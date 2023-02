Программа передач, ТВ программа на 23 февраля 2023

Программа передач телеканалов России на четверг 23 февраля 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 23.02.2023



Первый канал



04:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Хоккей не футбол

05:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры

05:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории

06:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать

07:00 Телеканал «Доброе утро»

10:00 Новости

10:15 «Герои». Специальный репортаж

11:10 Они сражались за Родину

12:00 Новости

12:15 Они сражались за Родину

14:35 «Офицеры». Концерт в Кремле

16:10 «Офицеры». Легендарное кино в цвете

18:00 Вечерние новости

18:20 «Время выбрало нас!« Концерт ко Дню защитника Отечества. Прямой эфир

21:00 Время

21:35 Начальник разведки. 5-я и 6-я серии

23:35 «Юстас - Алексу». Тот самый Алекс»

00:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Гори огнем

01:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать

01:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают

02:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Эйзенштейн 125

03:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории

03:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Комп или консоль

04:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги



Россия 1



04:03 Перерыв в вещании

05:55 Фермерша

09:10 Большой юбилейный концерт, посвящённый 90-летию Академического ансамбля песни и пляски им. А.В. Александрова

11:00 Вести

11:40 Петросян-шоу

13:40 Девчата

15:25 Джентльмены удачи

17:00 Вести

18:00 Песни от всей души. Специальный праздничный выпуск

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Чемпион мира

23:50 Огонь

02:00 Балканский рубеж

04:25 Каминный гость

04:32 Перерыв в вещании



ТВЦ



04:30 Жизнь, по слухам, одна. 3-я серия

05:10 Жизнь, по слухам, одна. 4-я серия

06:05 Шпионские страсти

06:25 «Как стать оптимистом». Юмористический концерт

07:50 Неподсуден

09:20 Солдат Иван Бровкин

11:05 Иван Бровкин на целине

12:55 Назад в СССР. Служу Советскому Союзу!

13:40 Легенды эстрады. ВИА 70-х

14:30 События

14:45 «Мужской формат». Юмористический концерт

16:25 Дедушка

18:30 Чудны дела твои, Господи! 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:15 Приют комедиантов. От Москвы до самых до окраин

23:55 Огарева, 6

01:20 Восемь бусин на тонкой ниточке. 1-я серия

02:05 Восемь бусин на тонкой ниточке. 2-я серия

03:00 Колодец забытых желаний. 1-я - 3-я серии



НТВ



04:00 Отставник

05:35 Отставник-2

07:10 Отставник-3

08:00 Сегодня

08:20 Отставник-3

09:25 Отставник. Один за всех

10:00 Сегодня

10:20 Отставник. Один за всех

12:00 Отставник. Спасти врага

13:00 Сегодня

13:20 Отставник. Спасти врага

14:20 Дед Морозов

16:00 Сегодня

16:20 Дед Морозов

19:00 Сегодня

19:40 Дед Морозов-2

23:40 Три танкиста

00:30 Невский. Чужой среди чужих. Козырь в рукаве

01:15 Невский. Чужой среди чужих. Мусор

02:00 Невский. Чужой среди чужих. Мера пресечения

02:45 Невский. Чужой среди чужих. Общак

03:30 Невский. Чужой среди чужих. Внутренние органы

04:35 Один в поле воин



Пятый канал



05:00 Моя родная Армия. 1-я серия

05:45 Моя родная Армия. 2-я серия

06:35 Ржев

08:40 Джульбарс. 1-я - 8-я серии

17:05 Снайпер. Офицер СМЕРШ. 1-я - 4-я серии

20:45 Танкист. 1-я - 4-я серии

00:25 Двадцать восемь панфиловцев

02:20 Снайпер. Герой сопротивления. 1-я - 4-я серии



Домашний



04:50 По делам несовершеннолетних

06:30 6 кадров

06:40 Долгий свет маяка. 1-я - 4-я серии

10:35 Сезон любви. 1-я - 4-я серии

14:50 Как выйти замуж за француза. 1-я - 4-я серии

19:00 С днём рождения, Вика! 1-я - 4-я серии

22:45 Привидение

01:05 Две жены. 1-я - 4-я серии

04:05 Бум



ТНТ



04:50 Открытый микрофон. Сезон 5. 101-я серия

05:45 Открытый микрофон. Сезон 5. 102-я серия

06:30 Однажды в России. Спецдайджест. 74-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 70-я серия

