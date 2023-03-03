Программа передач, ТВ программа на 3 марта 2023



Программа передач телеканалов России на пятницу 3 марта 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 03.03.2023



1 канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Мужское / Женское

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым

19:45 Поле чудес

21:00 Время

21:45 «ГОЛОС» весны в обновленном составе

23:35 ПОДКАСТ.ЛАБ

00:15 Небеса подождут

02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Прямой эфир

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:15 Вести. Местное время

21:30 Ну-ка, все вместе! Битва сезонов

00:15 Улыбка на ночь

01:20 Слепое счастье



ТВЦ



04:40 Клара Лучко и Сергей Лукьянов. Украденное счастье

05:25 Мой герой. Сергей Карякин

06:00 Настроение

08:20 Дети ветра. 1-я - 3-я серии

11:30 События

11:50 Дети ветра. 4-я серия

12:30 Прогулки со смертью. 1-я серия

13:30 Прогулки со смертью. 2-я серия

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 Прогулки со смертью. 3-я серия

15:55 Прогулки со смертью. 4-я серия

17:00 Актёрские драмы. Прикинуться простаком

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:25 Орлинская. Стрелы Нептуна. 1-я серия

19:20 Орлинская. Стрелы Нептуна. 2-я серия

20:10 Орлинская. Тайна Венеры. 1-я серия

21:00 Орлинская. Тайна Венеры. 2-я серия

22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой

23:00 Приют комедиантов. Без женщин жить нельзя на свете, но

00:40 Хочу в тюрьму

02:15 Петровка, 38

02:30 Можете звать меня папой

04:10 Назад в СССР. Руссо туристо

04:50 «Кабачок« эпохи застоя«



НТВ



04:55 Москва. Три вокзала 8. Видные люди

05:40 Москва. Три вокзала 8. Синие волки

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Дельта. Продолжение. «Охота», 1-я и 2-я серии. «Ведьма», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Дельта. Продолжение. «Охота», 1-я и 2-я серии. «Ведьма», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 ДНК

17:55 Жди меня

19:00 Сегодня

20:00 Аутсайдер. 9-я серия

21:00 Аутсайдер. 10-я серия

22:00 Невский. Тень архитектора. Простая формальность

23:00 Невский. Тень архитектора. Мясники

00:00 «Своя правда» с Романом Бабаяном

02:00 Захар Прилепин. Уроки русского

02:25 Квартирный вопрос

03:15 Чужой. «Арестант«, 3-я и 4-я серии



5 канал



05:00 Известия

05:25 Стражи Отчизны. Матрешки

06:15 Стражи Отчизны. Матрешки

07:00 Стражи Отчизны. Мертвая вода

07:55 Стражи Отчизны. Мертвая вода

08:45 Стражи Отчизны. Невеста национальной безопасности

09:00 Известия

09:30 Стражи Отчизны. Невеста национальной безопасности

10:15 Стражи Отчизны. Невеста национальной безопасности

11:10 Стражи Отчизны. Благо во смерть

12:05 Стражи Отчизны. Благо во смерть

13:00 Известия

13:30 Морские дьяволы-3. Осиное гнездо

14:25 Морские дьяволы-3. Ложный SOS

15:25 Морские дьяволы-3. Свои

16:25 Морские дьяволы-3. Квота на икру

17:30 Известия

18:00 Морские дьяволы-3. Мирские хлопоты

18:50 Морские дьяволы-3. Занимательная геология

19:45 След. Пьяный мальчик

20:35 След. Африканские страсти

21:25 След. Без любви

22:15 След. Тайное общество редких растений

23:10 Светская хроника

00:10 Они потрясли мир. Уитни Хьюстон. Я хотела быть любимой

00:55 Такая работа-2. Свидетель обвинения

01:35 Такая работа-2. Вынужденная мера

02:10 Такая работа-2. Запах смерти

02:45 Такая работа-2. Стечение обстоятельств

03:25 Такая работа-2. Трамвайная сюита

04:00 Великолепная пятёрка-3. Добрые друзья

04:40 Великолепная пятёрка-3. Чёрный нал



Домашний



04:55 По делам несовершеннолетних

08:35 Давай разведёмся!

