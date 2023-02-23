Программа передач, ТВ программа на 23 февраля 2023

Программа передач телеканалов России на четверг 23 февраля 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 23.02.2023
Первый канал
04:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Хоккей не футбол
05:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры
05:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории
06:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать
07:00 Телеканал «Доброе утро»
10:00 Новости
10:15 «Герои». Специальный репортаж
11:10 Они сражались за Родину
12:00 Новости
12:15 Они сражались за Родину
14:35 «Офицеры». Концерт в Кремле
16:10 «Офицеры». Легендарное кино в цвете
18:00 Вечерние новости
18:20 «Время выбрало нас!« Концерт ко Дню защитника Отечества. Прямой эфир
21:00 Время
21:35 Начальник разведки. 5-я и 6-я серии
23:35 «Юстас - Алексу». Тот самый Алекс»
00:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Гори огнем
01:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать
01:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают
02:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Эйзенштейн 125
03:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории
03:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Комп или консоль
04:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги
Россия 1
04:03 Перерыв в вещании
05:55 Фермерша
09:10 Большой юбилейный концерт, посвящённый 90-летию Академического ансамбля песни и пляски им. А.В. Александрова
11:00 Вести
11:40 Петросян-шоу
13:40 Девчата
15:25 Джентльмены удачи
17:00 Вести
18:00 Песни от всей души. Специальный праздничный выпуск
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Чемпион мира
23:50 Огонь
02:00 Балканский рубеж
04:25 Каминный гость
04:32 Перерыв в вещании
ТВЦ
04:30 Жизнь, по слухам, одна. 3-я серия
05:10 Жизнь, по слухам, одна. 4-я серия
06:05 Шпионские страсти
06:25 «Как стать оптимистом». Юмористический концерт
07:50 Неподсуден
09:20 Солдат Иван Бровкин
11:05 Иван Бровкин на целине
12:55 Назад в СССР. Служу Советскому Союзу!
13:40 Легенды эстрады. ВИА 70-х
14:30 События
14:45 «Мужской формат». Юмористический концерт
16:25 Дедушка
18:30 Чудны дела твои, Господи! 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:15 Приют комедиантов. От Москвы до самых до окраин
23:55 Огарева, 6
01:20 Восемь бусин на тонкой ниточке. 1-я серия
02:05 Восемь бусин на тонкой ниточке. 2-я серия
03:00 Колодец забытых желаний. 1-я - 3-я серии
НТВ
04:00 Отставник
05:35 Отставник-2
07:10 Отставник-3
08:00 Сегодня
08:20 Отставник-3
09:25 Отставник. Один за всех
10:00 Сегодня
10:20 Отставник. Один за всех
12:00 Отставник. Спасти врага
13:00 Сегодня
13:20 Отставник. Спасти врага
14:20 Дед Морозов
16:00 Сегодня
16:20 Дед Морозов
19:00 Сегодня
19:40 Дед Морозов-2
23:40 Три танкиста
00:30 Невский. Чужой среди чужих. Козырь в рукаве
01:15 Невский. Чужой среди чужих. Мусор
02:00 Невский. Чужой среди чужих. Мера пресечения
02:45 Невский. Чужой среди чужих. Общак
03:30 Невский. Чужой среди чужих. Внутренние органы
04:35 Один в поле воин
Пятый канал
05:00 Моя родная Армия. 1-я серия
05:45 Моя родная Армия. 2-я серия
06:35 Ржев
08:40 Джульбарс. 1-я - 8-я серии
17:05 Снайпер. Офицер СМЕРШ. 1-я - 4-я серии
20:45 Танкист. 1-я - 4-я серии
00:25 Двадцать восемь панфиловцев
02:20 Снайпер. Герой сопротивления. 1-я - 4-я серии
Домашний
04:50 По делам несовершеннолетних
06:30 6 кадров
06:40 Долгий свет маяка. 1-я - 4-я серии
10:35 Сезон любви. 1-я - 4-я серии
14:50 Как выйти замуж за француза. 1-я - 4-я серии
19:00 С днём рождения, Вика! 1-я - 4-я серии
22:45 Привидение
01:05 Две жены. 1-я - 4-я серии
04:05 Бум
ТНТ
04:50 Открытый микрофон. Сезон 5. 101-я серия
