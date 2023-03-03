Программа передач, ТВ программа на 3 марта 2023

Программа передач телеканалов России на пятницу 3 марта 2023 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 03.03.2023
1 канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Мужское / Женское
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым
19:45 Поле чудес
21:00 Время
21:45 «ГОЛОС» весны в обновленном составе
23:35 ПОДКАСТ.ЛАБ
00:15 Небеса подождут
02:00 ПОДКАСТ.ЛАБ
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Прямой эфир
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:15 Вести. Местное время
21:30 Ну-ка, все вместе! Битва сезонов
00:15 Улыбка на ночь
01:20 Слепое счастье
ТВЦ
04:40 Клара Лучко и Сергей Лукьянов. Украденное счастье
05:25 Мой герой. Сергей Карякин
06:00 Настроение
08:20 Дети ветра. 1-я - 3-я серии
11:30 События
11:50 Дети ветра. 4-я серия
12:30 Прогулки со смертью. 1-я серия
13:30 Прогулки со смертью. 2-я серия
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 Прогулки со смертью. 3-я серия
15:55 Прогулки со смертью. 4-я серия
17:00 Актёрские драмы. Прикинуться простаком
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:25 Орлинская. Стрелы Нептуна. 1-я серия
19:20 Орлинская. Стрелы Нептуна. 2-я серия
20:10 Орлинская. Тайна Венеры. 1-я серия
21:00 Орлинская. Тайна Венеры. 2-я серия
22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой
23:00 Приют комедиантов. Без женщин жить нельзя на свете, но
00:40 Хочу в тюрьму
02:15 Петровка, 38
02:30 Можете звать меня папой
04:10 Назад в СССР. Руссо туристо
04:50 «Кабачок« эпохи застоя«
НТВ
04:55 Москва. Три вокзала 8. Видные люди
05:40 Москва. Три вокзала 8. Синие волки
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Дельта. Продолжение. «Охота», 1-я и 2-я серии. «Ведьма», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Дельта. Продолжение. «Охота», 1-я и 2-я серии. «Ведьма», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 ДНК
17:55 Жди меня
19:00 Сегодня
20:00 Аутсайдер. 9-я серия
21:00 Аутсайдер. 10-я серия
22:00 Невский. Тень архитектора. Простая формальность
23:00 Невский. Тень архитектора. Мясники
00:00 «Своя правда» с Романом Бабаяном
02:00 Захар Прилепин. Уроки русского
02:25 Квартирный вопрос
03:15 Чужой. «Арестант«, 3-я и 4-я серии
5 канал
05:00 Известия
05:25 Стражи Отчизны. Матрешки
06:15 Стражи Отчизны. Матрешки
07:00 Стражи Отчизны. Мертвая вода
07:55 Стражи Отчизны. Мертвая вода
08:45 Стражи Отчизны. Невеста национальной безопасности
09:00 Известия
09:30 Стражи Отчизны. Невеста национальной безопасности
10:15 Стражи Отчизны. Невеста национальной безопасности
11:10 Стражи Отчизны. Благо во смерть
12:05 Стражи Отчизны. Благо во смерть
13:00 Известия
13:30 Морские дьяволы-3. Осиное гнездо
14:25 Морские дьяволы-3. Ложный SOS
15:25 Морские дьяволы-3. Свои
16:25 Морские дьяволы-3. Квота на икру
17:30 Известия
18:00 Морские дьяволы-3. Мирские хлопоты
18:50 Морские дьяволы-3. Занимательная геология
19:45 След. Пьяный мальчик
20:35 След. Африканские страсти
21:25 След. Без любви
22:15 След. Тайное общество редких растений
23:10 Светская хроника
00:10 Они потрясли мир. Уитни Хьюстон. Я хотела быть любимой
00:55 Такая работа-2. Свидетель обвинения
01:35 Такая работа-2. Вынужденная мера
02:10 Такая работа-2. Запах смерти
02:45 Такая работа-2. Стечение обстоятельств
03:25 Такая работа-2. Трамвайная сюита
04:00 Великолепная пятёрка-3. Добрые друзья
04:40 Великолепная пятёрка-3. Чёрный нал
Домашний
04:55 По делам несовершеннолетних
08:35 Давай разведёмся!
