Программа передач, ТВ программа на 1 марта 2023

Программа передач телеканалов России на среду 1 марта 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 01.03.2023
1 канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 Премьера. «Тест на беременность». Сезон 3. 3-я серия
22:45 Большая игра
23:45 Век СССР. 3-я серия - «Юг»
01:35 ПОДКАСТ.ЛАБ
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Лимитчицы. 5-я серия
22:20 Лимитчицы. 6-я серия
23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 Каменская-6. «Простая комбинация», 1-я часть
02:55 Каменская-6. «Простая комбинация», 2-я часть
03:45 Личное дело. 53-я серия
ТВЦ
04:35 Владимир Пресняков. Я не ангел, я не бес...
05:25 Мой герой. Любовь Константинова
06:00 Настроение
08:05 Доктор И... Генетические тесты до зачатия
08:35 Когда-нибудь наступит завтра-2. 1-я серия
09:30 Когда-нибудь наступит завтра-2. 2-я серия
10:35 Екатерина Васильева. На что способна любовь
11:30 События
11:50 Галка и Гамаюн. 5-я серия
12:45 Галка и Гамаюн. 6-я серия
13:45 Мой герой. Татьяна Пушкина
14:30 События
14:50 Город новостей
15:10 Свои. Сезон 2. 64-я серия
16:05 Свои. Сезон 2. 47-я серия
16:55 Хроники московского быта. Страшная сказка
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:25 Селфи с судьбой. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 Хватит слухов! 77-я серия
23:10 Прощание. Валентина Легкоступова
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Список Фурцевой: чёрная метка
01:25 Знак качества. Намазки
02:05 Брежнев, которого мы не знали. Фильм 2-й - «Меня надо жалеть»
02:45 Галка и Гамаюн. 5-я серия
03:30 Галка и Гамаюн. 6-я серия
04:25 Петровка, 38
04:40 Екатерина Васильева. На что способна любовь
НТВ
04:55 Москва. Три вокзала 8. Горячие головы
05:40 Москва. Три вокзала 8. Ларёк
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Дельта. Продолжение. «Подстава», 1-я и 2-я серии. «Сутки», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Дельта. Продолжение. «Подстава», 1-я и 2-я серии. «Сутки», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Аутсайдер. 5-я серия
21:00 Аутсайдер. 6-я серия
22:00 Невский. Тень архитектора. «Последний бой». «Судный день»
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Невский. Тень архитектора. «Последний бой». «Судный день»
00:40 Чужой. «Кенгуру«, 2-я - 4-я серии
02:45 Чужой. «Даваз«, 1-я и 2-я серии
04:55 Москва. Три вокзала 8. Хороший день
5 канал
05:00 Известия
05:30 Игра с огнем. 1-я - 4-я серии
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:30 Аз воздам. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:30 Морские дьяволы-2. Морское чудовище
14:25 Морские дьяволы-2. Погружение в недра
15:25 Морские дьяволы-2. Похищение
16:20 Морские дьяволы-3. Варяг
17:20 Морские дьяволы-3. Опасные игрушки
17:30 Известия
18:00 Морские дьяволы-3. Опасные игрушки
18:55 Морские дьяволы-3. Испытание на прочность
19:45 След. Шок
20:40 След. И снова третье декабря
21:25 След. Фармак
22:20 Великолепная пятёрка-5. Гитара пятиструнная
23:10 Великолепная пятёрка-3. Просто прохожий
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Последняя электричка
01:15 След. Доспехи мары
01:55 След. Безнаказанность
02:35 След. Женщина, которая не пьет
03:10 Прокурорская проверка. Помогите люди добрые
04:05 Прокурорская проверка. Честное слово
Домашний
04:50 Понять. Простить. «Не зная броду». «Планы на будущее»
05:40 По делам несовершеннолетних
08:15 Давай разведёмся!