05:45 Открытый микрофон. Сезон 5. 102-я серия
06:30 Однажды в России. Спецдайджест. 74-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 70-я серия
07:45 Однажды в России. Спецдайджест. 71-я серия
08:20 Однажды в России. Спецдайджест. 77-я серия
09:00 Однажды в России. Спецдайджест. 72-я серия
09:50 Однажды в России. Спецдайджест. 80-я серия
10:30 Просто Михалыч. 1-я - 12-я серии
16:30 Патриот. Сезон 3. 38-я - 46-я серии
21:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 775-я серия
22:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 755-я серия
23:00 Неличная жизнь. 1-я - 9-я серии
03:00 Импровизация. Сезон 7. 213-я серия
03:50 Comedy Баттл. 16-я серия
04:35 Comedy Баттл. 17-я серия
СТС
04:45 6 кадров. Сезон 7. 33-я серия
05:05 6 кадров. Сезон 7. 35-я серия
05:15 Мультфильмы
05:25 Мультфильмы
05:40 Живая игрушка
05:50 Ералаш. Сезон 1. 123-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 129-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 161-я серия
06:05 Ералаш. Сезон 1. 162-я серия
06:10 Мультфильмы
06:20 Крокодил Гена
06:40 Мультфильмы
07:00 Шапокляк
07:15 Мультфильмы
07:30 Уральские пельмени. Медкомиссия невыполнима
08:45 Иллюзия обмана
11:05 Иллюзия обмана 2
13:40 Девочка Миа и белый лев
15:40 Суворов. Великое путешествие
17:25 Монстры на каникулах
19:15 Монстры на каникулах-2
21:00 Монстры на каникулах-3. Море зовёт
22:55 Жуткая семейка
00:50 О чём говорят мужчины. Продолжение
02:30 Молодёжка
03:15 Молодёжка
04:00 Молодёжка
04:45 6 кадров. Сезон 7. 28-я серия
Матч ТВ
04:30 Дзюдо. Турнир «Большого шлема«
06:00 Большой хоккей
06:30 География спорта. Новороссийск
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
09:05 Новости
09:10 Биатлон. Чемпионат России. Индивидуальная гонка. Женщины. Прямой эфир
10:50 Специальный репортаж
11:10 Лыжные гонки. «Чемпионские высоты«. Спринт. Прямой эфир
13:25 Биатлон. Чемпионат России. Индивидуальная гонка. Мужчины. Прямой эфир
14:55 Футбол. Кубок России. 1/4 финала. «Крылья Советов» (Самара) - «Динамо»(Москва). Прямой эфир
17:00 Все на Матч!
17:25 Футбол. Кубок России. 1/4 финала. ЦСКА - «Краснодар». Прямой эфир
19:30 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
20:25 Новости
20:30 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф. «Нант» (Франция) - «Ювентус» (Италия). Прямой эфир
22:45 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф. «Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Барселона» (Испания). Прямой эфир
01:00 Все на Матч!
01:55 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф. «Монако» (Франция) - «Байер» (Германия)
03:55 Новости
04:00 Человек из футбола
04:30 Художественная гимнастика. Гала-концерт
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 СМЕРШ. Дорога огня
12:30 Новости
13:00 СМЕРШ. Дорога огня
13:30 СМЕРШ. Камера смертников
16:30 Новости
17:00 СМЕРШ. Камера смертников
17:30 СМЕРШ. Умирать приказа не было
21:15 Несокрушимый
23:00 Черные бушлаты
02:50 Кремень. Освобождение
Звезда
04:55 Эскадрон гусар летучих
08:00 Новости дня
08:15 Легенды армии с Александром Маршалом. Михаил Фрунзе
09:05 Легенды армии с Александром Маршалом. Нина Соколова
09:55 Легенды армии с Александром Маршалом. Александр Аржавкин
10:45 Легенды армии с Александром Маршалом. Владимир Филиппов и Фёдор Долинский
11:25 Легенды армии с Александром Маршалом. Алексей Прошляков
12:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Александр Серебряков
13:00 Новости дня
13:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Виктор Дубынин
14:10 Легенды армии с Александром Маршалом. Роман Филипов
15:05 Легенды армии с Александром Маршалом. Андрей Кунаков
15:55 Непобедимая и легендарная
18:00 Новости дня
18:15 Непобедимая и легендарная
22:00 Здравия желаем, товарищи!
