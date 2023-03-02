Программа передач, ТВ программа на 2 марта 2023

Программа передач телеканалов России на четверг 2 марта 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 02.03.2023
1 канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 Премьера. «Тест на беременность». Сезон 3. 4-я серия
22:45 Большая игра
23:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями
00:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология
01:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги
01:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика
02:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя
03:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать
03:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Киноэкзотика
04:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Лимитчицы. 7-я серия
22:20 Лимитчицы. 8-я серия
23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:05 Каменская-6. «Городской тариф», 1-я часть
02:55 Каменская-6. «Городской тариф», 2-я часть
03:45 Личное дело. 54-я серия
ТВЦ
04:40 Екатерина Васильева. На что способна любовь
05:25 Мой герой. Татьяна Пушкина
06:00 Настроение
08:00 Доктор И... 10-летие «Доктор И...»
08:35 Когда-нибудь наступит завтра-2. 3-я серия
09:30 Когда-нибудь наступит завтра-2. 4-я серия
10:35 Клара Лучко и Сергей Лукьянов. Украденное счастье
11:30 События
11:50 Галка и Гамаюн. 7-я серия
12:45 Галка и Гамаюн. 8-я серия
13:45 Мой герой. Сергей Карякин
14:30 События
14:50 Город новостей
15:10 Свои. Сезон 2. 72-я серия
16:00 Свои. Сезон 2. 53-я серия
16:55 Хроники московского быта. Любовь без штампа
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:20 Отель последней надежды. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 10 самых... Звёзды-близнецы
23:10 Караул! Гастроли!
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Проклятие кремлевских жен
01:25 Назад в СССР. Партия - наш рулевой
02:05 Брежнев, которого мы не знали. Фильм 3-й - «Галина Брежнева. Изгнание из рая»
02:45 Галка и Гамаюн. 7-я серия
03:30 Галка и Гамаюн. 8-я серия
04:25 Петровка, 38
04:40 Клара Лучко и Сергей Лукьянов. Украденное счастье
НТВ
04:55 Москва. Три вокзала 8. Хороший день
05:40 Москва. Три вокзала 8. Канекалон
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Дельта. Продолжение. «Семейный подряд», 1-я и 2-я серии. «Гавайская роза», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Дельта. Продолжение. «Семейный подряд», 1-я и 2-я серии. «Гавайская роза», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Аутсайдер. 7-я серия
21:00 Аутсайдер. 8-я серия
22:00 Невский. Тень архитектора. «Черное и белое». «Приговор»
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Невский. Тень архитектора. «Черное и белое». «Приговор»
00:45 Поздняков
01:00 Мы и наука. Наука и мы. Через 10 лет наука объяснит природу света
01:50 Чужой. «Даваз», 3-я и 4-я серии
03:20 Чужой. «Арестант», 1-я и 2-я серии
04:55 Москва. Три вокзала 8. Видные люди
5 канал
05:00 Известия
05:45 Опера. Хроники убойного отдела. «Ищи деньги», 1-я часть
06:40 Опера. Хроники убойного отдела. «Ищи деньги», 2-я часть
07:35 Без права на выбор. 1-я серия
08:35 День ангела
09:00 Известия
09:30 Без права на выбор. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:30 Морские дьяволы-3. Хабар
14:25 Морские дьяволы-3. Опора
15:25 Морские дьяволы-3. Операция «Данаец«
16:25 Морские дьяволы-3. Черный ящик
17:30 Известия
18:00 Морские дьяволы-3. Газовый синдром
18:55 Морские дьяволы-3. Второе дыхание
19:45 След. Потребительский терроризм
20:40 След. Цветы смерти
21:25 След. Пауки и мухи
22:20 Великолепная пятёрка-5. Лучшие друзья девушек
23:10 Великолепная пятёрка-3. Камень вампиров
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Охота на большую медведицу
01:15 След. Я знаю, что вы сделали
01:55 След. Библиотечное дело
02:30 След. Мужчина на миллион
03:05 Прокурорская проверка. Пациент ноль
04:00 Прокурорская проверка. Тариф смертельный
Домашний
05:00 По делам несовершеннолетних
08:35 Давай разведёмся!
