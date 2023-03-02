Программа передач, ТВ программа на 2 марта 2023



Программа передач телеканалов России на четверг 2 марта 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 02.03.2023



1 канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 Премьера. «Тест на беременность». Сезон 3. 4-я серия

22:45 Большая игра

23:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Собрались с мыслями

00:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. Антропология

01:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. Легкие деньги

01:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Психика

02:25 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ. 20 лет спустя

03:10 ПОДКАСТ.ЛАБ. Все хотят летать

03:45 ПОДКАСТ.ЛАБ. Киноэкзотика

04:20 ПОДКАСТ.ЛАБ. Космические истории



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Лимитчицы. 7-я серия

22:20 Лимитчицы. 8-я серия

23:25 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:05 Каменская-6. «Городской тариф», 1-я часть

02:55 Каменская-6. «Городской тариф», 2-я часть

03:45 Личное дело. 54-я серия



ТВЦ



04:40 Екатерина Васильева. На что способна любовь

05:25 Мой герой. Татьяна Пушкина

06:00 Настроение

08:00 Доктор И... 10-летие «Доктор И...»

08:35 Когда-нибудь наступит завтра-2. 3-я серия

09:30 Когда-нибудь наступит завтра-2. 4-я серия

10:35 Клара Лучко и Сергей Лукьянов. Украденное счастье

11:30 События

11:50 Галка и Гамаюн. 7-я серия

12:45 Галка и Гамаюн. 8-я серия

13:45 Мой герой. Сергей Карякин

14:30 События

14:50 Город новостей

15:10 Свои. Сезон 2. 72-я серия

16:00 Свои. Сезон 2. 53-я серия

16:55 Хроники московского быта. Любовь без штампа

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:20 Отель последней надежды. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 10 самых... Звёзды-близнецы

23:10 Караул! Гастроли!

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Проклятие кремлевских жен

01:25 Назад в СССР. Партия - наш рулевой

02:05 Брежнев, которого мы не знали. Фильм 3-й - «Галина Брежнева. Изгнание из рая»

02:45 Галка и Гамаюн. 7-я серия

03:30 Галка и Гамаюн. 8-я серия

04:25 Петровка, 38

04:40 Клара Лучко и Сергей Лукьянов. Украденное счастье



НТВ



04:55 Москва. Три вокзала 8. Хороший день

05:40 Москва. Три вокзала 8. Канекалон

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Дельта. Продолжение. «Семейный подряд», 1-я и 2-я серии. «Гавайская роза», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Дельта. Продолжение. «Семейный подряд», 1-я и 2-я серии. «Гавайская роза», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Аутсайдер. 7-я серия

21:00 Аутсайдер. 8-я серия

22:00 Невский. Тень архитектора. «Черное и белое». «Приговор»

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Невский. Тень архитектора. «Черное и белое». «Приговор»

00:45 Поздняков

01:00 Мы и наука. Наука и мы. Через 10 лет наука объяснит природу света

01:50 Чужой. «Даваз», 3-я и 4-я серии

03:20 Чужой. «Арестант», 1-я и 2-я серии

04:55 Москва. Три вокзала 8. Видные люди



5 канал



05:00 Известия

05:45 Опера. Хроники убойного отдела. «Ищи деньги», 1-я часть

06:40 Опера. Хроники убойного отдела. «Ищи деньги», 2-я часть

07:35 Без права на выбор. 1-я серия

08:35 День ангела

09:00 Известия

09:30 Без права на выбор. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:30 Морские дьяволы-3. Хабар

14:25 Морские дьяволы-3. Опора

15:25 Морские дьяволы-3. Операция «Данаец«

16:25 Морские дьяволы-3. Черный ящик

17:30 Известия

18:00 Морские дьяволы-3. Газовый синдром

18:55 Морские дьяволы-3. Второе дыхание

19:45 След. Потребительский терроризм

20:40 След. Цветы смерти

21:25 След. Пауки и мухи

22:20 Великолепная пятёрка-5. Лучшие друзья девушек

23:10 Великолепная пятёрка-3. Камень вампиров

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Охота на большую медведицу

01:15 След. Я знаю, что вы сделали

01:55 След. Библиотечное дело

02:30 След. Мужчина на миллион

03:05 Прокурорская проверка. Пациент ноль

04:00 Прокурорская проверка. Тариф смертельный



Домашний



05:00 По делам несовершеннолетних

08:35 Давай разведёмся!

