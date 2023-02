Программа передач, ТВ программа на 25 февраля 2023

Программа передач телеканалов России на субботу 25 февраля 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 25.02.2023



Первый канал



04:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги

05:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории

06:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Эйзенштейн 125

06:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика

07:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»

08:58 Умницы и умники

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости

10:15 «ПроУют»

11:10 «Поехали!»

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

14:00 По законам военного времени. 1-я - 4-я серии

18:00 Вечерние новости

18:20 «Возмездие». Специальный репортаж

19:05 Летчик

21:00 Время

21:35 Сегодня вечером

23:15 Формула любви

00:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры

01:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология

02:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать

02:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Гайдай 100

03:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги

04:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика

04:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа



Россия 1



05:00 Утро России. Суббота

08:00 Вести. Местное время

08:20 Местное время. Суббота

08:35 По секрету всему свету

09:00 Формула еды

09:25 Пятеро на одного

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:40 Доктор Мясников

12:45 В чужом краю. 5-я - 8-я серии

17:00 Вести

18:00 Привет, Андрей! Лучшие песни на Масленицу

20:00 Вести

21:00 Восьмой участок

01:00 Акушерка

04:30 Дела семейные



ТВЦ



04:40 Где-то на краю света. 4-я серия

05:45 Петрович

07:30 Православная энциклопедия. Таинство Венчания. Продолжение разговора. Путешествие в Коломенское. Неизвестный Лермонтов

07:55 Солдат Иван Бровкин

09:35 Жених из Майами

11:05 Огарева, 6

12:55 Назад в СССР. Партия - наш рулевой

13:40 Актёрские драмы. Секс-символы

14:30 События

14:45 «Уполномочены рассмешить». Юмористический концерт

16:35 Восемь бусин на тонкой ниточке. 1-я серия

17:30 Восемь бусин на тонкой ниточке. 2-я серия

18:40 Сладкая месть. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:15 Русский шансон. Фартовые песни

22:55 Русский шансон. Выйти из тени

23:40 Секс-бомбы со стажем

00:20 Жены против любовниц

01:00 Легенды эстрады. Не стреляйте в пародиста!

01:40 Легенды эстрады. ВИА 70-х

02:20 Хватит слухов! 76-я серия

02:45 Чудны дела твои, Господи! 1-я - 4-я серии



НТВ



04:15 Невский. Чужой среди чужих. Летальный исход

05:10 Лейтенант Суворов

06:40 Три танкиста

07:25 Смотр

08:00 Сегодня

08:20 Поедем, поедим!

09:20 Едим дома

10:00 Сегодня в Москве

10:20 Главная дорога

11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым

12:00 Квартирный вопрос

13:00 Афоня

15:00 Своя игра

16:00 Сегодня

16:20 ЧП. Расследование

17:00 Следствие вели...

19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

20:20 Своя война: Шторм в пустыне

22:15 Ты не поверишь!

23:20 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном

00:00 Квартирник НТВ у Маргулиса. Вадяра Блюз

01:20 А.Л.Ж.И.Р. 1-я - 4-я серии

04:30 Их нравы

04:55 Капитан Голливуд



Пятый канал



05:00 Великолепная пятёрка-3. Цифры на ладони

05:35 Великолепная пятёрка-3. А был ли мальчик?

06:15 Великолепная пятёрка-3. Убить эльфа

06:55 Великолепная пятёрка-5. Лыжная прогулка

07:40 Великолепная пятёрка-5. Хромоножка

08:25 Великолепная пятёрка-5. С волками жить

09:15 Правда. 1-я серия

10:15 Правда. 2-я серия

11:15 Дознаватель-2. Подарок

12:10 Дознаватель-2. Спектакль

13:10 Дознаватель-2. Ревность

14:05 Дознаватель-2. Фанера

15:05 Дознаватель-2. Парковка

16:00 Дознаватель-2. Вымогатель

16:55 Дознаватель-2. Нестандартный подход

17:55 Дознаватель-2. Справка

18:50 След. Охотники за головами

19:45 След. Верю всякому зверю

20:35 След. Дверь от всех ключей

21:25 След. Шакалье племя

22:15 След. Я знаю, вы убили меня

23:10 След. Дважды жертва

00:00 Известия. Главное

01:05 Шугалей

02:55 Шугалей-2



Домашний



04:15 Бум 2

05:55 6 кадров

06:30 Сколько живет любовь. 1-я - 4-я серии

10:25 Редкая группа крови. 1-я - 8-я серии

18:45 Скажи, подруга

19:00 Ветреный. 164-я - 167-я серии

22:20 Сезон любви. 1-я - 4-я серии

02:05 Редкая группа крови. 1-я - 4-я серии



ТНТ



04:20 Comedy Баттл. 19-я серия

05:10 Открытый микрофон. Сезон 5. 105-я серия

05:55 Открытый микрофон. Сезон 5. 106-я серия

06:45 Однажды в России. Спецдайджест. 79-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 76-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 10-я серия

