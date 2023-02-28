Программа передач, ТВ программа на 28 февраля 2023

Программа передач телеканалов России на вторник 28 февраля 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 28.02.2023
1 канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 Премьера. «Тест на беременность». Сезон 3. 2-я серия
22:45 Большая игра
23:45 Век СССР. 2-я серия - «Север»
01:20 ПОДКАСТ.ЛАБ
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ
Телепрограмма на 1 марта
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Лимитчицы. 3-я серия
22:20 Лимитчицы. 4-я серия
23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 Каменская-6. «Вспомнить - нельзя», 1-я часть
02:55 Каменская-6. «Вспомнить - нельзя», 2-я часть
03:45 Личное дело. 52-я серия
ТВЦ
04:50 Михаил Ульянов. Горькая исповедь
05:25 Мой герой. Юлиан
06:00 Настроение
08:05 Доктор И... Продукты, влияющие на сперматогенез
08:35 Когда-нибудь наступит завтра. 3-я серия
09:30 Когда-нибудь наступит завтра. 4-я серия
10:30 Игорь Старыгин. Последняя дуэль
11:30 События
11:50 Галка и Гамаюн. 3-я серия
12:45 Галка и Гамаюн. 4-я серия
13:45 Мой герой. Любовь Константинова
14:30 События
14:50 Город новостей
15:10 Свои. Сезон 2. 40-я серия
16:00 Свои. Сезон 2. 35-я серия
16:55 Хроники московского быта. Припечатать кумира
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:20 Ждите неожиданного. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 Закон и порядок
23:10 Александр Иванов. Смертельная шутка
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Русский шансон. Выйти из тени
01:25 Прощание. Сергей Кузнецов
02:05 Брежнев, которого мы не знали. Фильм 1-й - «Бюллетень для Брежнева»
02:45 Галка и Гамаюн. 3-я серия
03:30 Галка и Гамаюн. 4-я серия
04:25 Петровка, 38
04:35 Владимир Пресняков. Я не ангел, я не бес
НТВ
04:55 Москва. Три вокзала 8. Электра из деревни Жилино
05:40 Москва. Три вокзала 8. Ночной охотник
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Дельта. Продолжение. «Дубровский», 1-я и 2-я серии. «Талисман», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Дельта. Продолжение. «Дубровский», 1-я и 2-я серии. «Талисман», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Аутсайдер. 3-я серия
21:00 Аутсайдер. 4-я серия
22:00 Невский. Тень архитектора. «Пришел, увидел, победил». «Ничья»
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Невский. Тень архитектора. «Пришел, увидел, победил». «Ничья»
00:40 Чужой. «Марсианин«, 1-я - 4-я серии
02:45 Чужой. «Кенгуру«, 1-я серия
04:55 Москва. Три вокзала 8. Горячие головы
5 канал
05:00 Известия
05:25 Джульбарс. 5-я - 8-я серии
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:30 Игра с огнем. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:30 Морские дьяволы-2. Крупная рыба
14:20 Морские дьяволы-2. Китайская ничья
15:20 Морские дьяволы-2. Опасный фарватер
16:20 Морские дьяволы-2. Тайна старого затона
17:15 Морские дьяволы-2. Конек-горбунок
17:30 Известия
18:00 Морские дьяволы-2. Конек-горбунок
18:45 Морские дьяволы-2. Южный ветер
19:45 След. Охота на единорога
20:35 След. Семеро по лавкам
21:25 След. Алиса сегодня не вернется
22:20 Великолепная пятёрка-5. Искусство любви до гроба
23:10 Великолепная пятёрка-3. Чёрный нал
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Утро начинается с трупа
01:20 След. Циркачи
02:05 След. Похищенная муза
02:40 След. Внук на заказ
03:15 Прокурорская проверка. Заложники детства
04:10 Прокурорская проверка. Моя ужасная школа
Домашний
04:50 6 кадров
05:05 Понять. Простить. «Кандидат на папу». «Старые раны»
05:55 По делам несовершеннолетних
07:45 Давай разведёмся!