09:35 Тест на отцовство
11:40 Понять. Простить. «Чужое счастье». «Свой-чужой»
12:40 Порча. Под тёмным покрывалом
13:15 Знахарка. Эхо
13:45 Верну любимого. Прошлое и настоящее
14:20 Голоса ушедших душ. Не могу сказать, прощай
14:50 Бедная родственница. 1-я - 4-я серии
19:00 Ещё одна попытка полюбить. 1-я - 4-я серии
23:00 Возмездие. 1-я - 4-я серии
02:20 Порча. Под тёмным покрывалом
02:45 Знахарка. Эхо
03:10 Верну любимого. Прошлое и настоящее
03:35 Голоса ушедших душ. Не могу сказать, прощай
04:05 Понять. Простить. «Чужое счастье». «Свой-чужой»
04:55 По делам несовершеннолетних
ТНТ
05:00 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 5. 113-я серия
05:45 Открытый микрофон. Сезон 6. 114-я серия
06:30 Однажды в России. Спецдайджест. 12-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 16-я серия
07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 17-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 53-я серия
09:00 Ольга. Сезон 4. 63-я - 73-я серии
14:30 «Чича из «Ольги». 1-я серия
15:00 «Чича из «Ольги». 2-я серия
15:30 Чича. Фильм о фильме
16:00 СашаТаня. Сезон 5. 171-я - 178-я серии
20:00 Патриот. Сезон 3. 49-я серия
20:30 Патриот. Сезон 3. 50-я серия
21:00 Полицейский с Рублевки. Сезон 2. 15-я серия
22:00 Полицейский с Рублевки. Сезон 2. 16-я серия
23:00 Горько!-2
01:00 Вампиры средней полосы. 7-я серия
02:00 Вампиры средней полосы. 8-я серия
03:00 Импровизация. Сезон 8. 229-я серия
03:45 Comedy Баттл. 7-я серия
04:30 Comedy Баттл. 8-я серия
СТС
04:20 Молодёжка. Сезон 1. 32-я серия
05:05 6 кадров. Сезон 1. 7-я серия
05:10 Мультфильмы
05:30 Кентервильское привидение
05:50 Ералаш. Сезон 1. 218-я - 227-я серии
07:00 Лунтик и его друзья
07:30 Ивановы-Ивановы. Сезон 6. 15-я серия
08:00 Ивановы-Ивановы. Сезон 6. 16-я серия
08:35 Уральские пельмени. #местовстречиизменить
08:55 О чём говорят мужчины. Продолжение
10:55 Кухня. Сезон 4. 11-я - 18-я серии
15:05 Ивановы-Ивановы. Сезон 3. 3-я - 8-я серии
18:30 Ивановы-Ивановы. Сезон 6. 15-я - 17-я серии
20:00 Терминатор: Да придёт спаситель
22:20 Терминатор 3. Восстание машин
00:25 Скалолаз
02:25 Молодёжка. Сезон 1. 33-я - 35-я серии
04:40 6 кадров. Сезон 1. 13-я серия
Матч ТВ
04:30 Гандбол. SEHA-Газпром лига. 1/4 финала. ЦСКА (Россия) - «СКА-Минск» (Белоруссия)
06:00 Большой хоккей
06:30 Вид сверху
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:20 Специальный репортаж
10:40 Лыжные гонки. «Чемпионские высоты». Эстафета. Женщины. Прямой эфир
12:25 Магия большого спорта
12:55 Новости
13:00 Есть тема!
14:20 Новости
14:25 Футбол. Кубок России. Жеребьёвка. Прямой эфир
14:55 Самбо. Чемпионат России. Прямой эфир
16:30 Все на Матч!
16:45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток». «Авангард» (Омск) - «Сибирь» (Новосибирская область). Прямой эфир
19:15 Все на Матч!
19:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Прямая трансляция. ЦСКА - УНИКС (Казань). Прямой эфир
22:00 Все на Матч!
22:50 Новости
22:55 Футбол. Кубок Испании. 1/2 финала. «Реал» (Мадрид) - «Барселона». Прямой эфир
01:00 Все на Матч!
01:45 Лыжные гонки. «Чемпионские высоты». Эстафета. Женщины
03:05 Здоровый образ. Регби
03:35 Специальный репортаж
03:55 Новости
04:00 Третий тайм
04:30 Гандбол. Международный турнир «OLIMPBET Кубок дружбы». Женщины. Россия - Белоруссия
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Неизвестная история
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Ограбление на Бейкер-Стрит
22:00 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Стукач
02:25 Самые шокирующие гипотезы
03:10 Тайны Чапман
Звезда
03:55 Цепь. 1-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Чингачгук - Большой Змей
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Москва - фронту
13:55 Цепь. 5-я - 8-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Цепь. 5-я - 8-я серии
18:00 Новости дня
18:20 Специальный репортаж
18:55 Битва коалиций. Вторая мировая война. 4-я серия
19:40 Код доступа
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Таежный моряк
00:50 Чингачгук - Большой Змей
02:15 Берегите мужчин!
