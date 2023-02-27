Программа передач, ТВ программа на 27 февраля 2023



Программа передач телеканалов России на понедельник 27 февраля 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 27.02.2023



1 канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 Премьера. «Тест на беременность». Сезон 3. 1-я серия

22:40 Большая игра

23:40 Век СССР. 1-я серия - «Восток»

01:10 ПОДКАСТ.ЛАБ

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ



Телепрограмма на 28 февраля



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов. Тайный обряд потомков Чингисхана

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Лимитчицы. 1-я серия

22:20 Лимитчицы. 2-я серия

23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым

00:05 Новороссия

01:20 Вечер с Владимиром Соловьёвым

03:00 Каменская 5. Закон трех отрицаний



ТВЦ



04:45 Хроника гнусных времен. 4-я серия

05:35 Москва резиновая

06:00 Настроение

08:00 Александр Панкратов-Черный. Мужчина без комплексов

08:50 Когда-нибудь наступит завтра. 1-я серия

09:45 Когда-нибудь наступит завтра. 2-я серия

10:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

10:55 Городское собрание

11:30 События

11:50 Галка и Гамаюн. 1-я серия

12:45 Галка и Гамаюн. 2-я серия

13:45 Мой герой. Юлиан

14:30 События

14:50 Город новостей

15:10 Петровка, 38

15:25 Свои. Сезон 2. 62-я серия

16:20 Свои. Сезон 2. 49-я серия

17:10 Сразу после сотворения мира. 1-я серия

17:50 События

18:10 Сразу после сотворения мира. 2-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 Специальный репортаж. Не верь глазам своим

23:10 Знак качества. Запах и цвет продуктов

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Русский шансон. Фартовые песни

01:25 Позор ради славы

02:05 Ночная ликвидация

02:45 Галка и Гамаюн. 1-я серия

03:30 Галка и Гамаюн. 2-я серия

04:25 Закон и порядок

04:50 Михаил Ульянов. Горькая исповедь



НТВ



04:55 Москва. Три вокзала 8. Побег с того света

05:40 Москва. Три вокзала 8. Брат мой

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Дельта. Продолжение. «Дефиле», 1-я и 2-я серии. «Заочница», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Дельта. Продолжение. «Дефиле», 1-я и 2-я серии. «Заочница», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Аутсайдер. 1-я серия

21:00 Аутсайдер. 2-я серия

22:00 Невский. Тень архитектора. «Черная полоса». «Ликвидация»

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Невский. Тень архитектора. «Черная полоса». «Ликвидация»

00:40 А.Л.Ж.И.Р. 9-я - 11-я серии

03:20 Битва

04:55 Москва. Три вокзала 8. Электра из деревни Жилино



5 канал



05:00 Известия

05:25 Джульбарс. 1-я - 4-я серии

08:15 Алеша. 1-я серия

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:30 Алеша. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:30 Морские дьяволы-2. Ледовое побоище

14:25 Морские дьяволы-2. Чувствуй себя как дома

15:20 Морские дьяволы-2. Веские аргументы

16:20 Морские дьяволы-2. Точка возврата

17:15 Морские дьяволы-2. Маяк

17:30 Известия

18:00 Морские дьяволы-2. Маяк

18:45 Морские дьяволы-2. Спасение на водах

19:40 След. Греческая трагедия

20:35 След. Русалочка

21:25 След. Охота на большую медведицу

22:20 Великолепная пятёрка-5. Смертельный удар

23:10 Великолепная пятёрка-3. Добрые друзья

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Освобождение

01:20 След. Мирный

02:00 След. Клятва Герострата

02:40 След. Дважды жертва

03:15 Прокурорская проверка. Последняя прогулка

04:10 Прокурорская проверка. Мертвая вода



Домашний



01:55 Редкая группа крови. 5-я - 8-я серии

05:15 Настоящая Ванга. 9-я серия

06:05 6 кадров

06:30 По делам несовершеннолетних

08:25 Давай разведёмся!