07:45 Однажды в России. Спецдайджест. 71-я серия

08:20 Однажды в России. Спецдайджест. 77-я серия

09:00 Однажды в России. Спецдайджест. 72-я серия

09:50 Однажды в России. Спецдайджест. 80-я серия

10:30 Просто Михалыч. 1-я - 12-я серии

16:30 Патриот. Сезон 3. 38-я - 46-я серии

21:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 775-я серия

22:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 755-я серия

23:00 Неличная жизнь. 1-я - 9-я серии

03:00 Импровизация. Сезон 7. 213-я серия

03:50 Comedy Баттл. 16-я серия

04:35 Comedy Баттл. 17-я серия



СТС



04:45 6 кадров. Сезон 7. 33-я серия

05:05 6 кадров. Сезон 7. 35-я серия

05:15 Мультфильмы

05:25 Мультфильмы

05:40 Живая игрушка

05:50 Ералаш. Сезон 1. 123-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 129-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 161-я серия

06:05 Ералаш. Сезон 1. 162-я серия

06:10 Мультфильмы

06:20 Крокодил Гена

06:40 Мультфильмы

07:00 Шапокляк

07:15 Мультфильмы

07:30 Уральские пельмени. Медкомиссия невыполнима

08:45 Иллюзия обмана

11:05 Иллюзия обмана 2

13:40 Девочка Миа и белый лев

15:40 Суворов. Великое путешествие

17:25 Монстры на каникулах

19:15 Монстры на каникулах-2

21:00 Монстры на каникулах-3. Море зовёт

22:55 Жуткая семейка

00:50 О чём говорят мужчины. Продолжение

02:30 Молодёжка

03:15 Молодёжка

04:00 Молодёжка

04:45 6 кадров. Сезон 7. 28-я серия



Матч ТВ



04:30 Дзюдо. Турнир «Большого шлема«

06:00 Большой хоккей

06:30 География спорта. Новороссийск

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

09:05 Новости

09:10 Биатлон. Чемпионат России. Индивидуальная гонка. Женщины. Прямой эфир

10:50 Специальный репортаж

11:10 Лыжные гонки. «Чемпионские высоты«. Спринт. Прямой эфир

13:25 Биатлон. Чемпионат России. Индивидуальная гонка. Мужчины. Прямой эфир

14:55 Футбол. Кубок России. 1/4 финала. «Крылья Советов» (Самара) - «Динамо»(Москва). Прямой эфир

17:00 Все на Матч!

17:25 Футбол. Кубок России. 1/4 финала. ЦСКА - «Краснодар». Прямой эфир

19:30 Футбол. Лига чемпионов. Обзор

20:25 Новости

20:30 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф. «Нант» (Франция) - «Ювентус» (Италия). Прямой эфир

22:45 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф. «Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Барселона» (Испания). Прямой эфир

01:00 Все на Матч!

01:55 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф. «Монако» (Франция) - «Байер» (Германия)

03:55 Новости

04:00 Человек из футбола

04:30 Художественная гимнастика. Гала-концерт



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 СМЕРШ. Дорога огня

12:30 Новости

13:00 СМЕРШ. Дорога огня

13:30 СМЕРШ. Камера смертников

16:30 Новости

17:00 СМЕРШ. Камера смертников

17:30 СМЕРШ. Умирать приказа не было

21:15 Несокрушимый

23:00 Черные бушлаты

02:50 Кремень. Освобождение



Звезда



04:55 Эскадрон гусар летучих

08:00 Новости дня

08:15 Легенды армии с Александром Маршалом. Михаил Фрунзе

09:05 Легенды армии с Александром Маршалом. Нина Соколова

09:55 Легенды армии с Александром Маршалом. Александр Аржавкин

10:45 Легенды армии с Александром Маршалом. Владимир Филиппов и Фёдор Долинский

11:25 Легенды армии с Александром Маршалом. Алексей Прошляков

12:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Александр Серебряков

13:00 Новости дня

13:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Виктор Дубынин

14:10 Легенды армии с Александром Маршалом. Роман Филипов

15:05 Легенды армии с Александром Маршалом. Андрей Кунаков

15:55 Непобедимая и легендарная

18:00 Новости дня

18:15 Непобедимая и легендарная

22:00 Здравия желаем, товарищи!