03:35 Из всех орудий
04:15 Цепь. 5-я и 6-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Императорский дом Романовых. Фильм 3-й - «Императорская квартира»
07:00 Новости культуры
07:05 Театральная летопись. Павел Хомский. 2-я часть
07:30 Новости культуры
07:35 Великие строения древности. Великая Китайская стена
08:30 Жизнь и судьба. Александр Макогон, артист театра и кино
08:50 Незаконченный ужин. 1-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХX век. «Встреча в концертной студии «Останкино» с писателем Валентином Катаевым». 1978
12:20 Дороги старых мастеров. Гончарный круг
12:30 Сёгун. 3-я серия
14:05 Линия жизни. 60 лет Евгению Дятлову
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь - Россия! Русская усадьба
15:50 Мастера исполнительского искусства. Эмиль Гилельс
16:25 Цвет времени. Микеланджело Буонарроти. «Страшный суд»
16:40 Спектакль «Странная миссис Сэвидж«
19:10 Голливуд Страны Советов. «Звезда Веры Марецкой». Рассказывает Олеся Судзиловская
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль. Евгений Марчелли
20:05 Открытая книга. Владислав Отрошенко. «Околицы Вавилона«
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 «Белое солнце пустыни». Для кого ты добрая, госпожа удача?»
21:30 Энигма. Анна Цыбулёва
22:10 Сёгун. 4-я серия
23:45 Новости культуры
00:05 ХX век. «Встреча в концертной студии «Останкино» с писателем Валентином Катаевым». 1978
01:15 Великие строения древности. Петра - роза пустыни
02:05 Исцеление храма
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 6-я - 8-я серии
05:20 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 11-я - 13-я серии
05:40 Пятница News. 35-я серия
06:05 Простоквашино. Сезон 1. 38-я - 43-я серии
06:45 Простоквашино. Сезон 1. 19-я - 22-я серии
07:10 На ножах. Сезон 5. 1-я серия - «Ростов-на-Дону. Corfu»
08:20 На ножах. Сезон 7. 9-я серия - «Краснодар. Колесница»
09:15 На ножах. Сезон 7. 9-я серия - «Краснодар. Колесница»
09:30 На ножах. Сезон 4. 16-я серия - «Саранск. Прокофий»
10:40 Адская кухня. Сезон 5. 4-я серия
13:00 Четыре свадьбы. Сезон 1. 15-я серия - «Свадьба в Сызрани VS свадьба в Москве»
13:30 Пятница News. Сезон 1. 7-я серия
13:40 Четыре свадьбы. Сезон 1. 15-я серия - «Свадьба в Сызрани VS свадьба в Москве»
14:20 Девичник. Сезон 1. 4-я серия
15:40 Четыре свадьбы. Сезон 3. 31-я серия - «Сказочная свадьба VS Классическая свадьба в коттедже»
17:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 48-я серия - «Гавайская свадьба VS Cлавянское бохо»
19:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 49-я серия
21:00 Тревел-баттл. Сезон 1. 6-я серия - «Буэнос-Айрес, Аргентина»
21:50 Тревел-баттл. Сезон 1. 4-я серия - «Алматы. Казахстан»
22:50 Женщина-кошка
01:00 Пятница News. 37-я серия
01:30 Инсайдеры. Сезон 1. 12-я серия - «Омск»
02:10 Инсайдеры. Сезон 1. 14-я серия - «Москва»
03:00 Инсайдеры. Сезон 1. 13-я серия - «Подмосковье»
03:50 Инсайдеры. Сезон 2. 14-я серия - «Волгоград»
04:40 Пятница News. 36-я серия
МИР
05:00 Фальшивомонетчики. 1-я - 6-я серии
10:00 Новости
10:10 Игра в кино
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:45 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Слабое звено
19:45 Игра в кино
21:45 Фальшивомонетчики. 10-я - 12-я серии
00:35 Наше кино. История большой любви
01:00 Дела судебные. Битва за будущее
01:45 Дела судебные. Новые истории
03:05 Таинственный остров
04:35 Фальшивомонетчики. 7-я серия
Время начала передач - московское.