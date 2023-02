Программа передач, ТВ программа на 24 февраля 2023

Программа передач телеканалов России на пятницу 24 февраля 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 24.02.2023



1 канал



04:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги

05:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Хоккей не футбол

05:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению

06:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа

07:00 Телеканал «Доброе утро»

10:00 Новости

10:15 Семнадцать мгновений весны. 9-я - 12-я серии

12:00 Новости

12:15 Семнадцать мгновений весны. 9-я - 12-я серии

15:45 Митинг-концерт «Слава защитникам Отечества!»

17:00 «Закат американской империи». «Метрополия»

18:15 «Закат американской империи». «Европа»

19:25 «Закат американской империи». «Украина»

21:00 Время

21:35 Начальник разведки. 7-я и 8-я серии

23:35 «Александр Зиновьев. «Я есть суверенное государство». К 100-летию выдающегося русского мыслителя

01:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных

01:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают

02:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории

02:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа

03:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры

04:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать

04:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги



Россия 1



04:32 Перерыв в вещании

06:05 Галина

09:15 Девчата

11:00 Вести

11:30 Джентльмены удачи

13:05 В чужом краю. 1-я - 4-я серии

17:00 Вести

18:00 Привет, Андрей! Песни нашего двора!

20:00 Вести

21:15 Вести. Местное время

21:30 Ну-ка, все вместе! Битва сезонов

23:55 Улыбка на ночь

01:00 Выйти замуж за генерала

04:21 Перерыв в вещании

04:35 Москва - Лопушки



ТВЦ



05:00 Колодец забытых желаний. 4-я серия

06:00 Дворжецкие. На роду написано

06:45 Дедушка

08:35 Выйти замуж за генерала. 1-я серия

09:40 Выйти замуж за генерала. 2-я серия

10:45 Большое кино. Петровка, 38

11:20 Петровка, 38

13:00 Назад в СССР. Моя милиция меня бережет

13:45 Легенды эстрады. Не стреляйте в пародиста!

14:30 События

14:45 «Смешнее некуда». Юмористический концерт

16:30 Петрович

18:35 Хроника гнусных времен. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:15 Хорошие песни. Романсы

23:30 Берегись автомобиля

01:00 Куркуль. 1-я серия

01:45 Куркуль. 2-я серия

02:40 Где-то на краю света. 1-я - 4-я серии



НТВ



04:35 Один в поле воин

08:00 Сегодня

08:20 Последний бой

10:00 Сегодня

10:20 Последний бой

13:00 Сегодня

13:15 Приказа умирать не было. 1-я - 8-я серии

16:00 Сегодня

16:20 Приказа умирать не было. 1-я - 8-я серии

19:00 Сегодня

19:40 Приказа умирать не было. 1-я - 8-я серии

22:00 «Ты мой герой!» Праздничный концерт

00:00 Когда придет весна

01:15 Невский. Чужой среди чужих. Западня

02:00 Невский. Чужой среди чужих. Приманка

02:45 Невский. Чужой среди чужих. Развод

03:30 Невский. Чужой среди чужих. Лицом к лицу

04:15 Невский. Чужой среди чужих. Летальный исход



5 канал



05:00 Маша и Медведь

05:15 Мое родное. «Отдых», 1-я серия

05:55 Мое родное. «Отдых», 2-я серия

06:50 Двадцать восемь панфиловцев

08:50 Танкист. 1-я - 4-я серии

12:30 Крепкая броня. 1-я - 6-я серии

19:10 Алеша. 1-я - 4-я серии

23:20 Лучшие в аду

01:30 Снайпер. Офицер СМЕРШ. 1-я - 4-я серии

04:20 Мое родное. Пионерия



Домашний



04:05 Бум

05:50 6 кадров

06:30 6 кадров

06:40 В отражении тебя. 1-я - 4-я серии

10:35 Беги, не оглядывайся! 1-я - 4-я серии

14:45 От встречи до разлуки. 1-я - 4-я серии

19:00 Жену вызывали? 1-я - 4-я серии

22:45 Мужчина в моей голове

01:05 Опасные связи. 1-я - 4-я серии

04:15 Бум 2



ТНТ



04:35 Comedy Баттл. 17-я серия

05:20 Открытый микрофон. Сезон 5. 103-я серия

06:10 Открытый микрофон. Сезон 5. 104-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 75-я серия

07:50 Однажды в России. Спецдайджест. 29-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 1-я серия

09:00 Однажды в России. Сезон 9. 235-я - 237-я серии

12:00 Гусар. 1-я - 18-я серии

21:00 Комеди Клаб. Дайджесты-2022. The Best of Харламов!

22:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 774-я серия

23:00 Stand up. Сезон 10. 228-я серия

00:00 Zomбоящик

01:10 Импровизация. Сезон 7. 214-я - 216-я серии

03:35 Comedy Баттл. 18-я серия

04:20 Comedy Баттл. 19-я серия



СТС



05:00 6 кадров. Сезон 7. 39-я серия

05:15 Мультфильмы

05:25 Мультфильмы

05:40 Мультфильмы

05:50 Ералаш. Сезон 1. 164-я - 167-я серии

06:10 Мультфильмы

06:30 Подарок для самого слабого

06:40 Трое из Простоквашино

06:55 Каникулы в Простоквашино

07:15 Зима в Простоквашино

07:30 Уральские пельмени. Джентльмены без сдачи

08:05 Суворов. Великое путешествие

09:50 Мара и Носитель огня

11:40 Жуткая семейка

13:40 Монстры на каникулах

15:25 Монстры на каникулах-2

17:10 Монстры на каникулах-3. Море зовёт

19:05 Кощей. Начало

21:00 Кощей. Похититель невест

22:35 Я, Франкенштейн

00:20 Пассажиры

02:25 Молодёжка

03:10 Молодёжка

03:55 Молодёжка

04:40 6 кадров. Сезон 1. 3-я серия



Матч ТВ



04:30 Художественная гимнастика. Гала-концерт

06:00 Вид сверху

06:30 Ты в бане!

