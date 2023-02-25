Программа передач, ТВ программа на 25 февраля 2023

Программа передач телеканалов России на субботу 25 февраля 2023 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 25.02.2023
Первый канал
04:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги
05:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории
06:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Эйзенштейн 125
06:35 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика
07:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
08:58 Умницы и умники
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 «ПроУют»
11:10 «Поехали!»
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
14:00 По законам военного времени. 1-я - 4-я серии
18:00 Вечерние новости
18:20 «Возмездие». Специальный репортаж
19:05 Летчик
21:00 Время
21:35 Сегодня вечером
23:15 Формула любви
00:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры
01:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
02:15 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать
02:55 ПОДКАСТ.ЛАБ. Гайдай 100
03:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги
04:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика
04:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа
Россия 1
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету
09:00 Формула еды
09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:40 Доктор Мясников
12:45 В чужом краю. 5-я - 8-я серии
17:00 Вести
18:00 Привет, Андрей! Лучшие песни на Масленицу
20:00 Вести
21:00 Восьмой участок
01:00 Акушерка
04:30 Дела семейные
ТВЦ
04:40 Где-то на краю света. 4-я серия
05:45 Петрович
07:30 Православная энциклопедия. Таинство Венчания. Продолжение разговора. Путешествие в Коломенское. Неизвестный Лермонтов
07:55 Солдат Иван Бровкин
09:35 Жених из Майами
11:05 Огарева, 6
12:55 Назад в СССР. Партия - наш рулевой
13:40 Актёрские драмы. Секс-символы
14:30 События
14:45 «Уполномочены рассмешить». Юмористический концерт
16:35 Восемь бусин на тонкой ниточке. 1-я серия
17:30 Восемь бусин на тонкой ниточке. 2-я серия
18:40 Сладкая месть. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:15 Русский шансон. Фартовые песни
22:55 Русский шансон. Выйти из тени
23:40 Секс-бомбы со стажем
00:20 Жены против любовниц
01:00 Легенды эстрады. Не стреляйте в пародиста!
01:40 Легенды эстрады. ВИА 70-х
02:20 Хватит слухов! 76-я серия
02:45 Чудны дела твои, Господи! 1-я - 4-я серии
НТВ
04:15 Невский. Чужой среди чужих. Летальный исход
05:10 Лейтенант Суворов
06:40 Три танкиста
07:25 Смотр
08:00 Сегодня
08:20 Поедем, поедим!
09:20 Едим дома
10:00 Сегодня в Москве
10:20 Главная дорога
11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым
12:00 Квартирный вопрос
13:00 Афоня
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 ЧП. Расследование
17:00 Следствие вели...
19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20:20 Своя война: Шторм в пустыне
22:15 Ты не поверишь!
23:20 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
00:00 Квартирник НТВ у Маргулиса. Вадяра Блюз
01:20 А.Л.Ж.И.Р. 1-я - 4-я серии
04:30 Их нравы
04:55 Капитан Голливуд
Пятый канал
05:00 Великолепная пятёрка-3. Цифры на ладони
05:35 Великолепная пятёрка-3. А был ли мальчик?
