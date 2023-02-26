Программа передач, ТВ программа на 26 февраля 2023



Программа передач телеканалов России на воскресенье 26 февраля 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 26.02.2023



1 канал



04:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа

05:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Комп или консоль

06:00 Новости

06:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории

06:55 Играй, гармонь любимая!

07:40 Часовой

08:10 Здоровье

09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея

09:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым

10:00 Новости

10:15 Жизнь других

11:10 «Повара на колесах»

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

14:05 «Необыкновенное чудо». К юбилею Ирины Купченко

15:00 Одинокая женщина желает познакомиться

16:50 «Закат американской империи». «Европа»

18:00 Вечерние новости

19:00 «Три аккорда». Новый сезон

21:00 Время

22:35 «Контейнер». 6-я серия

23:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Кот Шрёдингера

00:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика

00:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Гори огнем

01:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные

02:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Футбол и хоккей

02:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают

03:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории

04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры

04:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать



Россия 1



04:30 Дела семейные

06:10 Ты мой свет

08:00 Местное время. Воскресенье

08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым. А. Максимов

09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:40 Большие перемены

12:45 В чужом краю. 9-я - 12-я серии

17:00 Вести

18:00 Песни от всей души

20:00 Вести недели

22:00 Москва. Кремль. Путин

22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым

01:30 Виндзорское досье

02:15 Ты мой свет



ТВЦ



04:45 Чудны дела твои, Господи! 4-я серия

05:40 Большое кино. Петровка, 38

06:10 Жених из Майами

07:30 Иван Бровкин на целине

09:10 Не послать ли нам... гонца?

11:05 Берегись автомобиля

12:55 Назад в СССР. Руссо туристо

13:40 «Кабачок« эпохи застоя»

14:30 События

14:45 «Смешите меня семеро». Юмористический концерт

15:50 Маша

17:40 «Отель «Феникс». 1-я - 4-я серии

21:15 «Отель «Феникс»-2«. 1-я - 4-я серии

00:25 События

00:40 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

00:50 Выйти замуж за генерала. 1-я серия

01:45 Выйти замуж за генерала. 2-я серия

02:45 Хроника гнусных времен. 1-я - 4-я серии



НТВ



04:55 Капитан Голливуд

06:35 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

08:00 Сегодня

08:20 У нас выигрывают!

10:00 Сегодня

10:20 Первая передача

11:00 Чудо техники

11:55 Дачный ответ

13:00 НашПотребНадзор

14:05 Однажды...

15:00 Своя игра

16:00 Сегодня

16:20 Человек в праве с Андреем Куницыным

17:00 Следствие вели...

