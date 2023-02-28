Программа передач, ТВ программа на 28 февраля 2023



Программа передач телеканалов России на вторник 28 февраля 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 28.02.2023



1 канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 Премьера. «Тест на беременность». Сезон 3. 2-я серия

22:45 Большая игра

23:45 Век СССР. 2-я серия - «Север»

01:20 ПОДКАСТ.ЛАБ

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ



Телепрограмма на 1 марта



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Лимитчицы. 3-я серия

22:20 Лимитчицы. 4-я серия

23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 Каменская-6. «Вспомнить - нельзя», 1-я часть

02:55 Каменская-6. «Вспомнить - нельзя», 2-я часть

03:45 Личное дело. 52-я серия



ТВЦ



04:50 Михаил Ульянов. Горькая исповедь

05:25 Мой герой. Юлиан

06:00 Настроение

08:05 Доктор И... Продукты, влияющие на сперматогенез

08:35 Когда-нибудь наступит завтра. 3-я серия

09:30 Когда-нибудь наступит завтра. 4-я серия

10:30 Игорь Старыгин. Последняя дуэль

11:30 События

11:50 Галка и Гамаюн. 3-я серия

12:45 Галка и Гамаюн. 4-я серия

13:45 Мой герой. Любовь Константинова

14:30 События

14:50 Город новостей

15:10 Свои. Сезон 2. 40-я серия

16:00 Свои. Сезон 2. 35-я серия

16:55 Хроники московского быта. Припечатать кумира

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:20 Ждите неожиданного. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 Закон и порядок

23:10 Александр Иванов. Смертельная шутка

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Русский шансон. Выйти из тени

01:25 Прощание. Сергей Кузнецов

02:05 Брежнев, которого мы не знали. Фильм 1-й - «Бюллетень для Брежнева»

02:45 Галка и Гамаюн. 3-я серия

03:30 Галка и Гамаюн. 4-я серия

04:25 Петровка, 38

04:35 Владимир Пресняков. Я не ангел, я не бес



НТВ



04:55 Москва. Три вокзала 8. Электра из деревни Жилино

05:40 Москва. Три вокзала 8. Ночной охотник

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Дельта. Продолжение. «Дубровский», 1-я и 2-я серии. «Талисман», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Дельта. Продолжение. «Дубровский», 1-я и 2-я серии. «Талисман», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Аутсайдер. 3-я серия

21:00 Аутсайдер. 4-я серия

22:00 Невский. Тень архитектора. «Пришел, увидел, победил». «Ничья»

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Невский. Тень архитектора. «Пришел, увидел, победил». «Ничья»

00:40 Чужой. «Марсианин«, 1-я - 4-я серии

02:45 Чужой. «Кенгуру«, 1-я серия

04:55 Москва. Три вокзала 8. Горячие головы



5 канал



05:00 Известия

05:25 Джульбарс. 5-я - 8-я серии

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:30 Игра с огнем. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:30 Морские дьяволы-2. Крупная рыба

14:20 Морские дьяволы-2. Китайская ничья

15:20 Морские дьяволы-2. Опасный фарватер

16:20 Морские дьяволы-2. Тайна старого затона

17:15 Морские дьяволы-2. Конек-горбунок

17:30 Известия

18:00 Морские дьяволы-2. Конек-горбунок

18:45 Морские дьяволы-2. Южный ветер

19:45 След. Охота на единорога

20:35 След. Семеро по лавкам

21:25 След. Алиса сегодня не вернется

22:20 Великолепная пятёрка-5. Искусство любви до гроба

23:10 Великолепная пятёрка-3. Чёрный нал

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Утро начинается с трупа

01:20 След. Циркачи

02:05 След. Похищенная муза

02:40 След. Внук на заказ

03:15 Прокурорская проверка. Заложники детства

04:10 Прокурорская проверка. Моя ужасная школа



Домашний



04:50 6 кадров

05:05 Понять. Простить. «Кандидат на папу». «Старые раны»

05:55 По делам несовершеннолетних

07:45 Давай разведёмся!

