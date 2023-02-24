Программа передач, ТВ программа на 24 февраля 2023

Программа передач телеканалов России на пятницу 24 февраля 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 24.02.2023
1 канал
04:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги
05:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Хоккей не футбол
05:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Обязательно к прочтению
06:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа
07:00 Телеканал «Доброе утро»
10:00 Новости
10:15 Семнадцать мгновений весны. 9-я - 12-я серии
12:00 Новости
12:15 Семнадцать мгновений весны. 9-я - 12-я серии
15:45 Митинг-концерт «Слава защитникам Отечества!»
17:00 «Закат американской империи». «Метрополия»
18:15 «Закат американской империи». «Европа»
19:25 «Закат американской империи». «Украина»
21:00 Время
21:35 Начальник разведки. 7-я и 8-я серии
23:35 «Александр Зиновьев. «Я есть суверенное государство». К 100-летию выдающегося русского мыслителя
01:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Жизнь замечательных
01:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают
02:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории
02:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа
03:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры
04:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать
04:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги
Россия 1
04:32 Перерыв в вещании
06:05 Галина
09:15 Девчата
11:00 Вести
11:30 Джентльмены удачи
13:05 В чужом краю. 1-я - 4-я серии
17:00 Вести
18:00 Привет, Андрей! Песни нашего двора!
20:00 Вести
21:15 Вести. Местное время
21:30 Ну-ка, все вместе! Битва сезонов
23:55 Улыбка на ночь
01:00 Выйти замуж за генерала
04:21 Перерыв в вещании
04:35 Москва - Лопушки
ТВЦ
05:00 Колодец забытых желаний. 4-я серия
06:00 Дворжецкие. На роду написано
06:45 Дедушка
08:35 Выйти замуж за генерала. 1-я серия
09:40 Выйти замуж за генерала. 2-я серия
10:45 Большое кино. Петровка, 38
11:20 Петровка, 38
13:00 Назад в СССР. Моя милиция меня бережет
13:45 Легенды эстрады. Не стреляйте в пародиста!
14:30 События
14:45 «Смешнее некуда». Юмористический концерт
16:30 Петрович
18:35 Хроника гнусных времен. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:15 Хорошие песни. Романсы
23:30 Берегись автомобиля
01:00 Куркуль. 1-я серия
01:45 Куркуль. 2-я серия
02:40 Где-то на краю света. 1-я - 4-я серии
НТВ
04:35 Один в поле воин
08:00 Сегодня
08:20 Последний бой
10:00 Сегодня
10:20 Последний бой
13:00 Сегодня
13:15 Приказа умирать не было. 1-я - 8-я серии
16:00 Сегодня
16:20 Приказа умирать не было. 1-я - 8-я серии
19:00 Сегодня
19:40 Приказа умирать не было. 1-я - 8-я серии
22:00 «Ты мой герой!» Праздничный концерт
00:00 Когда придет весна
01:15 Невский. Чужой среди чужих. Западня
02:00 Невский. Чужой среди чужих. Приманка
02:45 Невский. Чужой среди чужих. Развод
03:30 Невский. Чужой среди чужих. Лицом к лицу
04:15 Невский. Чужой среди чужих. Летальный исход
5 канал
05:00 Маша и Медведь
05:15 Мое родное. «Отдых», 1-я серия
05:55 Мое родное. «Отдых», 2-я серия
06:50 Двадцать восемь панфиловцев
08:50 Танкист. 1-я - 4-я серии
12:30 Крепкая броня. 1-я - 6-я серии
19:10 Алеша. 1-я - 4-я серии
23:20 Лучшие в аду
01:30 Снайпер. Офицер СМЕРШ. 1-я - 4-я серии
04:20 Мое родное. Пионерия
Домашний
04:05 Бум
05:50 6 кадров
06:30 6 кадров
06:40 В отражении тебя. 1-я - 4-я серии
10:35 Беги, не оглядывайся! 1-я - 4-я серии
14:45 От встречи до разлуки. 1-я - 4-я серии
19:00 Жену вызывали? 1-я - 4-я серии
22:45 Мужчина в моей голове
01:05 Опасные связи. 1-я - 4-я серии
04:15 Бум 2
ТНТ
04:35 Comedy Баттл. 17-я серия
05:20 Открытый микрофон. Сезон 5. 103-я серия
06:10 Открытый микрофон. Сезон 5. 104-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 75-я серия
07:50 Однажды в России. Спецдайджест. 29-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 1-я серия
09:00 Однажды в России. Сезон 9. 235-я - 237-я серии
12:00 Гусар. 1-я - 18-я серии
21:00 Комеди Клаб. Дайджесты-2022. The Best of Харламов!
22:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 774-я серия
23:00 Stand up. Сезон 10. 228-я серия
00:00 Zomбоящик
01:10 Импровизация. Сезон 7. 214-я - 216-я серии
03:35 Comedy Баттл. 18-я серия
04:20 Comedy Баттл. 19-я серия
СТС
05:00 6 кадров. Сезон 7. 39-я серия
05:15 Мультфильмы
05:25 Мультфильмы
05:40 Мультфильмы
05:50 Ералаш. Сезон 1. 164-я - 167-я серии
06:10 Мультфильмы
06:30 Подарок для самого слабого
06:40 Трое из Простоквашино
06:55 Каникулы в Простоквашино
07:15 Зима в Простоквашино
07:30 Уральские пельмени. Джентльмены без сдачи
08:05 Суворов. Великое путешествие
09:50 Мара и Носитель огня
11:40 Жуткая семейка
13:40 Монстры на каникулах
15:25 Монстры на каникулах-2
17:10 Монстры на каникулах-3. Море зовёт
19:05 Кощей. Начало
21:00 Кощей. Похититель невест
22:35 Я, Франкенштейн
00:20 Пассажиры
02:25 Молодёжка
03:10 Молодёжка
03:55 Молодёжка
04:40 6 кадров. Сезон 1. 3-я серия
Матч ТВ
04:30 Художественная гимнастика. Гала-концерт
06:00 Вид сверху
06:30 Ты в бане!
