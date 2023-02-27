Программа передач, ТВ программа на 27 февраля 2023

Программа передач телеканалов России на понедельник 27 февраля 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 27.02.2023
1 канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 Премьера. «Тест на беременность». Сезон 3. 1-я серия
22:40 Большая игра
23:40 Век СССР. 1-я серия - «Восток»
01:10 ПОДКАСТ.ЛАБ
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ
Телепрограмма на 28 февраля
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов. Тайный обряд потомков Чингисхана
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Лимитчицы. 1-я серия
22:20 Лимитчицы. 2-я серия
23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым
00:05 Новороссия
01:20 Вечер с Владимиром Соловьёвым
03:00 Каменская 5. Закон трех отрицаний
ТВЦ
04:45 Хроника гнусных времен. 4-я серия
05:35 Москва резиновая
06:00 Настроение
08:00 Александр Панкратов-Черный. Мужчина без комплексов
08:50 Когда-нибудь наступит завтра. 1-я серия
09:45 Когда-нибудь наступит завтра. 2-я серия
10:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
10:55 Городское собрание
11:30 События
11:50 Галка и Гамаюн. 1-я серия
12:45 Галка и Гамаюн. 2-я серия
13:45 Мой герой. Юлиан
14:30 События
14:50 Город новостей
15:10 Петровка, 38
15:25 Свои. Сезон 2. 62-я серия
16:20 Свои. Сезон 2. 49-я серия
17:10 Сразу после сотворения мира. 1-я серия
17:50 События
18:10 Сразу после сотворения мира. 2-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 Специальный репортаж. Не верь глазам своим
23:10 Знак качества. Запах и цвет продуктов
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Русский шансон. Фартовые песни
01:25 Позор ради славы
02:05 Ночная ликвидация
02:45 Галка и Гамаюн. 1-я серия
03:30 Галка и Гамаюн. 2-я серия
04:25 Закон и порядок
04:50 Михаил Ульянов. Горькая исповедь
НТВ
04:55 Москва. Три вокзала 8. Побег с того света
05:40 Москва. Три вокзала 8. Брат мой
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Дельта. Продолжение. «Дефиле», 1-я и 2-я серии. «Заочница», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Дельта. Продолжение. «Дефиле», 1-я и 2-я серии. «Заочница», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Аутсайдер. 1-я серия
21:00 Аутсайдер. 2-я серия
22:00 Невский. Тень архитектора. «Черная полоса». «Ликвидация»
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Невский. Тень архитектора. «Черная полоса». «Ликвидация»
00:40 А.Л.Ж.И.Р. 9-я - 11-я серии
03:20 Битва
04:55 Москва. Три вокзала 8. Электра из деревни Жилино
5 канал
05:00 Известия
05:25 Джульбарс. 1-я - 4-я серии
08:15 Алеша. 1-я серия
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:30 Алеша. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:30 Морские дьяволы-2. Ледовое побоище
14:25 Морские дьяволы-2. Чувствуй себя как дома
15:20 Морские дьяволы-2. Веские аргументы
16:20 Морские дьяволы-2. Точка возврата
17:15 Морские дьяволы-2. Маяк
17:30 Известия
18:00 Морские дьяволы-2. Маяк
18:45 Морские дьяволы-2. Спасение на водах
19:40 След. Греческая трагедия
20:35 След. Русалочка
21:25 След. Охота на большую медведицу
22:20 Великолепная пятёрка-5. Смертельный удар
23:10 Великолепная пятёрка-3. Добрые друзья
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Освобождение
01:20 След. Мирный
02:00 След. Клятва Герострата
02:40 След. Дважды жертва
03:15 Прокурорская проверка. Последняя прогулка
04:10 Прокурорская проверка. Мертвая вода
Домашний
01:55 Редкая группа крови. 5-я - 8-я серии
05:15 Настоящая Ванга. 9-я серия
06:05 6 кадров
06:30 По делам несовершеннолетних
08:25 Давай разведёмся!
