 Сквозь розовые очки. 1-я - 4-я серии

19:00 От встречи до разлуки. 1-я - 4-я серии

22:45 Голоса ушедших душ. Виноватая я

23:20 Порча. Высокая цена

23:50 Знахарка. Защита наследства

00:25 Верну любимого. Паникёрша

00:55 Бабочки и птицы. 1-я - 4-я серии

04:00 Понять. Простить. «Трудное положение». «Хорошие друзья»

04:50 По делам несовершеннолетних



ТНТ



04:20 Comedy Баттл. 13-я серия

05:05 Открытый микрофон. Сезон 5. 99-я серия

05:55 Открытый микрофон. Сезон 5. 100-я серия

06:45 Однажды в России. Спецдайджест. 73-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 65-я серия

07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 69-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 66-я серия

09:00 Ольга. 25-я - 38-я серии

16:00 СашаТаня. Сезон 4. 138-я - 146-я серии

20:00 Патриот. Сезон 3. 44-я серия

20:30 Патриот. Сезон 3. 45-я серия

21:00 Исправление и наказание. 5-я серия

21:30 Исправление и наказание. 6-я серия

22:00 Вампиры средней полосы. 3-я серия

23:15 Большая игра

01:55 Импровизация. Сезон 7. 211-я серия

02:40 Импровизация. Сезон 7. 212-я серия

03:25 Comedy Баттл. 14-я серия

04:10 Comedy Баттл. 15-я серия

04:50 Открытый микрофон. Сезон 5. 101-я серия



СТС



04:50 6 кадров. Сезон 6. 2-я серия

05:05 Дядя Миша

05:15 Храбрый заяц

05:35 Королева Зубная Щетка

05:50 Ералаш. Сезон 1. 141-я - 144-я серии

06:15 Ералаш. Сезон 1. 147-я серия

06:20 Ералаш. Сезон 1. 110-я серия

06:30 Ералаш. Сезон 1. 111-я серия

06:40 Ералаш. Сезон 1. 112-я серия

06:45 Ералаш. Сезон 1. 115-я серия

06:55 Ералаш. Сезон 1. 116-я серия

07:00 Лунтик и его друзья

07:30 Ивановы-Ивановы. Сезон 6. 11-я серия

08:35 Уральские пельмени. #всепозакону

08:55 Мара и Носитель огня

10:45 Кухня. Сезон 2. 19-я серия

11:20 Кухня. Сезон 2. 20-я серия

11:55 Кухня. Сезон 3. 1-я - 6-я серии

15:05 Ивановы-Ивановы. Сезон 2. 5-я - 13-я серии

20:00 Пассажиры

22:20 Космос между нами

00:45 О чём ещё говорят мужчины

02:30 Молодёжка

03:15 Молодёжка

04:00 Молодёжка

04:45 6 кадров. Сезон 7. 33-я серия



Матч ТВ



05:00 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Фристайл и сноубординг

06:00 Здоровый образ. Регби

06:30 Наши иностранцы

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор

11:30 Есть тема!

12:55 Новости

13:00 Специальный репортаж

13:20 Вид сверху

13:50 Газпром - детям. Лёд

14:20 Новости

14:25 Все на Матч!

14:50 Футбол. Лига чемпионов. On-line

16:55 Новости

17:00 Футбол. Кубок России. 1/4 финала. «Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Урал» (Екатеринбург). Прямой эфир

19:30 Футбол. Кубок России. 1/4 финала. «Локомотив» (Москва) - «Спартак» (Москва). Прямой эфир

22:10 Все на Матч!

22:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Лейпциг» (Германия) - «Манчестер Сити» (Англия). Прямой эфир

01:00 Все на Матч!

01:55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Интер» (Италия) - «Порту» (Португалия)

03:55 Новости

04:00 Ты в бане!

04:30 Дзюдо. Турнир «Большого шлема«



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Телохранитель жены киллера

22:10 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Битва на озере-2

03:00 Самые шокирующие гипотезы

03:45 Тайны Чапман



Звезда



03:20 Комиссарша. 5-я и 8-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Ответный ход

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 «Легенды армии« с Александром Маршалом. Леонид Говоров

13:55 Викинг. 1-я - 4-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Викинг. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:20 Специальный репортаж

18:55 Оружие Победы. Щит и меч Красной армии. В логове врага

19:40 Секретные материалы

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:20 Атака

01:15 Два бойца

02:30 Добровольцы

04:05 Генерал без биографии. Петр Ивашутин

04:55 Эскадрон гусар летучих



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва фонтанная

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Георгий Юматов

07:30 Новости культуры

07:35 Осажденные крепости. Легендарные битвы. Осада Орлеана. Победа Жанны д'Арк

08:30 Жизнь и судьба. Евгений Гомельский

08:50 Лето рядового Дедова

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. «Михаил Фрунзе». Документальный фильм. 1985