18:00 Новые русские сенсации

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой

20:20 «Маска». Новый сезон

23:30 Звезды сошлись

01:20 А.Л.Ж.И.Р. 5-я - 8-я серии

04:30 Их нравы

04:55 Москва. Три вокзала 8. Побег с того света



5 канал



05:00 Опера. Хроники убойного отдела. «Почерк убийцы», 1-я часть

05:45 Опера. Хроники убойного отдела. «Почерк убийцы», 2-я часть

06:30 Опера. Хроники убойного отдела. Последний роман королевы

07:20 Белый человек. 1-я - 4-я серии

11:10 Практикант. 1-я - 4-я серии

15:15 Барсы. 1-я - 4-я серии

19:10 След. Я знаю, что вы сделали

20:00 След. Внук на заказ

20:45 След. Доспехи мары

21:40 След. Быть или не быть

22:25 След. Особенности национального автосервиса

23:10 След. Мужчина на миллион

00:05 След. Библиотечное дело

00:45 Шугалей-3

02:30 Ржев

04:15 Джульбарс. 1-я серия



Домашний



02:05 Редкая группа крови. 1-я - 4-я серии

05:25 6 кадров

06:10 Привидение

06:30 Привидение

08:25 Мужчина в моей голове

10:45 С днём рождения, Вика! 1-я - 4-я серии

14:45 Жену вызывали? 1-я - 4-я серии

18:45 Твой Dомашний доктор

19:00 Ветреный. 168-я - 171-я серии

22:15 Беги, не оглядывайся! 1-я - 4-я серии

01:55 Редкая группа крови. 5-я - 8-я серии



ТНТ



05:00 Открытый микрофон. Сезон 5. 107-я серия

05:50 Открытый микрофон. Сезон 5. 108-я серия

06:30 Однажды в России. Спецдайджест. 78-я серия

07:00 Снежная королева

08:30 Снежная Королева-2: Перезаморозка

10:00 Снежная королева-3. Огонь и лёд

11:40 Финник

13:30 Том и Джерри: Мотор

15:30 Чудо-женщина: 1984

18:35 Ведьмы

20:35 Анна

23:00 Где логика? Сезон 8. 234-я серия

00:00 Конфетка. 5-я серия

01:50 Антураж

03:25 Импровизация. Дайджест. Сезон 7. 219-я серия

04:10 Comedy Баттл. 22-я серия - «Финал»



СТС



04:30 6 кадров

05:15 Попался, который кусался

05:25 Петух и краски

05:40 Как козлик землю держал

05:50 Ералаш. Сезон 1. 175-я - 177-я серии

06:05 Фиксики

06:10 Фиксики

06:20 Фиксики. Цыпленок

06:25 Мультфильмы

06:35 Мультфильмы

06:45 Три кота

06:50 Три кота. Кот без забот

06:55 Три кота. Проснуться вовремя

07:00 Три кота. Таинственный тортоежка

07:10 Три кота

07:15 Три кота. Компот-исследователь

07:20 Три кота. Коллекция

07:25 Три кота. Праздник моря

07:30 Царевны. Страж удачи

07:40 Царевны. Сапоги-скороходы

07:50 Царевны. Выходной

07:55 Уральские пельмени. #любовьзла

08:20 Уральские пельмени. Джентльмены без сдачи

09:00 Рогов в деле. Сезон 2. 2-я серия

10:00 Монстры на каникулах

11:45 Монстры на каникулах-2

13:25 Монстры на каникулах-3. Море зовёт

15:20 Мальчик-дельфин

17:05 Лука

19:00 Камуфляж и шпионаж

21:00 Падение Луны

23:35 Прибытие

01:50 Молодёжка

04:50 6 кадров



Матч ТВ



03:00 Смешанные единоборства. UFC. Н. Крылов - Р. Спэнн. Прямой эфир

06:00 Человек из футбола

06:30 Футбол. Журнал Лиги чемпионов

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

09:35 Новости

09:40 Биатлон. Чемпионат России. Масс-старт. Женщины. Прямой эфир

10:45 Биатлон с Дмитрием Губерниевым

11:50 Биатлон. Чемпионат России. Масс-старт. Мужчины. Прямой эфир

13:10 Лыжные гонки. «Чемпионские высоты». Командный спринт. Прямой эфир

14:25 Футбол. Кубок России. 1/4 финала. «Уфа» - «Ахмат» (Грозный). Прямой эфир

16:30 Все на Матч!

16:55 Мини-футбол. Кубок России. Финал 4-х. Прямой эфир

18:55 Новости

19:00 Все на Матч!

19:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Унион». Прямой эфир

21:30 Новости

21:35 Все на Матч!

22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - «Аталанта». Прямой эфир

00:45 Все на Матч!

01:25 Гандбол. SEHA-Газпром лига. 1/4 финала. «Машека» (Белоруссия)- «Чеховские медведи» (Россия)

02:55 Новости

03:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейпциг» - «Айнтрахт» (Франкфурт)



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Самая народная программа

09:30 Знаете ли вы, что?