09:30 Тест на отцовство
11:40 Понять. Простить. «Кандидат на папу». «Старые раны»
12:45 Порча. Страх ночи
13:20 Знахарка. Фигура умолчания
13:55 Верну любимого. Восстание Евы
14:30 Голоса ушедших душ. Сестрица
15:05 Второй брак. 1-я - 4-я серии
19:00 Блондинка и брюнетка. 1-я - 4-я серии
23:15 Порча. Страх ночи
23:50 Знахарка. Фигура умолчания
00:25 Верну любимого. Восстание Евы
01:00 Голоса ушедших душ. Сестрица
01:35 Долгий свет маяка. 1-я - 4-я серии
04:50 6 кадров
ТНТ
04:10 Comedy Баттл. 22-я серия - «Финал«
05:45 Открытый микрофон. Сезон 5. 109-я серия
06:50 Однажды в России. Спецдайджест. 5-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 8-я серия
07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 9-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 38-я серия
09:00 Ольга. 35-я - 40-я серии
12:00 Ольга. Сезон 3. 41-я - 48-я серии
16:00 СашаТаня. Сезон 4. 147-я - 154-я серии
20:00 Патриот. Сезон 3. 46-я серия
20:30 Патриот. Сезон 3. 47-я серия
21:00 Полицейский с Рублевки. Сезон 2. 9-я серия
22:00 Полицейский с Рублевки. Сезон 2. 10-я серия
23:00 Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел
00:55 Вампиры средней полосы. 4-я серия
01:55 Импровизация. Дайджест. Сезон 7. 220-я - 222-я серии
04:00 Comedy Баттл. 1-я серия
04:45 Comedy Баттл. 2-я серия
СТС
04:50 6 кадров
05:15 Мультфильмы
05:25 Мультфильмы
05:40 Лесная хроника
05:50 Ералаш. Сезон 1. 178-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 179-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 190-я - 187-я серии
07:00 Лунтик и его друзья
08:45 Девочка Миа и белый лев
10:50 Кухня. Сезон 3. 7-я - 14-я серии
15:00 Ивановы-Ивановы. Сезон 6. 6-я - 14-я серии
20:00 Суперниндзя. Сезон 1. 3-я серия
23:00 Я, Франкенштейн
00:45 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 18. 8-я серия
01:45 Молодёжка. Сезон 1. 22-я - 25-я серии
04:45 6 кадров. Сезон 1. 2-я серия
Матч ТВ
05:00 Сноубординг. Международные соревнования. Биг-эйр
06:00 Смешанные единоборства. One FC. Дж. Линекер - Ф. Андраде
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:20 Специальный репортаж
10:40 Спортивный дайджест
11:40 Еврофутбол. Обзор
12:35 Специальный репортаж
12:55 Новости
13:00 Есть тема!
14:20 Новости
14:25 Футбол. Кубок России. 1/4 финала. «Звезда» (Санкт-Петербург) - «Пари НН» (Нижний Новгород). Прямой эфир
16:30 Футбол. Кубок России. 1/4 финала. «Урал» (Екатеринбург) - «Ростов» (Ростов-на-Дону). Прямой эфир
19:00 Футбол. Кубок России. 1/4 финала. «Спартак» (Москва) - «Локомотив» (Москва). Прямой эфир
22:10 Все на Матч!
22:55 Новости
23:00 Церемония вручения наград «The Best fifa Football Awards-2022». Прямой эфир
00:45 Все на Матч!
01:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС (Казань) - «Зенит» (Санкт-Петербург)
03:25 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
03:55 Новости
04:00 Еврофутбол. Обзор
04:50 Лыжный спорт. «Кубок чемпионов«. Фристайл. Акробатика
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна« с Игорем Прокопенко
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Гнев человеческий
22:15 Водить по-русски
23:00 Новости
23:30 Документальный спецпроект
00:30 Джентльмены
02:30 Самые шокирующие гипотезы
03:15 Тайны Чапман
Звезда
04:35 Не хлебом единым. 1-я - 3-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 След Сокола
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:35 Одессит. 1-я - 4-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Одессит. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:20 Специальный репортаж
18:55 Битва коалиций. Вторая мировая война. 1-я серия
19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. Роберт Ханссен - самый хитрый агент КГБ
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Ларец Марии Медичи
01:15 След Сокола
03:05 Ангелы с моря
03:50 Одессит. 1-я и 2-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Невский ковчег. Теория невозможного. Александр Володин
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Георгий Жжёнов
07:30 Новости культуры
07:35 Русский бал
08:30 Жизнь и судьба. Дмитрий Харатьян, народный артист России
08:50 Трест, который лопнул. 1-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. «Человек придумал песню. Авторский вечер поэта Леонида Дербенева». 1990
12:25 Исцеление храма
13:10 Линия жизни. Игорь Петренко
14:05 Забытое ремесло. Ткач и пряха
14:20 Острова. К 130-летию со дня рождения Всеволода Пудовкина
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 Библейский сюжет. Борис Слуцкий. «Разговоры о Боге»
15:50 Мастера исполнительского искусства. Даниил Шафран
16:40 Спектакль «Фома Опискин»
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Магическое стекло академика Дианова
21:25 Сати. Нескучная классика... С лауреатами Первого международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава
22:10 Сёгун. 1-я серия
23:45 Новости культуры
00:05 ХX век. «Человек придумал песню. Авторский вечер поэта Леонида Дербенева». 1990
01:15 Великие строения древности. Мон-Сен-Мишель
02:10 Мастера исполнительского искусства. Даниил Шафран
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 49-я серия
05:05 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 50-я серия
05:10 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 51-я серия
05:20 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 22-я - 24-я серии
05:40 Пятница News. 32-я серия
06:05 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 4-я серия
06:10 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 5-я серия
06:15 Простоквашино. Сезон 1. 20-я - 27-я серии
07:10 На ножах. Сезон 1. 8-я серия - «Санкт-Петербург. Старый Стокер»
08:20 На ножах. Сезон 6. 25-я серия - «Санкт-Петербург. Капитан»
09:20 Адская кухня. Сезон 5. 1-я серия
12:20 Битва шефов. Сезон 2. 7-я серия
14:30 Битва шефов. Сезон 2. 9-я серия
16:40 Битва шефов. Сезон 2. 11-я серия
19:00 Молодые ножи. Сезон 2. 5-я серия - «Именитые шефы»
20:20 Молодые ножи. Сезон 2. 4-я серия - «Классические советские блюда»
21:50 Молодые ножи. Сезон 2. 1-я серия - «Французская кухня»
23:20 Бэтмен
01:50 Пятница News. 34-я серия
02:10 Сотня. Сезон 4. 12-я серия
02:50 Сотня. Сезон 4. 13-я серия
03:30 Сотня. Сезон 4. 1-я серия
04:10 Сотня. Сезон 4. 2-я серия
04:45 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 4-я серия - «Везувий»
04:50 Чудеса света с Антоном Зайцевым и Фрайди. Сезон 1. 2-я серия - «Пирамиды Гизы»
МИР
05:00 Смерть шпионам! 8-я серия
05:20 Смерть шпионам. Скрытый враг. 1-я - 4-я серии
09:00 Смерть шпионам: Лисья нора. 1-я серия
10:00 Новости
10:10 Белорусский стандарт
10:20 Игра в кино
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:45 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Слабое звено
19:45 Игра в кино
21:45 Фальшивомонетчики. 1-я - 3-я серии
00:35 Наше кино. История большой любви
01:00 Дела судебные. Битва за будущее
01:45 Дела судебные. Новые истории
03:10 Смерть шпионам: Лисья нора. 1-я - 3-я серии
Телепрограмма на 28 февраля
Время начала передач - московское.