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Команда МАТЧ

10:40 Лыжные гонки. «Чемпионские высоты». Скиатлон. Мужчины. Прямой эфир

12:35 Все на Матч!

12:55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) - «Торпедо» (Нижний Новгород). Прямой эфир

15:15 Все на Матч!

15:30 Смешанные единоборства. One FC. Прямой эфир

17:45 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Динамо» (Москва). Прямой эфир

20:15 Все на Матч!

20:55 Новости

21:00 Профессиональный бокс. Нокауты

23:00 Все на Матч!

23:45 Футбол. Еврокубки. Обзор

00:55 Всё о главном

01:25 Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) - ЦСКА

02:55 Новости

03:00 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Белогорье» (Белгород) - «Динамо-ЛО» (Ленинградская область)



РЕН ТВ



05:00 Кремень. Освобождение

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Несокрушимый

10:50 Спецназ

12:30 Новости

13:00 Спецназ

16:30 Новости

17:00 Спецназ

19:00 Грозовые ворота

23:00 Решение о ликвидации

02:10 Война

04:00 Самые шокирующие гипотезы



Звезда



01:20 Полководцы России. От Древней Руси до ХХ века

05:25 Хроника Победы

06:00 Москва - фронту

06:25 Отряд особого назначения

08:00 Новости дня

08:15 Военная приемка

13:00 Новости дня

13:15 Военная приемка

15:10 Власик. Тень Сталина. 1-я - 7-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Власик. Тень Сталина. 1-я - 7-я серии

22:00 Здравствуйте, товарищи!

23:00 Музыка+. Николай Расторгуев

00:10 Голубая стрела

01:50 Эскадрон гусар летучих

04:30 Беспокойное хозяйство



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Библейский сюжет. Илья Эренбург. «Молитва о России»

07:05 «Тараканище». «Большой секрет для маленькой компании»

07:40 История Семеновского полка, или Небываемое бываетъ

08:25 Пётр Первый. 2-я серия

10:05 Исторические курорты России. Геленджику улыбается солнце

10:35 Не хлебом единым

12:35 Сладкая жизнь

13:25 Страна птиц. Совы. Дети ночи

14:20 Александр Невский. За Веру и Отечество

15:15 Рассказы из русской истории

15:50 Первые в мире. Царь-танк Николая Лебеденко

16:05 Отцы и дети. Екатерина Бокерия

16:35 Чистое небо

18:25 Романтика романса. «За того парня...». Песни военных и послевоенных лет

19:20 По следам сирийских мудрецов. Маалюля. Тайна слов Христа

20:00 «Свой среди чужих, чужой среди своих». По всем законам нашего тяжелого времени»

20:40 Свой среди чужих, чужой среди своих

22:15 «Если дорог тебе твой дом...». Концерт мастеров искусств. Трансляция из Московского концертного зала «Зарядье»

00:00 Суворов

01:45 Страна птиц. Совы. Дети ночи

02:35 «Поморская быль». «Канак и орлы»

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 41-я серия

05:05 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 42-я серия

05:10 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 7-я серия

05:20 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 8-я серия

05:30 Пятница News. 33-я серия

05:50 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 9-я - 11-я серии

06:10 Простоквашино. Сезон 1. 35-я - 43-я серии

07:10 Две девицы на мели. Сезон 2. 1-я - 6-я серии

10:10 Сеструха. Сезон 1. 1-я - 7-я серии

13:30 Час пик

15:30 Час пик-2

17:10 Час пик-3

19:00 Дурдом. Сезон 1. 6-я серия - «Отцы и дети»

19:30 Дурдом. Сезон 1. 7-я серия - «Самокат»

20:00 Дурдом. Сезон 1. 8-я серия - «Гараж»

20:30 Дурдом. Сезон 1. 9-я серия - «Дурдомик на дереве»

21:00 Дурдом. Сезон 1. 10-я серия - «Работа»

21:40 Доспехи Бога: в поисках сокровищ

23:40 Доспехи Бога-3: Миссия «Зодиак»

01:50 Шанхайские рыцари

03:30 Пятница News. 33-я серия

03:50 На ножах. Отели. Сезон 1. 7-я серия - «Москва. Мост»

04:45 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 43-я серия

04:50 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 44-я серия



МИР



05:00 Мультфильмы

05:20 Братаны-4. 29-я - 32-я серии

08:30 Смерть шпионам. Скрытый враг. 1-я и 2-я серии

10:00 Новости

10:10 Смерть шпионам. Скрытый враг. 2-я - 4-я серии

12:35 Смерть шпионам: Лисья нора. 1-я -4-я серии

16:00 Новости

16:15 Смерть шпионам: Лисья нора. 4-я серия

16:30 Смерть шпионам: Ударная волна. 1-я и 2-я серии

18:30 Новости

18:45 Смерть шпионам: Ударная волна. 3-я и 4-я серии

20:40 Ты - мне, я - тебе

22:15 Где находится нофелет?

23:45 Ход конем

01:00 Семеро смелых

02:30 Наше кино. История большой любви

02:55 Мультфильмы



Время начала передач - московское.