09:35 Тест на отцовство
11:40 Понять. Простить. «Семейка». «Седина в бороду»
12:40 Порча. Домик для куклы
13:15 Знахарка. Ты меня слышишь
13:45 Верну любимого. Кофе в постель
14:20 Голоса ушедших душ. В тихом омуте
14:50 Вероника. 1-я - 4-я серии
19:00 Крестецкая вышивка. 1-я - 4-я серии
22:55 Сколько живет любовь. 1-я - 4-я серии
02:30 Порча. Домик для куклы
02:55 Знахарка. Ты меня слышишь
03:20 Верну любимого. Кофе в постель
03:45 Голоса ушедших душ. В тихом омуте
04:15 6 кадров
04:25 Понять. Простить. «Семейка». «Седина в бороду»
ТНТ
04:30 Comedy Баттл. 8-я серия
05:20 Открытый микрофон. Сезон 6. 115-я серия
06:10 Открытый микрофон. Сезон 6. 116-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 43-я серия
07:30 Однажды в России. Спецдайджест. 45-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 54-я серия
09:00 Однажды в России. Сезон 9. 222-я - 225-я серии
13:00 Жуки. Сезон 3. 33-я - 48-я серии
21:00 Комеди Клаб. Сезон 19. 776-я серия
22:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 775-я серия
23:00 Stand up. Сезон 10. 229-я серия
00:00 Ослепленный желаниями
01:40 Импровизация. Сезон 8. 230-я серия
02:30 Импровизация. Сезон 8. 231-я серия
03:15 Comedy Баттл. 9-я серия
04:05 Comedy Баттл. 10-я серия
04:50 Открытый микрофон. Сезон 6. 117-я серия
СТС
05:00 6 кадров. Сезон 1. 5-я серия
05:10 Мультфильмы
05:30 Мультфильмы
05:50 Ералаш. Сезон 1. 228-я - 237-я серии
07:00 Лунтик и его друзья
07:30 Ивановы-Ивановы. Сезон 6. 16-я серия
08:05 Ивановы-Ивановы. Сезон 6. 17-я серия
08:40 Терминатор 3. Восстание машин
10:40 Терминатор: Да придёт спаситель
12:55 Уральские пельмени. #итебявылечат
13:10 Уральские пельмени. Хозяйка медной сковороды
14:45 Уральские пельмени. Унесенные феном
16:20 Уральские пельмени. Нежная королева
17:55 Уральские пельмени. Галина красная
19:25 Уральские пельмени. Бабье вето
21:00 Уральские пельмени
22:30 Артек. Большое путешествие
00:35 Подарок с характером
02:05 Молодёжка. Сезон 1. 36-я - 39-я серии
Матч ТВ
04:30 Гандбол. Международный турнир «OLIMPBET Кубок дружбы». Женщины. Россия - Белоруссия
06:00 Ты в бане!
06:30 Магия большого спорта
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:20 Лица страны. Анна Богалий
10:40 Лыжные гонки. «Чемпионские высоты». Эстафета. Мужчины. Прямой эфир
13:10 Есть тема!
14:20 Новости
14:25 Футбол. Кубок Испании. 1/2 финала. «Реал» (Мадрид) - «Барселона»
16:25 Все на Матч!
16:45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток». «Салават Юлаев» - «Адмирал». Прямой эфир
19:15 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 1/4 финала конференции «Запад». СКА - «Динамо» (Минск). Прямой эфир
21:45 Все на Матч!
22:35 Новости
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - «Лацио». Прямой эфир
00:45 Все на Матч!
01:25 Автоспорт. «Yuka Fest Ледовая миля»
02:35 Лыжные гонки. «Чемпионские высоты». Эстафета. Мужчины
03:55 Новости
04:00 Всё о главном
04:30 Гандбол. Международный турнир «OLIMPBET Кубок дружбы». Женщины. Россия - Белоруссия
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Документальный проект
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 В западне
21:30 22 мили
23:00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. М. Гассиев - М. Балогун. Прямой эфир
00:15 Ангел мести
02:00 Леон
04:00 Самые шокирующие гипотезы
Звезда
04:15 Цепь. 5-я и 8-я серии
07:40 Бармен из «Золотого якоря»
09:00 Новости дня
09:20 Бармен из «Золотого якоря»
09:55 А зори здесь тихие
13:00 Новости дня
13:20 А зори здесь тихие
14:25 Ошибка резидента
15:00 Военные новости
15:05 Ошибка резидента
18:00 Новости дня
18:40 Судьба резидента
22:00 Здравствуйте, товарищи!