09:30 Тест на отцовство

11:40 Понять. Простить. «Кандидат на папу». «Старые раны»

12:45 Порча. Страх ночи

13:20 Знахарка. Фигура умолчания

13:55 Верну любимого. Восстание Евы

14:30 Голоса ушедших душ. Сестрица

15:05 Второй брак. 1-я - 4-я серии

19:00 Блондинка и брюнетка. 1-я - 4-я серии

23:15 Порча. Страх ночи

23:50 Знахарка. Фигура умолчания

00:25 Верну любимого. Восстание Евы

01:00 Голоса ушедших душ. Сестрица

01:35 Долгий свет маяка. 1-я - 4-я серии

04:50 6 кадров



ТНТ



04:10 Comedy Баттл. 22-я серия - «Финал«

05:45 Открытый микрофон. Сезон 5. 109-я серия

06:50 Однажды в России. Спецдайджест. 5-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 8-я серия

07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 9-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 38-я серия

09:00 Ольга. 35-я - 40-я серии

12:00 Ольга. Сезон 3. 41-я - 48-я серии

16:00 СашаТаня. Сезон 4. 147-я - 154-я серии

20:00 Патриот. Сезон 3. 46-я серия

20:30 Патриот. Сезон 3. 47-я серия

21:00 Полицейский с Рублевки. Сезон 2. 9-я серия

22:00 Полицейский с Рублевки. Сезон 2. 10-я серия

23:00 Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел

00:55 Вампиры средней полосы. 4-я серия

01:55 Импровизация. Дайджест. Сезон 7. 220-я - 222-я серии

04:00 Comedy Баттл. 1-я серия

04:45 Comedy Баттл. 2-я серия



СТС



04:50 6 кадров

05:15 Мультфильмы

05:25 Мультфильмы

05:40 Лесная хроника

05:50 Ералаш. Сезон 1. 178-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 179-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 190-я - 187-я серии

07:00 Лунтик и его друзья

08:45 Девочка Миа и белый лев

10:50 Кухня. Сезон 3. 7-я - 14-я серии

15:00 Ивановы-Ивановы. Сезон 6. 6-я - 14-я серии

20:00 Суперниндзя. Сезон 1. 3-я серия

23:00 Я, Франкенштейн

00:45 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 18. 8-я серия

01:45 Молодёжка. Сезон 1. 22-я - 25-я серии

04:45 6 кадров. Сезон 1. 2-я серия



Матч ТВ



05:00 Сноубординг. Международные соревнования. Биг-эйр

06:00 Смешанные единоборства. One FC. Дж. Линекер - Ф. Андраде

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:20 Специальный репортаж

10:40 Спортивный дайджест

11:40 Еврофутбол. Обзор

12:35 Специальный репортаж

12:55 Новости

13:00 Есть тема!

14:20 Новости

14:25 Футбол. Кубок России. 1/4 финала. «Звезда» (Санкт-Петербург) - «Пари НН» (Нижний Новгород). Прямой эфир

16:30 Футбол. Кубок России. 1/4 финала. «Урал» (Екатеринбург) - «Ростов» (Ростов-на-Дону). Прямой эфир

19:00 Футбол. Кубок России. 1/4 финала. «Спартак» (Москва) - «Локомотив» (Москва). Прямой эфир

22:10 Все на Матч!

22:55 Новости

23:00 Церемония вручения наград «The Best fifa Football Awards-2022». Прямой эфир

00:45 Все на Матч!

01:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС (Казань) - «Зенит» (Санкт-Петербург)

03:25 Футбол. Журнал Лиги чемпионов

03:55 Новости

04:00 Еврофутбол. Обзор

04:50 Лыжный спорт. «Кубок чемпионов«. Фристайл. Акробатика



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна« с Игорем Прокопенко

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Гнев человеческий

22:15 Водить по-русски

23:00 Новости

23:30 Документальный спецпроект

00:30 Джентльмены

02:30 Самые шокирующие гипотезы

03:15 Тайны Чапман



Звезда



04:35 Не хлебом единым. 1-я - 3-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 След Сокола

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:35 Одессит. 1-я - 4-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Одессит. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:20 Специальный репортаж

18:55 Битва коалиций. Вторая мировая война. 1-я серия

19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. Роберт Ханссен - самый хитрый агент КГБ

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Ларец Марии Медичи

01:15 След Сокола

03:05 Ангелы с моря

03:50 Одессит. 1-я и 2-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Невский ковчег. Теория невозможного. Александр Володин

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Георгий Жжёнов

07:30 Новости культуры

07:35 Русский бал

08:30 Жизнь и судьба. Дмитрий Харатьян, народный артист России

08:50 Трест, который лопнул. 1-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. «Человек придумал песню. Авторский вечер поэта Леонида Дербенева». 1990

12:25 Исцеление храма

13:10 Линия жизни. Игорь Петренко

14:05 Забытое ремесло. Ткач и пряха

14:20 Острова. К 130-летию со дня рождения Всеволода Пудовкина

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. АРТ

15:20 Библейский сюжет. Борис Слуцкий. «Разговоры о Боге»

15:50 Мастера исполнительского искусства. Даниил Шафран

16:40 Спектакль «Фома Опискин»

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Правила жизни

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:45 Магическое стекло академика Дианова

21:25 Сати. Нескучная классика... С лауреатами Первого международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава

22:10 Сёгун. 1-я серия

23:45 Новости культуры

00:05 ХX век. «Человек придумал песню. Авторский вечер поэта Леонида Дербенева». 1990

01:15 Великие строения древности. Мон-Сен-Мишель

02:10 Мастера исполнительского искусства. Даниил Шафран

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 49-я серия

05:05 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 50-я серия

05:10 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 51-я серия

05:20 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 22-я - 24-я серии

05:40 Пятница News. 32-я серия

06:05 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 4-я серия

06:10 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 5-я серия

06:15 Простоквашино. Сезон 1. 20-я - 27-я серии

07:10 На ножах. Сезон 1. 8-я серия - «Санкт-Петербург. Старый Стокер»

08:20 На ножах. Сезон 6. 25-я серия - «Санкт-Петербург. Капитан»

09:20 Адская кухня. Сезон 5. 1-я серия

12:20 Битва шефов. Сезон 2. 7-я серия

14:30 Битва шефов. Сезон 2. 9-я серия

16:40 Битва шефов. Сезон 2. 11-я серия

19:00 Молодые ножи. Сезон 2. 5-я серия - «Именитые шефы»

20:20 Молодые ножи. Сезон 2. 4-я серия - «Классические советские блюда»

21:50 Молодые ножи. Сезон 2. 1-я серия - «Французская кухня»

23:20 Бэтмен

01:50 Пятница News. 34-я серия

02:10 Сотня. Сезон 4. 12-я серия

02:50 Сотня. Сезон 4. 13-я серия

03:30 Сотня. Сезон 4. 1-я серия

04:10 Сотня. Сезон 4. 2-я серия

04:45 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 4-я серия - «Везувий»

04:50 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 2-я серия - «Пирамиды Гизы»



МИР



05:00 Смерть шпионам! 8-я серия

05:20 Смерть шпионам. Скрытый враг. 1-я - 4-я серии

09:00 Смерть шпионам: Лисья нора. 1-я серия

10:00 Новости

10:10 Белорусский стандарт

10:20 Игра в кино

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:45 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Слабое звено

19:45 Игра в кино

21:45 Фальшивомонетчики. 1-я - 3-я серии

00:35 Наше кино. История большой любви

01:00 Дела судебные. Битва за будущее

01:45 Дела судебные. Новые истории

03:10 Смерть шпионам: Лисья нора. 1-я - 3-я серии



Телепрограмма на 28 февраля



Время начала передач - московское.



















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