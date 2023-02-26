Программа передач, ТВ программа на 26 февраля 2023

Программа передач телеканалов России на воскресенье 26 февраля 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 26.02.2023
1 канал
04:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Произвольная программа
05:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Комп или консоль
06:00 Новости
06:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории
06:55 Играй, гармонь любимая!
07:40 Часовой
08:10 Здоровье
09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея
09:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым
10:00 Новости
10:15 Жизнь других
11:10 «Повара на колесах»
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
14:05 «Необыкновенное чудо». К юбилею Ирины Купченко
15:00 Одинокая женщина желает познакомиться
16:50 «Закат американской империи». «Европа»
18:00 Вечерние новости
19:00 «Три аккорда». Новый сезон
21:00 Время
22:35 «Контейнер». 6-я серия
23:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. Кот Шрёдингера
00:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика
00:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Гори огнем
01:30 ПОДКАСТ.ЛАБ. АстроУмные
02:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Футбол и хоккей
02:50 ПОДКАСТ.ЛАБ. Пусть не говорят, пусть читают
03:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории
04:00 ПОДКАСТ.ЛАБ. Триггеры
04:40 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать
Россия 1
04:30 Дела семейные
06:10 Ты мой свет
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым. А. Максимов
09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:40 Большие перемены
12:45 В чужом краю. 9-я - 12-я серии
17:00 Вести
18:00 Песни от всей души
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
01:30 Виндзорское досье
02:15 Ты мой свет
ТВЦ
04:45 Чудны дела твои, Господи! 4-я серия
05:40 Большое кино. Петровка, 38
06:10 Жених из Майами
07:30 Иван Бровкин на целине
09:10 Не послать ли нам... гонца?
11:05 Берегись автомобиля
12:55 Назад в СССР. Руссо туристо
13:40 «Кабачок« эпохи застоя»
14:30 События
14:45 «Смешите меня семеро». Юмористический концерт
15:50 Маша
17:40 «Отель «Феникс». 1-я - 4-я серии
21:15 «Отель «Феникс»-2«. 1-я - 4-я серии
00:25 События
00:40 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
00:50 Выйти замуж за генерала. 1-я серия
01:45 Выйти замуж за генерала. 2-я серия
02:45 Хроника гнусных времен. 1-я - 4-я серии
НТВ
04:55 Капитан Голливуд
06:35 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
08:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают!
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача
11:00 Чудо техники
11:55 Дачный ответ
13:00 НашПотребНадзор
14:05 Однажды...
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Человек в праве с Андреем Куницыным
17:00 Следствие вели...
18:00 Новые русские сенсации
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20:20 «Маска». Новый сезон
23:30 Звезды сошлись
01:20 А.Л.Ж.И.Р. 5-я - 8-я серии
04:30 Их нравы
04:55 Москва. Три вокзала 8. Побег с того света
5 канал
05:00 Опера. Хроники убойного отдела. «Почерк убийцы», 1-я часть
05:45 Опера. Хроники убойного отдела. «Почерк убийцы», 2-я часть
06:30 Опера. Хроники убойного отдела. Последний роман королевы
07:20 Белый человек. 1-я - 4-я серии
11:10 Практикант. 1-я - 4-я серии
15:15 Барсы. 1-я - 4-я серии
19:10 След. Я знаю, что вы сделали
20:00 След. Внук на заказ
20:45 След. Доспехи мары
21:40 След. Быть или не быть
22:25 След. Особенности национального автосервиса
23:10 След. Мужчина на миллион
00:05 След. Библиотечное дело
00:45 Шугалей-3
02:30 Ржев
04:15 Джульбарс. 1-я серия
Домашний
02:05 Редкая группа крови. 1-я - 4-я серии
05:25 6 кадров
06:10 Привидение
06:30 Привидение
08:25 Мужчина в моей голове
10:45 С днём рождения, Вика! 1-я - 4-я серии
14:45 Жену вызывали? 1-я - 4-я серии
18:45 Твой Dомашний доктор
19:00 Ветреный. 168-я - 171-я серии
22:15 Беги, не оглядывайся! 1-я - 4-я серии
01:55 Редкая группа крови. 5-я - 8-я серии
ТНТ
05:00 Открытый микрофон. Сезон 5. 107-я серия
05:50 Открытый микрофон. Сезон 5. 108-я серия
06:30 Однажды в России. Спецдайджест. 78-я серия
07:00 Снежная королева
08:30 Снежная Королева-2: Перезаморозка
10:00 Снежная королева-3. Огонь и лёд
11:40 Финник
13:30 Том и Джерри: Мотор
15:30 Чудо-женщина: 1984
18:35 Ведьмы
20:35 Анна
23:00 Где логика? Сезон 8. 234-я серия
00:00 Конфетка. 5-я серия
01:50 Антураж
03:25 Импровизация. Дайджест. Сезон 7. 219-я серия
04:10 Comedy Баттл. 22-я серия - «Финал»
СТС
04:30 6 кадров
05:15 Попался, который кусался
05:25 Петух и краски
05:40 Как козлик землю держал
05:50 Ералаш. Сезон 1. 175-я - 177-я серии
06:05 Фиксики
06:10 Фиксики
06:20 Фиксики. Цыпленок
06:25 Мультфильмы
06:35 Мультфильмы
06:45 Три кота
06:50 Три кота. Кот без забот
06:55 Три кота. Проснуться вовремя
07:00 Три кота. Таинственный тортоежка
07:10 Три кота
07:15 Три кота. Компот-исследователь
07:20 Три кота. Коллекция
07:25 Три кота. Праздник моря
07:30 Царевны. Страж удачи
07:40 Царевны. Сапоги-скороходы
07:50 Царевны. Выходной
07:55 Уральские пельмени. #любовьзла
08:20 Уральские пельмени. Джентльмены без сдачи
09:00 Рогов в деле. Сезон 2. 2-я серия
10:00 Монстры на каникулах
11:45 Монстры на каникулах-2
13:25 Монстры на каникулах-3. Море зовёт
15:20 Мальчик-дельфин
17:05 Лука
19:00 Камуфляж и шпионаж
21:00 Падение Луны
23:35 Прибытие
01:50 Молодёжка
04:50 6 кадров
Матч ТВ
03:00 Смешанные единоборства. UFC. Н. Крылов - Р. Спэнн. Прямой эфир
06:00 Человек из футбола
06:30 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
09:35 Новости
09:40 Биатлон. Чемпионат России. Масс-старт. Женщины. Прямой эфир
10:45 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
11:50 Биатлон. Чемпионат России. Масс-старт. Мужчины. Прямой эфир
13:10 Лыжные гонки. «Чемпионские высоты». Командный спринт. Прямой эфир
14:25 Футбол. Кубок России. 1/4 финала. «Уфа» - «Ахмат» (Грозный). Прямой эфир
16:30 Все на Матч!