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Команда МАТЧ
10:40 Лыжные гонки. «Чемпионские высоты». Скиатлон. Мужчины. Прямой эфир
12:35 Все на Матч!
12:55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) - «Торпедо» (Нижний Новгород). Прямой эфир
15:15 Все на Матч!
15:30 Смешанные единоборства. One FC. Прямой эфир
17:45 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Динамо» (Москва). Прямой эфир
20:15 Все на Матч!
20:55 Новости
21:00 Профессиональный бокс. Нокауты
23:00 Все на Матч!
23:45 Футбол. Еврокубки. Обзор
00:55 Всё о главном
01:25 Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) - ЦСКА
02:55 Новости
03:00 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Белогорье» (Белгород) - «Динамо-ЛО» (Ленинградская область)
РЕН ТВ
05:00 Кремень. Освобождение
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Несокрушимый
10:50 Спецназ
12:30 Новости
13:00 Спецназ
16:30 Новости
17:00 Спецназ
19:00 Грозовые ворота
23:00 Решение о ликвидации
02:10 Война
04:00 Самые шокирующие гипотезы
Звезда
01:20 Полководцы России. От Древней Руси до ХХ века
05:25 Хроника Победы
06:00 Москва - фронту
06:25 Отряд особого назначения
08:00 Новости дня
08:15 Военная приемка
13:00 Новости дня
13:15 Военная приемка
15:10 Власик. Тень Сталина. 1-я - 7-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Власик. Тень Сталина. 1-я - 7-я серии
22:00 Здравствуйте, товарищи!
23:00 Музыка+. Николай Расторгуев
00:10 Голубая стрела
01:50 Эскадрон гусар летучих
04:30 Беспокойное хозяйство
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Библейский сюжет. Илья Эренбург. «Молитва о России»
07:05 «Тараканище». «Большой секрет для маленькой компании»
07:40 История Семеновского полка, или Небываемое бываетъ
08:25 Пётр Первый. 2-я серия
10:05 Исторические курорты России. Геленджику улыбается солнце
10:35 Не хлебом единым
12:35 Сладкая жизнь
13:25 Страна птиц. Совы. Дети ночи
14:20 Александр Невский. За Веру и Отечество
15:15 Рассказы из русской истории
15:50 Первые в мире. Царь-танк Николая Лебеденко
16:05 Отцы и дети. Екатерина Бокерия
16:35 Чистое небо
18:25 Романтика романса. «За того парня...». Песни военных и послевоенных лет
19:20 По следам сирийских мудрецов. Маалюля. Тайна слов Христа
20:00 «Свой среди чужих, чужой среди своих». По всем законам нашего тяжелого времени»
20:40 Свой среди чужих, чужой среди своих
22:15 «Если дорог тебе твой дом...». Концерт мастеров искусств. Трансляция из Московского концертного зала «Зарядье»
00:00 Суворов
01:45 Страна птиц. Совы. Дети ночи
02:35 «Поморская быль». «Канак и орлы»
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 41-я серия
05:05 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 42-я серия
05:10 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 7-я серия
05:20 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 8-я серия
05:30 Пятница News. 33-я серия
05:50 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 9-я - 11-я серии
06:10 Простоквашино. Сезон 1. 35-я - 43-я серии
07:10 Две девицы на мели. Сезон 2. 1-я - 6-я серии
10:10 Сеструха. Сезон 1. 1-я - 7-я серии
13:30 Час пик
15:30 Час пик-2
17:10 Час пик-3
19:00 Дурдом. Сезон 1. 6-я серия - «Отцы и дети»
19:30 Дурдом. Сезон 1. 7-я серия - «Самокат»
20:00 Дурдом. Сезон 1. 8-я серия - «Гараж»
20:30 Дурдом. Сезон 1. 9-я серия - «Дурдомик на дереве»
21:00 Дурдом. Сезон 1. 10-я серия - «Работа»
21:40 Доспехи Бога: в поисках сокровищ
23:40 Доспехи Бога-3: Миссия «Зодиак»
01:50 Шанхайские рыцари
03:30 Пятница News. 33-я серия
03:50 На ножах. Отели. Сезон 1. 7-я серия - «Москва. Мост»
04:45 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 43-я серия
04:50 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 44-я серия
МИР
05:00 Мультфильмы
05:20 Братаны-4. 29-я - 32-я серии
08:30 Смерть шпионам. Скрытый враг. 1-я и 2-я серии
10:00 Новости
10:10 Смерть шпионам. Скрытый враг. 2-я - 4-я серии
12:35 Смерть шпионам: Лисья нора. 1-я -4-я серии
16:00 Новости
16:15 Смерть шпионам: Лисья нора. 4-я серия
16:30 Смерть шпионам: Ударная волна. 1-я и 2-я серии
18:30 Новости
18:45 Смерть шпионам: Ударная волна. 3-я и 4-я серии
20:40 Ты - мне, я - тебе
22:15 Где находится нофелет?
23:45 Ход конем
01:00 Семеро смелых
02:30 Наше кино. История большой любви
02:55 Мультфильмы
Время начала передач - московское.