09:35 Тест на отцовство

11:40 Понять. Простить. «Чужое счастье». «Свой-чужой»

12:40 Порча. Под тёмным покрывалом

13:15 Знахарка. Эхо

13:45 Верну любимого. Прошлое и настоящее

14:20 Голоса ушедших душ. Не могу сказать, прощай

14:50 Бедная родственница. 1-я - 4-я серии

19:00 Ещё одна попытка полюбить. 1-я - 4-я серии

23:00 Возмездие. 1-я - 4-я серии

02:20 Порча. Под тёмным покрывалом

02:45 Знахарка. Эхо

03:10 Верну любимого. Прошлое и настоящее

03:35 Голоса ушедших душ. Не могу сказать, прощай

04:05 Понять. Простить. «Чужое счастье». «Свой-чужой»

04:55 По делам несовершеннолетних



ТНТ



05:00 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 5. 113-я серия

05:45 Открытый микрофон. Сезон 6. 114-я серия

06:30 Однажды в России. Спецдайджест. 12-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 16-я серия

07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 17-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 53-я серия

09:00 Ольга. Сезон 4. 63-я - 73-я серии

14:30 «Чича из «Ольги». 1-я серия

15:00 «Чича из «Ольги». 2-я серия

15:30 Чича. Фильм о фильме

16:00 СашаТаня. Сезон 5. 171-я - 178-я серии

20:00 Патриот. Сезон 3. 49-я серия

20:30 Патриот. Сезон 3. 50-я серия

21:00 Полицейский с Рублевки. Сезон 2. 15-я серия

22:00 Полицейский с Рублевки. Сезон 2. 16-я серия

23:00 Горько!-2

01:00 Вампиры средней полосы. 7-я серия

02:00 Вампиры средней полосы. 8-я серия

03:00 Импровизация. Сезон 8. 229-я серия

03:45 Comedy Баттл. 7-я серия

04:30 Comedy Баттл. 8-я серия



СТС



04:20 Молодёжка. Сезон 1. 32-я серия

05:05 6 кадров. Сезон 1. 7-я серия

05:10 Мультфильмы

05:30 Кентервильское привидение

05:50 Ералаш. Сезон 1. 218-я - 227-я серии

07:00 Лунтик и его друзья

07:30 Ивановы-Ивановы. Сезон 6. 15-я серия

08:00 Ивановы-Ивановы. Сезон 6. 16-я серия

08:35 Уральские пельмени. #местовстречиизменить

08:55 О чём говорят мужчины. Продолжение

10:55 Кухня. Сезон 4. 11-я - 18-я серии

15:05 Ивановы-Ивановы. Сезон 3. 3-я - 8-я серии

18:30 Ивановы-Ивановы. Сезон 6. 15-я - 17-я серии

20:00 Терминатор: Да придёт спаситель

22:20 Терминатор 3. Восстание машин

00:25 Скалолаз

02:25 Молодёжка. Сезон 1. 33-я - 35-я серии

04:40 6 кадров. Сезон 1. 13-я серия



Матч ТВ



04:30 Гандбол. SEHA-Газпром лига. 1/4 финала. ЦСКА (Россия) - «СКА-Минск» (Белоруссия)

06:00 Большой хоккей

06:30 Вид сверху

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:20 Специальный репортаж

10:40 Лыжные гонки. «Чемпионские высоты». Эстафета. Женщины. Прямой эфир

12:25 Магия большого спорта

12:55 Новости

13:00 Есть тема!

14:20 Новости

14:25 Футбол. Кубок России. Жеребьёвка. Прямой эфир

14:55 Самбо. Чемпионат России. Прямой эфир

16:30 Все на Матч!

16:45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток». «Авангард» (Омск) - «Сибирь» (Новосибирская область). Прямой эфир

19:15 Все на Матч!

19:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Прямая трансляция. ЦСКА - УНИКС (Казань). Прямой эфир

22:00 Все на Матч!

22:50 Новости

22:55 Футбол. Кубок Испании. 1/2 финала. «Реал» (Мадрид) - «Барселона». Прямой эфир

01:00 Все на Матч!

01:45 Лыжные гонки. «Чемпионские высоты». Эстафета. Женщины

03:05 Здоровый образ. Регби

03:35 Специальный репортаж

03:55 Новости

04:00 Третий тайм

04:30 Гандбол. Международный турнир «OLIMPBET Кубок дружбы». Женщины. Россия - Белоруссия



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Неизвестная история

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Ограбление на Бейкер-Стрит

22:00 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Стукач

02:25 Самые шокирующие гипотезы

03:10 Тайны Чапман



Звезда



03:55 Цепь. 1-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Чингачгук - Большой Змей

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Москва - фронту

13:55 Цепь. 5-я - 8-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Цепь. 5-я - 8-я серии

18:00 Новости дня

18:20 Специальный репортаж

18:55 Битва коалиций. Вторая мировая война. 4-я серия

19:40 Код доступа

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Таежный моряк

00:50 Чингачгук - Большой Змей

02:15 Берегите мужчин!