06:15 Великолепная пятёрка-3. Убить эльфа
06:55 Великолепная пятёрка-5. Лыжная прогулка
07:40 Великолепная пятёрка-5. Хромоножка
08:25 Великолепная пятёрка-5. С волками жить
09:15 Правда. 1-я серия
10:15 Правда. 2-я серия
11:15 Дознаватель-2. Подарок
12:10 Дознаватель-2. Спектакль
13:10 Дознаватель-2. Ревность
14:05 Дознаватель-2. Фанера
15:05 Дознаватель-2. Парковка
16:00 Дознаватель-2. Вымогатель
16:55 Дознаватель-2. Нестандартный подход
17:55 Дознаватель-2. Справка
18:50 След. Охотники за головами
19:45 След. Верю всякому зверю
20:35 След. Дверь от всех ключей
21:25 След. Шакалье племя
22:15 След. Я знаю, вы убили меня
23:10 След. Дважды жертва
00:00 Известия. Главное
01:05 Шугалей
02:55 Шугалей-2
Домашний
04:15 Бум 2
05:55 6 кадров
06:30 Сколько живет любовь. 1-я - 4-я серии
10:25 Редкая группа крови. 1-я - 8-я серии
18:45 Скажи, подруга
19:00 Ветреный. 164-я - 167-я серии
22:20 Сезон любви. 1-я - 4-я серии
02:05 Редкая группа крови. 1-я - 4-я серии
ТНТ
04:20 Comedy Баттл. 19-я серия
05:10 Открытый микрофон. Сезон 5. 105-я серия
05:55 Открытый микрофон. Сезон 5. 106-я серия
06:45 Однажды в России. Спецдайджест. 79-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 76-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 10-я серия
09:00 Бьюти баттл. 1-я серия
09:30 Однажды в России. Спецдайджест. 11-я серия
10:00 Однажды в России. Сезон 9. 227-я - 229-я серии
13:00 Жуки. Сезон 3. 33-я - 48-я серии
21:00 Конфетка. 5-я серия
23:00 Женский стендап. Сезон 4. 64-я серия
00:00 Каникулы
02:00 Импровизация. Дайджест. Сезон 7. 217-я серия
02:45 Импровизация. Дайджест. Сезон 7. 218-я серия
03:30 Comedy Баттл. 20-я серия
04:20 Comedy Баттл. 21-я серия
СТС
05:00 6 кадров. Сезон 1. 4-я серия
05:15 Кубик и Тобик
05:25 Мультфильмы
05:30 Пёс и кот
05:50 Ералаш. Сезон 1. 169-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 173-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 174-я серия
06:05 Фиксики
06:10 Фиксики. Чертеж
06:20 Фиксики
06:25 Мультфильмы
06:35 Мультфильмы
06:45 Три кота. Мама заболела
06:50 Три кота
06:55 Три кота. Одежда для котят
07:00 Три кота
07:10 Три кота. За чайником
07:15 Три кота. Старые вещи по-новому
07:20 Три кота. Морское чудище
07:25 Три кота. Машина для Коржика
07:30 Отель у овечек
08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. На страже закона
08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Дело в грибочке
08:25 Уральские пельмени. Медкомиссия невыполнима
09:00 ПроСТО кухня. Сезон 13. 3-я серия
09:30 ПроСТО кухня. 246-я серия
10:00 Суперниндзя. Сезон 1. 2-я серия
13:10 Детектив Финник
13:20 Детектив Финник
13:25 Детектив Финник
13:40 Кощей. Начало
15:35 Кощей. Похититель невест
17:05 Вперёд
19:05 Лука
21:00 Исход. Цари и боги
00:05 Космос между нами
02:15 Молодёжка
04:30 6 кадров
Матч ТВ
05:00 Бокс. Bare Knuckle FC. А. Адамс - А. Белчер. Прямой эфир
08:00 Новости
08:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Команда МАТЧ
10:40 Лыжные гонки. «Чемпионские высоты«. Скиатлон. Женщины. Прямой эфир
12:00 II Зимние международные спортивные игры «Дети Азии». Церемония открытия. Прямой эфир
13:45 Биатлон. Чемпионат России. Суперперсьют. Мужчины. Прямой эфир
14:25 Футбол. Кубок России. 1/4 финала. «Волга» (Ульяновск) - «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямой эфир
16:30 Все на Матч!
16:55 Мини-футбол. Кубок России. Финал 4-х. 1/2 финала. «Синара» (Екатеринбург) - «Норильский Никель» (Норильск). Прямой эфир
18:55 Новости
19:00 Все на Матч!
20:00 Смешанные единоборства. АСА. И. Букуев - К. Гаджиев. Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:55 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
01:25 Биатлон. Чемпионат России. Суперперсьют. Женщины
02:10 Биатлон. Чемпионат России. Суперперсьют. Мужчины
02:55 Новости
03:00 Смешанные единоборства. UFC. Н. Крылов - Р. Спэнн. Прямой эфир
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Минтранс
10:00 Самая полезная программа
11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
12:30 Новости
13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
14:30 СОВБЕЗ
15:30 Документальный спецпроект. Самое бесполезное оружие НАТО
16:30 Новости
17:00 Засекреченные списки. Почему Польша хочет войны?