09:35 Тест на отцовство

11:40 Понять. Простить. «Семейка». «Седина в бороду»

12:40 Порча. Домик для куклы

13:15 Знахарка. Ты меня слышишь

13:45 Верну любимого. Кофе в постель

14:20 Голоса ушедших душ. В тихом омуте

14:50 Вероника. 1-я - 4-я серии

19:00 Крестецкая вышивка. 1-я - 4-я серии

22:55 Сколько живет любовь. 1-я - 4-я серии

02:30 Порча. Домик для куклы

02:55 Знахарка. Ты меня слышишь

03:20 Верну любимого. Кофе в постель

03:45 Голоса ушедших душ. В тихом омуте

04:15 6 кадров

04:25 Понять. Простить. «Семейка». «Седина в бороду»



ТНТ



04:30 Comedy Баттл. 8-я серия

05:20 Открытый микрофон. Сезон 6. 115-я серия

06:10 Открытый микрофон. Сезон 6. 116-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 43-я серия

07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 45-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 54-я серия

09:00 Однажды в России. Сезон 9. 222-я - 225-я серии

13:00 Жуки. Сезон 3. 33-я - 48-я серии

21:00 Комеди Клаб. Сезон 19. 776-я серия

22:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 775-я серия

23:00 Stand up. Сезон 10. 229-я серия

00:00 Ослепленный желаниями

01:40 Импровизация. Сезон 8. 230-я серия

02:30 Импровизация. Сезон 8. 231-я серия

03:15 Comedy Баттл. 9-я серия

04:05 Comedy Баттл. 10-я серия

04:50 Открытый микрофон. Сезон 6. 117-я серия



СТС



05:00 6 кадров. Сезон 1. 5-я серия

05:10 Мультфильмы

05:30 Мультфильмы

05:50 Ералаш. Сезон 1. 228-я - 237-я серии

07:00 Лунтик и его друзья

07:30 Ивановы-Ивановы. Сезон 6. 16-я серия

08:05 Ивановы-Ивановы. Сезон 6. 17-я серия

08:40 Терминатор 3. Восстание машин

10:40 Терминатор: Да придёт спаситель

12:55 Уральские пельмени. #итебявылечат

13:10 Уральские пельмени. Хозяйка медной сковороды

14:45 Уральские пельмени. Унесенные феном

16:20 Уральские пельмени. Нежная королева

17:55 Уральские пельмени. Галина красная

19:25 Уральские пельмени. Бабье вето

21:00 Уральские пельмени

22:30 Артек. Большое путешествие

00:35 Подарок с характером

02:05 Молодёжка. Сезон 1. 36-я - 39-я серии



Матч ТВ



04:30 Гандбол. Международный турнир «OLIMPBET Кубок дружбы». Женщины. Россия - Белоруссия

06:00 Ты в бане!

06:30 Магия большого спорта

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:20 Лица страны. Анна Богалий

10:40 Лыжные гонки. «Чемпионские высоты». Эстафета. Мужчины. Прямой эфир

13:10 Есть тема!

14:20 Новости

14:25 Футбол. Кубок Испании. 1/2 финала. «Реал» (Мадрид) - «Барселона»

16:25 Все на Матч!

16:45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток». «Салават Юлаев» - «Адмирал». Прямой эфир

19:15 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 1/4 финала конференции «Запад». СКА - «Динамо» (Минск). Прямой эфир

21:45 Все на Матч!

22:35 Новости

22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - «Лацио». Прямой эфир

00:45 Все на Матч!

01:25 Автоспорт. «Yuka Fest Ледовая миля»

02:35 Лыжные гонки. «Чемпионские высоты». Эстафета. Мужчины

03:55 Новости

04:00 Всё о главном

04:30 Гандбол. Международный турнир «OLIMPBET Кубок дружбы». Женщины. Россия - Белоруссия



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Документальный проект

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 В западне

21:30 22 мили

23:00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. М. Гассиев - М. Балогун. Прямой эфир

00:15 Ангел мести

02:00 Леон

04:00 Самые шокирующие гипотезы



Звезда



04:15 Цепь. 5-я и 8-я серии

07:40 Бармен из «Золотого якоря»

09:00 Новости дня

09:20 Бармен из «Золотого якоря»

09:55 А зори здесь тихие

13:00 Новости дня

13:20 А зори здесь тихие

14:25 Ошибка резидента

15:00 Военные новости

15:05 Ошибка резидента

18:00 Новости дня

18:40 Судьба резидента

22:00 Здравствуйте, товарищи!