23:00 Непобедимая и легендарная. Фильм 8-й - «История Российской армии»
23:55 Отряд особого назначения
01:20 Полководцы России. От Древней Руси до ХХ века
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Библейский сюжет. Виктор Розов. «Летят журавли»
07:05 Бюро находок
07:40 История Преображенского полка, или Железная стена
08:25 Пётр Первый. 1-я серия
10:05 Честь мундира
10:50 «Добровидение-2022». VII Международный фестиваль народной песни
13:25 Страна птиц. Земля для ибисов
14:10 Концерт Ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова в Большом театре России. Посвящение Валерию Халилову
15:15 Рассказы из русской истории
16:05 Отцы и дети. Аскольд и Эдгард Запашные
16:30 Подвиг разведчика
18:00 «Подвиг разведчиков. Операция «Монастырь». День защитника Отечества
18:45 Песня не прощается... 1971
19:20 По следам сирийских мудрецов. 3D-археология
20:00 Эскадрон гусар летучих
22:40 Русский бал
23:35 Не хлебом единым
01:30 Страна птиц. Земля для ибисов
02:10 Искатели. Пропажа чудесного саженья
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 38-я - 40-я серии
05:20 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 4-я - 6-я серии
05:40 Пятница News. 32-я серия
06:05 Простоквашино. Сезон 1. 26-я - 33-я серии
06:50 Большое путешествие
08:30 Вокруг света за 80 дней
10:10 Четыре свадьбы. Сезон 3. 36-я серия - «Свадьба в армянском стиле VS Свадьба в стиле шебби-шик»
11:50 Четыре свадьбы. Сезон 3. 49-я серия - «Свадьба в стиле рустик VS Свадьба в стиле Горько»
13:50 Четыре свадьбы. Сезон 3. 38-я серия - «Двойная свадьба VS Свадьба с иммерсивным театром»
15:30 Четыре Свадьбы. Сезон 3. 31-я серия - «Сказочная свадьба VS Классическая свадьба в коттедже»
17:10 Четыре свадьбы. Сезон 4. 47-я серия - «Деревенская свадьба VS Свадьба аристократов»
19:00 Четыре свадьбы. Сезон 4. 51-я серия - «Богемный фуршет VS Свадьба пограничников»
20:50 Четыре свадьбы. Сезон 3. 47-я серия - «Свадьба в морском стиле VS Свадьба в стриптиз-клубе»
22:40 Четыре Свадьбы. Сезон 1. 14-я серия - «Классическая свадьба за 0 рублей в Москве»
00:10 Я не шучу. Сезон 1. 2-я - 5-я серии
02:10 Пятница News. 32-я серия
02:30 На ножах. Отели. Сезон 1. 11-я серия - «Сочи. Звезда»
03:20 На ножах. Отели. Сезон 1. 9-я серия - «Сочи. Oasis»
04:10 Пятница News. 32-я серия
04:30 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 38-я - 40-я серии
МИР
05:00 Наше кино. История большой любви
05:15 Братаны-4. 25-я - 28-я серии
08:30 Смерть шпионам! 1-я и 2-я серии
10:00 Новости
10:10 Смерть шпионам! 2-я - 8-я серии
16:00 Новости
16:15 Смерть шпионам! 8-я серия
16:30 Смерть шпионам. Крым. 1-я и 2-я серии
18:30 Новости
18:45 Смерть шпионам. Крым. 2-я - 8-я серии
00:40 Смерть шпионам. Скрытый враг. 1-я - 4-я серии
04:05 Наше кино. История большой любви
04:30 Мультфильмы
Время начала передач - московское.