09:00 Бьюти баттл. 1-я серия

09:30 Однажды в России. Спецдайджест. 11-я серия

10:00 Однажды в России. Сезон 9. 227-я - 229-я серии

13:00 Жуки. Сезон 3. 33-я - 48-я серии

21:00 Конфетка. 5-я серия

23:00 Женский стендап. Сезон 4. 64-я серия

00:00 Каникулы

02:00 Импровизация. Дайджест. Сезон 7. 217-я серия

02:45 Импровизация. Дайджест. Сезон 7. 218-я серия

03:30 Comedy Баттл. 20-я серия

04:20 Comedy Баттл. 21-я серия



СТС



05:00 6 кадров. Сезон 1. 4-я серия

05:15 Кубик и Тобик

05:25 Мультфильмы

05:30 Пёс и кот

05:50 Ералаш. Сезон 1. 169-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 173-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 174-я серия

06:05 Фиксики

06:10 Фиксики. Чертеж

06:20 Фиксики

06:25 Мультфильмы

06:35 Мультфильмы

06:45 Три кота. Мама заболела

06:50 Три кота

06:55 Три кота. Одежда для котят

07:00 Три кота

07:10 Три кота. За чайником

07:15 Три кота. Старые вещи по-новому

07:20 Три кота. Морское чудище

07:25 Три кота. Машина для Коржика

07:30 Отель у овечек

08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. На страже закона

08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Дело в грибочке

08:25 Уральские пельмени. Медкомиссия невыполнима

09:00 ПроСТО кухня. Сезон 13. 3-я серия

09:30 ПроСТО кухня. 246-я серия

10:00 Суперниндзя. Сезон 1. 2-я серия

13:10 Детектив Финник

13:20 Детектив Финник

13:25 Детектив Финник

13:40 Кощей. Начало

15:35 Кощей. Похититель невест

17:05 Вперёд

19:05 Лука

21:00 Исход. Цари и боги

00:05 Космос между нами

02:15 Молодёжка

04:30 6 кадров



Матч ТВ



05:00 Бокс. Bare Knuckle FC. А. Адамс - А. Белчер. Прямой эфир

08:00 Новости

08:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Команда МАТЧ

10:40 Лыжные гонки. «Чемпионские высоты«. Скиатлон. Женщины. Прямой эфир

12:00 II Зимние международные спортивные игры «Дети Азии». Церемония открытия. Прямой эфир

13:45 Биатлон. Чемпионат России. Суперперсьют. Мужчины. Прямой эфир

14:25 Футбол. Кубок России. 1/4 финала. «Волга» (Ульяновск) - «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямой эфир

16:30 Все на Матч!

16:55 Мини-футбол. Кубок России. Финал 4-х. 1/2 финала. «Синара» (Екатеринбург) - «Норильский Никель» (Норильск). Прямой эфир

18:55 Новости

19:00 Все на Матч!

20:00 Смешанные единоборства. АСА. И. Букуев - К. Гаджиев. Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:55 Футбол. Журнал Лиги чемпионов

01:25 Биатлон. Чемпионат России. Суперперсьют. Женщины

02:10 Биатлон. Чемпионат России. Суперперсьют. Мужчины

02:55 Новости

03:00 Смешанные единоборства. UFC. Н. Крылов - Р. Спэнн. Прямой эфир



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Минтранс

10:00 Самая полезная программа

11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

12:30 Новости

13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

14:30 СОВБЕЗ

15:30 Документальный спецпроект. Самое бесполезное оружие НАТО

16:30 Новости

17:00 Засекреченные списки. Почему Польша хочет войны?