23:00 Музыка+

00:10 Вокзал для двоих

02:45 Таежный моряк

03:55 Антарктида. 200 лет мира

04:55 Когда деревья были большими



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Императорский дом Романовых. Фильм 4-й - «Императорский портрет»

07:00 Новости культуры

07:05 Театральная летопись. Павел Хомский. 3-я часть

07:30 Новости культуры

07:35 Великие строения древности. Петра - роза пустыни

08:30 Жизнь и судьба. Евгений Поддубный, журналист, военный корреспондент

08:50 Незаконченный ужин. 2-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Гении и злодеи. 200 лет со дня рождения Константина Ушинского

10:45 Открытая книга. Владислав Отрошенко. «Околицы Вавилона»

11:10 ХX век. «Юрий Завадский«. Документальный фильм. 1971

12:20 Цвет времени. Клод Моне

12:30 Сёгун. 4-я серия

14:00 Забытое ремесло. Телефонистка

14:15 Власть факта. Северная Корея: опыт изоляции

15:00 Новости культуры

15:05 Письма из провинции. Ярославль

15:30 80 лет со дня освобождения Ржева от немецко-фашистских захватчиков. «Героям Ржева посвящается...» Благотворительный концерт

16:15 Спектакль «Дальше - тишина»

18:45 Царская ложа

19:30 Новости культуры

19:45 Линия жизни. К 85-летию Вячеслава Зайцева

20:40 Училка

22:50 2 Верник 2. Иван Васильев

23:40 Новости культуры

00:00 Другое время, другое место

01:35 Мастера исполнительского искусства. Евгений Светланов

02:30 «Праздник». «А в этой сказке было так...»

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 9-я - 11-я серии

05:20 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 14-я - 16-я серии

05:40 Пятница News. 36-я серия

06:05 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 2-я серия

06:10 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 17-я серия

06:15 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 24-я серия

06:25 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 18-я серия

06:30 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 19-я серия

06:35 Простоквашино. Сезон 1. 44-я - 50-я серии

07:30 Гастротур. Сезон 1. 8-я серия - «Астрахань«

08:20 На ножах. Сезон 3. 10-я серия - «Солнечногорск. Царский»

09:10 Пятница News. Сезон 1. 8-я серия

09:20 На ножах. Сезон 3. 10-я серия - «Солнечногорск. Царский»

09:40 На ножах. Сезон 4. 17-я серия - «Курск. Cherdak»

10:40 Адская кухня. Сезон 5. 5-я серия

13:00 Молодые ножи. Сезон 2. 5-я серия - «Знаменитые шефы»

13:35 Пятница News. Сезон 1. 8-я серия

13:40 Молодые ножи. Сезон 2. 5-я серия - «Знаменитые шефы»

14:20 Астерикс на Олимпийских играх

16:50 Астерикс и Обеликс в Британии

19:00 Дурдом. Сезон 1. 11-я серия - «Аукцион»

19:20 Дурдом. Сезон 1. 12-я серия - «Дружба»

19:50 Дурдом. Сезон 1. 13-я серия - «Цветы»

20:10 Дурдом. Сезон 1. 14-я серия - «Бассейн»

20:30 Дурдом. Сезон 1. 15-я серия - «Детектив»

21:00 Поезд в Пусан

23:10 Поезд в Пусан-2

01:30 Пятница News. 38-я серия

01:50 Инсайдеры. Сезон 2. 20-я серия - «Анапа»

02:30 Инсайдеры. Сезон 2. 4-я серия - «Екатеринбург»

03:20 Инсайдеры. Сезон 1. 6-я серия - «Воронеж»

04:10 Пятница News. 37-я серия

04:35 Простоквашино. Сезон 1. 41-я серия

04:40 Простоквашино. Сезон 1. 42-я серия

04:45 Простоквашино. Сезон 1. 43-я серия



МИР



05:00 Фальшивомонетчики. 7-я - 12-я серии

10:00 Новости

10:10 В гостях у цифры

10:20 Игра в кино

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните!

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

16:45 Мировое соглашение

18:30 Новости

18:50 Слабое звено

19:45 Дамы приглашают кавалеров

21:10 Вас ожидает гражданка Никанорова

22:45 Тридцать три

00:10 Табор уходит в небо

01:45 Девушка с характером

03:10 Любимая девушка

04:30 Мультфильмы



Время начала передач - московское.



















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