23:00 Непобедимая и легендарная. Фильм 8-й - «История Российской армии»

23:55 Отряд особого назначения

01:20 Полководцы России. От Древней Руси до ХХ века



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Библейский сюжет. Виктор Розов. «Летят журавли»

07:05 Бюро находок

07:40 История Преображенского полка, или Железная стена

08:25 Пётр Первый. 1-я серия

10:05 Честь мундира

10:50 «Добровидение-2022». VII Международный фестиваль народной песни

13:25 Страна птиц. Земля для ибисов

14:10 Концерт Ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова в Большом театре России. Посвящение Валерию Халилову

15:15 Рассказы из русской истории

16:05 Отцы и дети. Аскольд и Эдгард Запашные

16:30 Подвиг разведчика

18:00 «Подвиг разведчиков. Операция «Монастырь». День защитника Отечества

18:45 Песня не прощается... 1971

19:20 По следам сирийских мудрецов. 3D-археология

20:00 Эскадрон гусар летучих

22:40 Русский бал

23:35 Не хлебом единым

01:30 Страна птиц. Земля для ибисов

02:10 Искатели. Пропажа чудесного саженья

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 38-я - 40-я серии

05:20 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 4-я - 6-я серии

05:40 Пятница News. 32-я серия

06:05 Простоквашино. Сезон 1. 26-я - 33-я серии

06:50 Большое путешествие

08:30 Вокруг света за 80 дней

10:10 Четыре свадьбы. Сезон 3. 36-я серия - «Свадьба в армянском стиле VS Свадьба в стиле шебби-шик»

11:50 Четыре свадьбы. Сезон 3. 49-я серия - «Свадьба в стиле рустик VS Свадьба в стиле Горько»

13:50 Четыре свадьбы. Сезон 3. 38-я серия - «Двойная свадьба VS Свадьба с иммерсивным театром»

15:30 Четыре Свадьбы. Сезон 3. 31-я серия - «Сказочная свадьба VS Классическая свадьба в коттедже»

17:10 Четыре свадьбы. Сезон 4. 47-я серия - «Деревенская свадьба VS Свадьба аристократов»

19:00 Четыре свадьбы. Сезон 4. 51-я серия - «Богемный фуршет VS Свадьба пограничников»

20:50 Четыре свадьбы. Сезон 3. 47-я серия - «Свадьба в морском стиле VS Свадьба в стриптиз-клубе»

22:40 Четыре Свадьбы. Сезон 1. 14-я серия - «Классическая свадьба за 0 рублей в Москве»

00:10 Я не шучу. Сезон 1. 2-я - 5-я серии

02:10 Пятница News. 32-я серия

02:30 На ножах. Отели. Сезон 1. 11-я серия - «Сочи. Звезда»

03:20 На ножах. Отели. Сезон 1. 9-я серия - «Сочи. Oasis»

04:10 Пятница News. 32-я серия

04:30 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 38-я - 40-я серии



МИР



05:00 Наше кино. История большой любви

05:15 Братаны-4. 25-я - 28-я серии

08:30 Смерть шпионам! 1-я и 2-я серии

10:00 Новости

10:10 Смерть шпионам! 2-я - 8-я серии

16:00 Новости

16:15 Смерть шпионам! 8-я серия

16:30 Смерть шпионам. Крым. 1-я и 2-я серии

18:30 Новости

18:45 Смерть шпионам. Крым. 2-я - 8-я серии

00:40 Смерть шпионам. Скрытый враг. 1-я - 4-я серии

04:05 Наше кино. История большой любви

04:30 Мультфильмы



Время начала передач - московское.