08:50 Тест на отцовство
11:05 Понять. Простить. «Не зная броду». «Планы на будущее»
12:10 Порча. Сломанный компас
12:40 Знахарка. Тёща
13:15 Верну любимого. Бультерьер
13:50 Голоса ушедших душ. Выстрел в темноте
14:25 Скажи, подруга
14:40 Юрочка. 1-я - 4-я серии
19:00 Бедная родственница. 1-я - 4-я серии
23:15 Порча. Сломанный компас
23:45 Знахарка. Тёща
00:20 Верну любимого. Бультерьер
00:55 Голоса ушедших душ. Выстрел в темноте
01:25 В отражении тебя. 1-я - 4-я серии
04:40 6 кадров
04:50 Понять. Простить. «Не зная броду». «Планы на будущее»
ТНТ
04:45 Comedy Баттл. 2-я серия
05:30 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 5. 110-я серия
06:20 Однажды в России. Спецдайджест. 2-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 7-я серия
07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 13-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 23-я серия
08:30 Бьюти баттл. 1-я серия
09:00 Ольга. Сезон 3. 45-я - 58-я серии
16:00 СашаТаня. Сезон 4. 155-я - 162-я серии
20:00 Патриот. Сезон 3. 47-я серия
20:30 Патриот. Сезон 3. 48-я серия
21:00 Полицейский с Рублевки. Сезон 2. 11-я серия
22:00 Полицейский с Рублевки. Сезон 2. 12-я серия
23:00 Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел-2
00:45 Вампиры средней полосы. 5-я серия
01:45 Импровизация. Дайджест. Сезон 7. 223-я серия
02:20 Импровизация. Сезон 8. 226-я серия
03:20 Comedy Баттл. 3-я серия
04:05 Comedy Баттл. 4-я серия
04:50 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 5. 111-я серия
СТС
04:35 Молодёжка. Сезон 1. 24-я серия
05:20 Гуси-лебеди
05:40 Мультфильмы
05:50 Ералаш. Сезон 1. 198-я - 207-я серии
07:00 Лунтик и его друзья
07:30 Ивановы-Ивановы. Сезон 6. 13-я серия
08:05 Ивановы-Ивановы. Сезон 6. 14-я серия
08:35 Уральские пельмени. #всеоченьпросто
08:45 О чём говорят мужчины
10:50 Кухня. Сезон 3. 15-я - 20-я серии
14:00 Кухня. Сезон 4. 1-я серия
14:35 Кухня. Сезон 4. 2-я серия
15:05 Ивановы-Ивановы. Сезон 2. 11-я - 16-я серии
18:30 Ивановы-Ивановы. Сезон 6. 13-я - 15-я серии
20:00 Бамблби
22:20 Падение Луны
00:55 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком
01:55 Молодёжка. Сезон 1. 25-я - 28-я серии
04:55 6 кадров. Сезон 1. 1-я серия
Матч ТВ
04:50 Лыжный спорт. «Кубок чемпионов». Фристайл. Акробатика
06:00 Смешанные единоборства. UFC. Н. Крылов - Р. Спэнн
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:20 Специальный репортаж
10:40 Лыжные гонки. «Чемпионские высоты». Женщины. 10 км. Прямой эфир
12:35 Художественная гимнастика. Чемпионат России. Финалы в отдельных видах. Прямой эфир
14:00 Все на Матч!
14:25 Ты в бане!
14:55 Самбо. Чемпионат России. Прямой эфир
16:30 Все на Матч!
16:55 Церемония вручения наград «The Best fifa Football Awards-2022»
18:25 География спорта. Краснодар
18:55 Новости
19:00 Все на Матч!
19:25 Футбол. Кубок России. 1/4 финала. «Краснодар» - ЦСКА. Прямой эфир
21:30 Все на Матч!
22:35 Новости
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Торино». Прямой эфир
00:45 Все на Матч!
01:25 Лыжные гонки. «Чемпионские высоты». Женщины. 10 км
03:05 Здоровый образ. Баскетбол
03:35 Специальный репортаж
03:55 Новости
04:00 Третий тайм
04:30 Гандбол. SEHA-Газпром лига. 1/4 финала. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Пермские медведи» (Пермь)
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
10:00 СОВБЕЗ
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Паркер
22:15 Водить по-русски
23:00 Новости
23:30 Знаете ли вы, что?