09:15 Тест на отцовство
11:20 Понять. Простить. «Не на той стороне». «Идеал»
12:20 Порча. Замороженная
12:50 Знахарка. С-спасибо
13:25 Верну любимого. Бумеранг
13:55 Голоса ушедших душ. Казённый дом
14:30 Твой Dомашний доктор
14:45 Блондинка и брюнетка. 1-я - 4-я серии
19:00 Вероника. 1-я - 4-я серии
23:00 Порча. Замороженная
23:35 Знахарка. С-спасибо
00:10 Верну любимого. Бумеранг
00:40 Голоса ушедших душ. Казённый дом
01:10 День расплаты. 1-я - 4-я серии
04:10 Понять. Простить. «Не на той стороне». «Идеал»
ТНТ
04:50 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 5. 111-я серия
05:40 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 5. 112-я серия
06:30 Однажды в России. Спецдайджест. 3-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 14-я серия
07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 15-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 25-я серия
09:00 Ольга. Сезон 3. 55-я - 68-я серии
16:00 СашаТаня. Сезон 5. 163-я - 170-я серии
20:00 Патриот. Сезон 3. 48-я серия
20:30 Патриот. Сезон 3. 49-я серия
21:00 Полицейский с Рублевки. Сезон 2. 13-я серия
22:00 Полицейский с Рублевки. Сезон 2. 14-я серия
23:00 Горько!
01:05 Вампиры средней полосы. 6-я серия
02:00 Импровизация. Сезон 8. 227-я серия
02:40 Импровизация. Сезон 8. 228-я серия
03:25 Comedy Баттл. 5-я серия
04:10 Comedy Баттл. 6-я серия
СТС
04:55 6 кадров. Сезон 1. 1-я серия
05:10 Незнайка учится
05:30 Мультфильмы
05:50 Ералаш. Сезон 1. 208-я - 217-я серии
07:00 Лунтик и его друзья
07:30 Ивановы-Ивановы. Сезон 6. 14-я и 15-я серии
08:35 Уральские пельмени. #часрасплаты
08:45 О чём ещё говорят мужчины
10:50 Кухня. Сезон 4. 3-я - 10-я серии
15:05 Ивановы-Ивановы. Сезон 2. 17-я - 20-я серии
17:20 Ивановы-Ивановы. Сезон 3. 1-я серия
17:55 Ивановы-Ивановы. Сезон 3. 2-я серия
18:30 Ивановы-Ивановы. Сезон 6. 14-я серия
19:30 Ивановы-Ивановы. Сезон 6. 16-я серия
20:00 Трансформеры: Последний рыцарь
23:05 Исход. Цари и боги
02:00 Молодёжка. Сезон 1. 29-я - 32-я серии
Матч ТВ
04:30 Гандбол. SEHA-Газпром лига. 1/4 финала. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Пермские медведи» (Пермь)
06:00 Голевая неделя
06:30 Наши иностранцы
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:20 Специальный репортаж
10:40 Лыжные гонки. «Чемпионские высоты». Мужчины. 15 км. Прямой эфир
12:55 Новости
13:00 Есть тема!
14:20 Новости
14:25 Большой хоккей
14:55 Самбо. Чемпионат России. Прямой эфир
16:30 Все на Матч!
16:55 Хоккей. Кубок Гагарина. 1/4 финала конференции. «Салават Юлаев» - «Адмирал». Прямой эфир
19:15 Все на Матч!
19:55 Футбол. Кубок России. 1/4 финала. «Динамо» (Москва) - «Крылья Советов» (Самара). Прямой эфир
22:00 Все на Матч!
22:50 Новости
22:55 Футбол. Кубок Испании. 1/2 финала. «Осасуна» - «Атлетик». Прямой эфир
01:00 Все на Матч!
