Программа передач, ТВ программа на 1 марта 2023



Программа передач телеканалов России на среду 1 марта 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 01.03.2023



1 канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 Премьера. «Тест на беременность». Сезон 3. 3-я серия

22:45 Большая игра

23:45 Век СССР. 3-я серия - «Юг»

01:35 ПОДКАСТ.ЛАБ

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Лимитчицы. 5-я серия

22:20 Лимитчицы. 6-я серия

23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 Каменская-6. «Простая комбинация», 1-я часть

02:55 Каменская-6. «Простая комбинация», 2-я часть

03:45 Личное дело. 53-я серия



ТВЦ



04:35 Владимир Пресняков. Я не ангел, я не бес...

05:25 Мой герой. Любовь Константинова

06:00 Настроение

08:05 Доктор И... Генетические тесты до зачатия

08:35 Когда-нибудь наступит завтра-2. 1-я серия

09:30 Когда-нибудь наступит завтра-2. 2-я серия

10:35 Екатерина Васильева. На что способна любовь

11:30 События

11:50 Галка и Гамаюн. 5-я серия

12:45 Галка и Гамаюн. 6-я серия

13:45 Мой герой. Татьяна Пушкина

14:30 События

14:50 Город новостей

15:10 Свои. Сезон 2. 64-я серия

16:05 Свои. Сезон 2. 47-я серия

16:55 Хроники московского быта. Страшная сказка

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:25 Селфи с судьбой. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 Хватит слухов! 77-я серия

23:10 Прощание. Валентина Легкоступова

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Список Фурцевой: чёрная метка

01:25 Знак качества. Намазки

02:05 Брежнев, которого мы не знали. Фильм 2-й - «Меня надо жалеть»

02:45 Галка и Гамаюн. 5-я серия

03:30 Галка и Гамаюн. 6-я серия

04:25 Петровка, 38

04:40 Екатерина Васильева. На что способна любовь



НТВ



04:55 Москва. Три вокзала 8. Горячие головы

05:40 Москва. Три вокзала 8. Ларёк

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Дельта. Продолжение. «Подстава», 1-я и 2-я серии. «Сутки», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Дельта. Продолжение. «Подстава», 1-я и 2-я серии. «Сутки», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Аутсайдер. 5-я серия

21:00 Аутсайдер. 6-я серия

22:00 Невский. Тень архитектора. «Последний бой». «Судный день»

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Невский. Тень архитектора. «Последний бой». «Судный день»

00:40 Чужой. «Кенгуру«, 2-я - 4-я серии

02:45 Чужой. «Даваз«, 1-я и 2-я серии

04:55 Москва. Три вокзала 8. Хороший день



5 канал



05:00 Известия

05:30 Игра с огнем. 1-я - 4-я серии

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:30 Аз воздам. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:30 Морские дьяволы-2. Морское чудовище

14:25 Морские дьяволы-2. Погружение в недра

15:25 Морские дьяволы-2. Похищение

16:20 Морские дьяволы-3. Варяг

17:20 Морские дьяволы-3. Опасные игрушки

17:30 Известия

18:00 Морские дьяволы-3. Опасные игрушки

18:55 Морские дьяволы-3. Испытание на прочность

19:45 След. Шок

20:40 След. И снова третье декабря

21:25 След. Фармак

22:20 Великолепная пятёрка-5. Гитара пятиструнная

23:10 Великолепная пятёрка-3. Просто прохожий

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Последняя электричка

01:15 След. Доспехи мары

01:55 След. Безнаказанность

02:35 След. Женщина, которая не пьет

03:10 Прокурорская проверка. Помогите люди добрые

04:05 Прокурорская проверка. Честное слово



Домашний



04:50 Понять. Простить. «Не зная броду». «Планы на будущее»

05:40 По делам несовершеннолетних

08:15 Давай разведёмся!