03:35 Из всех орудий

04:15 Цепь. 5-я и 6-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Императорский дом Романовых. Фильм 3-й - «Императорская квартира»

07:00 Новости культуры

07:05 Театральная летопись. Павел Хомский. 2-я часть

07:30 Новости культуры

07:35 Великие строения древности. Великая Китайская стена

08:30 Жизнь и судьба. Александр Макогон, артист театра и кино

08:50 Незаконченный ужин. 1-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель

11:10 ХX век. «Встреча в концертной студии «Останкино» с писателем Валентином Катаевым». 1978

12:20 Дороги старых мастеров. Гончарный круг

12:30 Сёгун. 3-я серия

14:05 Линия жизни. 60 лет Евгению Дятлову

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. Театр

15:20 Моя любовь - Россия! Русская усадьба

15:50 Мастера исполнительского искусства. Эмиль Гилельс

16:25 Цвет времени. Микеланджело Буонарроти. «Страшный суд»

16:40 Спектакль «Странная миссис Сэвидж«

19:10 Голливуд Страны Советов. «Звезда Веры Марецкой». Рассказывает Олеся Судзиловская

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль. Евгений Марчелли

20:05 Открытая книга. Владислав Отрошенко. «Околицы Вавилона«

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:45 «Белое солнце пустыни». Для кого ты добрая, госпожа удача?»

21:30 Энигма. Анна Цыбулёва

22:10 Сёгун. 4-я серия

23:45 Новости культуры

00:05 ХX век. «Встреча в концертной студии «Останкино» с писателем Валентином Катаевым». 1978

01:15 Великие строения древности. Петра - роза пустыни

02:05 Исцеление храма

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 6-я - 8-я серии

05:20 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 11-я - 13-я серии

05:40 Пятница News. 35-я серия

06:05 Простоквашино. Сезон 1. 38-я - 43-я серии

06:45 Простоквашино. Сезон 1. 19-я - 22-я серии

07:10 На ножах. Сезон 5. 1-я серия - «Ростов-на-Дону. Corfu»

08:20 На ножах. Сезон 7. 9-я серия - «Краснодар. Колесница»

09:15 На ножах. Сезон 7. 9-я серия - «Краснодар. Колесница»

09:30 На ножах. Сезон 4. 16-я серия - «Саранск. Прокофий»

10:40 Адская кухня. Сезон 5. 4-я серия

13:00 Четыре свадьбы. Сезон 1. 15-я серия - «Свадьба в Сызрани VS свадьба в Москве»

13:30 Пятница News. Сезон 1. 7-я серия

13:40 Четыре свадьбы. Сезон 1. 15-я серия - «Свадьба в Сызрани VS свадьба в Москве»

14:20 Девичник. Сезон 1. 4-я серия

15:40 Четыре свадьбы. Сезон 3. 31-я серия - «Сказочная свадьба VS Классическая свадьба в коттедже»

17:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 48-я серия - «Гавайская свадьба VS Cлавянское бохо»

19:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 49-я серия

21:00 Тревел-баттл. Сезон 1. 6-я серия - «Буэнос-Айрес, Аргентина»

21:50 Тревел-баттл. Сезон 1. 4-я серия - «Алматы. Казахстан»

22:50 Женщина-кошка

01:00 Пятница News. 37-я серия

01:30 Инсайдеры. Сезон 1. 12-я серия - «Омск»

02:10 Инсайдеры. Сезон 1. 14-я серия - «Москва»

03:00 Инсайдеры. Сезон 1. 13-я серия - «Подмосковье»

03:50 Инсайдеры. Сезон 2. 14-я серия - «Волгоград»

04:40 Пятница News. 36-я серия



МИР



05:00 Фальшивомонетчики. 1-я - 6-я серии

10:00 Новости

10:10 Игра в кино

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:45 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Слабое звено

19:45 Игра в кино

21:45 Фальшивомонетчики. 10-я - 12-я серии

00:35 Наше кино. История большой любви

01:00 Дела судебные. Битва за будущее

01:45 Дела судебные. Новые истории

03:05 Таинственный остров

04:35 Фальшивомонетчики. 7-я серия



Время начала передач - московское.



















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