08:50 Тест на отцовство

11:05 Понять. Простить. «Не зная броду». «Планы на будущее»

12:10 Порча. Сломанный компас

12:40 Знахарка. Тёща

13:15 Верну любимого. Бультерьер

13:50 Голоса ушедших душ. Выстрел в темноте

14:25 Скажи, подруга

14:40 Юрочка. 1-я - 4-я серии

19:00 Бедная родственница. 1-я - 4-я серии

23:15 Порча. Сломанный компас

23:45 Знахарка. Тёща

00:20 Верну любимого. Бультерьер

00:55 Голоса ушедших душ. Выстрел в темноте

01:25 В отражении тебя. 1-я - 4-я серии

04:40 6 кадров

04:50 Понять. Простить. «Не зная броду». «Планы на будущее»



ТНТ



04:45 Comedy Баттл. 2-я серия

05:30 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 5. 110-я серия

06:20 Однажды в России. Спецдайджест. 2-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 7-я серия

07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 13-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 23-я серия

08:30 Бьюти баттл. 1-я серия

09:00 Ольга. Сезон 3. 45-я - 58-я серии

16:00 СашаТаня. Сезон 4. 155-я - 162-я серии

20:00 Патриот. Сезон 3. 47-я серия

20:30 Патриот. Сезон 3. 48-я серия

21:00 Полицейский с Рублевки. Сезон 2. 11-я серия

22:00 Полицейский с Рублевки. Сезон 2. 12-я серия

23:00 Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел-2

00:45 Вампиры средней полосы. 5-я серия

01:45 Импровизация. Дайджест. Сезон 7. 223-я серия

02:20 Импровизация. Сезон 8. 226-я серия

03:20 Comedy Баттл. 3-я серия

04:05 Comedy Баттл. 4-я серия

04:50 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 5. 111-я серия



СТС



04:35 Молодёжка. Сезон 1. 24-я серия

05:20 Гуси-лебеди

05:40 Мультфильмы

05:50 Ералаш. Сезон 1. 198-я - 207-я серии

07:00 Лунтик и его друзья

07:30 Ивановы-Ивановы. Сезон 6. 13-я серия

08:05 Ивановы-Ивановы. Сезон 6. 14-я серия

08:35 Уральские пельмени. #всеоченьпросто

08:45 О чём говорят мужчины

10:50 Кухня. Сезон 3. 15-я - 20-я серии

14:00 Кухня. Сезон 4. 1-я серия

14:35 Кухня. Сезон 4. 2-я серия

15:05 Ивановы-Ивановы. Сезон 2. 11-я - 16-я серии

18:30 Ивановы-Ивановы. Сезон 6. 13-я - 15-я серии

20:00 Бамблби

22:20 Падение Луны

00:55 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком

01:55 Молодёжка. Сезон 1. 25-я - 28-я серии

04:55 6 кадров. Сезон 1. 1-я серия



Матч ТВ



04:50 Лыжный спорт. «Кубок чемпионов». Фристайл. Акробатика

06:00 Смешанные единоборства. UFC. Н. Крылов - Р. Спэнн

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:20 Специальный репортаж

10:40 Лыжные гонки. «Чемпионские высоты». Женщины. 10 км. Прямой эфир

12:35 Художественная гимнастика. Чемпионат России. Финалы в отдельных видах. Прямой эфир

14:00 Все на Матч!

14:25 Ты в бане!

14:55 Самбо. Чемпионат России. Прямой эфир

16:30 Все на Матч!

16:55 Церемония вручения наград «The Best fifa Football Awards-2022»

18:25 География спорта. Краснодар

18:55 Новости

19:00 Все на Матч!

19:25 Футбол. Кубок России. 1/4 финала. «Краснодар» - ЦСКА. Прямой эфир

21:30 Все на Матч!

22:35 Новости

22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Торино». Прямой эфир

00:45 Все на Матч!

01:25 Лыжные гонки. «Чемпионские высоты». Женщины. 10 км

03:05 Здоровый образ. Баскетбол

03:35 Специальный репортаж

03:55 Новости

04:00 Третий тайм

04:30 Гандбол. SEHA-Газпром лига. 1/4 финала. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Пермские медведи» (Пермь)



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

10:00 СОВБЕЗ

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Паркер

22:15 Водить по-русски

23:00 Новости

23:30 Знаете ли вы, что?