16:55 Мини-футбол. Кубок России. Финал 4-х. Прямой эфир
18:55 Новости
19:00 Все на Матч!
19:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Унион». Прямой эфир
21:30 Новости
21:35 Все на Матч!
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - «Аталанта». Прямой эфир
00:45 Все на Матч!
01:25 Гандбол. SEHA-Газпром лига. 1/4 финала. «Машека» (Белоруссия)- «Чеховские медведи» (Россия)
02:55 Новости
03:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейпциг» - «Айнтрахт» (Франкфурт)
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Самая народная программа
09:30 Знаете ли вы, что?
10:30 Наука и техника
11:30 Неизвестная история
12:30 Новости
13:00 Стукач
15:00 Хаос
17:05 Механик
18:50 Механик: Воскрешение
20:50 Паркер
23:00 Итоговая программа с Петром Марченко
23:55 Самые шокирующие гипотезы
Звезда
04:15 Мария Закревская. Драматургия высшего шпионажа
05:05 Москва - фронту
05:25 Голубая стрела
07:05 Тихая застава
09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым
09:25 Служу России
09:55 Военная приемка
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №131
11:30 Код доступа
12:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Николай Сутягин
13:05 Специальный репортаж
13:55 Викинг 2. 1-я - 4-я серии
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой
19:40 Легенды советского сыска. Годы войны
23:00 Фетисов
23:45 Вечная Отечественная
02:25 Кортик
03:50 По следам Ивана Сусанина
04:35 Не хлебом единым. 1-я - 3-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Мультфильмы. «Приключения домовёнка». «Дом для Кузьки». «Сказка для Наташи». «Возвращение домовёнка»
07:35 Кутузов
09:20 Тайны старого чердака. Эпоха
09:55 Диалоги о животных. 4-я серия - «Ташкентский зоопарк»
10:35 Свой среди чужих, чужой среди своих
12:10 «Свой среди чужих, чужой среди своих». По всем законам нашего тяжелого времени»
12:50 Забытое ремесло. Фонарщик
13:05 Невский ковчег. Теория невозможного. Александр Володин
13:35 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Алексей Толстой. «Золотой ключик, или Приключения Буратино»
14:15 Приключения Буратино
16:30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком. Инновации в судостроении
17:15 Пешком... Музей-заповедник «Коломенское»
17:45 «Нам некуда бежать друг от друга...». Вспоминая Бэллу Куркову»
19:20 По следам сирийских мудрецов. Дамаск. Вечный город
20:00 Неисправимый лгун
21:20 XVI Зимний международный фестиваль искусств. Гала-концерт закрытия фестиваля. Трансляция из Зимнего театра Сочи
23:25 Городской ковбой
01:35 Диалоги о животных. 4-я серия - «Ташкентский зоопарк»
02:15 «Пер Гюнт». «Загадка Сфинкса»
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 46-я - 48-я серии
05:20 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 4-я серия
05:25 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 8-я серия
05:30 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 18-я серия
05:40 Пятница News. 33-я серия
06:05 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 19-я серия
06:10 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 17-я серия
06:15 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 20-я серия
06:25 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 18-я серия
06:30 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 21-я серия
06:35 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 2-я серия
06:45 Простоквашино. Сезон 1. 7-я - 23-я серии
09:00 Доспехи бога
10:50 Доспехи Бога-3: Миссия «Зодиак«
13:10 Доспехи Бога: в поисках сокровищ
15:10 Час пик-3
17:00 Кто я?
19:20 На ножах. Сезон 8. 6-я серия - «Долгопрудный. Дюшес»
20:50 На ножах. Сезон 4. 10-я серия - «Казань. Наше место»
21:50 На ножах. Сезон 1. 20-я серия - «Королев. Вельвет»
22:50 На ножах. Сезон 3. 20-я серия - «Санкт-Петербург. Миледи»
00:00 Отчаянный
01:50 Пятница News. 32-я серия
02:20 Сотня. Сезон 4. 8-я серия
03:00 Сотня. Сезон 4. 9-я серия
03:40 Сотня. Сезон 4. 11-я серия
04:10 Пятница News. 33-я серия
04:40 Простоквашино. Сезон 1. 24-я - 26-я серии
МИР
05:00 Мультфильмы
06:30 Ход конем
07:55 Ты - мне, я - тебе
09:30 ФазендаЛайф
10:00 Новости
10:10 Сын отца народов. 1-я - 6-я серии
16:00 Новости
16:15 Сын отца народов. 7-я - 12-я серии
22:20 Смерть шпионам! 1-я - 8-я серии
Время начала передач - московское.