01:45 Лыжные гонки. «Чемпионские высоты». Мужчины. 15 км
03:35 Специальный репортаж
03:55 Новости
04:00 Третий тайм
04:30 Гандбол. SEHA-Газпром лига. 1/4 финала. ЦСКА (Россия) - «СКА-Минск» (Белоруссия)
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Механик: Воскрешение
22:00 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Леон
02:50 Самые шокирующие гипотезы
03:35 Тайны Чапман
Звезда
04:00 Внимание, говорит Москва! 1-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Сыновья Большой Медведицы
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Москва - фронту
13:55 Цепь. 1-я - 4-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Цепь. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:20 Специальный репортаж
18:55 Битва коалиций. Вторая мировая война. 3-я серия
19:40 Секретные материалы
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Бармен из «Золотого якоря»
01:00 Сыновья Большой Медведицы
02:35 Морской дозор
03:25 Хроника Победы
03:55 Цепь. 1-я и 2-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Императорский дом Романовых. Фильм 2-й - «Императорский кошелек»
07:00 Новости культуры
07:05 Театральная летопись. Павел Хомский. 1-я часть
07:30 Новости культуры
07:35 Великие строения древности. Мачу-Пикчу
08:30 Жизнь и судьба. 2-я серия - «Александр Панкратов-Черный, народный артист РФ»
08:50 Трест, который лопнул. 3-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. «Мастера русской оперы. Жизнь и роли Ивана Петрова». Документальный фильм. 1989
12:20 Цвет времени. Василий Поленов. «Московский дворик»
12:30 Сёгун. 2-я серия
14:00 Первые в мире. Синяя птица Грачева
14:15 Искусственный отбор
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 Библейский сюжет. Томас Вулф «Потерянный рай»
15:50 Мастера исполнительского искусства. Марис Янсонс
16:40 Спектакль «Вечерний свет«
19:10 Первые в мире. Святослав Фёдоров. Революция в офтальмологии
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Абсолютный слух
21:25 Власть факта. Северная Корея: опыт изоляции
22:10 Сёгун. 3-я серия
23:45 Новости культуры
00:05 ХX век. «Мастера русской оперы. Жизнь и роли Ивана Петрова». Документальный фильм. 1989
01:20 Великие строения древности. Великая Китайская стена
02:10 Мастера исполнительского искусства. Марис Янсонс
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 3-я - 5-я серии
05:20 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 5-я - 7-я серии
05:40 Пятница News. 34-я серия
06:05 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 8-я - 10-я серии
06:25 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 50-я серия
06:35 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 51-я серия
06:40 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 13-я серия
06:45 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 14-я серия
06:55 Простоквашино. Сезон 1. 31-я - 36-я серии
07:50 На ножах. Сезон 7. 21-я серия - «Москва. Аэроплан»
09:00 На ножах. Сезон 3. 8-я серия - «Анапа. Ё Бар»
09:30 Пятница News. Сезон 1. 6-я серия
09:40 На ножах. Сезон 3. 8-я серия - «Анапа. Ё Бар»
10:00 Адская кухня. Сезон 5. 3-я серия
12:10 На ножах. Сезон 8. 4-я серия - «Орел. Jazzva»
13:25 На ножах. Сезон 2. 9-я серия - «Екатеринбург. Петров двор»
13:40 На ножах. Сезон 2. 9-я серия - «Екатеринбург. Петров двор»
14:30 На ножах. Сезон 6. 26-я серия - «Санкт-Петербург. Papa Jonny»
15:40 На ножах. Сезон 3. 9-я серия - «Анапа. Рай»
16:50 На ножах. Сезон 2. 10-я серия - «Москва. Кроличья нора»
17:50 На ножах. Сезон 8. 5-я серия - «Серпухов. Blueberryz»
19:00 На ножах. Сезон 8. 7-я серия - «Клин. Навруз»
20:10 На ножах. Сезон 8. 6-я серия - «Долгопрудный. Дюшес»
21:40 Молодые ножи. Сезон 2. 5-я серия - «Именитые шефы»
23:00 Бэтмен навсегда
01:30 Пятница News. 36-я серия
01:50 Инсайдеры. Сезон 1. 10-я серия - «Новосибирск»
02:40 Инсайдеры. Сезон 1. 11-я серия - «Саратов»
03:30 Инсайдеры. Сезон 1. 8-я серия - «Ставрополь»
04:20 Пятница News. 35-я серия
04:45 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 9-я - 11-я серии
МИР
05:00 Гетеры майора Соколова. 3-я - 8-я серии
10:00 Новости
10:10 Игра в кино
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:45 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Слабое звено
19:45 Игра в кино
21:45 Фальшивомонетчики. 7-я - 9-я серии
00:40 «Красный Диор«. К юбилею В. Зайцева
01:05 Дела судебные. Битва за будущее
01:45 Дела судебные. Новые истории
03:10 Веселые ребята
04:40 Фальшивомонетчики. 1-я серия
Время начала передач - московское.