00:30 Механик

02:05 Самые шокирующие гипотезы

02:55 Тайны Чапман



Звезда



03:50 Одессит. 1-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Белые волки

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:45 Викинг 2. 1-я - 4-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Викинг 2. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:20 Специальный репортаж

18:55 Битва коалиций. Вторая мировая война. 2-я серия

19:40 Улика из прошлого

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Трактир на Пятницкой

01:15 Белые волки

02:55 Тамерлан. Архитектор степей

03:40 Москва - фронту

04:00 Внимание, говорит Москва! 1-я и 2-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Императорский дом Романовых. Фильм 1-й - «Родить императора»

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Ростислав Плятт

07:30 Новости культуры

07:35 Великие строения древности. Мон-Сен-Мишель

08:30 Жизнь и судьба. 1-я серия - «Александр Панкратов-Черный, народный артист РФ»

08:50 Трест, который лопнул. 2-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. «Тропой Арсеньева». Документальный фильм. 1984

12:30 Сёгун. 1-я серия

14:10 Academia. Юрий Волчок. «Архитектоника В.Г. Шухова». 80 лет со дня рождения Юрия Волчка

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. Книги

15:20 Эрмитаж. Охота пуще неволи

15:50 Мастера исполнительского искусства. Евгений Светланов

16:50 Спектакль «Эдит Пиаф»

18:35 Очарованный жизнью. Борис Иванов

19:20 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Правила жизни

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:45 Искусственный отбор

21:25 Белая студия. Сергей Юрский

22:10 Сёгун. 2-я серия

23:45 Новости культуры

00:05 ХX век. «Тропой Арсеньева». Документальный фильм. 1984

01:20 Великие строения древности. Мачу-Пикчу

02:15 Мастера исполнительского искусства. Эмиль Гилельс

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 52-я серия

05:05 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 1-я серия

05:10 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 2-я серия

05:20 Пятница News. 33-я серия

05:45 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 25-я серия

05:50 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 26-я серия

05:55 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 1-я серия

06:00 Пятница News. 33-я серия

06:30 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 2-я - 4-я серии

06:50 Простоквашино. Сезон 1. 27-я - 30-я серии

07:25 Простоквашино. Сезон 1. 1-я - 4-я серии

07:50 Гастротур. Сезон 1. 7-я серия - «Владивосток»

08:40 Король десертов. Сезон 1. 6-я серия - «Безе»

10:10 Адская кухня. Сезон 5. 2-я серия

13:10 Кондитер. Сезон 7. 7-я серия - «Япония. Владимир Маркони»

14:40 Молодые ножи. Сезон 1. 11-я серия - «Дмитрий Левицкий»

16:10 Молодые ножи. Сезон 2. 2-я серия - «Китайская кухня»

17:40 Молодые ножи. Сезон 2. 5-я серия - «Именитые шефы»

19:00 Кондитер. Сезон 7. 8-я серия - «Мексика«

20:40 Битва шефов. Сезон 2. 15-я серия

23:00 Бэтмен возвращается

01:30 Пятница News. 35-я серия

02:00 Инсайдеры. Сезон 1. 8-я серия - «Ставрополь»

02:40 Инсайдеры. Сезон 1. 9-я серия - «Уфа»

03:30 Инсайдеры. Сезон 1. 6-я серия - «Воронеж»

04:20 Пятница News. 34-я серия

04:45 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 7-я серия

04:50 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 8-я серия



МИР



05:00 Смерть шпионам: Лисья нора. 3-я и 4-я серии

06:25 Смерть шпионам. Ударная волна. 1-я - 4-я серии

10:00 Новости

10:10 Игра в кино

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:45 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Слабое звено

19:45 Игра в кино

21:45 Фальшивомонетчики. 4-я - 6-я серии

00:35 Наше кино. Неувядающие. К юбилею Б. Брондукова

01:00 Дела судебные. Битва за будущее

01:40 Дела судебные. Новые истории

03:05 Гетеры майора Соколова. 1-я - 3-я серии



Телепрограмма на 1 марта



Время начала передач - московское.



















Программа передач, ТВ программа на 27 февраля 2023 Программа передач, ТВ программа на 26 февраля 2023 Программа передач, ТВ программа на 25 февраля 2023 Программа передач, ТВ программа на 24 февраля 2023 СТС на 19 февраля, программа передач на весь день ТНТ на 19 февраля, программа передач на весь день ТВЦ на 19 февраля, программа передач на весь день