10:30 Наука и техника

11:30 Неизвестная история

12:30 Новости

13:00 Стукач

15:00 Хаос

17:05 Механик

18:50 Механик: Воскрешение

20:50 Паркер

23:00 Итоговая программа с Петром Марченко

23:55 Самые шокирующие гипотезы



Звезда



04:15 Мария Закревская. Драматургия высшего шпионажа

05:05 Москва - фронту

05:25 Голубая стрела

07:05 Тихая застава

09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым

09:25 Служу России

09:55 Военная приемка

10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №131

11:30 Код доступа

12:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Николай Сутягин

13:05 Специальный репортаж

13:55 Викинг 2. 1-я - 4-я серии

18:00 «Главное» с Ольгой Беловой

19:40 Легенды советского сыска. Годы войны

23:00 Фетисов

23:45 Вечная Отечественная

02:25 Кортик

03:50 По следам Ивана Сусанина

04:35 Не хлебом единым. 1-я - 3-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Мультфильмы. «Приключения домовёнка». «Дом для Кузьки». «Сказка для Наташи». «Возвращение домовёнка»

07:35 Кутузов

09:20 Тайны старого чердака. Эпоха

09:55 Диалоги о животных. 4-я серия - «Ташкентский зоопарк»

10:35 Свой среди чужих, чужой среди своих

12:10 «Свой среди чужих, чужой среди своих». По всем законам нашего тяжелого времени»

12:50 Забытое ремесло. Фонарщик

13:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Александр Володин

13:35 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Алексей Толстой. «Золотой ключик, или Приключения Буратино»

14:15 Приключения Буратино

16:30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком. Инновации в судостроении

17:15 Пешком... Музей-заповедник «Коломенское»

17:45 «Нам некуда бежать друг от друга...». Вспоминая Бэллу Куркову»

19:20 По следам сирийских мудрецов. Дамаск. Вечный город

20:00 Неисправимый лгун

21:20 XVI Зимний международный фестиваль искусств. Гала-концерт закрытия фестиваля. Трансляция из Зимнего театра Сочи

23:25 Городской ковбой

01:35 Диалоги о животных. 4-я серия - «Ташкентский зоопарк»

02:15 «Пер Гюнт». «Загадка Сфинкса»

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 46-я - 48-я серии

05:20 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 4-я серия

05:25 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 8-я серия

05:30 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 18-я серия

05:40 Пятница News. 33-я серия

06:05 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 19-я серия

06:10 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 17-я серия

06:15 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 20-я серия

06:25 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 18-я серия

06:30 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 21-я серия

06:35 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 2-я серия

06:45 Простоквашино. Сезон 1. 7-я - 23-я серии

09:00 Доспехи бога

10:50 Доспехи Бога-3: Миссия «Зодиак«

13:10 Доспехи Бога: в поисках сокровищ

15:10 Час пик-3

17:00 Кто я?

19:20 На ножах. Сезон 8. 6-я серия - «Долгопрудный. Дюшес»

20:50 На ножах. Сезон 4. 10-я серия - «Казань. Наше место»

21:50 На ножах. Сезон 1. 20-я серия - «Королев. Вельвет»

22:50 На ножах. Сезон 3. 20-я серия - «Санкт-Петербург. Миледи»

00:00 Отчаянный

01:50 Пятница News. 32-я серия

02:20 Сотня. Сезон 4. 8-я серия

03:00 Сотня. Сезон 4. 9-я серия

03:40 Сотня. Сезон 4. 11-я серия

04:10 Пятница News. 33-я серия

04:40 Простоквашино. Сезон 1. 24-я - 26-я серии



МИР



05:00 Мультфильмы

06:30 Ход конем

07:55 Ты - мне, я - тебе

09:30 ФазендаЛайф

10:00 Новости

10:10 Сын отца народов. 1-я - 6-я серии

16:00 Новости

16:15 Сын отца народов. 7-я - 12-я серии

22:20 Смерть шпионам! 1-я - 8-я серии



Время начала передач - московское.



















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