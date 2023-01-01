Гороскоп Весы на 24 февраля 2023 года

Точный гороскоп на 24 февраля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Весы.



В начале этого дня Весы могут столкнуться с той или иной заминкой в важных для себя отношениях. Звезды утверждают, что причин для тревоги нет, но советуют не форсировать диалог, так как сегодня он вряд ли станет продуктивным. В первой половине дня могут напомнить о себе уходящие фундаментальные разногласия. Ближе к вечеру возрастет риск сюрприза, может появиться недопонимание в финансовой части (Rambler/гороскопы).