00:30 Механик
02:05 Самые шокирующие гипотезы
02:55 Тайны Чапман
Звезда
03:50 Одессит. 1-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Белые волки
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:45 Викинг 2. 1-я - 4-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Викинг 2. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:20 Специальный репортаж
18:55 Битва коалиций. Вторая мировая война. 2-я серия
19:40 Улика из прошлого
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Трактир на Пятницкой
01:15 Белые волки
02:55 Тамерлан. Архитектор степей
03:40 Москва - фронту
04:00 Внимание, говорит Москва! 1-я и 2-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Императорский дом Романовых. Фильм 1-й - «Родить императора»
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Ростислав Плятт
07:30 Новости культуры
07:35 Великие строения древности. Мон-Сен-Мишель
08:30 Жизнь и судьба. 1-я серия - «Александр Панкратов-Черный, народный артист РФ»
08:50 Трест, который лопнул. 2-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. «Тропой Арсеньева». Документальный фильм. 1984
12:30 Сёгун. 1-я серия
14:10 Academia. Юрий Волчок. «Архитектоника В.Г. Шухова». 80 лет со дня рождения Юрия Волчка
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 Эрмитаж. Охота пуще неволи
15:50 Мастера исполнительского искусства. Евгений Светланов
16:50 Спектакль «Эдит Пиаф»
18:35 Очарованный жизнью. Борис Иванов
19:20 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Искусственный отбор
21:25 Белая студия. Сергей Юрский
22:10 Сёгун. 2-я серия
23:45 Новости культуры
00:05 ХX век. «Тропой Арсеньева». Документальный фильм. 1984
01:20 Великие строения древности. Мачу-Пикчу
02:15 Мастера исполнительского искусства. Эмиль Гилельс
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 52-я серия
05:05 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 1-я серия
05:10 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 2-я серия
05:20 Пятница News. 33-я серия
05:45 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 25-я серия
05:50 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 26-я серия
05:55 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 1-я серия
06:00 Пятница News. 33-я серия
06:30 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 2-я - 4-я серии
06:50 Простоквашино. Сезон 1. 27-я - 30-я серии
07:25 Простоквашино. Сезон 1. 1-я - 4-я серии
07:50 Гастротур. Сезон 1. 7-я серия - «Владивосток»
08:40 Король десертов. Сезон 1. 6-я серия - «Безе»
10:10 Адская кухня. Сезон 5. 2-я серия
13:10 Кондитер. Сезон 7. 7-я серия - «Япония. Владимир Маркони»
14:40 Молодые ножи. Сезон 1. 11-я серия - «Дмитрий Левицкий»
16:10 Молодые ножи. Сезон 2. 2-я серия - «Китайская кухня»
17:40 Молодые ножи. Сезон 2. 5-я серия - «Именитые шефы»
19:00 Кондитер. Сезон 7. 8-я серия - «Мексика«
20:40 Битва шефов. Сезон 2. 15-я серия
23:00 Бэтмен возвращается
01:30 Пятница News. 35-я серия
02:00 Инсайдеры. Сезон 1. 8-я серия - «Ставрополь»
02:40 Инсайдеры. Сезон 1. 9-я серия - «Уфа»
03:30 Инсайдеры. Сезон 1. 6-я серия - «Воронеж»
04:20 Пятница News. 34-я серия
04:45 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 7-я серия
04:50 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 8-я серия
МИР
05:00 Смерть шпионам: Лисья нора. 3-я и 4-я серии
06:25 Смерть шпионам. Ударная волна. 1-я - 4-я серии
10:00 Новости
10:10 Игра в кино
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:45 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Слабое звено
19:45 Игра в кино
21:45 Фальшивомонетчики. 4-я - 6-я серии
00:35 Наше кино. Неувядающие. К юбилею Б. Брондукова
01:00 Дела судебные. Битва за будущее
01:40 Дела судебные. Новые истории
03:05 Гетеры майора Соколова. 1-я - 3-я серии
Телепрограмма на 1 марта
Время начала передач - московское.