18:00 Джентльмены
20:00 Гнев человеческий
22:30 Шальная карта
00:00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. Ф. Мейвезер - А. Чалмерс. Прямой эфир
01:30 Адреналин: Высокое напряжение
03:00 Ограбление на Бейкер-Стрит
Звезда
04:30 Беспокойное хозяйство
06:10 Кортик
08:00 Новости дня
08:15 Морской бой
09:30 Над Тиссой
11:15 Не факт!
11:45 Легенды музыки. Песни к 23 февраля
12:10 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным
13:00 Новости дня
13:15 Время героев
13:35 Война миров. «Битва танков. Операция «Цитадель«
14:20 Кремль-9. Дача Сталина. Секретный объект № 1
15:10 Власик. Тень Сталина. 8-я - 14-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Власик. Тень Сталина. 8-я - 14-я серии
22:10 Тихая застава
00:00 Перед рассветом
01:35 Внимание! Всем постам...
02:55 Над Тиссой
04:15 Мария Закревская. Драматургия высшего шпионажа
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 «Рикки Тикки Тави». «Три толстяка»
07:35 Суворов
09:20 Мы - грамотеи!
10:05 Земля людей. Энцы. Разговор с огнем
10:35 Эскадрон гусар летучих
13:15 Страна птиц. Закон журавля
13:55 Международный фестиваль «Цирк будущего»
15:15 Рассказы из русской истории
16:05 Отцы и дети. Александр Мессерер
16:40 Храм
17:35 Московский международный Дом музыки - 20 лет. Юбилейный концерт
19:20 По следам сирийских мудрецов. Босра. Чёрная жемчужина Востока
20:00 Янковский
21:15 Влюблен по собственному желанию
22:40 Роман в камне. Посёлок Юрино. Марий Эл. Шереметевский замок
23:10 Жюль и Джим
01:00 Маркус Миллер на фестивале Джаз во Вьенне
01:55 Страна птиц. Закон журавля
02:35 «Путешествие муравья». «Фатум»
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Пятница News. 33-я серия
05:25 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 12-я серия
05:30 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 13-я серия
05:40 Пятница News. 32-я серия
06:00 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 14-я - 16-я серии
06:25 Простоквашино. Сезон 1. 44-я - 52-я серии
07:25 Простоквашино. Сезон 1. 1-я - 8-я серии
08:30 Вокруг света за 80 дней
10:00 Тревел-баттл. Сезон 1. 2-я серия - «Чиангмай. Таиланд»
11:10 Четыре свадьбы. Сезон 4. 51-я серия - «Богемный фуршет VS Свадьба пограничников»
13:00 Четыре Свадьбы. Сезон 1. 16-я серия
14:30 Четыре Свадьбы. Сезон 1. 14-я серия - «Классическая свадьба за 0 рублей в Москве»
16:00 Четыре Свадьбы. Сезон 1. 3-я серия
17:30 Четыре Свадьбы. Сезон 1. 10-я серия - «Свадьба за 250 тысяч VS Свадьба за 600 тысяч рублей»
19:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 47-я серия - «Свадьба в морском стиле VS Свадьба в стриптиз-клубе»
20:50 Четыре Свадьбы. Сезон 3. 24-я серия - «Лунная эко-свадьба VS Свадьба с адыгейскими мотивами»
22:20 Четыре Свадьбы. Сезон 1. 1-я серия - «Свадьба за 1,5 млн VS свадьба за 350 тысяч»
00:00 Я не шучу. Сезон 1. 4-я - 6-я серии
01:30 Пятница News. 33-я серия
02:00 На ножах. Отели. Сезон 1. 4-я серия - «Анапа. Сказка»
03:00 На ножах. Отели. Сезон 1. 3-я серия - «Домодедово. Парк отель»
03:50 Пятница News. 32-я серия
04:15 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 36-я - 41-я серии
МИР
05:00 Мультфильмы
08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым
09:05 Слабое звено
10:00 Погода в мире
10:10 Неуловимые мстители
11:35 Новые приключения неуловимых
13:05 Корона Российской империи, или Снова неуловимые
15:40 Гетеры майора Соколова. 1-я серия
16:00 Новости
16:15 Гетеры майора Соколова. 1-я - 3-я серии
18:30 Новости
18:45 Гетеры майора Соколова. 3-я - 8-я серии
23:55 Где находится нофелет?
01:10 Моя любовь
02:25 Наше кино. История большой любви
02:50 Мультфильмы
Время начала передач - московское.