18:00 Джентльмены

20:00 Гнев человеческий

22:30 Шальная карта

00:00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. Ф. Мейвезер - А. Чалмерс. Прямой эфир

01:30 Адреналин: Высокое напряжение

03:00 Ограбление на Бейкер-Стрит



Звезда



04:30 Беспокойное хозяйство

06:10 Кортик

08:00 Новости дня

08:15 Морской бой

09:30 Над Тиссой

11:15 Не факт!

11:45 Легенды музыки. Песни к 23 февраля

12:10 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным

13:00 Новости дня

13:15 Время героев

13:35 Война миров. «Битва танков. Операция «Цитадель«

14:20 Кремль-9. Дача Сталина. Секретный объект № 1

15:10 Власик. Тень Сталина. 8-я - 14-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Власик. Тень Сталина. 8-я - 14-я серии

22:10 Тихая застава

00:00 Перед рассветом

01:35 Внимание! Всем постам...

02:55 Над Тиссой

04:15 Мария Закревская. Драматургия высшего шпионажа



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 «Рикки Тикки Тави». «Три толстяка»

07:35 Суворов

09:20 Мы - грамотеи!

10:05 Земля людей. Энцы. Разговор с огнем

10:35 Эскадрон гусар летучих

13:15 Страна птиц. Закон журавля

13:55 Международный фестиваль «Цирк будущего»

15:15 Рассказы из русской истории

16:05 Отцы и дети. Александр Мессерер

16:40 Храм

17:35 Московский международный Дом музыки - 20 лет. Юбилейный концерт

19:20 По следам сирийских мудрецов. Босра. Чёрная жемчужина Востока

20:00 Янковский

21:15 Влюблен по собственному желанию

22:40 Роман в камне. Посёлок Юрино. Марий Эл. Шереметевский замок

23:10 Жюль и Джим

01:00 Маркус Миллер на фестивале Джаз во Вьенне

01:55 Страна птиц. Закон журавля

02:35 «Путешествие муравья». «Фатум»

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Пятница News. 33-я серия

05:25 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 12-я серия

05:30 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 13-я серия

05:40 Пятница News. 32-я серия

06:00 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 14-я - 16-я серии

06:25 Простоквашино. Сезон 1. 44-я - 52-я серии

07:25 Простоквашино. Сезон 1. 1-я - 8-я серии

08:30 Вокруг света за 80 дней

10:00 Тревел-баттл. Сезон 1. 2-я серия - «Чиангмай. Таиланд»

11:10 Четыре свадьбы. Сезон 4. 51-я серия - «Богемный фуршет VS Свадьба пограничников»

13:00 Четыре Свадьбы. Сезон 1. 16-я серия

14:30 Четыре Свадьбы. Сезон 1. 14-я серия - «Классическая свадьба за 0 рублей в Москве»

16:00 Четыре Свадьбы. Сезон 1. 3-я серия

17:30 Четыре Свадьбы. Сезон 1. 10-я серия - «Свадьба за 250 тысяч VS Свадьба за 600 тысяч рублей»

19:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 47-я серия - «Свадьба в морском стиле VS Свадьба в стриптиз-клубе»

20:50 Четыре Свадьбы. Сезон 3. 24-я серия - «Лунная эко-свадьба VS Свадьба с адыгейскими мотивами»

22:20 Четыре Свадьбы. Сезон 1. 1-я серия - «Свадьба за 1,5 млн VS свадьба за 350 тысяч»

00:00 Я не шучу. Сезон 1. 4-я - 6-я серии

01:30 Пятница News. 33-я серия

02:00 На ножах. Отели. Сезон 1. 4-я серия - «Анапа. Сказка»

03:00 На ножах. Отели. Сезон 1. 3-я серия - «Домодедово. Парк отель»

03:50 Пятница News. 32-я серия

04:15 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 36-я - 41-я серии



МИР



05:00 Мультфильмы

08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым

09:05 Слабое звено

10:00 Погода в мире

10:10 Неуловимые мстители

11:35 Новые приключения неуловимых

13:05 Корона Российской империи, или Снова неуловимые

15:40 Гетеры майора Соколова. 1-я серия

16:00 Новости

16:15 Гетеры майора Соколова. 1-я - 3-я серии

18:30 Новости

18:45 Гетеры майора Соколова. 3-я - 8-я серии

23:55 Где находится нофелет?

01:10 Моя любовь

02:25 Наше кино. История большой любви

02:50 Мультфильмы



Время начала передач - московское.