09:15 Тест на отцовство

11:20 Понять. Простить. «Не на той стороне». «Идеал»

12:20 Порча. Замороженная

12:50 Знахарка. С-спасибо

13:25 Верну любимого. Бумеранг

13:55 Голоса ушедших душ. Казённый дом

14:30 Твой Dомашний доктор

14:45 Блондинка и брюнетка. 1-я - 4-я серии

19:00 Вероника. 1-я - 4-я серии

23:00 Порча. Замороженная

23:35 Знахарка. С-спасибо

00:10 Верну любимого. Бумеранг

00:40 Голоса ушедших душ. Казённый дом

01:10 День расплаты. 1-я - 4-я серии

04:10 Понять. Простить. «Не на той стороне». «Идеал»



ТНТ



04:50 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 5. 111-я серия

05:40 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 5. 112-я серия

06:30 Однажды в России. Спецдайджест. 3-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 14-я серия

07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 15-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 25-я серия

09:00 Ольга. Сезон 3. 55-я - 68-я серии

16:00 СашаТаня. Сезон 5. 163-я - 170-я серии

20:00 Патриот. Сезон 3. 48-я серия

20:30 Патриот. Сезон 3. 49-я серия

21:00 Полицейский с Рублевки. Сезон 2. 13-я серия

22:00 Полицейский с Рублевки. Сезон 2. 14-я серия

23:00 Горько!

01:05 Вампиры средней полосы. 6-я серия

02:00 Импровизация. Сезон 8. 227-я серия

02:40 Импровизация. Сезон 8. 228-я серия

03:25 Comedy Баттл. 5-я серия

04:10 Comedy Баттл. 6-я серия



СТС



04:55 6 кадров. Сезон 1. 1-я серия

05:10 Незнайка учится

05:30 Мультфильмы

05:50 Ералаш. Сезон 1. 208-я - 217-я серии

07:00 Лунтик и его друзья

07:30 Ивановы-Ивановы. Сезон 6. 14-я и 15-я серии

08:35 Уральские пельмени. #часрасплаты

08:45 О чём ещё говорят мужчины

10:50 Кухня. Сезон 4. 3-я - 10-я серии

15:05 Ивановы-Ивановы. Сезон 2. 17-я - 20-я серии

17:20 Ивановы-Ивановы. Сезон 3. 1-я серия

17:55 Ивановы-Ивановы. Сезон 3. 2-я серия

18:30 Ивановы-Ивановы. Сезон 6. 14-я серия

19:30 Ивановы-Ивановы. Сезон 6. 16-я серия

20:00 Трансформеры: Последний рыцарь

23:05 Исход. Цари и боги

02:00 Молодёжка. Сезон 1. 29-я - 32-я серии



Матч ТВ



04:30 Гандбол. SEHA-Газпром лига. 1/4 финала. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Пермские медведи» (Пермь)

06:00 Голевая неделя

06:30 Наши иностранцы

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:20 Специальный репортаж

10:40 Лыжные гонки. «Чемпионские высоты». Мужчины. 15 км. Прямой эфир

12:55 Новости

13:00 Есть тема!

14:20 Новости

14:25 Большой хоккей

14:55 Самбо. Чемпионат России. Прямой эфир

16:30 Все на Матч!

16:55 Хоккей. Кубок Гагарина. 1/4 финала конференции. «Салават Юлаев» - «Адмирал». Прямой эфир

19:15 Все на Матч!

19:55 Футбол. Кубок России. 1/4 финала. «Динамо» (Москва) - «Крылья Советов» (Самара). Прямой эфир

22:00 Все на Матч!

22:50 Новости

22:55 Футбол. Кубок Испании. 1/2 финала. «Осасуна» - «Атлетик». Прямой эфир

01:00 Все на Матч!

01:45 Лыжные гонки. «Чемпионские высоты». Мужчины. 15 км

03:35 Специальный репортаж

03:55 Новости

04:00 Третий тайм

04:30 Гандбол. SEHA-Газпром лига. 1/4 финала. ЦСКА (Россия) - «СКА-Минск» (Белоруссия)



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Механик: Воскрешение

22:00 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Леон

02:50 Самые шокирующие гипотезы

03:35 Тайны Чапман



Звезда



04:00 Внимание, говорит Москва! 1-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Сыновья Большой Медведицы

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Москва - фронту

13:55 Цепь. 1-я - 4-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Цепь. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:20 Специальный репортаж

18:55 Битва коалиций. Вторая мировая война. 3-я серия

19:40 Секретные материалы

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Бармен из «Золотого якоря»