12:20 Дневник XVI Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи

12:50 Серёжа

14:05 Роман в камне. Беларусь. Несвижский замок

14:30 Открытая книга. 80 лет со дня рождения Эдуарда Лимонова. Мои живописцы

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. Кино

15:20 «Пелешян. Кино. Жизнь». 85 лет режиссеру«

15:50 Белая студия

16:35 Лето рядового Дедова

17:40 Забытое ремесло. Кружевница

17:55 20 лет Национальному филармоническому оркестру России под управлением Владимира Спивакова. Б. Барток, Э. Блох, М. Равель. Избранные произведения

18:45 Чистая победа. Величайшее воздушное сражение в истории

19:30 Новости культуры

19:45 «Перед «Аудиенцией». Вспоминая Инну Чурикову

20:15 Спектакль «Аудиенция»

22:35 2 Верник 2. Инна Чурикова

23:40 Новости культуры

00:00 ХX век. «Михаил Фрунзе». Документальный фильм. 1985

01:05 Осажденные крепости. Легендарные битвы. Осада Орлеана. Победа Жанны д'Арк

01:55 Искатели. Что скрывает чудо-остров

02:40 Старая пластинка

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Тайны медовой долины. Сезон 1. 35-я - 37-я серии

05:20 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 24-я - 26-я серии

05:40 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 1-я серия

05:50 Пятница News. 31-я серия

06:15 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 2-я серия

06:20 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 3-я серия

06:25 Простоквашино. Сезон 1. 16-я - 20-я серии

07:00 На ножах. Сезон 1. 2-я серия - «Казань. Bolaq»

08:00 На ножах. Сезон 3. 6-я серия - «Москва. Potato House»

09:00 На ножах. Сезон 6. 23-я серия - «Кашин. Золотое кольцо»

09:40 Пятница News. Сезон 1. 5-я серия

09:50 На ножах. Сезон 6. 23-я серия - «Кашин. Золотое кольцо»

10:20 На ножах. Сезон 4. 12-я серия - «Тамбов. Помидор»

11:20 На ножах. Сезон 1. 7-я серия - «Ростов-на-Дону. У Бориса»

12:20 На ножах. Сезон 2. 6-я серия - «Владимир. Стрелецкая застава»

13:20 На ножах. Сезон 6. 24-я серия - «Калязин. Усадьба»

13:30 Пятница News. Сезон 1. 5-я серия

13:40 На ножах. Сезон 6. 24-я серия - «Калязин. Усадьба»

14:40 На ножах. Сезон 3. 7-я серия - «Подольск. Емеля»

15:40 На ножах. Сезон 4. 15-я серия - «Ростов Великий. Иван Царевич»

16:50 На ножах. Сезон 2. 8-я серия - «Екатеринбург. Эликсир»

17:40 На ножах. Сезон 8. 4-я серия - «Орел. Jazzva»

19:00 На ножах. Сезон 8. 6-я серия - «Долгопрудный. Дюшес»

20:20 На ножах. Сезон 8. 5-я серия - «Серпухов. Blueberryz»

21:40 На ножах. Сезон 7. 24-я серия - «Москва. Шали Вали»

22:40 Кто я?

01:10 Пятница News. 33-я серия

01:40 Сотня. Сезон 4. 4-я - 7-я серии

04:20 Пятница News. 32-я серия

04:40 Простоквашино. Сезон 1. 23-я - 25-я серии



МИР



05:00 Соблазн. 11-я - 16-я серии

10:00 Новости

10:10 Игра в кино

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:45 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

19:25 Назад в будущее

20:15 Неуловимые мстители

21:40 Новые приключения неуловимых

23:15 Корона Российской империи, или Снова неуловимые

01:30 Наше кино. История большой любви

01:55 Дела судебные. Битва за будущее

02:40 Дела судебные. Новые истории

03:20 Новости

03:35 Специальный репортаж

03:45 Мультфильмы

04:50 Наше кино. История большой любви



Время начала передач - московское.



















Программа передач, ТВ программа на 21 февраля 2023 Программа передач, ТВ программа на 20 февраля 2023 ТНТ на 19 февраля, программа передач на весь день ТНТ на 18 февраля, программа передач на весь день СТС на 17 февраля, программа передач на весь день ТНТ на 17 февраля, программа передач на весь день Программа передач, ТВ программа на 17 февраля 2023