23:00 Музыка+
00:10 Вокзал для двоих
02:45 Таежный моряк
03:55 Антарктида. 200 лет мира
04:55 Когда деревья были большими
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Императорский дом Романовых. Фильм 4-й - «Императорский портрет»
07:00 Новости культуры
07:05 Театральная летопись. Павел Хомский. 3-я часть
07:30 Новости культуры
07:35 Великие строения древности. Петра - роза пустыни
08:30 Жизнь и судьба. Евгений Поддубный, журналист, военный корреспондент
08:50 Незаконченный ужин. 2-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Гении и злодеи. 200 лет со дня рождения Константина Ушинского
10:45 Открытая книга. Владислав Отрошенко. «Околицы Вавилона»
11:10 ХX век. «Юрий Завадский«. Документальный фильм. 1971
12:20 Цвет времени. Клод Моне
12:30 Сёгун. 4-я серия
14:00 Забытое ремесло. Телефонистка
14:15 Власть факта. Северная Корея: опыт изоляции
15:00 Новости культуры
15:05 Письма из провинции. Ярославль
15:30 80 лет со дня освобождения Ржева от немецко-фашистских захватчиков. «Героям Ржева посвящается...» Благотворительный концерт
16:15 Спектакль «Дальше - тишина»
18:45 Царская ложа
19:30 Новости культуры
19:45 Линия жизни. К 85-летию Вячеслава Зайцева
20:40 Училка
22:50 2 Верник 2. Иван Васильев
23:40 Новости культуры
00:00 Другое время, другое место
01:35 Мастера исполнительского искусства. Евгений Светланов
02:30 «Праздник». «А в этой сказке было так...»
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Тайны Медовой долины. Сезон 1. 9-я - 11-я серии
05:20 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 14-я - 16-я серии
05:40 Пятница News. 36-я серия
06:05 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 2-я серия
06:10 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 17-я серия
06:15 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 24-я серия
06:25 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 18-я серия
06:30 Ну, погоди! Каникулы. Сезон 1. 19-я серия
06:35 Простоквашино. Сезон 1. 44-я - 50-я серии
07:30 Гастротур. Сезон 1. 8-я серия - «Астрахань«
08:20 На ножах. Сезон 3. 10-я серия - «Солнечногорск. Царский»
09:10 Пятница News. Сезон 1. 8-я серия
09:20 На ножах. Сезон 3. 10-я серия - «Солнечногорск. Царский»
09:40 На ножах. Сезон 4. 17-я серия - «Курск. Cherdak»
10:40 Адская кухня. Сезон 5. 5-я серия
13:00 Молодые ножи. Сезон 2. 5-я серия - «Знаменитые шефы»
13:35 Пятница News. Сезон 1. 8-я серия
13:40 Молодые ножи. Сезон 2. 5-я серия - «Знаменитые шефы»
14:20 Астерикс на Олимпийских играх
16:50 Астерикс и Обеликс в Британии
19:00 Дурдом. Сезон 1. 11-я серия - «Аукцион»
19:20 Дурдом. Сезон 1. 12-я серия - «Дружба»
19:50 Дурдом. Сезон 1. 13-я серия - «Цветы»
20:10 Дурдом. Сезон 1. 14-я серия - «Бассейн»
20:30 Дурдом. Сезон 1. 15-я серия - «Детектив»
21:00 Поезд в Пусан
23:10 Поезд в Пусан-2
01:30 Пятница News. 38-я серия
01:50 Инсайдеры. Сезон 2. 20-я серия - «Анапа»
02:30 Инсайдеры. Сезон 2. 4-я серия - «Екатеринбург»
03:20 Инсайдеры. Сезон 1. 6-я серия - «Воронеж»
04:10 Пятница News. 37-я серия
04:35 Простоквашино. Сезон 1. 41-я серия
04:40 Простоквашино. Сезон 1. 42-я серия
04:45 Простоквашино. Сезон 1. 43-я серия
МИР
05:00 Фальшивомонетчики. 7-я - 12-я серии
10:00 Новости
10:10 В гостях у цифры
10:20 Игра в кино
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните!
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
16:45 Мировое соглашение
18:30 Новости
18:50 Слабое звено
19:45 Дамы приглашают кавалеров
21:10 Вас ожидает гражданка Никанорова
22:45 Тридцать три
00:10 Табор уходит в небо
01:45 Девушка с характером
03:10 Любимая девушка
04:30 Мультфильмы
Время начала передач - московское.