01:00 Сыновья Большой Медведицы

02:35 Морской дозор

03:25 Хроника Победы

03:55 Цепь. 1-я и 2-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Императорский дом Романовых. Фильм 2-й - «Императорский кошелек»

07:00 Новости культуры

07:05 Театральная летопись. Павел Хомский. 1-я часть

07:30 Новости культуры

07:35 Великие строения древности. Мачу-Пикчу

08:30 Жизнь и судьба. 2-я серия - «Александр Панкратов-Черный, народный артист РФ»

08:50 Трест, который лопнул. 3-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. «Мастера русской оперы. Жизнь и роли Ивана Петрова». Документальный фильм. 1989

12:20 Цвет времени. Василий Поленов. «Московский дворик»

12:30 Сёгун. 2-я серия

14:00 Первые в мире. Синяя птица Грачева

14:15 Искусственный отбор

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. Кино

15:20 Библейский сюжет. Томас Вулф «Потерянный рай»

15:50 Мастера исполнительского искусства. Марис Янсонс

16:40 Спектакль «Вечерний свет«

19:10 Первые в мире. Святослав Фёдоров. Революция в офтальмологии

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Правила жизни

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:45 Абсолютный слух

21:25 Власть факта. Северная Корея: опыт изоляции

22:10 Сёгун. 3-я серия

23:45 Новости культуры

00:05 ХX век. «Мастера русской оперы. Жизнь и роли Ивана Петрова». Документальный фильм. 1989

01:20 Великие строения древности. Великая Китайская стена

02:10 Мастера исполнительского искусства. Марис Янсонс

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 3-я - 5-я серии

05:20 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 5-я - 7-я серии

05:40 Пятница News. 34-я серия

06:05 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 8-я - 10-я серии

06:25 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 50-я серия

06:35 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 51-я серия

06:40 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 13-я серия

06:45 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 14-я серия

06:55 Простоквашино. Сезон 1. 31-я - 36-я серии

07:50 На ножах. Сезон 7. 21-я серия - «Москва. Аэроплан»

09:00 На ножах. Сезон 3. 8-я серия - «Анапа. Ё Бар»

09:30 Пятница News. Сезон 1. 6-я серия

09:40 На ножах. Сезон 3. 8-я серия - «Анапа. Ё Бар»

10:00 Адская кухня. Сезон 5. 3-я серия

12:10 На ножах. Сезон 8. 4-я серия - «Орел. Jazzva»

13:25 На ножах. Сезон 2. 9-я серия - «Екатеринбург. Петров двор»

13:40 На ножах. Сезон 2. 9-я серия - «Екатеринбург. Петров двор»

14:30 На ножах. Сезон 6. 26-я серия - «Санкт-Петербург. Papa Jonny»

15:40 На ножах. Сезон 3. 9-я серия - «Анапа. Рай»

16:50 На ножах. Сезон 2. 10-я серия - «Москва. Кроличья нора»

17:50 На ножах. Сезон 8. 5-я серия - «Серпухов. Blueberryz»

19:00 На ножах. Сезон 8. 7-я серия - «Клин. Навруз»

20:10 На ножах. Сезон 8. 6-я серия - «Долгопрудный. Дюшес»

21:40 Молодые ножи. Сезон 2. 5-я серия - «Именитые шефы»

23:00 Бэтмен навсегда

01:30 Пятница News. 36-я серия

01:50 Инсайдеры. Сезон 1. 10-я серия - «Новосибирск»

02:40 Инсайдеры. Сезон 1. 11-я серия - «Саратов»

03:30 Инсайдеры. Сезон 1. 8-я серия - «Ставрополь»

04:20 Пятница News. 35-я серия

04:45 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 9-я - 11-я серии



МИР



05:00 Гетеры майора Соколова. 3-я - 8-я серии

10:00 Новости

10:10 Игра в кино

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:45 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Слабое звено

19:45 Игра в кино

21:45 Фальшивомонетчики. 7-я - 9-я серии

00:40 «Красный Диор«. К юбилею В. Зайцева

01:05 Дела судебные. Битва за будущее

01:45 Дела судебные. Новые истории

03:10 Веселые ребята

04:40 Фальшивомонетчики. 1-я серия



Время начала передач - московское.



















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